Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Благотворительность в Рязани
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- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 105
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Сегодняшний день был довольно насыщенным. До обеда я решала некоторые дела по работе, с ними я справилась быстро. После обеда к нам в гости заехала жена моего брата. Мы немного пообщались и поехали в деревню. Я решила поехать с ними, чтобы развеяться. Было здорово хоть на короткое время оказаться на природе, подальше от городского шума и забот. А уже вечером ко мне в гости пришла подруга. Мы общались почти два часа, это время пролетело очень быстро. Иногда полезно устраивать себе небольшие выходные, это восстанавливает силы. Завтра возобновлю тренировки с ещё большим энтузиазмом, потому что сегодня хорошо отдохнула.
Отчёт о поступлениях:
10.04.2017 - 5.000 RUB (Яндекс)
11.04.2017 - 50,00 BYN (МТС)
11.04.2017 - 20,00 BYN (МТС)
+ 1.000 RUB (Через брата)
Всем огромное спасибо за помощь, поддержку и веру в меня!
Сумма к сбору: 440.860 RUB
Собрано: 162.525 RUB.
Осталось собрать: 278.335 RUB.
Срок до 14.10.2017 года.
Отчёт о поступлениях:
10.04.2017 - 5.000 RUB (Яндекс)
11.04.2017 - 50,00 BYN (МТС)
11.04.2017 - 20,00 BYN (МТС)
+ 1.000 RUB (Через брата)
Всем огромное спасибо за помощь, поддержку и веру в меня!
Сумма к сбору: 440.860 RUB
Собрано: 162.525 RUB.
Осталось собрать: 278.335 RUB.
Срок до 14.10.2017 года.
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 105
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Отчёт о поступлениях:
12.04.2017 - 20,00 BYN (МТС)
12.04.2017 - 3,00 BYN (МТС)
12.04.2017 - 200 RUB (Яндекс)
12.04.2017 - 10,00 BYN (МТС)
Всем огромное спасибо за помощь, поддержку и веру в меня!
Сумма к сбору: 440.860 RUB
Собрано: 163.733 RUB.
Осталось собрать: 277.127 RUB.
Срок до 14.10.2017 года.
12.04.2017 - 20,00 BYN (МТС)
12.04.2017 - 3,00 BYN (МТС)
12.04.2017 - 200 RUB (Яндекс)
12.04.2017 - 10,00 BYN (МТС)
Всем огромное спасибо за помощь, поддержку и веру в меня!
Сумма к сбору: 440.860 RUB
Собрано: 163.733 RUB.
Осталось собрать: 277.127 RUB.
Срок до 14.10.2017 года.
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 105
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Дорогие друзья! Поздравляю вас со светлым праздником Пасхи! Христос воскрес!
Немного новостей обо мне. Несколько дней не писала, т. к. была немного занята: предпраздничные заботы, другие дела и вопросы. У меня всё хорошо. На праздник Пасхи была в церкви, после богослужения – обед с друзьями.
Несмотря на праздник, я вчера занималась ЛФК: ходила на беговой дорожке и на степпере, делала наклоны на вертикализаторе. Также я сейчас делаю укладку для выпрямления коленей. Для этого ложусь на спину и кладу на ноги мешки с песком. Общий вес груза – 44-45 кг. И так я лежу 30 минут. В это время слушаю музыку. Сейчас мне очень нравится этническая музыка индейцев Перу и Эквадора. Это направление я открыла для себя во время лечения в Евпатории осенью прошлого года. Мы с мамой вечером гуляли по улице Дувановская, там играл музыкант из Перу. Эта музыка меня сразу пленила: она и привлекает, и успокаивает одновременно. С этой музыкой мне легче лежать на укладке, т. к. я отвлекаюсь от боли. Ведь всё время, когда мои ноги завалены грузом, у меня очень сильно тянут мышцы, выдержать полчаса очень нелегко. Потом немного больно сгибать колени и первое время трудновато ходить без опоры. Но зато потом, когда мышцы отходят от укладки, ходить становится легче: мышцы не так скованны, проще выпрямить колени. Правда, когда я хожу без дополнительной опоры, у меня не получается полностью выпрямить колени, я их немного присгибаю. Пока по дому хожу с канадками. В моём случае важнее ходить правильно, но с опорой, чем неправильно, но без опоры.
Рассказ «Принц Каспиан» я дочитала ещё на прошлой неделе. Сейчас начала книгу о различных видах зависимости у человека, о методах борьбы с ними. Её мне дала прочитать хорошая знакомая. Книга очень серьёзная, быстро читать её не получается. После прочтения небольшого отрывка хочется сделать паузу и подумать. Узнала для себя много важного. Интересно то, что многие вещи я осознавала подсознательно. Теперь моя уверенность стала ещё сильнее.
