Пигментация

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Алиса10
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 25 мар 2013, 16:41

Пигментация

Сообщение Алиса10 » 21 май 2015, 17:47

Поделитесь секретом, космитич. средством!!!Хочу убрать маленькое пигментное пятнышко на лице???
На теле было, убрала, но мое ср-во для лица не подходит :(
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Надежда из ДФО
Гость RZN.info
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 23 апр 2013, 19:03

Re: Пигментация

Сообщение Надежда из ДФО » 23 май 2015, 20:33

Спец крема в помощь. Я брала кристиновский. Но ими же только с осени можно пользоваться. Можно пилинги, но тоже с осени. Летом мажусь специальной защитой 50 под макияж. Помогает.
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sellenna
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 25 май 2015, 10:19

Re: Пигментация

Сообщение sellenna » 02 июн 2015, 14:01

Сначала нужно выяснить причину его появления - проблемы со здоровьем, обилие солнца или гормональный сбой. А вообще все верно, начинать отбеливающие процедуры можно только поздней осенью и зимой. А сейчас пользуйтесь солнцезащитными кремами, чтобы не усугубить состояние кожи.
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Торпеда
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 04 июл 2013, 17:35

Re: Пигментация

Сообщение Торпеда » 16 июл 2015, 09:05

У меня слава Богу на лице не было. потому что я тоже не знаю ничего, кроме лимонного сока и одуванчика, что бы можно было на лицо от пигментации наносить. У меня было в области декольте. Убирала Спотнером - карандаш специальный для пигментных пятен. Он с аппликатором, поэтому его очень удобно наносить именно на пятно - и никуда больше. Но он тоже только для тела, не для лица. Хотя помогает здорово. мне за две недели пятно убрал. Оно сначала стало светлеть-светлеть и потом вообще на нет сошло
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zvezdata
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 дек 2015, 16:34

Re: Пигментация

Сообщение zvezdata » 08 дек 2015, 16:44

Что я точно знаю, так это то, что убрать быстро пигментные пятна- это вряд ли. на это дело нужна выдержка и терпение. Про народные методы советую забыть, нет от них толка. Уж я чего только не пробовала.Гормональные крема тоже не решилась втирать. А вот косметолог посоветовала на натуральных компонентах отбеливающий крем серии "До и После" от твинс тэк. Пользовалась им зимой месяца 3, сейчас мне лицо очень нравится. нету этих старческих пятен, при чем даже самые крупные и давние выравнялись цветом со всем лицом.
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Lenka83
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 06 май 2015, 13:32

Re: Пигментация

Сообщение Lenka83 » 11 фев 2016, 19:18

Еще покупают Крем Ахромин
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ира84
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 19:03

Re: Пигментация

Сообщение ира84 » 29 апр 2016, 16:05

У меня была небольшая пигментация во время беременности, а после нее остались немного следы ,но ежедневно пользовалась сывороткой-корректором, значительно выравнялся цвет лица.
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ира84
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 19:03

Re: Пигментация

Сообщение ира84 » 30 апр 2016, 00:13

Как долго вы уже пользуетесь и как долго можно использовать крем одной фирмы, для получения результата?
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AndreevaS
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22 май 2016, 08:40

Re: Пигментация

Сообщение AndreevaS » 22 май 2016, 10:04

лучше сходите к профессионалу
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Siera
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 апр 2016, 07:22

Re: Пигментация

Сообщение Siera » 07 июн 2016, 17:12

Нужно сходить к хорошему косметологу, они вам посоветуют что к чему.
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Пигментация

Сообщение Laca » 29 янв 2017, 15:57

zvezdata писал(а):Что я точно знаю, так это то, что убрать быстро пигментные пятна- это вряд ли. на это дело нужна выдержка и терпение. Про народные методы советую забыть, нет от них толка. Уж я чего только не пробовала.Гормональные крема тоже не решилась втирать. А вот косметолог посоветовала на натуральных компонентах отбеливающий крем серии "До и После" от твинс тэк. Пользовалась им зимой месяца 3, сейчас мне лицо очень нравится. нету этих старческих пятен, при чем даже самые крупные и давние выравнялись цветом со всем лицом.

Как долго пользовались кремом? Боюсь у меня не хватит терпения, хоть пигментация очень раздражает.
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Борислава
Гость RZN.info
Сообщения: 154
Зарегистрирован: 27 фев 2014, 19:44

Re: Пигментация

Сообщение Борислава » Вчера, 22:58

Laca писал(а):Как долго пользовались кремом? Боюсь у меня не хватит терпения, хоть пигментация очень раздражает.

пишут же
Пользовалась им зимой месяца 3
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