Карикатуры на мэра Рязани Булекова украсили разбитые дороги
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Карикатуры на мэра Рязани Булекова украсили разбитые дороги
Активисты превратили ямы на дорогах Рязани в произведения искусства. Гигантские выбоины «украсили» карикатурами на главу городской администрации Олега Булекова.
Подробнее - Карикатуры мэра Рязани
Подробнее - Карикатуры мэра Рязани
Re: Карикатуры на мэра Рязани Булекова украсили разбитые дор
Только слепой уже не видел.
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Карикатуры на мэра Рязани Булекова украсили разбитые дор
Была бы от этого какая-то действенная польза.
Re: Карикатуры на мэра Рязани Булекова украсили разбитые дор
Говорят,что есть сайт общероссийский о разбитых дорогах. Там можно разместить подобное фото. Поможет.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3374
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Карикатуры на мэра Рязани Булекова украсили разбитые дор
ivanes писал(а):Говорят,что есть сайт общероссийский о разбитых дорогах. Там можно разместить подобное фото. Поможет.
Говорят, дороги иногда асфальтируют. Это точно помогает.
А рисунки - очередной пиар политической конторки, которая нифига сделать не может, но тем не менее исправно кушает бюджет.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 25 фев 2017, 23:23
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 25 фев 2017, 23:23
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7 сообщений • Страница 1 из 1
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