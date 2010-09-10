Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Благотворительность в Рязани
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- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Сегодняшний день был довольно насыщенным. До обеда я решала некоторые дела по работе, с ними я справилась быстро. После обеда к нам в гости заехала жена моего брата. Мы немного пообщались и поехали в деревню. Я решила поехать с ними, чтобы развеяться. Было здорово хоть на короткое время оказаться на природе, подальше от городского шума и забот. А уже вечером ко мне в гости пришла подруга. Мы общались почти два часа, это время пролетело очень быстро. Иногда полезно устраивать себе небольшие выходные, это восстанавливает силы. Завтра возобновлю тренировки с ещё большим энтузиазмом, потому что сегодня хорошо отдохнула.
Отчёт о поступлениях:
10.04.2017 - 5.000 RUB (Яндекс)
11.04.2017 - 50,00 BYN (МТС)
11.04.2017 - 20,00 BYN (МТС)
+ 1.000 RUB (Через брата)
Всем огромное спасибо за помощь, поддержку и веру в меня!
Сумма к сбору: 440.860 RUB
Собрано: 162.525 RUB.
Осталось собрать: 278.335 RUB.
Срок до 14.10.2017 года.
Отчёт о поступлениях:
10.04.2017 - 5.000 RUB (Яндекс)
11.04.2017 - 50,00 BYN (МТС)
11.04.2017 - 20,00 BYN (МТС)
+ 1.000 RUB (Через брата)
Всем огромное спасибо за помощь, поддержку и веру в меня!
Сумма к сбору: 440.860 RUB
Собрано: 162.525 RUB.
Осталось собрать: 278.335 RUB.
Срок до 14.10.2017 года.
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Отчёт о поступлениях:
12.04.2017 - 20,00 BYN (МТС)
12.04.2017 - 3,00 BYN (МТС)
12.04.2017 - 200 RUB (Яндекс)
12.04.2017 - 10,00 BYN (МТС)
Всем огромное спасибо за помощь, поддержку и веру в меня!
Сумма к сбору: 440.860 RUB
Собрано: 163.733 RUB.
Осталось собрать: 277.127 RUB.
Срок до 14.10.2017 года.
12.04.2017 - 20,00 BYN (МТС)
12.04.2017 - 3,00 BYN (МТС)
12.04.2017 - 200 RUB (Яндекс)
12.04.2017 - 10,00 BYN (МТС)
Всем огромное спасибо за помощь, поддержку и веру в меня!
Сумма к сбору: 440.860 RUB
Собрано: 163.733 RUB.
Осталось собрать: 277.127 RUB.
Срок до 14.10.2017 года.
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