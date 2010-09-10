Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Благотворительность в Рязани
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- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 104
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Сегодняшний день был довольно насыщенным. До обеда я решала некоторые дела по работе, с ними я справилась быстро. После обеда к нам в гости заехала жена моего брата. Мы немного пообщались и поехали в деревню. Я решила поехать с ними, чтобы развеяться. Было здорово хоть на короткое время оказаться на природе, подальше от городского шума и забот. А уже вечером ко мне в гости пришла подруга. Мы общались почти два часа, это время пролетело очень быстро. Иногда полезно устраивать себе небольшие выходные, это восстанавливает силы. Завтра возобновлю тренировки с ещё большим энтузиазмом, потому что сегодня хорошо отдохнула.
Отчёт о поступлениях:
10.04.2017 - 5.000 RUB (Яндекс)
11.04.2017 - 50,00 BYN (МТС)
11.04.2017 - 20,00 BYN (МТС)
+ 1.000 RUB (Через брата)
Всем огромное спасибо за помощь, поддержку и веру в меня!
Сумма к сбору: 440.860 RUB
Собрано: 162.525 RUB.
Осталось собрать: 278.335 RUB.
Срок до 14.10.2017 года.
Отчёт о поступлениях:
10.04.2017 - 5.000 RUB (Яндекс)
11.04.2017 - 50,00 BYN (МТС)
11.04.2017 - 20,00 BYN (МТС)
+ 1.000 RUB (Через брата)
Всем огромное спасибо за помощь, поддержку и веру в меня!
Сумма к сбору: 440.860 RUB
Собрано: 162.525 RUB.
Осталось собрать: 278.335 RUB.
Срок до 14.10.2017 года.
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 104
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Отчёт о поступлениях:
12.04.2017 - 20,00 BYN (МТС)
12.04.2017 - 3,00 BYN (МТС)
12.04.2017 - 200 RUB (Яндекс)
12.04.2017 - 10,00 BYN (МТС)
Всем огромное спасибо за помощь, поддержку и веру в меня!
Сумма к сбору: 440.860 RUB
Собрано: 163.733 RUB.
Осталось собрать: 277.127 RUB.
Срок до 14.10.2017 года.
12.04.2017 - 20,00 BYN (МТС)
12.04.2017 - 3,00 BYN (МТС)
12.04.2017 - 200 RUB (Яндекс)
12.04.2017 - 10,00 BYN (МТС)
Всем огромное спасибо за помощь, поддержку и веру в меня!
Сумма к сбору: 440.860 RUB
Собрано: 163.733 RUB.
Осталось собрать: 277.127 RUB.
Срок до 14.10.2017 года.
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 104
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Дорогие друзья! Поздравляю вас со светлым праздником Пасхи! Христос воскрес!
Немного новостей обо мне. Несколько дней не писала, т. к. была немного занята: предпраздничные заботы, другие дела и вопросы. У меня всё хорошо. На праздник Пасхи была в церкви, после богослужения – обед с друзьями.
Несмотря на праздник, я вчера занималась ЛФК: ходила на беговой дорожке и на степпере, делала наклоны на вертикализаторе. Также я сейчас делаю укладку для выпрямления коленей. Для этого ложусь на спину и кладу на ноги мешки с песком. Общий вес груза – 44-45 кг. И так я лежу 30 минут. В это время слушаю музыку. Сейчас мне очень нравится этническая музыка индейцев Перу и Эквадора. Это направление я открыла для себя во время лечения в Евпатории осенью прошлого года. Мы с мамой вечером гуляли по улице Дувановская, там играл музыкант из Перу. Эта музыка меня сразу пленила: она и привлекает, и успокаивает одновременно. С этой музыкой мне легче лежать на укладке, т. к. я отвлекаюсь от боли. Ведь всё время, когда мои ноги завалены грузом, у меня очень сильно тянут мышцы, выдержать полчаса очень нелегко. Потом немного больно сгибать колени и первое время трудновато ходить без опоры. Но зато потом, когда мышцы отходят от укладки, ходить становится легче: мышцы не так скованны, проще выпрямить колени. Правда, когда я хожу без дополнительной опоры, у меня не получается полностью выпрямить колени, я их немного присгибаю. Пока по дому хожу с канадками. В моём случае важнее ходить правильно, но с опорой, чем неправильно, но без опоры.
