Сообщение Anatup » 12 янв 2020, 07:17

UNCLE1911 писал(а): Anatup писал(а): Вот отличный интернет-магазин Вот отличный интернет-магазин http://universal-guns.ru/magazin/folder/1053007 . Давно мечтал я о пневматической винтовки. Есть озеро на даче и там уж столько уток бывает. Вот мечта была купить винтовку и охотиться. Прошло лет 10, наверное, озеро высохло, уток нет, а мечта осталась. Решился на покупку, порекомендовали этот магазин, где и взял себе винтовку. Персонал магазина компетентный, подходит к делу с душой, проконсультирует, объяснит. И пневматические винтовки здесь с хорошим выбором. Спасибо.

Ты же баба)))? А, Путаниха?

На какой даче у тебя озеро))))) Ты же баба)))? А, Путаниха?На какой даче у тебя озеро)))))



Туда, куда тебя пидеры вызывают, как проститутку, дядя Туда, куда тебя пидеры вызывают, как проститутку, дядя

Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.