Отчёт о поступлениях:
13.04.2017 - 10,00 BYN (МТС)
15.04.2017 - 5,00 BYN (МТС)
16.04.2017 - 1.000 RUB (Яндекс)
17.04.2017 - 1.000 RUB (Яндекс)
Всем огромное спасибо за помощь, поддержку и веру в меня!
Сумма к сбору: 440.860 RUB
Собрано: 166.191 RUB.
Осталось собрать: 274.669 RUB.
Срок до 14.10.2017 года.
Немного новостей обо мне. Несколько дней не писала, т. к. была немного занята: предпраздничные заботы, другие дела и вопросы. У меня всё хорошо. На праздник Пасхи была в церкви, после богослужения – обед с друзьями.
Несмотря на праздник, я вчера занималась ЛФК: ходила на беговой дорожке и на степпере, делала наклоны на вертикализаторе. Также я сейчас делаю укладку для выпрямления коленей. Для этого ложусь на спину и кладу на ноги мешки с песком. Общий вес груза – 44-45 кг. И так я лежу 30 минут. В это время слушаю музыку. Сейчас мне очень нравится этническая музыка индейцев Перу и Эквадора. Это направление я открыла для себя во время лечения в Евпатории осенью прошлого года. Мы с мамой вечером гуляли по улице Дувановская, там играл музыкант из Перу. Эта музыка меня сразу пленила: она и привлекает, и успокаивает одновременно. С этой музыкой мне легче лежать на укладке, т. к. я отвлекаюсь от боли. Ведь всё время, когда мои ноги завалены грузом, у меня очень сильно тянут мышцы, выдержать полчаса очень нелегко. Потом немного больно сгибать колени и первое время трудновато ходить без опоры. Но зато потом, когда мышцы отходят от укладки, ходить становится легче: мышцы не так скованны, проще выпрямить колени. Правда, когда я хожу без дополнительной опоры, у меня не получается полностью выпрямить колени, я их немного присгибаю. Пока по дому хожу с канадками. В моём случае важнее ходить правильно, но с опорой, чем неправильно, но без опоры.
Рассказ «Принц Каспиан» я дочитала ещё на прошлой неделе. Сейчас начала книгу о различных видах зависимости у человека, о методах борьбы с ними. Её мне дала прочитать хорошая знакомая. Книга очень серьёзная, быстро читать её не получается. После прочтения небольшого отрывка хочется сделать паузу и подумать. Узнала для себя много важного. Интересно то, что многие вещи я осознавала подсознательно. Теперь моя уверенность стала ещё сильнее.
Отчёт о поступлениях:
13.04.2017 - 10,00 BYN (МТС)
15.04.2017 - 5,00 BYN (МТС)
16.04.2017 - 1.000 RUB (Яндекс)
17.04.2017 - 1.000 RUB (Яндекс)
Всем огромное спасибо за помощь, поддержку и веру в меня!
Сумма к сбору: 440.860 RUB
Собрано: 166.191 RUB.
Осталось собрать: 274.669 RUB.
Срок до 14.10.2017 года.
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 105
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Всем привет! Немного новостей. У меня всё хорошо. Продолжаю занятия для поддержания физического состояния. Вчера подключила некоторые упражнения, которые делала с инструктором в Евпатории. Самостоятельно мне делать их очень нелегко, не получается так, как надо. Нужна помощь, чтобы удержать стопу в правильном положении, когда я поднимаю таз с опорой на одну ногу, важно, чтобы стопа не разворачивалась в патологическое положение. Также в ряде упражнений надо с силой выпрямлять мои колени, чтобы они не сгибались. Я использую мешки с песком, чтобы зафиксировать ноги в правильном положении, но они слабо помогают. А совсем не выполнять эти упражнения тоже не вариант, иначе мышцы ослабнут, станет труднее ходить. Поэтому работаю так, как получается. Для меня важно сохранить то физическое состояние, которое я достигла благодаря лечению в Евпатории, чтобы в следующий раз продолжить работу, а не восстанавливать то, что было утрачено. Трудно, сильно устаю. Приходится работать через боль, но другого выхода нет.
Погода на улице оставляет желать лучшего. Холодно, сильный ветер, часто идёт дождь, а порой и мокрый снег. Такая погода в апреле редкость. У меня же хронический фарингит, и мне нельзя переохлаждаться. Поэтому я отрабатываю ходьбу дома на беговой дорожке. Пока трудно контролировать левую ногу, она постоянно заворачивается вовнутрь. На днях одену резинки-деротаторы, чтобы развернуть ногу.