Рассказ «Принц Каспиан» я дочитала ещё на прошлой неделе. Сейчас начала книгу о различных видах зависимости у человека, о методах борьбы с ними. Её мне дала прочитать хорошая знакомая. Книга очень серьёзная, быстро читать её не получается. После прочтения небольшого отрывка хочется сделать паузу и подумать. Узнала для себя много важного. Интересно то, что многие вещи я осознавала подсознательно. Теперь моя уверенность стала ещё сильнее.
Отчёт о поступлениях:
13.04.2017 - 10,00 BYN (МТС)
15.04.2017 - 5,00 BYN (МТС)
16.04.2017 - 1.000 RUB (Яндекс)
17.04.2017 - 1.000 RUB (Яндекс)
Всем огромное спасибо за помощь, поддержку и веру в меня!
Сумма к сбору: 440.860 RUB
Собрано: 166.191 RUB.
Осталось собрать: 274.669 RUB.
Срок до 14.10.2017 года.
Немного новостей обо мне. Несколько дней не писала, т. к. была немного занята: предпраздничные заботы, другие дела и вопросы. У меня всё хорошо. На праздник Пасхи была в церкви, после богослужения – обед с друзьями.
Несмотря на праздник, я вчера занималась ЛФК: ходила на беговой дорожке и на степпере, делала наклоны на вертикализаторе. Также я сейчас делаю укладку для выпрямления коленей. Для этого ложусь на спину и кладу на ноги мешки с песком. Общий вес груза – 44-45 кг. И так я лежу 30 минут. В это время слушаю музыку. Сейчас мне очень нравится этническая музыка индейцев Перу и Эквадора. Это направление я открыла для себя во время лечения в Евпатории осенью прошлого года. Мы с мамой вечером гуляли по улице Дувановская, там играл музыкант из Перу. Эта музыка меня сразу пленила: она и привлекает, и успокаивает одновременно. С этой музыкой мне легче лежать на укладке, т. к. я отвлекаюсь от боли. Ведь всё время, когда мои ноги завалены грузом, у меня очень сильно тянут мышцы, выдержать полчаса очень нелегко. Потом немного больно сгибать колени и первое время трудновато ходить без опоры. Но зато потом, когда мышцы отходят от укладки, ходить становится легче: мышцы не так скованны, проще выпрямить колени. Правда, когда я хожу без дополнительной опоры, у меня не получается полностью выпрямить колени, я их немного присгибаю. Пока по дому хожу с канадками. В моём случае важнее ходить правильно, но с опорой, чем неправильно, но без опоры.
Рассказ «Принц Каспиан» я дочитала ещё на прошлой неделе. Сейчас начала книгу о различных видах зависимости у человека, о методах борьбы с ними. Её мне дала прочитать хорошая знакомая. Книга очень серьёзная, быстро читать её не получается. После прочтения небольшого отрывка хочется сделать паузу и подумать. Узнала для себя много важного. Интересно то, что многие вещи я осознавала подсознательно. Теперь моя уверенность стала ещё сильнее.
Отчёт о поступлениях:
13.04.2017 - 10,00 BYN (МТС)
15.04.2017 - 5,00 BYN (МТС)
16.04.2017 - 1.000 RUB (Яндекс)
17.04.2017 - 1.000 RUB (Яндекс)
Всем огромное спасибо за помощь, поддержку и веру в меня!
Сумма к сбору: 440.860 RUB
Собрано: 166.191 RUB.
Осталось собрать: 274.669 RUB.
Срок до 14.10.2017 года.
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 104
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Всем привет! Немного новостей. У меня всё хорошо. Продолжаю занятия для поддержания физического состояния. Вчера подключила некоторые упражнения, которые делала с инструктором в Евпатории. Самостоятельно мне делать их очень нелегко, не получается так, как надо. Нужна помощь, чтобы удержать стопу в правильном положении, когда я поднимаю таз с опорой на одну ногу, важно, чтобы стопа не разворачивалась в патологическое положение. Также в ряде упражнений надо с силой выпрямлять мои колени, чтобы они не сгибались. Я использую мешки с песком, чтобы зафиксировать ноги в правильном положении, но они слабо помогают. А совсем не выполнять эти упражнения тоже не вариант, иначе мышцы ослабнут, станет труднее ходить. Поэтому работаю так, как получается. Для меня важно сохранить то физическое состояние, которое я достигла благодаря лечению в Евпатории, чтобы в следующий раз продолжить работу, а не восстанавливать то, что было утрачено. Трудно, сильно устаю. Приходится работать через боль, но другого выхода нет.
