охота и рыбалка
А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.
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Re: охота и рыбалка
ElizZ писал(а):с мужем люблю на рыбалку ходить)))
а мой на охоту ходит с друзьями сезон на зайцев. Решаем теперь собачкой обзавестись какой то охотничьей. Вот например, Русский спаниель приглянулся, был с нами на охоте и на рыбалке на ахтубе в мае тут, читала, что уход сильно тщательный собаке не нужен, что очень облегчает ее содержание.
ахах вот посмотрите
https://www.youtube.com/watch?v=RyUBmHy-ye0
прикольная порода)))
Re: охота и рыбалка
Я можно сказать живу этим делом, ну а что, вполне себе хобби, на котором можно еще и зарабатывать, вожу постоянно несколько человек, купил мотобуксировщик вот такого плана, улов бывает очень приличный,если знать где и когда, особенно, если есть информация..
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
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Re: охота и рыбалка
Вот отличный интернет-магазин http://universal-guns.ru/magazin/folder/1053007 . Давно мечтал я о пневматической винтовки. Есть озеро на даче и там уж столько уток бывает. Вот мечта была купить винтовку и охотиться. Прошло лет 10, наверное, озеро высохло, уток нет, а мечта осталась. Решился на покупку, порекомендовали этот магазин, где и взял себе винтовку. Персонал магазина компетентный, подходит к делу с душой, проконсультирует, объяснит. И пневматические винтовки здесь с хорошим выбором. Спасибо.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
Re: охота и рыбалка
А что на счет рыбалки? У кого есть хорошие места где получилось прилично наловить? Мне подсказали интернет-магазин, где выгодно купить палатку для зимней рыбалки и хочу укомплектовать снаряжения и в первую очередь это. Так вот, эта ссылка станет место покупки, так как здесь отличная цена и есть гарантии. Кто даст совету по выбору, возьму с собой. Какую бы взяли и почему?
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