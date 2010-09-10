Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
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- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Время летит очень быстро. Не успела я оглянуться, как прошла неделя. И она была у меня очень продуктивной. Я уже практически полностью восстановилась после болезни, только голос ещё не до конца пришёл в норму. Это уже мелочи, самое главное, что нет ни кашля, ни насморка. Самочувствие у меня отличное!
В физическом плане тоже есть успехи. Удивительно, но гиперкинезы стали намного меньше. Можно сказать, что они стали такими же, какими были до болезни. Всё-таки, укладки очень хорошо мне помогают. По дому я уже хожу в обуви с низким задником, могу ходить даже без дополнительной опоры. Только вот левая стопа часто подворачивается, поэтому мне ещё приходится придерживаться за стены, чтобы не упасть. Теперь надо сделать акцент в занятиях на состояние стоп. Здесь у меня тоже есть очень действенный метод. Это работа на вертикализаторе. Я становлюсь на специальную стойку, манжетами фиксирую колени в прямом положении и выполняю наклоны вниз. Моя задача – достать руками до платформы, на которой стоят стопы. И так не менее 50 раз. Во время наклонов очень сильно тянутся мышцы задней поверхности бедра и голени, а это мне как раз и нужно. Работа на вертикализаторе помогает мне улучшить опороспособность (мне легче опускаться при ходьбе на пятки), уменьшить поворачивание стоп вовнутрь и выпрямить колени. Также у меня увеличивается выносливость, стопы намного меньше устают при ходьбе. Работать на вертикализаторе мне очень нелегко, но зато потом есть хороший результат. Думаю, через 1,5-2 недели мои стопы окончательно придут в норму.
Ну, а вчера я впервые после болезни выбралась из дома, чтобы съездить в отделение дневного пребывания для инвалидов. К нам в отделение три дня подряд приезжали волонтёры из Америки. Вообще, они на 2 недели приехали к нам в город, чтобы провести время с детьми из школы-интерната. Но у них появилось несколько часов свободного времени, пока дети работают на огородных участках и сдают экзамены, поэтому они решили посвятить это время на общение с сотрудниками и посетителями нашего отделения для инвалидов. К сожалению, я смогла побывать только на последнем дне этого общения, но это не помешало мне хорошо провести время, зарядиться позитивной энергией и хорошим настроением на весь день. Вместе с волонтёрами мы пели песни, делали поделки своими руками, пили чай и просто общались. Два с лишним часа пролетели очень быстро. Расставаться очень не хотелось, ведь с волонтёрами я смогу увидеться только в январе следующего года.
Находясь в отделении дневного пребывания для инвалидов, я поняла, что мне очень не хватает общения с людьми. Зимой и ранней весной я почти всё время нахожусь дома, круг общения очень небольшой. А тут ещё из-за болезни две с половиной недели вообще никуда не выходила. Сейчас мне хочется восполнить эту потребность в общении. Поэтому со следующей недели я планирую начать ходить в отделение каждый день, но буду там только до обеда. Вообще, можно было бы ходить туда и на весь рабочий день, но у меня и занятия ЛФК, и домашняя работа, и работа секретарём на дому. Плюс ко всему у нас в гостях моя племянница Ксюша. Так что, на весь рабочий день ходить туда у меня пока не получится. Основная цель моих поездок в отделение – общение с людьми и помощь тем, кто в ней нуждается. Там мне всегда есть чем заняться, и сотрудники очень ждут, когда я приеду к ним.
В общем, у меня всё отлично. Настроение боевое. Хочется наполнить это лето яркими событиями и впечатлениями. И, честно говоря, нет никакого желания сидеть в интернете… Уже не раз думала о том, чтобы устроить себе отдых или даже каникулы от интернета и компьютера. В общем, я временно пропадаю со связи. В связи с этим сбор средств на лечение я останавливаю, возобновлю его уже после возвращения с лечения в Евпатории, когда будут известны все траты на предстоящее лечение и новые цены на 2017 год. Это будет в конце ноября – начале декабря.
Желаю всем хорошего лета и отличного отдыха!
В физическом плане тоже есть успехи. Удивительно, но гиперкинезы стали намного меньше. Можно сказать, что они стали такими же, какими были до болезни. Всё-таки, укладки очень хорошо мне помогают. По дому я уже хожу в обуви с низким задником, могу ходить даже без дополнительной опоры. Только вот левая стопа часто подворачивается, поэтому мне ещё приходится придерживаться за стены, чтобы не упасть. Теперь надо сделать акцент в занятиях на состояние стоп. Здесь у меня тоже есть очень действенный метод. Это работа на вертикализаторе. Я становлюсь на специальную стойку, манжетами фиксирую колени в прямом положении и выполняю наклоны вниз. Моя задача – достать руками до платформы, на которой стоят стопы. И так не менее 50 раз. Во время наклонов очень сильно тянутся мышцы задней поверхности бедра и голени, а это мне как раз и нужно. Работа на вертикализаторе помогает мне улучшить опороспособность (мне легче опускаться при ходьбе на пятки), уменьшить поворачивание стоп вовнутрь и выпрямить колени. Также у меня увеличивается выносливость, стопы намного меньше устают при ходьбе. Работать на вертикализаторе мне очень нелегко, но зато потом есть хороший результат. Думаю, через 1,5-2 недели мои стопы окончательно придут в норму.
Ну, а вчера я впервые после болезни выбралась из дома, чтобы съездить в отделение дневного пребывания для инвалидов. К нам в отделение три дня подряд приезжали волонтёры из Америки. Вообще, они на 2 недели приехали к нам в город, чтобы провести время с детьми из школы-интерната. Но у них появилось несколько часов свободного времени, пока дети работают на огородных участках и сдают экзамены, поэтому они решили посвятить это время на общение с сотрудниками и посетителями нашего отделения для инвалидов. К сожалению, я смогла побывать только на последнем дне этого общения, но это не помешало мне хорошо провести время, зарядиться позитивной энергией и хорошим настроением на весь день. Вместе с волонтёрами мы пели песни, делали поделки своими руками, пили чай и просто общались. Два с лишним часа пролетели очень быстро. Расставаться очень не хотелось, ведь с волонтёрами я смогу увидеться только в январе следующего года.
Находясь в отделении дневного пребывания для инвалидов, я поняла, что мне очень не хватает общения с людьми. Зимой и ранней весной я почти всё время нахожусь дома, круг общения очень небольшой. А тут ещё из-за болезни две с половиной недели вообще никуда не выходила. Сейчас мне хочется восполнить эту потребность в общении. Поэтому со следующей недели я планирую начать ходить в отделение каждый день, но буду там только до обеда. Вообще, можно было бы ходить туда и на весь рабочий день, но у меня и занятия ЛФК, и домашняя работа, и работа секретарём на дому. Плюс ко всему у нас в гостях моя племянница Ксюша. Так что, на весь рабочий день ходить туда у меня пока не получится. Основная цель моих поездок в отделение – общение с людьми и помощь тем, кто в ней нуждается. Там мне всегда есть чем заняться, и сотрудники очень ждут, когда я приеду к ним.
В общем, у меня всё отлично. Настроение боевое. Хочется наполнить это лето яркими событиями и впечатлениями. И, честно говоря, нет никакого желания сидеть в интернете… Уже не раз думала о том, чтобы устроить себе отдых или даже каникулы от интернета и компьютера. В общем, я временно пропадаю со связи. В связи с этим сбор средств на лечение я останавливаю, возобновлю его уже после возвращения с лечения в Евпатории, когда будут известны все траты на предстоящее лечение и новые цены на 2017 год. Это будет в конце ноября – начале декабря.
Желаю всем хорошего лета и отличного отдыха!
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Погодные условия нарушили мои планы: практически каждый день идут дожди, вчера вечером была сильная гроза. Пока приходится повременить с посещением отделения дневного пребывания для инвалидов. К тому же, у нас в городе сейчас полным ходом идёт подготовка к областному фестивалю «Дожинки», в этом году он проходит у нас в городе. Проводятся ремонтные работы на дорогах и тротуарах, тепловая реабилитация и капитальные ремонты зданий, реконструкция центрального парка и многое другое. В общем, нормальных дорог у нас в городе сейчас практически нет. Всё должно быть сделано в сентябре месяце, к началу «Дожинок». Так что, сейчас в любом случае особо никуда не сходишь.
Правда, вчера погода была по-настоящему летняя, и мне удалось немного прогуляться с подругой после служения в церкви. Я была приятно удивлена, насколько легче мне стало ходить по улице. Прошла я довольно приличное расстояние, но при этом практически не устала. Только когда я уже подходила к дому, почувствовала усталость в стопах. В прошлом году я уставала намного быстрее. Да и ходила я раньше, как мне кажется, немного медленнее. А ещё я вчера смогла спуститься с двух небольших ступенек вообще без дополнительной опоры. Также я поднялась на одну ступеньку. На вторую не смогла – зацепилась за неё ботинком и упала. Но и это для меня большой результат. Конечно, мне очень хочется ходить самостоятельно, не используя дополнительную опору, но у меня пока что не хватает сил и уверенности для этого.
А вот по дому я снова стараюсь ходить без поддержки в обуви с низким задником. Левая стопа уже гораздо меньше подворачивается. И с каждым днём ходьба становится всё более твёрдой и, я бы даже сказала, смелой. Честно говоря, я очень удивлена тому, как у меня получается ходить. Вспоминаю, какой была ходьба даже полгода назад. Это постоянная борьба за возможность опускаться на пятки при ходьбе, потеря равновесия из-за опоры на носки, частые падения. Сейчас это стало намного меньше. А ведь мне ещё 10 лет назад в одном из реабилитационных центрах Беларуси сказали, что ходить я лучше уже не буду. Тогда мне было очень больно от этих слов, не хотелось в них верить. Теперь я понимаю, что у нас в стране нет по-настоящему качественной реабилитации для детей и взрослых с ДЦП. Благодарю Бога и судьбу за возможность лечиться в Евпатории. Не устаю благодарить каждого, кто помогает мне в оплате данного лечения! В этом санатории накоплен уникальный опыт в реабилитации, специалисты помогают встать на ноги даже во взрослом возрасте. Очень ценю своего лечащего врача, своих инструкторов, которые поверил в меня и многому меня научили. И с нетерпением жду поездки в санаторий осенью этого года.
Отчёт о поступлениях:
+50.000 BYR (Карта Беларусбанка)
+150 RUB (Сбербанк)
Всем огромное спасибо за помощь и веру в меня!
Правда, вчера погода была по-настоящему летняя, и мне удалось немного прогуляться с подругой после служения в церкви. Я была приятно удивлена, насколько легче мне стало ходить по улице. Прошла я довольно приличное расстояние, но при этом практически не устала. Только когда я уже подходила к дому, почувствовала усталость в стопах. В прошлом году я уставала намного быстрее. Да и ходила я раньше, как мне кажется, немного медленнее. А ещё я вчера смогла спуститься с двух небольших ступенек вообще без дополнительной опоры. Также я поднялась на одну ступеньку. На вторую не смогла – зацепилась за неё ботинком и упала. Но и это для меня большой результат. Конечно, мне очень хочется ходить самостоятельно, не используя дополнительную опору, но у меня пока что не хватает сил и уверенности для этого.