Погода на улице оставляет желать лучшего. Холодно, сильный ветер, часто идёт дождь, а порой и мокрый снег. Такая погода в апреле редкость. У меня же хронический фарингит, и мне нельзя переохлаждаться. Поэтому я отрабатываю ходьбу дома на беговой дорожке. Пока трудно контролировать левую ногу, она постоянно заворачивается вовнутрь. На днях одену резинки-деротаторы, чтобы развернуть ногу.
В последние дни я много думаю относительно диспорта, который мне рекомендовал лечащий врач. Читала в интернете отзывы об этом препарате, далеко не все из них положительные. У моих знакомых наступило расслабление всех мышц, а не только спастичных, из-за этого он ходил с огромным трудом. И только спустя несколько месяцев после введения препарата его походка стала лучше. Плюс ко всему я читала мнение специалистов, что из-за действия диспорта кровообращение и питание мышц становится ещё хуже, поэтому они постепенно теряют свою правильную работоспособность. Для меня важно не нарушить работу мышц, а расслабить их. Рисковать не хочется, поэтому я решила отказаться от этого лечения. Лучше потратить деньги не на обкалывание диспортом, а на дополнительные занятия ЛФК. Скажем, заниматься с инструктором не 1 час, а 2 часа. Это принесёт больше пользы. Тех денег, которые я планировала потратить на диспорт, хватит ещё на 40 часов занятий ЛФК.
Отчёт о поступлениях:
19.04.2017 - 150 USD (Благотворительный счёт)
Огромнейшее спасибо за помощь!
Сумма к сбору: 440.860 RUB
Собрано: 174.804 RUB.
Осталось собрать: 266.056 RUB.
Срок до 14.10.2017 года.
Погода на улице оставляет желать лучшего. Холодно, сильный ветер, часто идёт дождь, а порой и мокрый снег. Такая погода в апреле редкость. У меня же хронический фарингит, и мне нельзя переохлаждаться. Поэтому я отрабатываю ходьбу дома на беговой дорожке. Пока трудно контролировать левую ногу, она постоянно заворачивается вовнутрь. На днях одену резинки-деротаторы, чтобы развернуть ногу.
В последние дни я много думаю относительно диспорта, который мне рекомендовал лечащий врач. Читала в интернете отзывы об этом препарате, далеко не все из них положительные. У моих знакомых наступило расслабление всех мышц, а не только спастичных, из-за этого он ходил с огромным трудом. И только спустя несколько месяцев после введения препарата его походка стала лучше. Плюс ко всему я читала мнение специалистов, что из-за действия диспорта кровообращение и питание мышц становится ещё хуже, поэтому они постепенно теряют свою правильную работоспособность. Для меня важно не нарушить работу мышц, а расслабить их. Рисковать не хочется, поэтому я решила отказаться от этого лечения. Лучше потратить деньги не на обкалывание диспортом, а на дополнительные занятия ЛФК. Скажем, заниматься с инструктором не 1 час, а 2 часа. Это принесёт больше пользы. Тех денег, которые я планировала потратить на диспорт, хватит ещё на 40 часов занятий ЛФК.
Отчёт о поступлениях:
19.04.2017 - 150 USD (Благотворительный счёт)
Огромнейшее спасибо за помощь!
Сумма к сбору: 440.860 RUB
Собрано: 174.804 RUB.
Осталось собрать: 266.056 RUB.
Срок до 14.10.2017 года.
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 104
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Приветствую всех, кто интересуется моими новостями! Немного о том, как прошли мои последние дни. Позавчера всё прошло по намеченному плану, а вот вчерашний день отличался от обычных, т. к. он был «ремонтным». Совсем порвались мои старые чехлы на мешках с песком, которые я использую для проведения укладок и выполнения различных упражнений, в одном из мешков образовалась дырка, так что песок стал высыпаться. Мне пришлось отложить свои основные дела и заняться ремонтом мешков, поскольку ими я пользуюсь практически ежедневно. Мешков у меня много, 4 из них по 6 кг, 2 – по 7 кг. Есть и другие мешки, но они в нормальном состоянии, т. к. их я сшила гораздо позже. А те 6 мешков были сшиты ещё в 2009 году. Соответственное, они уже в не очень хорошем состоянии. Тем более, пользуюсь я ими чаще, чем всеми остальными.
