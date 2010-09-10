охота и рыбалка

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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: охота и рыбалка

Сообщение Laca » 23 дек 2016, 06:57

Ромалия писал(а):Мой муж загорелся охотой. Я против, но не могу возражать своему мужчине. Уже и ружьишко подыскивает. Хоть бы много не тратил денег.

Посмотрите в интернет магазине http://www.weapon-shop.ru/ есть ружья в разных ценовых категориях. Есть некоторые по хорошим скидкам. Магазин проверенный, муж там часто покупает всё, что нужно для охоты.
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smesto13
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 23:02

Re: охота и рыбалка

Сообщение smesto13 » Сегодня, 17:27

Мужики, смотрите какие щуки, красота просто, а порой вообще ничего не ловится
http://www.youtube.com/watch?v=cz-lG9cdo9k
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