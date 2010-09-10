Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Благотворительность в Рязани
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- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 103
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Сегодняшний день был довольно насыщенным. До обеда я решала некоторые дела по работе, с ними я справилась быстро. После обеда к нам в гости заехала жена моего брата. Мы немного пообщались и поехали в деревню. Я решила поехать с ними, чтобы развеяться. Было здорово хоть на короткое время оказаться на природе, подальше от городского шума и забот. А уже вечером ко мне в гости пришла подруга. Мы общались почти два часа, это время пролетело очень быстро. Иногда полезно устраивать себе небольшие выходные, это восстанавливает силы. Завтра возобновлю тренировки с ещё большим энтузиазмом, потому что сегодня хорошо отдохнула.
Отчёт о поступлениях:
10.04.2017 - 5.000 RUB (Яндекс)
11.04.2017 - 50,00 BYN (МТС)
11.04.2017 - 20,00 BYN (МТС)
+ 1.000 RUB (Через брата)
Всем огромное спасибо за помощь, поддержку и веру в меня!
Сумма к сбору: 440.860 RUB
Собрано: 162.525 RUB.
Осталось собрать: 278.335 RUB.
Срок до 14.10.2017 года.
Отчёт о поступлениях:
10.04.2017 - 5.000 RUB (Яндекс)
11.04.2017 - 50,00 BYN (МТС)
11.04.2017 - 20,00 BYN (МТС)
+ 1.000 RUB (Через брата)
Всем огромное спасибо за помощь, поддержку и веру в меня!
Сумма к сбору: 440.860 RUB
Собрано: 162.525 RUB.
Осталось собрать: 278.335 RUB.
Срок до 14.10.2017 года.
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 103
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Отчёт о поступлениях:
12.04.2017 - 20,00 BYN (МТС)
12.04.2017 - 3,00 BYN (МТС)
12.04.2017 - 200 RUB (Яндекс)
12.04.2017 - 10,00 BYN (МТС)
Всем огромное спасибо за помощь, поддержку и веру в меня!
Сумма к сбору: 440.860 RUB
Собрано: 163.733 RUB.
Осталось собрать: 277.127 RUB.
Срок до 14.10.2017 года.
12.04.2017 - 20,00 BYN (МТС)
12.04.2017 - 3,00 BYN (МТС)
12.04.2017 - 200 RUB (Яндекс)
12.04.2017 - 10,00 BYN (МТС)
Всем огромное спасибо за помощь, поддержку и веру в меня!
Сумма к сбору: 440.860 RUB
Собрано: 163.733 RUB.
Осталось собрать: 277.127 RUB.
Срок до 14.10.2017 года.
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 103
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Дорогие друзья! Поздравляю вас со светлым праздником Пасхи! Христос воскрес!
Немного новостей обо мне. Несколько дней не писала, т. к. была немного занята: предпраздничные заботы, другие дела и вопросы. У меня всё хорошо. На праздник Пасхи была в церкви, после богослужения – обед с друзьями.
Несмотря на праздник, я вчера занималась ЛФК: ходила на беговой дорожке и на степпере, делала наклоны на вертикализаторе. Также я сейчас делаю укладку для выпрямления коленей. Для этого ложусь на спину и кладу на ноги мешки с песком. Общий вес груза – 44-45 кг. И так я лежу 30 минут. В это время слушаю музыку. Сейчас мне очень нравится этническая музыка индейцев Перу и Эквадора. Это направление я открыла для себя во время лечения в Евпатории осенью прошлого года. Мы с мамой вечером гуляли по улице Дувановская, там играл музыкант из Перу. Эта музыка меня сразу пленила: она и привлекает, и успокаивает одновременно. С этой музыкой мне легче лежать на укладке, т. к. я отвлекаюсь от боли. Ведь всё время, когда мои ноги завалены грузом, у меня очень сильно тянут мышцы, выдержать полчаса очень нелегко. Потом немного больно сгибать колени и первое время трудновато ходить без опоры. Но зато потом, когда мышцы отходят от укладки, ходить становится легче: мышцы не так скованны, проще выпрямить колени. Правда, когда я хожу без дополнительной опоры, у меня не получается полностью выпрямить колени, я их немного присгибаю. Пока по дому хожу с канадками. В моём случае важнее ходить правильно, но с опорой, чем неправильно, но без опоры.