В общем, работы было очень много. Также я делала мелкий ремонт других приспособлений: на одном из манжетов, которым я фиксирую ноги во время работы на вертикализаторе, стала отрываться липучка, пришлось зашивать. Времени на всё ушло довольно много, т. к. я многое шила вручную, а скорость шитья у меня небольшая. Но самое главное, что я всю работу выполнила за один день, теперь можно спокойно работать.
Вечером ко мне приходила дочь моих очень хороших друзей, и мы с ней немного пообщались. С друзьями я знакома уже 16 лет, и они в своё время оказали мне очень большую поддержку. В мой подростковый период они были рядом, и я им за это очень благодарна. Сейчас в подростковом периоде их средняя дочь. Полина очень тянется ко мне, мы с ней каждый день переписываемся в соц. сетях. Пару раз в неделю она приходит ко мне в гости. Мы вместе обсуждаем различные вопросы, иногда смотрим фильмы, делимся друг с другом впечатлениями. Я знаю, что для Полины очень важна моя поддержка, и мне приятно быть полезной для неё и для семьи своих друзей. Сейчас уже я поддерживаю тех, кто в своё время помог мне.
Ну, а сегодня у меня по плану уборка в квартире. Нужно навести порядок в ванной, протереть пыль и везде пропылесосить. Также я продолжу свои занятия ЛФК. Ещё я хочу дочитать книгу по теме зависимости, т. к. мне нужно её вернуть. Тренировка ходьбы на улице откладывается до лучших времён: сегодня с самого утра идёт дождь.
Пожалуй, единственное, что меня на данный момент беспокоит, так это проблема с ортопедической обувью. Дело в том, что у меня очень сильная деформация стоп. Вальгус настолько сильный, что продольный свод стопы полностью отсутствует, по форме стопы как пресс-папье. Без специальной ортопедической обуви мне нельзя ходить даже по квартире. Бесплатно я могу получить только одну пару обуви в календарный год. Шьют её у нас в Витебске в ортопедической мастерской. Но эта обувь очень плохого качества, она очень быстро изнашивается. Задник теряет свою жёсткость уже через 1,5-2 месяца, и обувь уже не выполняет своей функции, не удерживает ногу в правильном положении. Та обувь, которую я получила в конце мая прошлого года, уже совсем износилась, ходить в ней неудобно. Не знаю, в чём я буду ходить по улице, когда потеплеет. Сейчас я хожу в зимней обуви, но в ней совсем скоро станет жарко. А летом так вообще невозможно в ней ходить. Заказывать обувь в ортопедической мастерской я не вижу смысла, т. к. её хватит на очень короткий срок. К тому же, шить её будут дольше, чем я смогу её носить.
Когда я заказывала обувь МЕМО у женщины из Бреста в феврале этого года, мне посоветовали приобрести другую модель. Она закрытая, и у неё более высокий задник. По отзывам друзей, которые также ходят в такой обуви, она очень хорошего качества, задник там не ломается. Только стоит эта обувь очень дорого, почти 200 долларов. Купить её самостоятельно я не в состоянии, т. к. это почти весь мой доход за месяц. А обувь нужна как можно раньше, чтобы я могла свободно ходить в ней по улице, когда потеплеет. Та обувь, которую я заказала в феврале, для улицы не подходит, её я использую для ходьбы по дому и для занятий ЛФК.
Я не хочу брать деньги на обувь со средств, которые собраны на лечение в Евпатории, т. к. это будет нецелевая трата. Поэтому если кто-то захочет помочь мне с приобретением новой обуви, деньги можно перечислить на следующие реквизиты:
Яндекс.Кошелёк: 410013913939155
Номер МТС для пополнений (Беларусь): +375336565958
Карта Беларусбанка: 4255 2003 7334 2500 (до 07/19), VERANIKA BARANOUSKAYA
Вот ссылка, где можно посмотреть стоимость обуви: ОБУВЬ МЕМО
С учётом доставки нужно собрать 12.000 российских рублей. Я буду очень благодарна всем, кто сможет мне помочь в решении этого вопроса! После приобретения обуви я выложу квитанцию о пересылке денег на карту женщины, через которую приобрету данную обувь, а также фото.
И о поступлениях на лечение в Евпатории:
20.04.2017 - 1.000 RUB (Яндекс)
20.04.2017 - 700 RUB (Яндекс)
Всем огромное спасибо за помощь!
Сумма к сбору: 440.860 RUB
Собрано: 176.504 RUB.
Осталось собрать: 264.356 RUB.
Срок до 14.10.2017 года.
