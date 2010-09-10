охота и рыбалка
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Re: охота и рыбалка
ElizZ писал(а):с мужем люблю на рыбалку ходить)))
а мой на охоту ходит с друзьями сезон на зайцев. Решаем теперь собачкой обзавестись какой то охотничьей. Вот например, Русский спаниель приглянулся, был с нами на охоте и на рыбалке на ахтубе в мае тут, читала, что уход сильно тщательный собаке не нужен, что очень облегчает ее содержание.
ахах вот посмотрите
https://www.youtube.com/watch?v=RyUBmHy-ye0
прикольная порода)))
Re: охота и рыбалка
Я можно сказать живу этим делом, ну а что, вполне себе хобби, на котором можно еще и зарабатывать, вожу постоянно несколько человек, купил мотобуксировщик вот такого плана, улов бывает очень приличный,если знать где и когда, особенно, если есть информация..
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