А вот по дому я снова стараюсь ходить без поддержки в обуви с низким задником. Левая стопа уже гораздо меньше подворачивается. И с каждым днём ходьба становится всё более твёрдой и, я бы даже сказала, смелой. Честно говоря, я очень удивлена тому, как у меня получается ходить. Вспоминаю, какой была ходьба даже полгода назад. Это постоянная борьба за возможность опускаться на пятки при ходьбе, потеря равновесия из-за опоры на носки, частые падения. Сейчас это стало намного меньше. А ведь мне ещё 10 лет назад в одном из реабилитационных центрах Беларуси сказали, что ходить я лучше уже не буду. Тогда мне было очень больно от этих слов, не хотелось в них верить. Теперь я понимаю, что у нас в стране нет по-настоящему качественной реабилитации для детей и взрослых с ДЦП. Благодарю Бога и судьбу за возможность лечиться в Евпатории. Не устаю благодарить каждого, кто помогает мне в оплате данного лечения! В этом санатории накоплен уникальный опыт в реабилитации, специалисты помогают встать на ноги даже во взрослом возрасте. Очень ценю своего лечащего врача, своих инструкторов, которые поверил в меня и многому меня научили. И с нетерпением жду поездки в санаторий осенью этого года.
Отчёт о поступлениях:
+50.000 BYR (Карта Беларусбанка)
+150 RUB (Сбербанк)
Всем огромное спасибо за помощь и веру в меня!
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Говорят, что сани нужно готовить летом, поэтому я уже сейчас начинаю задумываться о том, как передвигаться по улице зимой. Вообще, зимой я хожу по улице только в сопровождении кого-либо, чаще это мама. С канадками ходить по снегу у меня получается плохо: хожу очень медленно и неуверенно, в любой момент могу упасть, т. к. на снегу канадки разъезжаются. Пока что приходится ходить с кем-то под руку.
Отдельная проблема – это поход в магазин. Как правило, в магазинах плиточное покрытие, а канадки по плитке тоже очень скользят. Просто я ставлю канадку не прямо, а под углом, вынося её вперёд. Мне так легче держать равновесие из-за увеличения площади опоры. Но в таком случае насадка прилегает к поверхности не полностью, а только частично, что и является причиной скольжения.
Я очень хочу быть максимально независимой от посторонней помощи в передвижении по улице, ведь мама не вечная, а друзья не всегда смогут прийти на помощь. Вот и думаю я о том, как решить свою проблему. Раньше думала использовать для ходьбы в трудных местах ходунки, но с ними не везде можно пройти. К тому же, мой лечащий врач из Евпатории сказала мне, чтобы я отказалась от ходунков и ходила с канадками. Сейчас я ищу в интернете, какие есть модели канадок для передвижения в трудных условиях. Уже приметила несколько интересных вариантов. Но пока я не буду ничего приобретать, хочу сперва посоветоваться со своим лечащим врачом и с инструкторами из Евпатории, какой вариант мне подойдёт. Для меня очень важно их мнение, их знаниям и опыту я доверяю.
Вчера вечером мы с мамой впервые за несколько недель вышли на прогулку. Немного погуляли по городу, решили посмотреть своими глазами, какие происходят изменения в плане доступности и удобства передвижения. В некоторых местах уже сделали тротуар и положили плитку. В тех местах пешеходного перехода, где раньше были высокие бордюры, теперь пониженный бордюрный камень. И хоть до окончания реконструкции города ещё далеко, но уже сейчас видно, что он станет более удобным и красивым.
Отчёт о поступлениях:
22.06.2016 - 200 USD (Благотворительный счёт)
Огромное спасибо за столь весомый вклад в моё дальнейшее лечение! Спасибо за возможность и дальше улучшать своё здоровье!
Отдельная проблема – это поход в магазин. Как правило, в магазинах плиточное покрытие, а канадки по плитке тоже очень скользят. Просто я ставлю канадку не прямо, а под углом, вынося её вперёд. Мне так легче держать равновесие из-за увеличения площади опоры. Но в таком случае насадка прилегает к поверхности не полностью, а только частично, что и является причиной скольжения.
Я очень хочу быть максимально независимой от посторонней помощи в передвижении по улице, ведь мама не вечная, а друзья не всегда смогут прийти на помощь. Вот и думаю я о том, как решить свою проблему. Раньше думала использовать для ходьбы в трудных местах ходунки, но с ними не везде можно пройти. К тому же, мой лечащий врач из Евпатории сказала мне, чтобы я отказалась от ходунков и ходила с канадками. Сейчас я ищу в интернете, какие есть модели канадок для передвижения в трудных условиях. Уже приметила несколько интересных вариантов. Но пока я не буду ничего приобретать, хочу сперва посоветоваться со своим лечащим врачом и с инструкторами из Евпатории, какой вариант мне подойдёт. Для меня очень важно их мнение, их знаниям и опыту я доверяю.
Вчера вечером мы с мамой впервые за несколько недель вышли на прогулку. Немного погуляли по городу, решили посмотреть своими глазами, какие происходят изменения в плане доступности и удобства передвижения. В некоторых местах уже сделали тротуар и положили плитку. В тех местах пешеходного перехода, где раньше были высокие бордюры, теперь пониженный бордюрный камень. И хоть до окончания реконструкции города ещё далеко, но уже сейчас видно, что он станет более удобным и красивым.
Отчёт о поступлениях:
22.06.2016 - 200 USD (Благотворительный счёт)
Огромное спасибо за столь весомый вклад в моё дальнейшее лечение! Спасибо за возможность и дальше улучшать своё здоровье!
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Последние 2 недели пролетели очень быстро. Хочу рассказать о своих основных новостях. Племянница уже уехала от нас, поэтому свободного времени сейчас намного больше. А вот тренировка ходьбы по улице по-прежнему не получается, т. к. погода оставляет желать лучшего: почти каждый день идут дожди. Но для меня это в какой-то мере и хорошо, т. к. нет жары, которую я плохо переношу. В квартире комфортно, и я в любое время могу заниматься ЛФК. А ходьбу отрабатываю на беговой дорожке, ежедневно хожу на ней не менее часа за несколько подходов. Всё-таки, хорошо, что у меня есть беговая дорожка, которая служит мне уже почти 5 лет. С её помощью я могу отрабатывать ходьбу в любое время и не зависеть от погодных условий. Это помогает мне сохранить те навыки, которые я приобрела за время лечения в Евпатории.
Очередной курс реабилитации в ЕВДКС не за горами, осталось чуть более 2-х месяцев. Это приличный срок, и мне хочется использовать его с максимальной пользой. Когда я была в санатории в прошлый раз, меня приятно удивила оценка со стороны лечащего врача и инструктора ЛФК, которые ведут меня с весны 2011 года. Они сказали, что, если не брать в расчёт гиперкинезы, моё физическое состояние не ухудшилось с момента последнего курса реабилитации, что по мне видно, что я занималась дома. Более того, ходить я стала даже лучше, чем ходила раньше. Похвала со стороны медиков – это для меня высшая награда! И сейчас я хочу приложить максимум усилий, чтобы и в этот раз не подвести тех, кто помогает мне выходить на новый уровень в двигательном состоянии, кто верит в меня и вселяет эту веру в меня! Последние 2-2,5 месяца перед отъездом на лечение самые ответственные, ведь от того, как я буду заниматься в это время, зависит то, какой будет моя форма в момент приезда на лечение. И уже сейчас я стараюсь по-максимуму исключить из своей жизни факторы, которые усиливают гиперкинезы. И в первую очередь это различные стрессовые ситуации и волнения. К сожалению, в современном обществе невозможно полностью уберечься от стрессов, но надо стараться сводить их к минимуму. В моём случае выраженность гиперкинезов напрямую зависит от психологического состояния, это я испытала на себе не раз. И в прошлый раз я очень переживала из-за дороги, т. к. нам с мамой впервые предстояло лететь самолётом. Это ощутимо сказалось на моих гиперкинезах. В этот раз я уже всё знаю, поэтому можно не переживать.
А вообще, я очень хочу найти способ, который поможет мне уменьшить гиперкинезы до максимально возможного уровня, ведь лечащий врач из Евпатории говорит, что у меня основная проблема именно в них. Надеюсь, что мои поиски увенчаются успехом, и я смогу одержать победу в своей борьбе. Даёт мне надежду и то, что мои гиперкинезы не самые сильные, т. к. я полностью себя обслуживаю и могу ходить без дополнительной опоры (пусть и в пределах закрытого помещения). Ведь это значит, что у меня есть очень серьёзные шансы на то, что я смогу полностью отказаться от использования инвалидной коляски и выйти на уровень свободной ходьбы по улице с опорой на канадки.
Несмотря на то, что я довольно долго не писала, а сбор средств в данный момент приостановлен, на мои реквизиты были поступления.
Отчёт о поступлениях:
26.06.2016 - 1.000 RUB (Яндекс)
30.06.2016 - 0,97 BYN / 9.700 BYR до деноминации белорусского рубля (WebMoney)
07.06.2016 - 5,00 BYN / 50.000 BYR до деноминации белорусского рубля (МТС)
Всем огромное спасибо за помощь и веру в меня!
Учитывая то, что многие продолжают помогать мне в оплате дальнейшего лечения, я решила возобновить сбор средств. К тому же, если отложить сбор средств до того, как я вернусь из Евпатории, у меня будет всего три с половиной месяца. За этот срок будет сложно собрать более 250 тысяч российских рублей. Лучше не терять время и вести сбор уже сейчас, т. к. до середины марта ещё восемь с половиной месяцев. Надеюсь на понимание!
Итак, сумма к сбору: 310.250 RUB
Собрано: 57.568 RUB
Осталось собрать: 252.682 RUB
Срок: до 15.03.2017
Очередной курс реабилитации в ЕВДКС не за горами, осталось чуть более 2-х месяцев. Это приличный срок, и мне хочется использовать его с максимальной пользой. Когда я была в санатории в прошлый раз, меня приятно удивила оценка со стороны лечащего врача и инструктора ЛФК, которые ведут меня с весны 2011 года. Они сказали, что, если не брать в расчёт гиперкинезы, моё физическое состояние не ухудшилось с момента последнего курса реабилитации, что по мне видно, что я занималась дома. Более того, ходить я стала даже лучше, чем ходила раньше. Похвала со стороны медиков – это для меня высшая награда! И сейчас я хочу приложить максимум усилий, чтобы и в этот раз не подвести тех, кто помогает мне выходить на новый уровень в двигательном состоянии, кто верит в меня и вселяет эту веру в меня! Последние 2-2,5 месяца перед отъездом на лечение самые ответственные, ведь от того, как я буду заниматься в это время, зависит то, какой будет моя форма в момент приезда на лечение. И уже сейчас я стараюсь по-максимуму исключить из своей жизни факторы, которые усиливают гиперкинезы. И в первую очередь это различные стрессовые ситуации и волнения. К сожалению, в современном обществе невозможно полностью уберечься от стрессов, но надо стараться сводить их к минимуму. В моём случае выраженность гиперкинезов напрямую зависит от психологического состояния, это я испытала на себе не раз. И в прошлый раз я очень переживала из-за дороги, т. к. нам с мамой впервые предстояло лететь самолётом. Это ощутимо сказалось на моих гиперкинезах. В этот раз я уже всё знаю, поэтому можно не переживать.
А вообще, я очень хочу найти способ, который поможет мне уменьшить гиперкинезы до максимально возможного уровня, ведь лечащий врач из Евпатории говорит, что у меня основная проблема именно в них. Надеюсь, что мои поиски увенчаются успехом, и я смогу одержать победу в своей борьбе. Даёт мне надежду и то, что мои гиперкинезы не самые сильные, т. к. я полностью себя обслуживаю и могу ходить без дополнительной опоры (пусть и в пределах закрытого помещения). Ведь это значит, что у меня есть очень серьёзные шансы на то, что я смогу полностью отказаться от использования инвалидной коляски и выйти на уровень свободной ходьбы по улице с опорой на канадки.
