Сообщение baranovskaya_v » 09 июл 2016, 00:38

Отчёт о поступлениях:

Итак, сумма к сбору: 310.250 RUB

Собрано: 57.568 RUB

Осталось собрать: 252.682 RUB

Срок: до 15.03.2017

Последние 2 недели пролетели очень быстро. Хочу рассказать о своих основных новостях. Племянница уже уехала от нас, поэтому свободного времени сейчас намного больше. А вот тренировка ходьбы по улице по-прежнему не получается, т. к. погода оставляет желать лучшего: почти каждый день идут дожди. Но для меня это в какой-то мере и хорошо, т. к. нет жары, которую я плохо переношу. В квартире комфортно, и я в любое время могу заниматься ЛФК. А ходьбу отрабатываю на беговой дорожке, ежедневно хожу на ней не менее часа за несколько подходов. Всё-таки, хорошо, что у меня есть беговая дорожка, которая служит мне уже почти 5 лет. С её помощью я могу отрабатывать ходьбу в любое время и не зависеть от погодных условий. Это помогает мне сохранить те навыки, которые я приобрела за время лечения в Евпатории.Очередной курс реабилитации в ЕВДКС не за горами, осталось чуть более 2-х месяцев. Это приличный срок, и мне хочется использовать его с максимальной пользой. Когда я была в санатории в прошлый раз, меня приятно удивила оценка со стороны лечащего врача и инструктора ЛФК, которые ведут меня с весны 2011 года. Они сказали, что, если не брать в расчёт гиперкинезы, моё физическое состояние не ухудшилось с момента последнего курса реабилитации, что по мне видно, что я занималась дома. Более того, ходить я стала даже лучше, чем ходила раньше. Похвала со стороны медиков – это для меня высшая награда! И сейчас я хочу приложить максимум усилий, чтобы и в этот раз не подвести тех, кто помогает мне выходить на новый уровень в двигательном состоянии, кто верит в меня и вселяет эту веру в меня! Последние 2-2,5 месяца перед отъездом на лечение самые ответственные, ведь от того, как я буду заниматься в это время, зависит то, какой будет моя форма в момент приезда на лечение. И уже сейчас я стараюсь по-максимуму исключить из своей жизни факторы, которые усиливают гиперкинезы. И в первую очередь это различные стрессовые ситуации и волнения. К сожалению, в современном обществе невозможно полностью уберечься от стрессов, но надо стараться сводить их к минимуму. В моём случае выраженность гиперкинезов напрямую зависит от психологического состояния, это я испытала на себе не раз. И в прошлый раз я очень переживала из-за дороги, т. к. нам с мамой впервые предстояло лететь самолётом. Это ощутимо сказалось на моих гиперкинезах. В этот раз я уже всё знаю, поэтому можно не переживать.А вообще, я очень хочу найти способ, который поможет мне уменьшить гиперкинезы до максимально возможного уровня, ведь лечащий врач из Евпатории говорит, что у меня основная проблема именно в них. Надеюсь, что мои поиски увенчаются успехом, и я смогу одержать победу в своей борьбе. Даёт мне надежду и то, что мои гиперкинезы не самые сильные, т. к. я полностью себя обслуживаю и могу ходить без дополнительной опоры (пусть и в пределах закрытого помещения). Ведь это значит, что у меня есть очень серьёзные шансы на то, что я смогу полностью отказаться от использования инвалидной коляски и выйти на уровень свободной ходьбы по улице с опорой на канадки.Несмотря на то, что я довольно долго не писала, а сбор средств в данный момент приостановлен, на мои реквизиты были поступления.26.06.2016 - 1.000 RUB (Яндекс)30.06.2016 - 0,97 BYN / 9.700 BYR до деноминации белорусского рубля (WebMoney)07.06.2016 - 5,00 BYN / 50.000 BYR до деноминации белорусского рубля (МТС)Всем огромное спасибо за помощь и веру в меня!Учитывая то, что многие продолжают помогать мне в оплате дальнейшего лечения, я решила возобновить сбор средств. К тому же, если отложить сбор средств до того, как я вернусь из Евпатории, у меня будет всего три с половиной месяца. За этот срок будет сложно собрать более 250 тысяч российских рублей. Лучше не терять время и вести сбор уже сейчас, т. к. до середины марта ещё восемь с половиной месяцев. Надеюсь на понимание!