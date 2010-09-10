Сообщение baranovskaya_v » Сегодня, 17:58

Отчёт о поступлениях:

Сумма к сбору: 440.860 RUB

Собрано: 166.191 RUB.

Осталось собрать: 274.669 RUB.

Срок до 14.10.2017 года.

Дорогие друзья! Поздравляю вас со светлым праздником Пасхи! Христос воскрес!Немного новостей обо мне. Несколько дней не писала, т. к. была немного занята: предпраздничные заботы, другие дела и вопросы. У меня всё хорошо. На праздник Пасхи была в церкви, после богослужения – обед с друзьями.Несмотря на праздник, я вчера занималась ЛФК: ходила на беговой дорожке и на степпере, делала наклоны на вертикализаторе. Также я сейчас делаю укладку для выпрямления коленей. Для этого ложусь на спину и кладу на ноги мешки с песком. Общий вес груза – 44-45 кг. И так я лежу 30 минут. В это время слушаю музыку. Сейчас мне очень нравится этническая музыка индейцев Перу и Эквадора. Это направление я открыла для себя во время лечения в Евпатории осенью прошлого года. Мы с мамой вечером гуляли по улице Дувановская, там играл музыкант из Перу. Эта музыка меня сразу пленила: она и привлекает, и успокаивает одновременно. С этой музыкой мне легче лежать на укладке, т. к. я отвлекаюсь от боли. Ведь всё время, когда мои ноги завалены грузом, у меня очень сильно тянут мышцы, выдержать полчаса очень нелегко. Потом немного больно сгибать колени и первое время трудновато ходить без опоры. Но зато потом, когда мышцы отходят от укладки, ходить становится легче: мышцы не так скованны, проще выпрямить колени. Правда, когда я хожу без дополнительной опоры, у меня не получается полностью выпрямить колени, я их немного присгибаю. Пока по дому хожу с канадками. В моём случае важнее ходить правильно, но с опорой, чем неправильно, но без опоры.Рассказ «Принц Каспиан» я дочитала ещё на прошлой неделе. Сейчас начала книгу о различных видах зависимости у человека, о методах борьбы с ними. Её мне дала прочитать хорошая знакомая. Книга очень серьёзная, быстро читать её не получается. После прочтения небольшого отрывка хочется сделать паузу и подумать. Узнала для себя много важного. Интересно то, что многие вещи я осознавала подсознательно. Теперь моя уверенность стала ещё сильнее.13.04.2017 - 10,00 BYN (МТС)15.04.2017 - 5,00 BYN (МТС)16.04.2017 - 1.000 RUB (Яндекс)17.04.2017 - 1.000 RUB (Яндекс)Всем огромное спасибо за помощь, поддержку и веру в меня!