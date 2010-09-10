охота и рыбалка
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Re: охота и рыбалка
Ромалия писал(а):Мой муж загорелся охотой. Я против, но не могу возражать своему мужчине. Уже и ружьишко подыскивает. Хоть бы много не тратил денег.
Посмотрите в интернет магазине http://www.weapon-shop.ru/ есть ружья в разных ценовых категориях. Есть некоторые по хорошим скидкам. Магазин проверенный, муж там часто покупает всё, что нужно для охоты.
Re: охота и рыбалка
Мужики, смотрите какие щуки, красота просто, а порой вообще ничего не ловится
http://www.youtube.com/watch?v=cz-lG9cdo9k
http://www.youtube.com/watch?v=cz-lG9cdo9k
Re: охота и рыбалка
Мужики, зацените сколько щуки на Иртыше было, вообще атас
http://www.youtube.com/watch?v=etUp8KYpK7c
http://www.youtube.com/watch?v=etUp8KYpK7c
Re: охота и рыбалка
ElizZ писал(а):с мужем люблю на рыбалку ходить)))
а мой на охоту ходит с друзьями сезон на зайцев. Решаем теперь собачкой обзавестись какой то охотничьей. Вот например, Русский спаниель приглянулся, был с нами на охоте и на рыбалке на ахтубе в мае тут, читала, что уход сильно тщательный собаке не нужен, что очень облегчает ее содержание.
ахах вот посмотрите
https://www.youtube.com/watch?v=RyUBmHy-ye0
прикольная порода)))
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- Зарегистрирован: Вчера, 16:26
охота и рыбалка
Я рыбалку люблю. Ездием на Озерну неплохое место,рыба есть.
Надо как нибуть собраться и рвануть за рыбой. Там есть щука,плотва,подлещики,судак.Кто нибуть хочет???
Надо как нибуть собраться и рвануть за рыбой. Там есть щука,плотва,подлещики,судак.Кто нибуть хочет???
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