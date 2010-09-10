Сообщение Joker* » 26 ноя 2016, 14:10

Нуууу, зеленка советского времени и нынешнее - это два разных препарата совершенно - неужели не видите? Я помню, своим детям мазала зеленкой 10 лет назад - тогда она еще была более-менее неразбавленной, как говорится. А сейчас - что вы красками акварельными намажите дитя, что зеленкой - одно и тоже практически)) Сестре посоветуйте взять в аптеке ПоксКлин - это гель как раз при ветрянке очень здорово помогает не только зуд снять, но и обезараживает отлично. При этом он бесцветный, так что не будет так марать все вокруг, как зеленка. Выздоровления скорейшего!