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Kashevar Гость RZN.info Сообщения: 3 Зарегистрирован: 16 мар 2017, 12:51 Re: охота и рыбалка Цитата Сообщение Kashevar » 16 мар 2017, 12:53 ElizZ писал(а): с мужем люблю на рыбалку ходить)))



а мой на охоту ходит с друзьями сезон на зайцев. Решаем теперь собачкой обзавестись какой то охотничьей. Вот например, Русский спаниель приглянулся, был с нами на охоте и на рыбалке на ахтубе в мае



ахах вот посмотрите

https://www.youtube.com/watch?v=RyUBmHy-ye0 а мой на охоту ходит с друзьями сезон на зайцев. Решаем теперь собачкой обзавестись какой то охотничьей. Вот например, Русский спаниель приглянулся, был с нами на охоте и на рыбалке на ахтубе в мае тут , читала, что уход сильно тщательный собаке не нужен, что очень облегчает ее содержание.ахах вот посмотрите





прикольная порода))) прикольная порода))) Вернуться к началу

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