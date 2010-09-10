Пигментация
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Пигментация
Поделитесь секретом, космитич. средством!!!Хочу убрать маленькое пигментное пятнышко на лице???
На теле было, убрала, но мое ср-во для лица не подходит
На теле было, убрала, но мое ср-во для лица не подходит
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 23 апр 2013, 19:03
Re: Пигментация
Спец крема в помощь. Я брала кристиновский. Но ими же только с осени можно пользоваться. Можно пилинги, но тоже с осени. Летом мажусь специальной защитой 50 под макияж. Помогает.
Re: Пигментация
Сначала нужно выяснить причину его появления - проблемы со здоровьем, обилие солнца или гормональный сбой. А вообще все верно, начинать отбеливающие процедуры можно только поздней осенью и зимой. А сейчас пользуйтесь солнцезащитными кремами, чтобы не усугубить состояние кожи.
Re: Пигментация
У меня слава Богу на лице не было. потому что я тоже не знаю ничего, кроме лимонного сока и одуванчика, что бы можно было на лицо от пигментации наносить. У меня было в области декольте. Убирала Спотнером - карандаш специальный для пигментных пятен. Он с аппликатором, поэтому его очень удобно наносить именно на пятно - и никуда больше. Но он тоже только для тела, не для лица. Хотя помогает здорово. мне за две недели пятно убрал. Оно сначала стало светлеть-светлеть и потом вообще на нет сошло
Re: Пигментация
Что я точно знаю, так это то, что убрать быстро пигментные пятна- это вряд ли. на это дело нужна выдержка и терпение. Про народные методы советую забыть, нет от них толка. Уж я чего только не пробовала.Гормональные крема тоже не решилась втирать. А вот косметолог посоветовала на натуральных компонентах отбеливающий крем серии "До и После" от твинс тэк. Пользовалась им зимой месяца 3, сейчас мне лицо очень нравится. нету этих старческих пятен, при чем даже самые крупные и давние выравнялись цветом со всем лицом.
Re: Пигментация
Еще покупают Крем Ахромин
Re: Пигментация
У меня была небольшая пигментация во время беременности, а после нее остались немного следы ,но ежедневно пользовалась сывороткой-корректором, значительно выравнялся цвет лица.
Re: Пигментация
Как долго вы уже пользуетесь и как долго можно использовать крем одной фирмы, для получения результата?
Re: Пигментация
лучше сходите к профессионалу
Re: Пигментация
Нужно сходить к хорошему косметологу, они вам посоветуют что к чему.
Re: Пигментация
zvezdata писал(а):Что я точно знаю, так это то, что убрать быстро пигментные пятна- это вряд ли. на это дело нужна выдержка и терпение. Про народные методы советую забыть, нет от них толка. Уж я чего только не пробовала.Гормональные крема тоже не решилась втирать. А вот косметолог посоветовала на натуральных компонентах отбеливающий крем серии "До и После" от твинс тэк. Пользовалась им зимой месяца 3, сейчас мне лицо очень нравится. нету этих старческих пятен, при чем даже самые крупные и давние выравнялись цветом со всем лицом.
Как долго пользовались кремом? Боюсь у меня не хватит терпения, хоть пигментация очень раздражает.
Re: Пигментация
Laca писал(а):Как долго пользовались кремом? Боюсь у меня не хватит терпения, хоть пигментация очень раздражает.
пишут же
Пользовалась им зимой месяца 3
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