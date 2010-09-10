Ветрянка
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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- MsVeronika
- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 27 июн 2016, 07:27
Re: Ветрянка
Алиса10 писал(а):Как облегчить страдание ребенка, чем помочь чтобы не осталось шрамов??!!!! Боюсь за племянника!!!! ((
зеленкой помажь и никаках ван и не давать чесаться
- MsVeronika
- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 27 июн 2016, 07:27
Re: Ветрянка
Mani писал(а):Моей знакомой 19 лет она ещё не болела ветрянкой))Это очень плохо.....
потом будет не очень хорошо, кажется что с возрастом она все хуже стает
Re: Ветрянка
Конечно лучше в детстве переболеть. Взрослые температурят, и еще можно осложнение схлопотать.Но для взрослых сейчас тоже есть средства, главное вовремя диагноз поставить. Был какой-то гель. название не помню, но можно наверное найти - это против расчесов и инфекции. Плюс имунные средства и противовирусные.
Re: Ветрянка
Нуууу, зеленка советского времени и нынешнее - это два разных препарата совершенно - неужели не видите? Я помню, своим детям мазала зеленкой 10 лет назад - тогда она еще была более-менее неразбавленной, как говорится. А сейчас - что вы красками акварельными намажите дитя, что зеленкой - одно и тоже практически)) Сестре посоветуйте взять в аптеке ПоксКлин - это гель как раз при ветрянке очень здорово помогает не только зуд снять, но и обезараживает отлично. При этом он бесцветный, так что не будет так марать все вокруг, как зеленка. Выздоровления скорейшего!
Re: Ветрянка
Мой уже переболел ветрянкой. Но хорошо что сыпи было не много, все равно чесался, как я не старалась уговорить этого не делать.
Re: Ветрянка
Вот ещё один педрило с рекламой. Вы хоть старых убивайте,новых и так видно.
Ладно,пошел я с этого гомнофорума.Не будет здесь порядка.
Ладно,пошел я с этого гомнофорума.Не будет здесь порядка.
Re: Ветрянка
Обрабатывать зеленкой и сбивать температуру если высокая.
Re: Ветрянка
И не зудились высыпания сильно? Температуры и у нас сильной не было, а вот зуд, не знаю, что бы я делала без ПоксКлина, боялась очень, что занесет инфекцию или шрамы останутся
Re: Ветрянка
Главное что бы не сдирал прыщи, тогда и шрамов не останется
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