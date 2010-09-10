охота и рыбалка

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Kashevar
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 мар 2017, 12:51
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Re: охота и рыбалка

Сообщение Kashevar » 16 мар 2017, 12:53

ElizZ писал(а):
с мужем люблю на рыбалку ходить)))


а мой на охоту ходит с друзьями сезон на зайцев. Решаем теперь собачкой обзавестись какой то охотничьей. Вот например, Русский спаниель приглянулся, был с нами на охоте и на рыбалке на ахтубе в мае тут, читала, что уход сильно тщательный собаке не нужен, что очень облегчает ее содержание.
Изображение
ахах вот посмотрите
https://www.youtube.com/watch?v=RyUBmHy-ye0



прикольная порода)))
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vikont
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 26 янв 2015, 22:00

Re: охота и рыбалка

Сообщение vikont » 07 янв 2018, 18:23

Я можно сказать живу этим делом, ну а что, вполне себе хобби, на котором можно еще и зарабатывать, вожу постоянно несколько человек, купил мотобуксировщик вот такого плана, улов бывает очень приличный,если знать где и когда, особенно, если есть информация..
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Anatup
Гость RZN.info
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
Откуда: Рязань
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Re: охота и рыбалка

Сообщение Anatup » 09 июн 2018, 17:08

Вот отличный интернет-магазин http://universal-guns.ru/magazin/folder/1053007 . Давно мечтал я о пневматической винтовки. Есть озеро на даче и там уж столько уток бывает. Вот мечта была купить винтовку и охотиться. Прошло лет 10, наверное, озеро высохло, уток нет, а мечта осталась. Решился на покупку, порекомендовали этот магазин, где и взял себе винтовку. Персонал магазина компетентный, подходит к делу с душой, проконсультирует, объяснит. И пневматические винтовки здесь с хорошим выбором. Спасибо.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11321
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: охота и рыбалка

Сообщение UNCLE1911 » 23 ноя 2019, 19:56

Anatup писал(а):Вот отличный интернет-магазин http://universal-guns.ru/magazin/folder/1053007 . Давно мечтал я о пневматической винтовки. Есть озеро на даче и там уж столько уток бывает. Вот мечта была купить винтовку и охотиться. Прошло лет 10, наверное, озеро высохло, уток нет, а мечта осталась. Решился на покупку, порекомендовали этот магазин, где и взял себе винтовку. Персонал магазина компетентный, подходит к делу с душой, проконсультирует, объяснит. И пневматические винтовки здесь с хорошим выбором. Спасибо.

Ты же баба)))? А, Путаниха?
На какой даче у тебя озеро)))))
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Anatup
Гость RZN.info
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
Откуда: Рязань
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Re: охота и рыбалка

Сообщение Anatup » 12 янв 2020, 07:17

UNCLE1911 писал(а):
Anatup писал(а):Вот отличный интернет-магазин http://universal-guns.ru/magazin/folder/1053007 . Давно мечтал я о пневматической винтовки. Есть озеро на даче и там уж столько уток бывает. Вот мечта была купить винтовку и охотиться. Прошло лет 10, наверное, озеро высохло, уток нет, а мечта осталась. Решился на покупку, порекомендовали этот магазин, где и взял себе винтовку. Персонал магазина компетентный, подходит к делу с душой, проконсультирует, объяснит. И пневматические винтовки здесь с хорошим выбором. Спасибо.

Ты же баба)))? А, Путаниха?
На какой даче у тебя озеро)))))


Туда, куда тебя пидеры вызывают, как проститутку, дядя
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11321
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: охота и рыбалка

Сообщение UNCLE1911 » Сегодня, 10:54

Anatup писал(а):
UNCLE1911 писал(а):
Anatup писал(а):Вот отличный интернет-магазин http://universal-guns.ru/magazin/folder/1053007 . Давно мечтал я о пневматической винтовки. Есть озеро на даче и там уж столько уток бывает. Вот мечта была купить винтовку и охотиться. Прошло лет 10, наверное, озеро высохло, уток нет, а мечта осталась. Решился на покупку, порекомендовали этот магазин, где и взял себе винтовку. Персонал магазина компетентный, подходит к делу с душой, проконсультирует, объяснит. И пневматические винтовки здесь с хорошим выбором. Спасибо.

Ты же баба)))? А, Путаниха?
На какой даче у тебя озеро)))))


Туда, куда тебя пидеры вызывают, как проститутку, дядя

Слабый умок то. Только рекламкой вшивосайтов можешь зарабатывать. Мужики уже не интересуются, тетя Путанка?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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