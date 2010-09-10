Пигментация

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Алиса10
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 25 мар 2013, 16:41

Пигментация

Сообщение Алиса10 » 21 май 2015, 17:47

Поделитесь секретом, космитич. средством!!!Хочу убрать маленькое пигментное пятнышко на лице???
На теле было, убрала, но мое ср-во для лица не подходит :(
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Надежда из ДФО
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 23 апр 2013, 19:03

Re: Пигментация

Сообщение Надежда из ДФО » 23 май 2015, 20:33

Спец крема в помощь. Я брала кристиновский. Но ими же только с осени можно пользоваться. Можно пилинги, но тоже с осени. Летом мажусь специальной защитой 50 под макияж. Помогает.
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sellenna
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 25 май 2015, 10:19

Re: Пигментация

Сообщение sellenna » 02 июн 2015, 14:01

Сначала нужно выяснить причину его появления - проблемы со здоровьем, обилие солнца или гормональный сбой. А вообще все верно, начинать отбеливающие процедуры можно только поздней осенью и зимой. А сейчас пользуйтесь солнцезащитными кремами, чтобы не усугубить состояние кожи.
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Торпеда
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 04 июл 2013, 17:35

Re: Пигментация

Сообщение Торпеда » 16 июл 2015, 09:05

У меня слава Богу на лице не было. потому что я тоже не знаю ничего, кроме лимонного сока и одуванчика, что бы можно было на лицо от пигментации наносить. У меня было в области декольте. Убирала Спотнером - карандаш специальный для пигментных пятен. Он с аппликатором, поэтому его очень удобно наносить именно на пятно - и никуда больше. Но он тоже только для тела, не для лица. Хотя помогает здорово. мне за две недели пятно убрал. Оно сначала стало светлеть-светлеть и потом вообще на нет сошло
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zvezdata
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 дек 2015, 16:34

Re: Пигментация

Сообщение zvezdata » 08 дек 2015, 16:44

Что я точно знаю, так это то, что убрать быстро пигментные пятна- это вряд ли. на это дело нужна выдержка и терпение. Про народные методы советую забыть, нет от них толка. Уж я чего только не пробовала.Гормональные крема тоже не решилась втирать. А вот косметолог посоветовала на натуральных компонентах отбеливающий крем серии "До и После" от твинс тэк. Пользовалась им зимой месяца 3, сейчас мне лицо очень нравится. нету этих старческих пятен, при чем даже самые крупные и давние выравнялись цветом со всем лицом.
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Lenka83
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 06 май 2015, 13:32

Re: Пигментация

Сообщение Lenka83 » 11 фев 2016, 19:18

Еще покупают Крем Ахромин
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AndreevaS
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 май 2016, 08:40

Re: Пигментация

Сообщение AndreevaS » 22 май 2016, 10:04

лучше сходите к профессионалу
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Siera
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 апр 2016, 07:22

Re: Пигментация

Сообщение Siera » 07 июн 2016, 17:12

Нужно сходить к хорошему косметологу, они вам посоветуют что к чему.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 432
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Пигментация

Сообщение Наташа Швец » 17 июн 2023, 00:12

Всё правильно, нужно обращаться к косметологу уже с 18 лет, и желательно посещать только одного, так будет вам назначать средства именно для вашей кожи, будет следить за всеми изменениями. Сейчас без косметолога нельзя!
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Пигментация

Сообщение Яно4ка » 17 июн 2023, 00:38

Я давно хожу к косметологу, она знает все мои проблемные зоны, назначает исключительно хорошую уходовую косметику, и девочки она реально - работает. У меня косметика только профессиональная и покупаю ее в магазине Buy Beauty в этом же магазине скупляются практически все косметологи. По цене скажу, что не особо и дорого, но я считаю так, что лучше я заплачу за хорошее качество и не буду потом жалеть, о последствиях.
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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Re: Пигментация

Сообщение Fillana » 21 минуту назад

Наташа Швец писал(а):Всё правильно, нужно обращаться к косметологу уже с 18 лет, и желательно посещать только одного, так будет вам назначать средства именно для вашей кожи, будет следить за всеми изменениями. Сейчас без косметолога нельзя!

Да ну прямо с детства еще предложите к косметологу бегать! На самом деле вы сильно сгущаете краски и вполне можно обойтись самостоятельным уходом за кожей лица, особенно в таком возрасте. Тем более, что сейчас очень много средств для ухода появляется. И это не только привычные всем крема и сыворотки. Не слышали, например, про скребок гуаша для лица? Это инструмент для косметического массажа. Он изготовлен из серебра и имеет форму небольшого весла. С помощью скребка гуаша проводятся различные техники массажа, которые способствуют улучшению кровообращения, стимулируют обмен веществ, уменьшают отечность и улучшают тонус кожи. Кроме того, скребок гуаша помогает удалить омертвевшие клетки кожи, что способствует ее обновлению и улучшению цвета лица. Также этот инструмент может использоваться для проведения лимфодренажного массажа для всего тела и кожи головы, что стимулирует рост волос. Вот здесь можно скребок гуаша для лица купить
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