Несмотря на то, что я довольно долго не писала, а сбор средств в данный момент приостановлен, на мои реквизиты были поступления.
Отчёт о поступлениях:
26.06.2016 - 1.000 RUB (Яндекс)
30.06.2016 - 0,97 BYN / 9.700 BYR до деноминации белорусского рубля (WebMoney)
07.06.2016 - 5,00 BYN / 50.000 BYR до деноминации белорусского рубля (МТС)
Всем огромное спасибо за помощь и веру в меня!
Учитывая то, что многие продолжают помогать мне в оплате дальнейшего лечения, я решила возобновить сбор средств. К тому же, если отложить сбор средств до того, как я вернусь из Евпатории, у меня будет всего три с половиной месяца. За этот срок будет сложно собрать более 250 тысяч российских рублей. Лучше не терять время и вести сбор уже сейчас, т. к. до середины марта ещё восемь с половиной месяцев. Надеюсь на понимание!
Итак, сумма к сбору: 310.250 RUB
Собрано: 57.568 RUB
Осталось собрать: 252.682 RUB
Срок: до 15.03.2017
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Сегодняшний день прошёл по плану. С утра я занималась домашними делами: протирала пыль в квартире, пылесосила полы, наводила порядок в ванной, мыла посуду. Выполнять работу по дому не всегда легко, т. к. от длительного пребывания на ногах у меня сильно устают стопы. Чтобы не перегружать их, часть работы делаю в положении сидя. Но всё равно приходится устраивать небольшие паузы, чтобы немного отдохнуть.
После уборки заслуженный отдых, а уже во второй половине дня я занималась ЛФК. Выполняла комплекс специально подобранных упражнений, делала укладку для расслабления мышц левой руки, работала не вертикализаторе. Сегодня я также прошла свою норму на беговой дорожке, сделав 5 подходов по 10-15 минут. Последние два подхода получились на удивление лёгкими, даже не хотелось останавливаться. Но перегружать себя тоже не надо.
Левая рука уже неплохо расслабилась, поэтому для того, чтобы потянуть мышцы, нужно намного меньше груза. Под конец укладки я сняла два мешка с песком, т. к. тянуло уже очень сильно. В дальнейшем буду закладывать руку всего тремя песочниками, общий вес которых 20 кг.
Продолжаю работать над улучшением опороспособности. На фото я хожу по бруску приставным шагом таким образом, чтобы пятки касались пола.
Вот такой у меня сегодня рабочий день.
Отчёт о поступлениях:
09.07.2016 - 3.000 RUB (Сбербанк)
Огромное спасибо за помощь и веру в меня!
Итак, сумма к сбору: 310.250 RUB
Собрано: 60.568 RUB
Осталось собрать: 249.682 RUB
Срок: до 15.03.2017
После уборки заслуженный отдых, а уже во второй половине дня я занималась ЛФК. Выполняла комплекс специально подобранных упражнений, делала укладку для расслабления мышц левой руки, работала не вертикализаторе. Сегодня я также прошла свою норму на беговой дорожке, сделав 5 подходов по 10-15 минут. Последние два подхода получились на удивление лёгкими, даже не хотелось останавливаться. Но перегружать себя тоже не надо.
Левая рука уже неплохо расслабилась, поэтому для того, чтобы потянуть мышцы, нужно намного меньше груза. Под конец укладки я сняла два мешка с песком, т. к. тянуло уже очень сильно. В дальнейшем буду закладывать руку всего тремя песочниками, общий вес которых 20 кг.
Продолжаю работать над улучшением опороспособности. На фото я хожу по бруску приставным шагом таким образом, чтобы пятки касались пола.
Вот такой у меня сегодня рабочий день.
Отчёт о поступлениях:
09.07.2016 - 3.000 RUB (Сбербанк)
Огромное спасибо за помощь и веру в меня!
Итак, сумма к сбору: 310.250 RUB
Собрано: 60.568 RUB
Осталось собрать: 249.682 RUB
Срок: до 15.03.2017
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Сегодня я с немного грустными новостями. На большом пальце левой ноги у самого ногтя появилось болезненное уплотнение, которое доставляет мне сильные неудобства при ходьбе. Также от частого поднятия мешков с песком для укладок обострилась боль в правом плече. По этой причине у меня сегодня выходной от занятий, оставила только ходьбу на беговой дорожке, чтобы не засиживаться. Надо дать плечу отдых от нагрузки, а палец должен зажить. Так что, в ближайшие дни работать буду в облегчённом режиме.
Понемногу налаживается погода. Радует, что и не холодно, и не жарко. Пользуясь моментом, мы с мамой решили совершить прогулку по городу. Посетили оба парка. Ремонтные работы в городе идут полным ходом, уже сейчас видно, что совсем скоро он станет очень удобным и красивым. Приятно то, что в библиотеке, на почте и даже в школе искусств устанавливают пандусы. Решаются проблемы с высокими бордюрами при выходе на пешеходные переходы. В общем, лично меня реконструкция в нашем городе очень и очень радует. Спасибо «Дожинкам» за то, что они приходят и к нам! Только вот не знаю, когда именно пройдёт этот праздник: в сентябре или же в октябре. Если в сентябре, то я смогу на нём побывать. В противном случае праздник пройдёт без меня, т. к. 1 октября мы с мамой уезжаем на реабилитацию в Евпаторию.
Немного фотографий с сегодняшней прогулки.
Новый пандус в библиотеке.
В парке.
Поступлений не было.
Сумма к сбору: 310.250 RUB
Собрано: 60.568 RUB
Осталось собрать: 249.682 RUB
Срок: до 15.03.2017
Понемногу налаживается погода. Радует, что и не холодно, и не жарко. Пользуясь моментом, мы с мамой решили совершить прогулку по городу. Посетили оба парка. Ремонтные работы в городе идут полным ходом, уже сейчас видно, что совсем скоро он станет очень удобным и красивым. Приятно то, что в библиотеке, на почте и даже в школе искусств устанавливают пандусы. Решаются проблемы с высокими бордюрами при выходе на пешеходные переходы. В общем, лично меня реконструкция в нашем городе очень и очень радует. Спасибо «Дожинкам» за то, что они приходят и к нам! Только вот не знаю, когда именно пройдёт этот праздник: в сентябре или же в октябре. Если в сентябре, то я смогу на нём побывать. В противном случае праздник пройдёт без меня, т. к. 1 октября мы с мамой уезжаем на реабилитацию в Евпаторию.
Немного фотографий с сегодняшней прогулки.
Новый пандус в библиотеке.
В парке.
Поступлений не было.
Сумма к сбору: 310.250 RUB
Собрано: 60.568 RUB
Осталось собрать: 249.682 RUB
Срок: до 15.03.2017
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Отчёт о поступлениях:
11.07.2016 - 5,00 BYN (МТС)
Огромное спасибо за помощь!
Сумма к сбору: 310.250 RUB
Собрано: 60.725 RUB
Осталось собрать: 249.525 RUB
Срок: до 15.03.2017
11.07.2016 - 5,00 BYN (МТС)
Огромное спасибо за помощь!
Сумма к сбору: 310.250 RUB
Собрано: 60.725 RUB
Осталось собрать: 249.525 RUB
Срок: до 15.03.2017
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Моё здоровье понемногу восстанавливается: боли в правом плече уже практически не беспокоят, большой палец на левой ноге также намного лучше, чем несколько дней назад. Завтра уже планирую возобновить занятия в ЛФК в прежнем объёме, т. к. чувствую, что мне стало немного сложнее ходить. Всё-таки, длительные перерывы для меня крайне нежелательны. Я бы и хотела устроить себе отпуск на недельку-другую, но потом придётся долго восстанавливать свою физическую форму, т. к. один день без занятий вычёркивает два дня интенсивных занятий.
А сегодня я решила создать новый раздел на своём сайте. В моей жизни встречается много добрых и отзывчивых людей, которые меня поддерживают. Их я называю значимыми людьми. И очень хочется каждому из них выразить огромную благодарность за ту помощь, которую они оказали и продолжают оказывать мне. Поэтому раздел называется «Благодарности». Пока он пуст, но в ближайшее время я начну его заполнять. Больше всего я благодарна своей дорогой и любимой мамочке, поэтому она будет первой, о ком будет написано в этом разделе. Ну, а в данный момент я собираю информацию о своих школьных учителях. Многие из них внесли огромный вклад в мою жизнь, т. к. они не только помогли мне приобрести необходимые знания, но также долгие годы после окончания школы были моими советчиками и помощниками. Это преподаватели по математике, русскому языку и литературе, а также по английскому языку. Я всегда буду с теплотой вспоминать Дорошенко Светлану Валентиновну (математика), Квинто Веру Александровну (русский язык и литература) и Рубанову Светлану Николаевну (английский язык). Вот они, самые дорогие мне учителя!
Поступлений не было.
Сумма к сбору: 310.250 RUB
Собрано: 60.725 RUB
Осталось собрать: 249.525 RUB
Срок: до 15.03.2017
А сегодня я решила создать новый раздел на своём сайте. В моей жизни встречается много добрых и отзывчивых людей, которые меня поддерживают. Их я называю значимыми людьми. И очень хочется каждому из них выразить огромную благодарность за ту помощь, которую они оказали и продолжают оказывать мне. Поэтому раздел называется «Благодарности». Пока он пуст, но в ближайшее время я начну его заполнять. Больше всего я благодарна своей дорогой и любимой мамочке, поэтому она будет первой, о ком будет написано в этом разделе. Ну, а в данный момент я собираю информацию о своих школьных учителях. Многие из них внесли огромный вклад в мою жизнь, т. к. они не только помогли мне приобрести необходимые знания, но также долгие годы после окончания школы были моими советчиками и помощниками. Это преподаватели по математике, русскому языку и литературе, а также по английскому языку. Я всегда буду с теплотой вспоминать Дорошенко Светлану Валентиновну (математика), Квинто Веру Александровну (русский язык и литература) и Рубанову Светлану Николаевну (английский язык). Вот они, самые дорогие мне учителя!
Поступлений не было.
Сумма к сбору: 310.250 RUB
Собрано: 60.725 RUB
Осталось собрать: 249.525 RUB
Срок: до 15.03.2017
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Вот и очередной день позади. Хочется рассказать о том, как он прошёл. Как я и планировала, возобновила занятия ЛФК: ходила по беговой дорожке, занималась на степпере, выполняла различные упражнения, делала наклоны на вертикализаторе. Всё как обычно. Можно сказать, рутина. Но без этих занятий мне никак нельзя.
Также я занималась уборкой в своей комнате: пылесосила пол, наводила порядок в своих вещах. Уже вечером решила уделить немного времени для чтения. Сейчас я хочу перечитать одну из самых любимых книг Клайва Льюиса «Хроники Нарнии». Только вот читать я буду не на русском языке, а на оригинале. Начала я не с первой сказки, а с самой знаменитой – «Лев, Колдунья и платяной шкаф». Пока я прочла совсем немного, хочу растянуть удовольствие. К тому же, все незнакомые слова я выписываю в тетрадь-словарь, чтобы потом выучить их. В принципе, мне по большей степени всё понятно. В данный момент в тетради записано 7 новых слов, 3 их которых были понятны для меня по контексту. Но я хочу знать их дословный перевод. В общем, сочетаю приятное с полезным, т. к. моя цель – хорошо знать английский язык.