Рассказ «Принц Каспиан» я дочитала ещё на прошлой неделе. Сейчас начала книгу о различных видах зависимости у человека, о методах борьбы с ними. Её мне дала прочитать хорошая знакомая. Книга очень серьёзная, быстро читать её не получается. После прочтения небольшого отрывка хочется сделать паузу и подумать. Узнала для себя много важного. Интересно то, что многие вещи я осознавала подсознательно. Теперь моя уверенность стала ещё сильнее.
Отчёт о поступлениях:
13.04.2017 - 10,00 BYN (МТС)
15.04.2017 - 5,00 BYN (МТС)
16.04.2017 - 1.000 RUB (Яндекс)
17.04.2017 - 1.000 RUB (Яндекс)
Всем огромное спасибо за помощь, поддержку и веру в меня!
Сумма к сбору: 440.860 RUB
Собрано: 166.191 RUB.
Осталось собрать: 274.669 RUB.
Срок до 14.10.2017 года.
Немного новостей обо мне. Несколько дней не писала, т. к. была немного занята: предпраздничные заботы, другие дела и вопросы. У меня всё хорошо. На праздник Пасхи была в церкви, после богослужения – обед с друзьями.
Несмотря на праздник, я вчера занималась ЛФК: ходила на беговой дорожке и на степпере, делала наклоны на вертикализаторе. Также я сейчас делаю укладку для выпрямления коленей. Для этого ложусь на спину и кладу на ноги мешки с песком. Общий вес груза – 44-45 кг. И так я лежу 30 минут. В это время слушаю музыку. Сейчас мне очень нравится этническая музыка индейцев Перу и Эквадора. Это направление я открыла для себя во время лечения в Евпатории осенью прошлого года. Мы с мамой вечером гуляли по улице Дувановская, там играл музыкант из Перу. Эта музыка меня сразу пленила: она и привлекает, и успокаивает одновременно. С этой музыкой мне легче лежать на укладке, т. к. я отвлекаюсь от боли. Ведь всё время, когда мои ноги завалены грузом, у меня очень сильно тянут мышцы, выдержать полчаса очень нелегко. Потом немного больно сгибать колени и первое время трудновато ходить без опоры. Но зато потом, когда мышцы отходят от укладки, ходить становится легче: мышцы не так скованны, проще выпрямить колени. Правда, когда я хожу без дополнительной опоры, у меня не получается полностью выпрямить колени, я их немного присгибаю. Пока по дому хожу с канадками. В моём случае важнее ходить правильно, но с опорой, чем неправильно, но без опоры.
Рассказ «Принц Каспиан» я дочитала ещё на прошлой неделе. Сейчас начала книгу о различных видах зависимости у человека, о методах борьбы с ними. Её мне дала прочитать хорошая знакомая. Книга очень серьёзная, быстро читать её не получается. После прочтения небольшого отрывка хочется сделать паузу и подумать. Узнала для себя много важного. Интересно то, что многие вещи я осознавала подсознательно. Теперь моя уверенность стала ещё сильнее.
Отчёт о поступлениях:
13.04.2017 - 10,00 BYN (МТС)
15.04.2017 - 5,00 BYN (МТС)
16.04.2017 - 1.000 RUB (Яндекс)
17.04.2017 - 1.000 RUB (Яндекс)
Всем огромное спасибо за помощь, поддержку и веру в меня!
Сумма к сбору: 440.860 RUB
Собрано: 166.191 RUB.
Осталось собрать: 274.669 RUB.
Срок до 14.10.2017 года.
