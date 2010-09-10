Сообщение baranovskaya_v » 27 мар 2017, 21:29

Отчёт о поступлениях:

Квитанция за перевод и фото.

Всем привет!Прошло два месяца после моего последнего сообщения. За это время в моей жизни произошли некоторые перемены. И главная из них – это то, что я теперь снова работаю. Вернулась я на прежнюю работу секретаря на дому. Я очень рада, что имею эту работу, т. к. это не только дополнительные деньги, но и определённая занятость. Для меня ценно ощущать свою востребованность.Есть, правда, и небольшой минус. Теперь мне приходится много сидеть за компьютером, что отражается на моём состоянии здоровья. Несколько недель назад у меня появились боли в пояснице. Сейчас в связи с усилением спастики я делаю ванны с хвойным экстрактом, сегодня была пятая процедура. Боли в пояснице стали значительно меньше.Всё чаще я выхожу на улицу с ходунками. Если идём с мамой в город по делам, берём с собой инвалидную коляску, т. к. я пока не могу много ходить, устают стопы. Идти через силу мне нельзя, поскольку у меня деформированы стопы. Вчера мы ходили в магазин, решили заодно прогуляться в парке. Домой я уже шла за коляской. Прошла около 1,1 км. Под конец немного устали ноги, но перегрузки не было. Потом я ещё ходила на беговой дорожке, прошла 800 метров за 3 подхода. Раньше такая нагрузка в плане ходьбы была для меня недоступна. Ещё несколько лет назад я с трудом проходила 250 метров. Это говорит о том, что курсы реабилитации, которые я регулярно прохожу, приносят ощутимый результат. И останавливаться на достигнутом нельзя, ведь у меня есть все шансы полностью отказаться от использования инвалидной коляски. Вполне возможно, что через какое-то время я смогу перейти на ходьбу с канадками, отказавшись от ходунков. Я очень хочу достичь максимально возможного результата, чтобы стать независимой от посторонней помощи. Работы предстоит много, потребуется не один год усиленных занятий, не один курс реабилитации. И я готова сделать всё, что от меня зависит, пусть это и нелегко.О дальнейшем лечении. В прошлый раз я писала, что буду проходить реабилитацию в Брестском центре «Тонус». Собранных средств должно было хватить на 2 курса реабилитации по 4 недели. Только вот качество реабилитации в этом центре оставляет желать лучше. Мне не смогут там помочь с уменьшением спастики, т. к. у них не проводится обкалывание диспортом, которое сейчас мне рекомендовано. Единственное, что они могут предоставить, так это парафин. А его я уже несколько лет провожу в домашних условиях, поэтому платить деньги за эту процедуру не вижу смысла. А других методов для снижения спастики там нет. Даже водолечения в «Тонусе» нет. Плюс ко всему методики массажа и ЛФК, которые применяют в этом центре, не подходят для меня. Недавно я показала своему инструктору из Евпатории фрагменты занятий ЛФК и массажа, которые проводили мне в «Тонусе» в апреле прошлого года. И я была очень удивлена, когда инструктор мне сказал, что многие упражнения не просто бессмысленны для меня, но даже вредны. Например, при выполнении упражнений в положении стоя на коленях у меня усиливался избыточный прогиб в пояснице и эквинусная установка стоп (ходьба на носочках). А такой массаж мне вообще противопоказан: из-за быстрого темпа и ударных приёмов у меня только усиливались спастика и гиперкинезы. Я и сама ощущала, что мне становилось сложнее ходить, но тогда списывала это на усталость из-за тренировки ходьбы по ступенькам. А оказалось, что проблема была в массаже и ЛФК, которые проводились неправильно.Обидно, когда происходит такое. Тем более, что лечение там тоже платное, пусть и дешевле, чем в Евпатории. В Брест я уже не поеду. А других реабилитационных центров в Беларуси, которые принимают взрослых людей с ДЦП, попросту нет. Ни бесплатных, ни платных. Да, лечение в ЕВДКС стоит немало, но оно очень результативное и полностью меня устраивает. В ближайшие дни открою сбор средств на очередное лечение в Евпатории. Затягивать не стоит, т. к. мне нужно проходить реабилитацию хотя бы один раз в год. А пока отчитаюсь о поступлениях и тратах за прошедшее время.01.02.2017 - 100 RUB (Яндекс)21.03.2017 - 50 RUB (Яндекс)26.03.2017 - 1.500 RUB (Яндекс)Всем огромное спасибо за помощь и веру в меня!Теперь по тратам. В феврале месяце я купила ортопедическую обувь «Мемо», которую неоднократно покупала, когда находилась на лечении в Евпатории. В этот раз я приобрела обувь через женщину, которая заказывает её напрямую в Польше. Так выходит намного дешевле. Вместе с пересылкой и комиссией за перевод я заплатила 140 BYN (4.313 RUB). Для сравнения, в 2015 году я покупала эту обувь в Евпатории за 8.200 RUB.На данный момент собрано: 153.818 + 1650 – 4.313 = 151.155 RUB. Эти деньги пойдут на последующее лечение в ЕВДКС МО РФ.