Также я занималась уборкой в своей комнате: пылесосила пол, наводила порядок в своих вещах. Уже вечером решила уделить немного времени для чтения. Сейчас я хочу перечитать одну из самых любимых книг Клайва Льюиса «Хроники Нарнии». Только вот читать я буду не на русском языке, а на оригинале. Начала я не с первой сказки, а с самой знаменитой – «Лев, Колдунья и платяной шкаф». Пока я прочла совсем немного, хочу растянуть удовольствие. К тому же, все незнакомые слова я выписываю в тетрадь-словарь, чтобы потом выучить их. В принципе, мне по большей степени всё понятно. В данный момент в тетради записано 7 новых слов, 3 их которых были понятны для меня по контексту. Но я хочу знать их дословный перевод. В общем, сочетаю приятное с полезным, т. к. моя цель – хорошо знать английский язык.
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Пришло время новостей. Начну с самой главной. Раньше я неоднократно писала, что работаю секретарём на дому. С августа месяца из-за экономического кризиса я уже не буду работать. Теперь мне нужно искать новую работу. Займусь этим уже в конце ноября, когда вернусь с лечения в Евпатории, т. к. меня не будет дома почти 2 месяца.
В последние дни я заметила, что мне стало легче ходить. И даже после длительного сидения я практически не испытываю затруднений в ходьбе. Правда, очень многое зависит от обуви. Никак не удаётся решить проблему с подворачиванием левой стопы, с ней приходится бороться постоянно. Поэтому периодически я одеваю обувь с высоким задником. В ней мне ходить легко, нет необходимости опираться о стены. Только вот на пятку до конца не опускаюсь. Если же я одеваю обувь с низким задником, то я практически всегда опускаюсь на пятки, но при этом левая стопа часто подворачивается, из-за чего я падаю. Поэтому я придерживаюсь за стены. Вот и приходится мне постоянно выбирать между безопорной ходьбой и тем, чтобы опускаться на пятки при ходьбе. Пока что я чередую оба варианта. Надеюсь, что это временно, и через какое-то время я смогу хотя бы в помещении свободно ходить и без дополнительной опоры, и опускаться при этом на пятки.
Сегодня я дважды смогла встать с пола с корточек без помощи рук. Больше не получилось, не хватает силы в ногах. Но и это для меня очередная победа, т. к. раньше я всегда вставала с опорой на руки.
Напоследок хочу поделиться своими о фильме «До встречи с тобой», который я посмотрела на днях. Трейлер вызвал у меня много положительный эмоций, а вот сам фильм оставил после себя двоякие чувства. К сожалению, он не закончился так, как этого хотелось: один из главных героев, который попал в аварию, в итоге самовольно уходит из жизни через эвтаназию… Больно, горько, обидно, ведь близкие люди изо всех сил старались наполнить его жизнь яркими впечатлениями, придать ей смысл. И главный герой начал «оживать», радоваться жизни, наслаждаться простыми вещами. Но всё равно он решил уйти… Для меня этот фильм является хорошим уроком и предупреждением, чтобы не сдаваться, но изо всех сил бороться за свою жизнь. Не знаю, буду ли я смотреть этот фильм ещё раз, но пока что желания не возникает.
Поступлений за последние дни не было.
Сумма к сбору: 310.250 RUB
Собрано: 60.725 RUB
Осталось собрать: 249.525 RUB
Срок: до 15.03.2017
В последние дни я заметила, что мне стало легче ходить. И даже после длительного сидения я практически не испытываю затруднений в ходьбе. Правда, очень многое зависит от обуви. Никак не удаётся решить проблему с подворачиванием левой стопы, с ней приходится бороться постоянно. Поэтому периодически я одеваю обувь с высоким задником. В ней мне ходить легко, нет необходимости опираться о стены. Только вот на пятку до конца не опускаюсь. Если же я одеваю обувь с низким задником, то я практически всегда опускаюсь на пятки, но при этом левая стопа часто подворачивается, из-за чего я падаю. Поэтому я придерживаюсь за стены. Вот и приходится мне постоянно выбирать между безопорной ходьбой и тем, чтобы опускаться на пятки при ходьбе. Пока что я чередую оба варианта. Надеюсь, что это временно, и через какое-то время я смогу хотя бы в помещении свободно ходить и без дополнительной опоры, и опускаться при этом на пятки.
Сегодня я дважды смогла встать с пола с корточек без помощи рук. Больше не получилось, не хватает силы в ногах. Но и это для меня очередная победа, т. к. раньше я всегда вставала с опорой на руки.
Напоследок хочу поделиться своими о фильме «До встречи с тобой», который я посмотрела на днях. Трейлер вызвал у меня много положительный эмоций, а вот сам фильм оставил после себя двоякие чувства. К сожалению, он не закончился так, как этого хотелось: один из главных героев, который попал в аварию, в итоге самовольно уходит из жизни через эвтаназию… Больно, горько, обидно, ведь близкие люди изо всех сил старались наполнить его жизнь яркими впечатлениями, придать ей смысл. И главный герой начал «оживать», радоваться жизни, наслаждаться простыми вещами. Но всё равно он решил уйти… Для меня этот фильм является хорошим уроком и предупреждением, чтобы не сдаваться, но изо всех сил бороться за свою жизнь. Не знаю, буду ли я смотреть этот фильм ещё раз, но пока что желания не возникает.
Поступлений за последние дни не было.
Сумма к сбору: 310.250 RUB
Собрано: 60.725 RUB
Осталось собрать: 249.525 RUB
Срок: до 15.03.2017
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Жизнь вносит свои коррективы в мои планы. После того, как я узнала, что с августа месяца останусь без прежней работы, начались предварительные поиски новой. Изучив доступные для меня предложения на рынке труда, я пришла к выводу, что без высшего образования не смогу трудоустроиться. Я прошла онлайн-тестирование по предметам, которые нужны для поступления в ВУЗ. Результаты тестирования показали, что мой уровень знаний является недостаточным для того, чтобы поступить на бюджет. С 1 августа начну готовиться к экзаменам.
В связи с поступлением в ВУЗ и подготовкой к экзаменам я не смогу поехать на лечение, которое запланировано на весну 2017 года. По этой причине я закрываю сбор средств на реабилитацию в ЕВДКС МО РФ. Собранные деньги будут потрачены на частные занятия ЛФК с инструктором во время учёбы. Всего за это время было собрано 60.725 российских рублей. Этой суммы будет достаточно для оплаты данных занятий в течение 4,5-5 месяцев. Надеюсь на понимание со стороны благотворителей!
Я от всей души благодарю каждого, кто протянул свою руку помощи и поверил в меня! Счастья, здоровья, благополучия, достатка и всех благ! Низкий ВАМ поклон, дорогие друзья!
В связи с нехваткой времени из-за подготовки к экзаменам все дальнейшие новости буду публиковать на своём сайте: http://www.veronika-help.ru/.
В связи с поступлением в ВУЗ и подготовкой к экзаменам я не смогу поехать на лечение, которое запланировано на весну 2017 года. По этой причине я закрываю сбор средств на реабилитацию в ЕВДКС МО РФ. Собранные деньги будут потрачены на частные занятия ЛФК с инструктором во время учёбы. Всего за это время было собрано 60.725 российских рублей. Этой суммы будет достаточно для оплаты данных занятий в течение 4,5-5 месяцев. Надеюсь на понимание со стороны благотворителей!
Я от всей души благодарю каждого, кто протянул свою руку помощи и поверил в меня! Счастья, здоровья, благополучия, достатка и всех благ! Низкий ВАМ поклон, дорогие друзья!
В связи с нехваткой времени из-за подготовки к экзаменам все дальнейшие новости буду публиковать на своём сайте: http://www.veronika-help.ru/.
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Давно не писала о себе. Осталось всего 2 недели до начала моего лечения в Евпатории. Билеты на поезд и на аэроэкспресс уже куплены, договорилась с таксистом о том, чтобы он встретил меня с мамой в аэропорту в Симферополе и отвёз в санаторий. Начала принимать для профилактики противовирусный препарат. На следующей неделе вместе с мамой пойдём в поликлинику, чтобы пройти медосмотр и получить необходимые справки для поступления в санаторий.
Очень жду предстоящей реабилитации, т. к. для меня очень важно получить профессиональную помощь инструкторов и стать максимально независимой в плане ходьбы по улице. Сейчас я каждый день тренируюсь ходить по ступенькам с опорой на канадки без перил. Даётся это очень нелегко, т. к. у меня недостаточная опора на стопы. Пока что поднимаюсь на ступеньку только с правой ноги, а спускаюсь всегда с левой. Это нужно исправлять, т. к. нагрузка на ноги идёт неравномерная. Надеюсь, что в Евпатории благодаря длительной реабилитации я смогу достичь желаемого результата. Настрой на работу у меня боевой.
Понемногу готовлюсь к экзаменам для поступления в ВУЗ. Пока что занимаюсь самостоятельно. С репетитором начну заниматься уже в декабре, когда вернусь из Евпатории.
В общем, у меня всё хорошо. Спасибо всем, кто продолжает следить за моими новостями! Мира, добра и благополучия Вашим семьям!
Очень жду предстоящей реабилитации, т. к. для меня очень важно получить профессиональную помощь инструкторов и стать максимально независимой в плане ходьбы по улице. Сейчас я каждый день тренируюсь ходить по ступенькам с опорой на канадки без перил. Даётся это очень нелегко, т. к. у меня недостаточная опора на стопы. Пока что поднимаюсь на ступеньку только с правой ноги, а спускаюсь всегда с левой. Это нужно исправлять, т. к. нагрузка на ноги идёт неравномерная. Надеюсь, что в Евпатории благодаря длительной реабилитации я смогу достичь желаемого результата. Настрой на работу у меня боевой.
Понемногу готовлюсь к экзаменам для поступления в ВУЗ. Пока что занимаюсь самостоятельно. С репетитором начну заниматься уже в декабре, когда вернусь из Евпатории.
В общем, у меня всё хорошо. Спасибо всем, кто продолжает следить за моими новостями! Мира, добра и благополучия Вашим семьям!
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Вот и закончился очередной курс реабилитации в ЕВДКС МО России. Завтра утром мы с мамой возвращаемся домой. Дома будем уже в воскресенье. Хочется рассказать о своих успехах и достижениях.
Когда я приехала в санаторий, инструктор и лечащий врач отметили, что ухудшения в моём физическом состоянии не произошло. Поэтому я просто продолжила начатую работу. Врач назначила мне следующие процедуры: минеральные ванны, грязевые аппликации, общую магнитотерапию, лазеротерапию для уменьшения гиперкинезов, электрофорез по Левину, ультразвук с диклофенаком на правый плечевой сустав (он у меня болел), электросон, массаж и ЛФК. Когда я прошла все физиопроцедуры, врач назначила мне электрофорез по Ратнеру и индуктотермию на голени.
Вообще, первые четыре недели были направлены на то, чтобы максимально расслабить напряжённые мышцы и уменьшить гиперкинезы. Сперва у меня был массаж, затем инструктор делал мне растяжки. Это не самая приятная процедура, т. к. достаточно сильно тянут мышцы. Зато потом становится намного легче, увеличивается объём движений. И только после расслабления мышц проводились занятия ЛФК. Я занималась как самостоятельно, так и с инструктором. Часть упражнений давалась легко, а для выполнения некоторых приходилось прикладывать немало усилий. Сложнее всего упражнения на статику, когда нужно, скажем, выпрямить колено и удержать его в таком положении до 4-х счетов. Но эти упражнения необходимы, т. к. они помогают развить выносливость мышц.
