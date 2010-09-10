Сообщение baranovskaya_v » Сегодня, 13:38

Всем привет! Немного новостей. У меня всё хорошо. Продолжаю занятия для поддержания физического состояния. Вчера подключила некоторые упражнения, которые делала с инструктором в Евпатории. Самостоятельно мне делать их очень нелегко, не получается так, как надо. Нужна помощь, чтобы удержать стопу в правильном положении, когда я поднимаю таз с опорой на одну ногу, важно, чтобы стопа не разворачивалась в патологическое положение. Также в ряде упражнений надо с силой выпрямлять мои колени, чтобы они не сгибались. Я использую мешки с песком, чтобы зафиксировать ноги в правильном положении, но они слабо помогают. А совсем не выполнять эти упражнения тоже не вариант, иначе мышцы ослабнут, станет труднее ходить. Поэтому работаю так, как получается. Для меня важно сохранить то физическое состояние, которое я достигла благодаря лечению в Евпатории, чтобы в следующий раз продолжить работу, а не восстанавливать то, что было утрачено. Трудно, сильно устаю. Приходится работать через боль, но другого выхода нет.



Погода на улице оставляет желать лучшего. Холодно, сильный ветер, часто идёт дождь, а порой и мокрый снег. Такая погода в апреле редкость. У меня же хронический фарингит, и мне нельзя переохлаждаться. Поэтому я отрабатываю ходьбу дома на беговой дорожке. Пока трудно контролировать левую ногу, она постоянно заворачивается вовнутрь. На днях одену резинки-деротаторы, чтобы развернуть ногу.



В последние дни я много думаю относительно диспорта, который мне рекомендовал лечащий врач. Читала в интернете отзывы об этом препарате, далеко не все из них положительные. У моих знакомых наступило расслабление всех мышц, а не только спастичных, из-за этого он ходил с огромным трудом. И только спустя несколько месяцев после введения препарата его походка стала лучше. Плюс ко всему я читала мнение специалистов, что из-за действия диспорта кровообращение и питание мышц становится ещё хуже, поэтому они постепенно теряют свою правильную работоспособность. Для меня важно не нарушить работу мышц, а расслабить их. Рисковать не хочется, поэтому я решила отказаться от этого лечения. Лучше потратить деньги не на обкалывание диспортом, а на дополнительные занятия ЛФК. Скажем, заниматься с инструктором не 1 час, а 2 часа. Это принесёт больше пользы. Тех денег, которые я планировала потратить на диспорт, хватит ещё на 40 часов занятий ЛФК.



Отчёт о поступлениях:

19.04.2017 - 150 USD (Благотворительный счёт)

Огромнейшее спасибо за помощь!



Сумма к сбору: 440.860 RUB

Собрано: 174.804 RUB.

Осталось собрать: 266.056 RUB.

Срок до 14.10.2017 года.