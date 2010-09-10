Сообщение Торпеда » 16 июл 2015, 09:05

У меня слава Богу на лице не было. потому что я тоже не знаю ничего, кроме лимонного сока и одуванчика, что бы можно было на лицо от пигментации наносить. У меня было в области декольте. Убирала Спотнером - карандаш специальный для пигментных пятен. Он с аппликатором, поэтому его очень удобно наносить именно на пятно - и никуда больше. Но он тоже только для тела, не для лица. Хотя помогает здорово. мне за две недели пятно убрал. Оно сначала стало светлеть-светлеть и потом вообще на нет сошло