Вторая половина курса лечения была направлена на то, чтобы улучшить мои навыки по передвижению. Основная цель, которую я перед собой поставила – это ходьба по ступенькам с опорой на канадки, не держась за перила. Ещё полтора года назад у меня это практически не получалось, поэтому я тренировала ходьбу по ступенькам, держась одной рукой за перила, а второй опираясь на канадку. Благодаря прошлогоднему курсу реабилитации в Евпатории и курсу реабилитации в Бресте в апреле месяце я смогла продвинуться вперёд и начала немного ходить без перил. Правда, поднималась я исключительно с правой ноги, а спускалась – с левой, т. е. ходила я приставным шагом. При такой ходьбе нагрузка на ноги была неравномерной. К тому же, на три верхние ступеньки мне было очень тяжело подняться, т. к. не получалось упереться канадкой в пол.
Когда я начала ходить по ступенькам с помощью инструктора, дело стало продвигаться быстрее. На тренировку этого навыка уходило 30 минут. Сперва у меня быстро уставали стопы, не получалось дать нормальную опору на левую ногу, отсюда страх упасть. Но постепенно, по мере тренировки, страх и неуверенность стали уходить. На одном из занятий я попыталась подняться с левой ноги, а спуститься с правой – получилось. Первое время это было трудно, но уже через несколько занятий я стала делать это без страховки со стороны инструктора. Ещё через несколько занятий я прошлась по ступенькам по улице. Притом, не по низким, которые у входа в наше отделение, а по достаточно высоким, которые в парке на территории санатория. Подъём и спуск 15 ступенек я осилила менее чем за 3 минуты.
А за неделю до отъезда домой во время тренировки с инструктором я сделала первую попытку подняться по ступенькам попеременным шагом. Пока что это у меня получается неуверенно, со страховкой и остановками. Да и пройти так я могу всего несколько ступенек. Нагрузка на ноги идёт намного больше, стопы устают сильнее, но такая ходьба по ступенькам является правильной. Это то, к чему мне нужно стремиться. Спуск попеременным шагом у меня пока не получается, я к этому не готова.
К сожалению, в этот раз не обошлось без простуды. Но поскольку температура была только один день, пропустила я всего два дня занятий. Чтобы быстрее выздороветь, мне были назначены ингаляции с эвкалиптом и прогревания грудной клетки. Правда, пришлось достаточно много денег потратить на лекарства.
Если подвести итоги, то благодаря этому курсу реабилитации удалось значительно снизить спастическое напряжение мышц и уменьшить гиперкинезы, в результате чего мне стало намного легче ходить. Улучшилась опороспособность, ходьба по ступенькам стала более уверенной и правильной. Также у меня уменьшились боли в стопах, не так сильно подворачивается вовнутрь левая стопа. Это помогло мне в очередной раз поменять ортопедическую обувь. Сейчас я могу ходить в обуви с ещё более низким задником. Дело в том, что высокая обувь сильно фиксирует голеностопный сустав и не даёт ему работать. В моём случае высокую обувь необходимо чередовать с низкой: высокую носить на улице, а дома ходить в низкой. Это позволит мышцам работать. Лично для меня это очень хорошие результаты, ведь чем старше становится человек, тем сложнее добиться улучшений в физическом состоянии. Медленно, но верно я продвигаюсь вперёд. И за эти победы я от всей души благодарю каждого, кто помог мне оплатить лечение в Евпатории! Низкий поклон, дорогие друзья! Спасибо за веру в меня и за возможность стать более самостоятельной в плане передвижения!
Несколько фотографий с курса реабилитации:
Все фотографии можно посмотреть ЗДЕСЬ
Подтверждающие документы ЗДЕСЬ
Финансовый отчёт:
Для начала напишу о последних поступлениях:
03.09.2016 - 2 BYN (МТС)
22.09.2016 - 500 RUB (Яндекс)
09.10.2016 - 1.000 RUB (Яндекс)
18.10.2016 - 1.000 RUB (Яндекс)
06.11.2016 - 1.000 RUB (Яндекс)
07.11.2016 - 10 BYN (МТС)
Всего было собрано 394.620 RUB
Оплата лечения в кассу санатория: 155.520 RUB
Дополнительные занятия ЛФК: 32 часа по 1/000 RUB = 32.000 RUB
Перелёт Москва – Симферополь – Москва: 16.831 RUB
Аэроэкспресс: 420*4=1.680 RUB
Поезд Витебск – Москва – Витебск: 59,55+59,55+61,26+61,26=241,62 BYN (8.000 RUB)
Такси Симферополь – Евпатория – Симферополь: 1.300*2=2.600 RUB
Лекарства: 6.925 RUB
Ортопедические товары: 19.012 RUB
Всего было потрачено: 242.568 RUB
Остаток: 394.620-242.568=152.052 RUB
Остаток денежных средств переносится на последующее лечение, дата которого будет определена после того, как я поступлю в ВУЗ. Дело в том, что я пока не знаю, очно я буду учиться или заочно. Это будет зависеть от заключения специальной комиссии. Если я буду учиться очно, то проходить лечение я смогу только в летний период. Если я буду учиться заочно, то я смогу лечиться в любое время, когда у меня не будет сессий.
После возвращения домой я возобновлю подготовку к экзаменам. Также я буду заниматься ЛФК, чтобы закрепить и улучшить полученные результаты. Все дальнейшие новости можно будет читать на моём сайте: http://www.veronika-help.ru/
Когда я приехала в санаторий, инструктор и лечащий врач отметили, что ухудшения в моём физическом состоянии не произошло. Поэтому я просто продолжила начатую работу. Врач назначила мне следующие процедуры: минеральные ванны, грязевые аппликации, общую магнитотерапию, лазеротерапию для уменьшения гиперкинезов, электрофорез по Левину, ультразвук с диклофенаком на правый плечевой сустав (он у меня болел), электросон, массаж и ЛФК. Когда я прошла все физиопроцедуры, врач назначила мне электрофорез по Ратнеру и индуктотермию на голени.
Вообще, первые четыре недели были направлены на то, чтобы максимально расслабить напряжённые мышцы и уменьшить гиперкинезы. Сперва у меня был массаж, затем инструктор делал мне растяжки. Это не самая приятная процедура, т. к. достаточно сильно тянут мышцы. Зато потом становится намного легче, увеличивается объём движений. И только после расслабления мышц проводились занятия ЛФК. Я занималась как самостоятельно, так и с инструктором. Часть упражнений давалась легко, а для выполнения некоторых приходилось прикладывать немало усилий. Сложнее всего упражнения на статику, когда нужно, скажем, выпрямить колено и удержать его в таком положении до 4-х счетов. Но эти упражнения необходимы, т. к. они помогают развить выносливость мышц.
Вторая половина курса лечения была направлена на то, чтобы улучшить мои навыки по передвижению. Основная цель, которую я перед собой поставила – это ходьба по ступенькам с опорой на канадки, не держась за перила. Ещё полтора года назад у меня это практически не получалось, поэтому я тренировала ходьбу по ступенькам, держась одной рукой за перила, а второй опираясь на канадку. Благодаря прошлогоднему курсу реабилитации в Евпатории и курсу реабилитации в Бресте в апреле месяце я смогла продвинуться вперёд и начала немного ходить без перил. Правда, поднималась я исключительно с правой ноги, а спускалась – с левой, т. е. ходила я приставным шагом. При такой ходьбе нагрузка на ноги была неравномерной. К тому же, на три верхние ступеньки мне было очень тяжело подняться, т. к. не получалось упереться канадкой в пол.
Когда я начала ходить по ступенькам с помощью инструктора, дело стало продвигаться быстрее. На тренировку этого навыка уходило 30 минут. Сперва у меня быстро уставали стопы, не получалось дать нормальную опору на левую ногу, отсюда страх упасть. Но постепенно, по мере тренировки, страх и неуверенность стали уходить. На одном из занятий я попыталась подняться с левой ноги, а спуститься с правой – получилось. Первое время это было трудно, но уже через несколько занятий я стала делать это без страховки со стороны инструктора. Ещё через несколько занятий я прошлась по ступенькам по улице. Притом, не по низким, которые у входа в наше отделение, а по достаточно высоким, которые в парке на территории санатория. Подъём и спуск 15 ступенек я осилила менее чем за 3 минуты.
А за неделю до отъезда домой во время тренировки с инструктором я сделала первую попытку подняться по ступенькам попеременным шагом. Пока что это у меня получается неуверенно, со страховкой и остановками. Да и пройти так я могу всего несколько ступенек. Нагрузка на ноги идёт намного больше, стопы устают сильнее, но такая ходьба по ступенькам является правильной. Это то, к чему мне нужно стремиться. Спуск попеременным шагом у меня пока не получается, я к этому не готова.
К сожалению, в этот раз не обошлось без простуды. Но поскольку температура была только один день, пропустила я всего два дня занятий. Чтобы быстрее выздороветь, мне были назначены ингаляции с эвкалиптом и прогревания грудной клетки. Правда, пришлось достаточно много денег потратить на лекарства.
Если подвести итоги, то благодаря этому курсу реабилитации удалось значительно снизить спастическое напряжение мышц и уменьшить гиперкинезы, в результате чего мне стало намного легче ходить. Улучшилась опороспособность, ходьба по ступенькам стала более уверенной и правильной. Также у меня уменьшились боли в стопах, не так сильно подворачивается вовнутрь левая стопа. Это помогло мне в очередной раз поменять ортопедическую обувь. Сейчас я могу ходить в обуви с ещё более низким задником. Дело в том, что высокая обувь сильно фиксирует голеностопный сустав и не даёт ему работать. В моём случае высокую обувь необходимо чередовать с низкой: высокую носить на улице, а дома ходить в низкой. Это позволит мышцам работать. Лично для меня это очень хорошие результаты, ведь чем старше становится человек, тем сложнее добиться улучшений в физическом состоянии. Медленно, но верно я продвигаюсь вперёд. И за эти победы я от всей души благодарю каждого, кто помог мне оплатить лечение в Евпатории! Низкий поклон, дорогие друзья! Спасибо за веру в меня и за возможность стать более самостоятельной в плане передвижения!
Несколько фотографий с курса реабилитации:
Все фотографии можно посмотреть ЗДЕСЬ
Подтверждающие документы ЗДЕСЬ
Финансовый отчёт:
Для начала напишу о последних поступлениях:
03.09.2016 - 2 BYN (МТС)
22.09.2016 - 500 RUB (Яндекс)
09.10.2016 - 1.000 RUB (Яндекс)
18.10.2016 - 1.000 RUB (Яндекс)
06.11.2016 - 1.000 RUB (Яндекс)
07.11.2016 - 10 BYN (МТС)
Всего было собрано 394.620 RUB
Оплата лечения в кассу санатория: 155.520 RUB
Дополнительные занятия ЛФК: 32 часа по 1/000 RUB = 32.000 RUB
Перелёт Москва – Симферополь – Москва: 16.831 RUB
Аэроэкспресс: 420*4=1.680 RUB
Поезд Витебск – Москва – Витебск: 59,55+59,55+61,26+61,26=241,62 BYN (8.000 RUB)
Такси Симферополь – Евпатория – Симферополь: 1.300*2=2.600 RUB
Лекарства: 6.925 RUB
Ортопедические товары: 19.012 RUB
Всего было потрачено: 242.568 RUB
Остаток: 394.620-242.568=152.052 RUB
Остаток денежных средств переносится на последующее лечение, дата которого будет определена после того, как я поступлю в ВУЗ. Дело в том, что я пока не знаю, очно я буду учиться или заочно. Это будет зависеть от заключения специальной комиссии. Если я буду учиться очно, то проходить лечение я смогу только в летний период. Если я буду учиться заочно, то я смогу лечиться в любое время, когда у меня не будет сессий.
