Карикатуры на мэра Рязани Булекова украсили разбитые дороги

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DorInfo
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 авг 2014, 11:59

Карикатуры на мэра Рязани Булекова украсили разбитые дороги

Сообщение DorInfo » 22 май 2015, 11:29

Активисты превратили ямы на дорогах Рязани в произведения искусства. Гигантские выбоины «украсили» карикатурами на главу городской администрации Олега Булекова.
Подробнее - Карикатуры мэра Рязани
ryazan_dorogi.jpg
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Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4774
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Карикатуры на мэра Рязани Булекова украсили разбитые дор

Сообщение Customer » 22 май 2015, 11:42

Только слепой уже не видел.
Ты - это ты, а я - это я.
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xoxol77
Гость RZN.info
Сообщения: 285
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 00:36

Re: Карикатуры на мэра Рязани Булекова украсили разбитые дор

Сообщение xoxol77 » 23 май 2015, 00:18

Была бы от этого какая-то действенная польза.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5484
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Карикатуры на мэра Рязани Булекова украсили разбитые дор

Сообщение ivanes » 23 май 2015, 17:33

Говорят,что есть сайт общероссийский о разбитых дорогах. Там можно разместить подобное фото. Поможет.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3374
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Карикатуры на мэра Рязани Булекова украсили разбитые дор

Сообщение Vredtech » 23 май 2015, 18:29

ivanes писал(а):Говорят,что есть сайт общероссийский о разбитых дорогах. Там можно разместить подобное фото. Поможет.


Говорят, дороги иногда асфальтируют. Это точно помогает.

А рисунки - очередной пиар политической конторки, которая нифига сделать не может, но тем не менее исправно кушает бюджет.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Manuelscece
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 25 фев 2017, 23:23

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Manuelscece
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 25 фев 2017, 23:23

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