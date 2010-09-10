Сообщение baranovskaya_v » Вчера, 23:22

Сегодняшний день был довольно насыщенным. До обеда я решала некоторые дела по работе, с ними я справилась быстро. После обеда к нам в гости заехала жена моего брата. Мы немного пообщались и поехали в деревню. Я решила поехать с ними, чтобы развеяться. Было здорово хоть на короткое время оказаться на природе, подальше от городского шума и забот. А уже вечером ко мне в гости пришла подруга. Мы общались почти два часа, это время пролетело очень быстро. Иногда полезно устраивать себе небольшие выходные, это восстанавливает силы. Завтра возобновлю тренировки с ещё большим энтузиазмом, потому что сегодня хорошо отдохнула.



Отчёт о поступлениях:

10.04.2017 - 5.000 RUB (Яндекс)

11.04.2017 - 50,00 BYN (МТС)

11.04.2017 - 20,00 BYN (МТС)

+ 1.000 RUB (Через брата)

Всем огромное спасибо за помощь, поддержку и веру в меня!



Сумма к сбору: 440.860 RUB

Собрано: 162.525 RUB.

Осталось собрать: 278.335 RUB.

Срок до 14.10.2017 года.