После возвращения домой я возобновлю подготовку к экзаменам. Также я буду заниматься ЛФК, чтобы закрепить и улучшить полученные результаты. Все дальнейшие новости можно будет читать на моём сайте: http://www.veronika-help.ru/
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Доброго времени суток всем, кто читает мои новости! В первую очередь традиционный видео-отчёт о пройденном лечении, который наглядно показывает, чего я смогла достичь на этом курсе реабилитации: https://www.youtube.com/watch?v=OLBAsLaDqt8
А теперь к моим новостям. Прошло уже полтора месяца после моего возвращения из Евпатории. Сразу по приезду домой я окунулась в решение бытовых вопросов, которые накопились за время моего отсутствия. Плюс ко всему у меня вышел из строя ноутбук, поэтому я какое-то время оказалась без доступа в интернет.
Не успела я разобраться с основными делами, как к нам в гости на зимние каникулы приехала моя племянница Ксюша. Она уже повзрослела, стала более самостоятельной, при необходимости помогает мне в быту. Ну, а в свободное время мы с мамой и Ксюшей играем в лото.
Новый Год мы встретили дома в кругу семьи, а вечером 1 января поехали в деревню, чтобы отметить День рождения моей мамы. Мы общались, ели шашлыки, я с Ксюшей в очередной раз смотрела мультфильм «Зверополис» (он нам очень нравится). Оставаться в деревне на ночь я не решилась, т. к. там было довольно холодно. Мы с братом решили подарить маме мультиварку. Мамуля была очень тронута такому подарку. На самом деле, мультиварка поможет не только маме, но и мне, т. к. в этом году во время дачного сезона я часто буду оставаться одна дома: с сентября месяца мама вышла на пенсию, и теперь уже не работает.
Есть также и причины для размышлений. Очередная болезнь с повышением температуры привела к усилению спастики: мне стало сложнее опускаться на пятки при ходьбе. Вообще, со стопами у меня серьёзные проблемы, вот уже 4 года я хожу исключительно в специальной ортопедической обуви даже по дому. Босиком мне вообще нельзя ходить, иначе усиливаются боли в стопах. Всему виной сильная эквино-вальгусная деформация стоп.
Во время последнего курса лечения в Евпатории я ходила на консультацию к ортопеду, чтобы определиться с дальнейшей тактикой лечения. И сразу предо мной предстал непростой выбор: либо обкалывание препаратом «Диспорт» для снижения спастики с последующей интенсивной разработкой, либо операция в Туле. Ну, или оставлять всё, как есть. Нынешнее состояние меня не устраивает, т. к. из-за невозможности опуститься на пятки у меня сильно нарушена опороспособность, страдает равновесие. Поэтому у меня и не получатся отказаться от ходунков и ходить исключительно с канадками. Более-менее устойчиво я хожу с канадками только по ровной поверхности. Во время лечения в Евпатории начала осваивать ходьбу по ступенькам, но и здесь мне очень мешает то, что я не опускаюсь на пятки. Довольно высокий риск упасть.
Я прочла отзывы об обоих методах лечения (обкалывание «Диспортом» и операция в Туле). Для меня предпочтительнее была бы операция, т. к. она приносит более стабильный результат. На днях я проконсультировалась с врачом, к которому мне рекомендовали обратиться. К сожалению, он не сможет мне помочь по причине моего возраста и наличия гиперкинезов. При гиперкинезах подобные операции эффективны до 10, максимум до 13 лет. Поэтому придётся мне остановиться на обкалывании «Диспортом».
Лечение запланировано с 1 октября 2017 года. В ближайшие дни я открою сбор средств. Очень надеюсь, что у меня получится собрать необходимую сумму и пройти полноценный курс реабилитации.
А теперь к моим новостям. Прошло уже полтора месяца после моего возвращения из Евпатории. Сразу по приезду домой я окунулась в решение бытовых вопросов, которые накопились за время моего отсутствия. Плюс ко всему у меня вышел из строя ноутбук, поэтому я какое-то время оказалась без доступа в интернет.
Не успела я разобраться с основными делами, как к нам в гости на зимние каникулы приехала моя племянница Ксюша. Она уже повзрослела, стала более самостоятельной, при необходимости помогает мне в быту. Ну, а в свободное время мы с мамой и Ксюшей играем в лото.
Новый Год мы встретили дома в кругу семьи, а вечером 1 января поехали в деревню, чтобы отметить День рождения моей мамы. Мы общались, ели шашлыки, я с Ксюшей в очередной раз смотрела мультфильм «Зверополис» (он нам очень нравится). Оставаться в деревне на ночь я не решилась, т. к. там было довольно холодно. Мы с братом решили подарить маме мультиварку. Мамуля была очень тронута такому подарку. На самом деле, мультиварка поможет не только маме, но и мне, т. к. в этом году во время дачного сезона я часто буду оставаться одна дома: с сентября месяца мама вышла на пенсию, и теперь уже не работает.
Есть также и причины для размышлений. Очередная болезнь с повышением температуры привела к усилению спастики: мне стало сложнее опускаться на пятки при ходьбе. Вообще, со стопами у меня серьёзные проблемы, вот уже 4 года я хожу исключительно в специальной ортопедической обуви даже по дому. Босиком мне вообще нельзя ходить, иначе усиливаются боли в стопах. Всему виной сильная эквино-вальгусная деформация стоп.
Во время последнего курса лечения в Евпатории я ходила на консультацию к ортопеду, чтобы определиться с дальнейшей тактикой лечения. И сразу предо мной предстал непростой выбор: либо обкалывание препаратом «Диспорт» для снижения спастики с последующей интенсивной разработкой, либо операция в Туле. Ну, или оставлять всё, как есть. Нынешнее состояние меня не устраивает, т. к. из-за невозможности опуститься на пятки у меня сильно нарушена опороспособность, страдает равновесие. Поэтому у меня и не получатся отказаться от ходунков и ходить исключительно с канадками. Более-менее устойчиво я хожу с канадками только по ровной поверхности. Во время лечения в Евпатории начала осваивать ходьбу по ступенькам, но и здесь мне очень мешает то, что я не опускаюсь на пятки. Довольно высокий риск упасть.
Я прочла отзывы об обоих методах лечения (обкалывание «Диспортом» и операция в Туле). Для меня предпочтительнее была бы операция, т. к. она приносит более стабильный результат. На днях я проконсультировалась с врачом, к которому мне рекомендовали обратиться. К сожалению, он не сможет мне помочь по причине моего возраста и наличия гиперкинезов. При гиперкинезах подобные операции эффективны до 10, максимум до 13 лет. Поэтому придётся мне остановиться на обкалывании «Диспортом».
Лечение запланировано с 1 октября 2017 года. В ближайшие дни я открою сбор средств. Очень надеюсь, что у меня получится собрать необходимую сумму и пройти полноценный курс реабилитации.
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
В этом году мне предстоит пройти очень непростой путь для улучшения физического состояния. Обкалывание препаратом «Диспорт» для уменьшения спастического напряжения мышц и последующая реабилитация. Когда мои мышцы будут расслаблены, разрабатывать контрактуры и обучаться новым навыкам будет намного проще и эффективнее. После этого я смогу на пятки при ходьбе, выпрямятся колени. В результате улучшится опороспособность и равновесие, ходить станет намного легче. Препарат «Диспорт» довольно дорогой, его нужно оплачивать отдельно.
Санаторий выставил счёт на сумму 115.920 RUB.
ССЫЛКА НА СЧЁТ
Дополнительные траты:
Проживание мамы на квартире: 1.000 RUB х 69 дней = 69.000 RUB
Препарат "Диспорт": 40.000 RUB
Дополнительные занятия ЛФК: 2.400 RUB (2 часа) х 50 занятий = 120.000 RUB
Поезд Витебск – Москва – Витебск: 8.000 RUB
Аэроэкспресс с Белорусского вокзала до аэропорта Шереметьево и обратно: 420 х 4 = 1.680 RUB
Самолёт Москва - Симферополь - Москва: 20.000 RUB
Такси Симферополь - Евпатория - Симферополь: 1.500 RUB х 2 = 3.000 RUB
Всего на лечение необходимо 377.600 RUB
Я очень хочу стать максимально самостоятельной и независимой от посторонней помощи. Врачи из Евпатории, которые наблюдают меня уже не первый год, утверждают, что я смогу полностью отказаться от использования инвалидной коляски и ходунков, а перейти на ходьбу с канадками. Но для этого лечение нужно продолжать. Оплатить лечение самостоятельно мне не под силу, поэтому я прошу о финансовой помощи. Заранее спасибо всем, кто сможет мне помочь!
Отчёт о поступлениях:
13.01.2017 - 60 RUB (Яндекс).
Огромное спасибо за помощь, поддержку и веру в меня!
Сумма к сбору: 377.600 RUB
Всего собрано 152.112 RUB
Осталось собрать 225.488 RUB
Срок: 01.10.2017 года
Санаторий выставил счёт на сумму 115.920 RUB.
ССЫЛКА НА СЧЁТ
Дополнительные траты:
Проживание мамы на квартире: 1.000 RUB х 69 дней = 69.000 RUB
Препарат "Диспорт": 40.000 RUB
Дополнительные занятия ЛФК: 2.400 RUB (2 часа) х 50 занятий = 120.000 RUB
Поезд Витебск – Москва – Витебск: 8.000 RUB
Аэроэкспресс с Белорусского вокзала до аэропорта Шереметьево и обратно: 420 х 4 = 1.680 RUB
Самолёт Москва - Симферополь - Москва: 20.000 RUB
Такси Симферополь - Евпатория - Симферополь: 1.500 RUB х 2 = 3.000 RUB
Всего на лечение необходимо 377.600 RUB
Я очень хочу стать максимально самостоятельной и независимой от посторонней помощи. Врачи из Евпатории, которые наблюдают меня уже не первый год, утверждают, что я смогу полностью отказаться от использования инвалидной коляски и ходунков, а перейти на ходьбу с канадками. Но для этого лечение нужно продолжать. Оплатить лечение самостоятельно мне не под силу, поэтому я прошу о финансовой помощи. Заранее спасибо всем, кто сможет мне помочь!
Отчёт о поступлениях:
13.01.2017 - 60 RUB (Яндекс).
Огромное спасибо за помощь, поддержку и веру в меня!
Сумма к сбору: 377.600 RUB
Всего собрано 152.112 RUB
Осталось собрать 225.488 RUB
Срок: 01.10.2017 года
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Всем привет!
Прошло два месяца после моего последнего сообщения. За это время в моей жизни произошли некоторые перемены. И главная из них – это то, что я теперь снова работаю. Вернулась я на прежнюю работу секретаря на дому. Я очень рада, что имею эту работу, т. к. это не только дополнительные деньги, но и определённая занятость. Для меня ценно ощущать свою востребованность.
