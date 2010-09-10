Сообщение lylla » 26 май 2015, 20:15

Цветы нужны для изготовления украшений - ободков, браслетов, венков. Шелк, ацетат, полиэстр - все, что угодно, но не бумажные.

Из мест с более-менее большим выбором знаю только магазин "Аленький цветочек" на Дзержинке. Но и там цены на некоторые цветочки высоковаты, а выбора недостаточно. В "Леонардо" толком вообще ничего нет, по крайней мере мне ничего не понравилось.

Может, кто-то знает еще места с неплохими разноразмерными и недорогими цветами?