В общем, работы было очень много. Также я делала мелкий ремонт других приспособлений: на одном из манжетов, которым я фиксирую ноги во время работы на вертикализаторе, стала отрываться липучка, пришлось зашивать. Времени на всё ушло довольно много, т. к. я многое шила вручную, а скорость шитья у меня небольшая. Но самое главное, что я всю работу выполнила за один день, теперь можно спокойно работать.
Вечером ко мне приходила дочь моих очень хороших друзей, и мы с ней немного пообщались. С друзьями я знакома уже 16 лет, и они в своё время оказали мне очень большую поддержку. В мой подростковый период они были рядом, и я им за это очень благодарна. Сейчас в подростковом периоде их средняя дочь. Полина очень тянется ко мне, мы с ней каждый день переписываемся в соц. сетях. Пару раз в неделю она приходит ко мне в гости. Мы вместе обсуждаем различные вопросы, иногда смотрим фильмы, делимся друг с другом впечатлениями. Я знаю, что для Полины очень важна моя поддержка, и мне приятно быть полезной для неё и для семьи своих друзей. Сейчас уже я поддерживаю тех, кто в своё время помог мне.
Ну, а сегодня у меня по плану уборка в квартире. Нужно навести порядок в ванной, протереть пыль и везде пропылесосить. Также я продолжу свои занятия ЛФК. Ещё я хочу дочитать книгу по теме зависимости, т. к. мне нужно её вернуть. Тренировка ходьбы на улице откладывается до лучших времён: сегодня с самого утра идёт дождь.
Пожалуй, единственное, что меня на данный момент беспокоит, так это проблема с ортопедической обувью. Дело в том, что у меня очень сильная деформация стоп. Вальгус настолько сильный, что продольный свод стопы полностью отсутствует, по форме стопы как пресс-папье. Без специальной ортопедической обуви мне нельзя ходить даже по квартире. Бесплатно я могу получить только одну пару обуви в календарный год. Шьют её у нас в Витебске в ортопедической мастерской. Но эта обувь очень плохого качества, она очень быстро изнашивается. Задник теряет свою жёсткость уже через 1,5-2 месяца, и обувь уже не выполняет своей функции, не удерживает ногу в правильном положении. Та обувь, которую я получила в конце мая прошлого года, уже совсем износилась, ходить в ней неудобно. Не знаю, в чём я буду ходить по улице, когда потеплеет. Сейчас я хожу в зимней обуви, но в ней совсем скоро станет жарко. А летом так вообще невозможно в ней ходить. Заказывать обувь в ортопедической мастерской я не вижу смысла, т. к. её хватит на очень короткий срок. К тому же, шить её будут дольше, чем я смогу её носить.
Когда я заказывала обувь МЕМО у женщины из Бреста в феврале этого года, мне посоветовали приобрести другую модель. Она закрытая, и у неё более высокий задник. По отзывам друзей, которые также ходят в такой обуви, она очень хорошего качества, задник там не ломается. Только стоит эта обувь очень дорого, почти 200 долларов. Купить её самостоятельно я не в состоянии, т. к. это почти весь мой доход за месяц. А обувь нужна как можно раньше, чтобы я могла свободно ходить в ней по улице, когда потеплеет. Та обувь, которую я заказала в феврале, для улицы не подходит, её я использую для ходьбы по дому и для занятий ЛФК.
Я не хочу брать деньги на обувь со средств, которые собраны на лечение в Евпатории, т. к. это будет нецелевая трата. Поэтому если кто-то захочет помочь мне с приобретением новой обуви, деньги можно перечислить на следующие реквизиты:
Яндекс.Кошелёк: 410013913939155
Номер МТС для пополнений (Беларусь): +375336565958
Карта Беларусбанка: 4255 2003 7334 2500 (до 07/19), VERANIKA BARANOUSKAYA
Вот ссылка, где можно посмотреть стоимость обуви: ОБУВЬ МЕМО
С учётом доставки нужно собрать 12.000 российских рублей. Я буду очень благодарна всем, кто сможет мне помочь в решении этого вопроса! После приобретения обуви я выложу квитанцию о пересылке денег на карту женщины, через которую приобрету данную обувь, а также фото.
И о поступлениях на лечение в Евпатории:
20.04.2017 - 1.000 RUB (Яндекс)
20.04.2017 - 700 RUB (Яндекс)
Всем огромное спасибо за помощь!
Сумма к сбору: 440.860 RUB
Собрано: 176.504 RUB.
Осталось собрать: 264.356 RUB.
Срок до 14.10.2017 года.
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