Есть, правда, и небольшой минус. Теперь мне приходится много сидеть за компьютером, что отражается на моём состоянии здоровья. Несколько недель назад у меня появились боли в пояснице. Сейчас в связи с усилением спастики я делаю ванны с хвойным экстрактом, сегодня была пятая процедура. Боли в пояснице стали значительно меньше.
Всё чаще я выхожу на улицу с ходунками. Если идём с мамой в город по делам, берём с собой инвалидную коляску, т. к. я пока не могу много ходить, устают стопы. Идти через силу мне нельзя, поскольку у меня деформированы стопы. Вчера мы ходили в магазин, решили заодно прогуляться в парке. Домой я уже шла за коляской. Прошла около 1,1 км. Под конец немного устали ноги, но перегрузки не было. Потом я ещё ходила на беговой дорожке, прошла 800 метров за 3 подхода. Раньше такая нагрузка в плане ходьбы была для меня недоступна. Ещё несколько лет назад я с трудом проходила 250 метров. Это говорит о том, что курсы реабилитации, которые я регулярно прохожу, приносят ощутимый результат. И останавливаться на достигнутом нельзя, ведь у меня есть все шансы полностью отказаться от использования инвалидной коляски. Вполне возможно, что через какое-то время я смогу перейти на ходьбу с канадками, отказавшись от ходунков. Я очень хочу достичь максимально возможного результата, чтобы стать независимой от посторонней помощи. Работы предстоит много, потребуется не один год усиленных занятий, не один курс реабилитации. И я готова сделать всё, что от меня зависит, пусть это и нелегко.
О дальнейшем лечении. В прошлый раз я писала, что буду проходить реабилитацию в Брестском центре «Тонус». Собранных средств должно было хватить на 2 курса реабилитации по 4 недели. Только вот качество реабилитации в этом центре оставляет желать лучше. Мне не смогут там помочь с уменьшением спастики, т. к. у них не проводится обкалывание диспортом, которое сейчас мне рекомендовано. Единственное, что они могут предоставить, так это парафин. А его я уже несколько лет провожу в домашних условиях, поэтому платить деньги за эту процедуру не вижу смысла. А других методов для снижения спастики там нет. Даже водолечения в «Тонусе» нет. Плюс ко всему методики массажа и ЛФК, которые применяют в этом центре, не подходят для меня. Недавно я показала своему инструктору из Евпатории фрагменты занятий ЛФК и массажа, которые проводили мне в «Тонусе» в апреле прошлого года. И я была очень удивлена, когда инструктор мне сказал, что многие упражнения не просто бессмысленны для меня, но даже вредны. Например, при выполнении упражнений в положении стоя на коленях у меня усиливался избыточный прогиб в пояснице и эквинусная установка стоп (ходьба на носочках). А такой массаж мне вообще противопоказан: из-за быстрого темпа и ударных приёмов у меня только усиливались спастика и гиперкинезы. Я и сама ощущала, что мне становилось сложнее ходить, но тогда списывала это на усталость из-за тренировки ходьбы по ступенькам. А оказалось, что проблема была в массаже и ЛФК, которые проводились неправильно.
Обидно, когда происходит такое. Тем более, что лечение там тоже платное, пусть и дешевле, чем в Евпатории. В Брест я уже не поеду. А других реабилитационных центров в Беларуси, которые принимают взрослых людей с ДЦП, попросту нет. Ни бесплатных, ни платных. Да, лечение в ЕВДКС стоит немало, но оно очень результативное и полностью меня устраивает. В ближайшие дни открою сбор средств на очередное лечение в Евпатории. Затягивать не стоит, т. к. мне нужно проходить реабилитацию хотя бы один раз в год. А пока отчитаюсь о поступлениях и тратах за прошедшее время.
Отчёт о поступлениях:
01.02.2017 - 100 RUB (Яндекс)
21.03.2017 - 50 RUB (Яндекс)
26.03.2017 - 1.500 RUB (Яндекс)
Всем огромное спасибо за помощь и веру в меня!
Теперь по тратам. В феврале месяце я купила ортопедическую обувь «Мемо», которую неоднократно покупала, когда находилась на лечении в Евпатории. В этот раз я приобрела обувь через женщину, которая заказывает её напрямую в Польше. Так выходит намного дешевле. Вместе с пересылкой и комиссией за перевод я заплатила 140 BYN (4.313 RUB). Для сравнения, в 2015 году я покупала эту обувь в Евпатории за 8.200 RUB.
Квитанция за перевод и фото.
На данный момент собрано: 153.818 + 1650 – 4.313 = 151.155 RUB. Эти деньги пойдут на последующее лечение в ЕВДКС МО РФ.
Прошло два месяца после моего последнего сообщения. За это время в моей жизни произошли некоторые перемены. И главная из них – это то, что я теперь снова работаю. Вернулась я на прежнюю работу секретаря на дому. Я очень рада, что имею эту работу, т. к. это не только дополнительные деньги, но и определённая занятость. Для меня ценно ощущать свою востребованность.
Есть, правда, и небольшой минус. Теперь мне приходится много сидеть за компьютером, что отражается на моём состоянии здоровья. Несколько недель назад у меня появились боли в пояснице. Сейчас в связи с усилением спастики я делаю ванны с хвойным экстрактом, сегодня была пятая процедура. Боли в пояснице стали значительно меньше.
Всё чаще я выхожу на улицу с ходунками. Если идём с мамой в город по делам, берём с собой инвалидную коляску, т. к. я пока не могу много ходить, устают стопы. Идти через силу мне нельзя, поскольку у меня деформированы стопы. Вчера мы ходили в магазин, решили заодно прогуляться в парке. Домой я уже шла за коляской. Прошла около 1,1 км. Под конец немного устали ноги, но перегрузки не было. Потом я ещё ходила на беговой дорожке, прошла 800 метров за 3 подхода. Раньше такая нагрузка в плане ходьбы была для меня недоступна. Ещё несколько лет назад я с трудом проходила 250 метров. Это говорит о том, что курсы реабилитации, которые я регулярно прохожу, приносят ощутимый результат. И останавливаться на достигнутом нельзя, ведь у меня есть все шансы полностью отказаться от использования инвалидной коляски. Вполне возможно, что через какое-то время я смогу перейти на ходьбу с канадками, отказавшись от ходунков. Я очень хочу достичь максимально возможного результата, чтобы стать независимой от посторонней помощи. Работы предстоит много, потребуется не один год усиленных занятий, не один курс реабилитации. И я готова сделать всё, что от меня зависит, пусть это и нелегко.
О дальнейшем лечении. В прошлый раз я писала, что буду проходить реабилитацию в Брестском центре «Тонус». Собранных средств должно было хватить на 2 курса реабилитации по 4 недели. Только вот качество реабилитации в этом центре оставляет желать лучше. Мне не смогут там помочь с уменьшением спастики, т. к. у них не проводится обкалывание диспортом, которое сейчас мне рекомендовано. Единственное, что они могут предоставить, так это парафин. А его я уже несколько лет провожу в домашних условиях, поэтому платить деньги за эту процедуру не вижу смысла. А других методов для снижения спастики там нет. Даже водолечения в «Тонусе» нет. Плюс ко всему методики массажа и ЛФК, которые применяют в этом центре, не подходят для меня. Недавно я показала своему инструктору из Евпатории фрагменты занятий ЛФК и массажа, которые проводили мне в «Тонусе» в апреле прошлого года. И я была очень удивлена, когда инструктор мне сказал, что многие упражнения не просто бессмысленны для меня, но даже вредны. Например, при выполнении упражнений в положении стоя на коленях у меня усиливался избыточный прогиб в пояснице и эквинусная установка стоп (ходьба на носочках). А такой массаж мне вообще противопоказан: из-за быстрого темпа и ударных приёмов у меня только усиливались спастика и гиперкинезы. Я и сама ощущала, что мне становилось сложнее ходить, но тогда списывала это на усталость из-за тренировки ходьбы по ступенькам. А оказалось, что проблема была в массаже и ЛФК, которые проводились неправильно.
Обидно, когда происходит такое. Тем более, что лечение там тоже платное, пусть и дешевле, чем в Евпатории. В Брест я уже не поеду. А других реабилитационных центров в Беларуси, которые принимают взрослых людей с ДЦП, попросту нет. Ни бесплатных, ни платных. Да, лечение в ЕВДКС стоит немало, но оно очень результативное и полностью меня устраивает. В ближайшие дни открою сбор средств на очередное лечение в Евпатории. Затягивать не стоит, т. к. мне нужно проходить реабилитацию хотя бы один раз в год. А пока отчитаюсь о поступлениях и тратах за прошедшее время.
Отчёт о поступлениях:
01.02.2017 - 100 RUB (Яндекс)
21.03.2017 - 50 RUB (Яндекс)
26.03.2017 - 1.500 RUB (Яндекс)
Всем огромное спасибо за помощь и веру в меня!
Теперь по тратам. В феврале месяце я купила ортопедическую обувь «Мемо», которую неоднократно покупала, когда находилась на лечении в Евпатории. В этот раз я приобрела обувь через женщину, которая заказывает её напрямую в Польше. Так выходит намного дешевле. Вместе с пересылкой и комиссией за перевод я заплатила 140 BYN (4.313 RUB). Для сравнения, в 2015 году я покупала эту обувь в Евпатории за 8.200 RUB.
Квитанция за перевод и фото.
На данный момент собрано: 153.818 + 1650 – 4.313 = 151.155 RUB. Эти деньги пойдут на последующее лечение в ЕВДКС МО РФ.
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Открыт сбор средств на реабилитацию в ЕВДКС МО РФ с 15.10.2017 по 08.12.2017 года.
Счёт на оплату лечения
Уведомление о предоставлении путёвки
По счёту необходимо: 329.120 RUB
Дополнительные расходы:
Дополнительные занятия ЛФК: 40 занятий х 1.000 RUB= 40.000 RUB
Диспорт: 40.000 RUB
Такси Сенно - Витебск - Сенно: 600 RUB х 2 = 1.200 RUB
Поезд Витебск - Москва - Витебск: 58,61 х 4 = 234,44 BYN (7.160 RUB)
Аэроэкспресс: 420 RUB х 4 = 1.680 RUB
Перелёт Москва - Симферополь - Москва: 18.700 RUB
Такси Симферополь - Евпатория - Симферополь: 1.500 RUB х 2 = 3.000 RUB
Всего на лечение необходимо: 440.860 RUB
Это неподъёмная для меня сумма, поскольку моя зарплата вместе с пенсией по инвалидности составляет всего 14.200 RUB. Я буду благодарна всем, кто сможет мне помочь!
Отчёт о поступлениях:
30.03.2017 - 1.000 RUB (Яндекс)
Огромное спасибо за помощь и веру в меня!
На 31.03.2017 года собрано 152.155 RUB.
Осталось собрать 288.705 RUB.
Срок до 14.10.2017 года.
Счёт на оплату лечения
Уведомление о предоставлении путёвки
По счёту необходимо: 329.120 RUB
Дополнительные расходы:
Дополнительные занятия ЛФК: 40 занятий х 1.000 RUB= 40.000 RUB
Диспорт: 40.000 RUB
Такси Сенно - Витебск - Сенно: 600 RUB х 2 = 1.200 RUB
Поезд Витебск - Москва - Витебск: 58,61 х 4 = 234,44 BYN (7.160 RUB)
Аэроэкспресс: 420 RUB х 4 = 1.680 RUB
Перелёт Москва - Симферополь - Москва: 18.700 RUB
Такси Симферополь - Евпатория - Симферополь: 1.500 RUB х 2 = 3.000 RUB
Всего на лечение необходимо: 440.860 RUB
Это неподъёмная для меня сумма, поскольку моя зарплата вместе с пенсией по инвалидности составляет всего 14.200 RUB. Я буду благодарна всем, кто сможет мне помочь!
