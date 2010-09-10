Где в Рязани можно купить искуственные цветы?

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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lylla
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 май 2015, 20:02

Где в Рязани можно купить искуственные цветы?

Сообщение lylla » 26 май 2015, 20:15

Цветы нужны для изготовления украшений - ободков, браслетов, венков. Шелк, ацетат, полиэстр - все, что угодно, но не бумажные.
Из мест с более-менее большим выбором знаю только магазин "Аленький цветочек" на Дзержинке. Но и там цены на некоторые цветочки высоковаты, а выбора недостаточно. В "Леонардо" толком вообще ничего нет, по крайней мере мне ничего не понравилось.
Может, кто-то знает еще места с неплохими разноразмерными и недорогими цветами?
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 560
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Где в Рязани можно купить искуственные цветы?

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 12:05

Девушка только в игры играет, хобби у нее только в компе. Как ей сделать приятно, если вкус на подарки у нее странный
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Где в Рязани можно купить искуственные цветы?

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 12:39

Таких девушек нужно деликатно поздравлять) У них свой взгляд на поздравления,я читала недавно статью https://gcup.ru/publ/other/kak_pozdravi ... /4-1-0-874 думаю вы сможете выбрать свой собственный способ поздравлений который ей подойдет) Так проще подобрать знак внимания , если ссылаться на советы и опыт других)
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