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 103
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Всем привет! Немного новостей. У меня всё хорошо. Продолжаю занятия для поддержания физического состояния. Вчера подключила некоторые упражнения, которые делала с инструктором в Евпатории. Самостоятельно мне делать их очень нелегко, не получается так, как надо. Нужна помощь, чтобы удержать стопу в правильном положении, когда я поднимаю таз с опорой на одну ногу, важно, чтобы стопа не разворачивалась в патологическое положение. Также в ряде упражнений надо с силой выпрямлять мои колени, чтобы они не сгибались. Я использую мешки с песком, чтобы зафиксировать ноги в правильном положении, но они слабо помогают. А совсем не выполнять эти упражнения тоже не вариант, иначе мышцы ослабнут, станет труднее ходить. Поэтому работаю так, как получается. Для меня важно сохранить то физическое состояние, которое я достигла благодаря лечению в Евпатории, чтобы в следующий раз продолжить работу, а не восстанавливать то, что было утрачено. Трудно, сильно устаю. Приходится работать через боль, но другого выхода нет.
Погода на улице оставляет желать лучшего. Холодно, сильный ветер, часто идёт дождь, а порой и мокрый снег. Такая погода в апреле редкость. У меня же хронический фарингит, и мне нельзя переохлаждаться. Поэтому я отрабатываю ходьбу дома на беговой дорожке. Пока трудно контролировать левую ногу, она постоянно заворачивается вовнутрь. На днях одену резинки-деротаторы, чтобы развернуть ногу.
В последние дни я много думаю относительно диспорта, который мне рекомендовал лечащий врач. Читала в интернете отзывы об этом препарате, далеко не все из них положительные. У моих знакомых наступило расслабление всех мышц, а не только спастичных, из-за этого он ходил с огромным трудом. И только спустя несколько месяцев после введения препарата его походка стала лучше. Плюс ко всему я читала мнение специалистов, что из-за действия диспорта кровообращение и питание мышц становится ещё хуже, поэтому они постепенно теряют свою правильную работоспособность. Для меня важно не нарушить работу мышц, а расслабить их. Рисковать не хочется, поэтому я решила отказаться от этого лечения. Лучше потратить деньги не на обкалывание диспортом, а на дополнительные занятия ЛФК. Скажем, заниматься с инструктором не 1 час, а 2 часа. Это принесёт больше пользы. Тех денег, которые я планировала потратить на диспорт, хватит ещё на 40 часов занятий ЛФК.
Отчёт о поступлениях:
19.04.2017 - 150 USD (Благотворительный счёт)
Огромнейшее спасибо за помощь!
Сумма к сбору: 440.860 RUB
Собрано: 174.804 RUB.
Осталось собрать: 266.056 RUB.
Срок до 14.10.2017 года.
Погода на улице оставляет желать лучшего. Холодно, сильный ветер, часто идёт дождь, а порой и мокрый снег. Такая погода в апреле редкость. У меня же хронический фарингит, и мне нельзя переохлаждаться. Поэтому я отрабатываю ходьбу дома на беговой дорожке. Пока трудно контролировать левую ногу, она постоянно заворачивается вовнутрь. На днях одену резинки-деротаторы, чтобы развернуть ногу.
В последние дни я много думаю относительно диспорта, который мне рекомендовал лечащий врач. Читала в интернете отзывы об этом препарате, далеко не все из них положительные. У моих знакомых наступило расслабление всех мышц, а не только спастичных, из-за этого он ходил с огромным трудом. И только спустя несколько месяцев после введения препарата его походка стала лучше. Плюс ко всему я читала мнение специалистов, что из-за действия диспорта кровообращение и питание мышц становится ещё хуже, поэтому они постепенно теряют свою правильную работоспособность. Для меня важно не нарушить работу мышц, а расслабить их. Рисковать не хочется, поэтому я решила отказаться от этого лечения. Лучше потратить деньги не на обкалывание диспортом, а на дополнительные занятия ЛФК. Скажем, заниматься с инструктором не 1 час, а 2 часа. Это принесёт больше пользы. Тех денег, которые я планировала потратить на диспорт, хватит ещё на 40 часов занятий ЛФК.
Отчёт о поступлениях:
19.04.2017 - 150 USD (Благотворительный счёт)
Огромнейшее спасибо за помощь!
Сумма к сбору: 440.860 RUB
Собрано: 174.804 RUB.
Осталось собрать: 266.056 RUB.
Срок до 14.10.2017 года.
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