Отчёт о поступлениях:
30.03.2017 - 1.000 RUB (Яндекс)
Огромное спасибо за помощь и веру в меня!
На 31.03.2017 года собрано 152.155 RUB.
Осталось собрать 288.705 RUB.
Срок до 14.10.2017 года.
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Мои новости. На прошлой неделе закончила делать ванны с хвойным экстрактом. Мышцы стали более расслабленными, но затруднения в ходьбе без дополнительной опоры ещё есть, сейчас я даже при ходьбе по дому часто использую канадки, чтобы не упасть. Самостоятельно справиться со спастикой не получается, нужна помочь квалифицированных специалистов и сочетание различных процедур. Очень надеюсь, что получится собрать деньги на очередной курс реабилитации в Евпатории.
А вчера мы с подругой совершили небольшую прогулку. Чаще всего я хожу с ходунками, а тут решила пройтись с канадками. Прошла я приличное расстояние, около 500 метров, и почти не устала. Только к концу прогулки у меня стало болеть левое предплечье. Плюс ко всему я два раза упала, когда шла по ступенькам. К счастью, обошлось без травм. Всё-таки, ступеньки пока ещё вызывают у меня затруднения при ходьбе, т. к. они бывают очень разные. А с ходунками по ступенькам я вообще не смогу подняться. Я тут проанализировала и пришла к выводу, что с ходунками у меня не получится зайти в половину магазинов своего города. Пандусами оборудованы всего два крупных магазина – «Родны кут» и «Континент». Но пандусы эти очень неудобные, угол уклона слишком большой. Подняться по пандусу ещё как-то возможно, а вот спуск будет очень опасным. Если же я смогу выйти на уровень устойчивой ходьбы с канадками, то я стану полностью независимой от посторонней помощи. Знаю, что это возможно, потому что с каждым годом моя ходьба становится всё увереннее и увереннее. А ведь ещё шесть лет назад я передвигалась по улице только на инвалидной коляске, за руку могла пройти не более 300 метров. Эти результаты были бы невозможны без лечения в Евпатории и без помощи тех людей, которые мне помогают оплатить это лечение. Я от всей души благодарю каждого, кто поверил в меня и дал мне шанс на полноценную жизнь!
Поступлений не было
Сумма к сбору: 440.860 RUB
Собрано 152.155 RUB.
Осталось собрать 288.705 RUB.
Срок до 14.10.2017 года.
А вчера мы с подругой совершили небольшую прогулку. Чаще всего я хожу с ходунками, а тут решила пройтись с канадками. Прошла я приличное расстояние, около 500 метров, и почти не устала. Только к концу прогулки у меня стало болеть левое предплечье. Плюс ко всему я два раза упала, когда шла по ступенькам. К счастью, обошлось без травм. Всё-таки, ступеньки пока ещё вызывают у меня затруднения при ходьбе, т. к. они бывают очень разные. А с ходунками по ступенькам я вообще не смогу подняться. Я тут проанализировала и пришла к выводу, что с ходунками у меня не получится зайти в половину магазинов своего города. Пандусами оборудованы всего два крупных магазина – «Родны кут» и «Континент». Но пандусы эти очень неудобные, угол уклона слишком большой. Подняться по пандусу ещё как-то возможно, а вот спуск будет очень опасным. Если же я смогу выйти на уровень устойчивой ходьбы с канадками, то я стану полностью независимой от посторонней помощи. Знаю, что это возможно, потому что с каждым годом моя ходьба становится всё увереннее и увереннее. А ведь ещё шесть лет назад я передвигалась по улице только на инвалидной коляске, за руку могла пройти не более 300 метров. Эти результаты были бы невозможны без лечения в Евпатории и без помощи тех людей, которые мне помогают оплатить это лечение. Я от всей души благодарю каждого, кто поверил в меня и дал мне шанс на полноценную жизнь!
Поступлений не было
Сумма к сбору: 440.860 RUB
Собрано 152.155 RUB.
Осталось собрать 288.705 RUB.
Срок до 14.10.2017 года.
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Немного новостей обо мне. Сейчас мама находится в деревне, у неё начался дачный сезон. Поэтому я осталась за хозяйку. Сегодня убирала в квартире: наводила порядок в ванной, протирала пыль, мыла посуду. Завтра планирую везде пропылесосить.
Погода немного испортилась, стало прохладно. Поэтому сегодня я отрабатывала ходьбу только на беговой дорожке, на улицу не выходила. С понедельника должно потеплеть, и тогда я возобновлю тренировки ходьбы с канадками. А пока буду заниматься дома. Работы у меня всегда хватает: ходьба по бруску приставным шагом, занятия на степпере и вертикализаторе.
ФОТО
Начала перечитывать книгу «Хроники Нарнии», сейчас это рассказ «Принц Каспиан». И хоть я читала этот рассказ много раз, он по-прежнему для меня интересен. Я при каждом перечитывании открываю что-то новое. Не даром «Хроники Нарнии» так популярны и любимы многими читателями, как детьми, так и взрослыми.
Поступлений не было.
Погода немного испортилась, стало прохладно. Поэтому сегодня я отрабатывала ходьбу только на беговой дорожке, на улицу не выходила. С понедельника должно потеплеть, и тогда я возобновлю тренировки ходьбы с канадками. А пока буду заниматься дома. Работы у меня всегда хватает: ходьба по бруску приставным шагом, занятия на степпере и вертикализаторе.
ФОТО
Начала перечитывать книгу «Хроники Нарнии», сейчас это рассказ «Принц Каспиан». И хоть я читала этот рассказ много раз, он по-прежнему для меня интересен. Я при каждом перечитывании открываю что-то новое. Не даром «Хроники Нарнии» так популярны и любимы многими читателями, как детьми, так и взрослыми.
Поступлений не было.
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Выходные прошли спокойно. В субботу я, как и планировала, продолжила уборку в квартире. Также я занималась ЛФК. А в воскресенье я с самого утра пошла в церковь. Раньше за мной чаще всего заезжали друзья на машине, а потом завозили домой. Или же, если была хорошая погода, меня везли на коляске. А в этот раз, несмотря на не очень хорошую погоду, я пошла с ходунками. Дело в том, что друзья уехали в другой город и не могли заехать за мной на машине. А в коляске сидеть в такую погоду холодно.
Чтобы было веселее, подруга составила мне компанию. Из церкви я шла уже с другой подругой. Сейчас мы видимся не очень часто, потому что она живёт в деревне, её дочери ещё нет и годика. Подруга давно хотела зайти ко мне в гости, но всё никак не получалось. А тут получилось немного пообщаться, мы попили чай и поделились своими новостями. Валя (так зовут подругу) отметила, что за последние 1,5-2 года я стала намного лучше ходить. Сейчас я хожу спокойно и уверенно, а раньше часто спотыкалась, быстро уставала. Много ходить я раньше не могла, через какое-то время садилась в коляску, и меня везли.
Это я с Валей в 2014 году, более свежей совместной фотки нет.
Каждый раз, когда кто-то из друзей и знакомых говорит, что я стала намного лучше ходить, у меня за спиной вырастают крылья. Хочется продолжать борьбу за своё здоровье и ещё усерднее трудиться. Хочется идти вперёд и не сдаваться. А ещё я получаю очередное подтверждение того, что результаты от лечения действительно есть, что это не иллюзия, а реальность. И я никогда не устану благодарить своих врачей и инструкторов из Евпатории, а также тех людей, кто помогает мне оплатить лечение! Меня сейчас просто переполняют эмоции радости, потому что все маленькие результаты накопились и вылились в большой результат. И сейчас это совсем другой уровень жизни: ходить, а не сидеть в инвалидной коляске; быть самостоятельной, а не зависеть от посторонней помощи! Спасибо каждому, кто верит в меня и помогает мне идти вперёд! Низкий поклон, дорогие друзья!
Сегодня на улице по-прежнему холодно, так что, тренировку с канадками пока отложу, буду заниматься дома. До обеда помогала маме с рассадой помидоров и перцев, наклеивала на стаканчики бумажки с названием сортов. В общем, скучать мне не приходится, всегда есть какое-то занятие.
Отчёт о поступлениях:
08.04.2017 - 0,32 BYN (МТС)
08.04.2017 - 10,00 BYN (МТС)
09.04.2017 - 5,00 BYN (МТС)
09.04.2017 - 50,00 BYN (МТС)
09.04.2017 - 2,37 USD (WebMoney)
10.04.2017 - 100,00 RUB (Яндекс)
Всем огромное спасибо за помощь, поддержку и веру в меня!
Сумма к сбору: 440.860 RUB
Собрано: 154.386 RUB.
Осталось собрать: 286.474 RUB.
Срок до 14.10.2017 года.
Чтобы было веселее, подруга составила мне компанию. Из церкви я шла уже с другой подругой. Сейчас мы видимся не очень часто, потому что она живёт в деревне, её дочери ещё нет и годика. Подруга давно хотела зайти ко мне в гости, но всё никак не получалось. А тут получилось немного пообщаться, мы попили чай и поделились своими новостями. Валя (так зовут подругу) отметила, что за последние 1,5-2 года я стала намного лучше ходить. Сейчас я хожу спокойно и уверенно, а раньше часто спотыкалась, быстро уставала. Много ходить я раньше не могла, через какое-то время садилась в коляску, и меня везли.
Это я с Валей в 2014 году, более свежей совместной фотки нет.
Каждый раз, когда кто-то из друзей и знакомых говорит, что я стала намного лучше ходить, у меня за спиной вырастают крылья. Хочется продолжать борьбу за своё здоровье и ещё усерднее трудиться. Хочется идти вперёд и не сдаваться. А ещё я получаю очередное подтверждение того, что результаты от лечения действительно есть, что это не иллюзия, а реальность. И я никогда не устану благодарить своих врачей и инструкторов из Евпатории, а также тех людей, кто помогает мне оплатить лечение! Меня сейчас просто переполняют эмоции радости, потому что все маленькие результаты накопились и вылились в большой результат. И сейчас это совсем другой уровень жизни: ходить, а не сидеть в инвалидной коляске; быть самостоятельной, а не зависеть от посторонней помощи! Спасибо каждому, кто верит в меня и помогает мне идти вперёд! Низкий поклон, дорогие друзья!
Сегодня на улице по-прежнему холодно, так что, тренировку с канадками пока отложу, буду заниматься дома. До обеда помогала маме с рассадой помидоров и перцев, наклеивала на стаканчики бумажки с названием сортов. В общем, скучать мне не приходится, всегда есть какое-то занятие.
Отчёт о поступлениях:
08.04.2017 - 0,32 BYN (МТС)
08.04.2017 - 10,00 BYN (МТС)
09.04.2017 - 5,00 BYN (МТС)
09.04.2017 - 50,00 BYN (МТС)
09.04.2017 - 2,37 USD (WebMoney)
10.04.2017 - 100,00 RUB (Яндекс)
Всем огромное спасибо за помощь, поддержку и веру в меня!
Сумма к сбору: 440.860 RUB
Собрано: 154.386 RUB.
Осталось собрать: 286.474 RUB.
Срок до 14.10.2017 года.
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