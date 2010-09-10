Сообщение Vredtech » 23 май 2015, 18:29

ivanes писал(а): Говорят,что есть сайт общероссийский о разбитых дорогах. Там можно разместить подобное фото. Поможет.

Говорят, дороги иногда асфальтируют. Это точно помогает.А рисунки - очередной пиар политической конторки, которая нифига сделать не может, но тем не менее исправно кушает бюджет.