Где в Рязани можно купить искуственные цветы?
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Где в Рязани можно купить искуственные цветы?
Цветы нужны для изготовления украшений - ободков, браслетов, венков. Шелк, ацетат, полиэстр - все, что угодно, но не бумажные.
Из мест с более-менее большим выбором знаю только магазин "Аленький цветочек" на Дзержинке. Но и там цены на некоторые цветочки высоковаты, а выбора недостаточно. В "Леонардо" толком вообще ничего нет, по крайней мере мне ничего не понравилось.
Может, кто-то знает еще места с неплохими разноразмерными и недорогими цветами?
Из мест с более-менее большим выбором знаю только магазин "Аленький цветочек" на Дзержинке. Но и там цены на некоторые цветочки высоковаты, а выбора недостаточно. В "Леонардо" толком вообще ничего нет, по крайней мере мне ничего не понравилось.
Может, кто-то знает еще места с неплохими разноразмерными и недорогими цветами?
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 560
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Где в Рязани можно купить искуственные цветы?
Девушка только в игры играет, хобби у нее только в компе. Как ей сделать приятно, если вкус на подарки у нее странный
Re: Где в Рязани можно купить искуственные цветы?
Таких девушек нужно деликатно поздравлять) У них свой взгляд на поздравления,я читала недавно статью https://gcup.ru/publ/other/kak_pozdravi ... /4-1-0-874 думаю вы сможете выбрать свой собственный способ поздравлений который ей подойдет) Так проще подобрать знак внимания , если ссылаться на советы и опыт других)
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