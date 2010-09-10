охота и рыбалка

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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: охота и рыбалка

Сообщение Laca » 23 дек 2016, 06:57

Ромалия писал(а):Мой муж загорелся охотой. Я против, но не могу возражать своему мужчине. Уже и ружьишко подыскивает. Хоть бы много не тратил денег.

Посмотрите в интернет магазине http://www.weapon-shop.ru/ есть ружья в разных ценовых категориях. Есть некоторые по хорошим скидкам. Магазин проверенный, муж там часто покупает всё, что нужно для охоты.
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smesto13
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 23:02

Re: охота и рыбалка

Сообщение smesto13 » 25 дек 2016, 17:27

Мужики, смотрите какие щуки, красота просто, а порой вообще ничего не ловится
http://www.youtube.com/watch?v=cz-lG9cdo9k
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smesto13
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 23:02

Re: охота и рыбалка

Сообщение smesto13 » 10 янв 2017, 15:02

Мужики, зацените сколько щуки на Иртыше было, вообще атас
http://www.youtube.com/watch?v=etUp8KYpK7c
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Kashevar
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 мар 2017, 12:51
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Re: охота и рыбалка

Сообщение Kashevar » 16 мар 2017, 12:53

ElizZ писал(а):
с мужем люблю на рыбалку ходить)))


а мой на охоту ходит с друзьями сезон на зайцев. Решаем теперь собачкой обзавестись какой то охотничьей. Вот например, Русский спаниель приглянулся, был с нами на охоте и на рыбалке на ахтубе в мае тут, читала, что уход сильно тщательный собаке не нужен, что очень облегчает ее содержание.
Изображение
ахах вот посмотрите
https://www.youtube.com/watch?v=RyUBmHy-ye0



прикольная порода)))
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vistailDom
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вчера, 16:26

охота и рыбалка

Сообщение vistailDom » 10 минут назад

Я рыбалку люблю. Ездием на Озерну неплохое место,рыба есть.
Надо как нибуть собраться и рвануть за рыбой. Там есть щука,плотва,подлещики,судак.Кто нибуть хочет???
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