В последние дни я много думаю относительно диспорта, который мне рекомендовал лечащий врач. Читала в интернете отзывы об этом препарате, далеко не все из них положительные. У моих знакомых наступило расслабление всех мышц, а не только спастичных, из-за этого он ходил с огромным трудом. И только спустя несколько месяцев после введения препарата его походка стала лучше. Плюс ко всему я читала мнение специалистов, что из-за действия диспорта кровообращение и питание мышц становится ещё хуже, поэтому они постепенно теряют свою правильную работоспособность. Для меня важно не нарушить работу мышц, а расслабить их. Рисковать не хочется, поэтому я решила отказаться от этого лечения. Лучше потратить деньги не на обкалывание диспортом, а на дополнительные занятия ЛФК. Скажем, заниматься с инструктором не 1 час, а 2 часа. Это принесёт больше пользы. Тех денег, которые я планировала потратить на диспорт, хватит ещё на 40 часов занятий ЛФК.
Отчёт о поступлениях:
19.04.2017 - 150 USD (Благотворительный счёт)
Огромнейшее спасибо за помощь!
Сумма к сбору: 440.860 RUB
Собрано: 174.804 RUB.
Осталось собрать: 266.056 RUB.
Срок до 14.10.2017 года.
Погода на улице оставляет желать лучшего. Холодно, сильный ветер, часто идёт дождь, а порой и мокрый снег. Такая погода в апреле редкость. У меня же хронический фарингит, и мне нельзя переохлаждаться. Поэтому я отрабатываю ходьбу дома на беговой дорожке. Пока трудно контролировать левую ногу, она постоянно заворачивается вовнутрь. На днях одену резинки-деротаторы, чтобы развернуть ногу.
В последние дни я много думаю относительно диспорта, который мне рекомендовал лечащий врач. Читала в интернете отзывы об этом препарате, далеко не все из них положительные. У моих знакомых наступило расслабление всех мышц, а не только спастичных, из-за этого он ходил с огромным трудом. И только спустя несколько месяцев после введения препарата его походка стала лучше. Плюс ко всему я читала мнение специалистов, что из-за действия диспорта кровообращение и питание мышц становится ещё хуже, поэтому они постепенно теряют свою правильную работоспособность. Для меня важно не нарушить работу мышц, а расслабить их. Рисковать не хочется, поэтому я решила отказаться от этого лечения. Лучше потратить деньги не на обкалывание диспортом, а на дополнительные занятия ЛФК. Скажем, заниматься с инструктором не 1 час, а 2 часа. Это принесёт больше пользы. Тех денег, которые я планировала потратить на диспорт, хватит ещё на 40 часов занятий ЛФК.
Отчёт о поступлениях:
19.04.2017 - 150 USD (Благотворительный счёт)
Огромнейшее спасибо за помощь!
Сумма к сбору: 440.860 RUB
Собрано: 174.804 RUB.
Осталось собрать: 266.056 RUB.
Срок до 14.10.2017 года.
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 105
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Приветствую всех, кто интересуется моими новостями! Немного о том, как прошли мои последние дни. Позавчера всё прошло по намеченному плану, а вот вчерашний день отличался от обычных, т. к. он был «ремонтным». Совсем порвались мои старые чехлы на мешках с песком, которые я использую для проведения укладок и выполнения различных упражнений, в одном из мешков образовалась дырка, так что песок стал высыпаться. Мне пришлось отложить свои основные дела и заняться ремонтом мешков, поскольку ими я пользуюсь практически ежедневно. Мешков у меня много, 4 из них по 6 кг, 2 – по 7 кг. Есть и другие мешки, но они в нормальном состоянии, т. к. их я сшила гораздо позже. А те 6 мешков были сшиты ещё в 2009 году. Соответственное, они уже в не очень хорошем состоянии. Тем более, пользуюсь я ими чаще, чем всеми остальными.
В общем, работы было очень много. Также я делала мелкий ремонт других приспособлений: на одном из манжетов, которым я фиксирую ноги во время работы на вертикализаторе, стала отрываться липучка, пришлось зашивать. Времени на всё ушло довольно много, т. к. я многое шила вручную, а скорость шитья у меня небольшая. Но самое главное, что я всю работу выполнила за один день, теперь можно спокойно работать.
Вечером ко мне приходила дочь моих очень хороших друзей, и мы с ней немного пообщались. С друзьями я знакома уже 16 лет, и они в своё время оказали мне очень большую поддержку. В мой подростковый период они были рядом, и я им за это очень благодарна. Сейчас в подростковом периоде их средняя дочь. Полина очень тянется ко мне, мы с ней каждый день переписываемся в соц. сетях. Пару раз в неделю она приходит ко мне в гости. Мы вместе обсуждаем различные вопросы, иногда смотрим фильмы, делимся друг с другом впечатлениями. Я знаю, что для Полины очень важна моя поддержка, и мне приятно быть полезной для неё и для семьи своих друзей. Сейчас уже я поддерживаю тех, кто в своё время помог мне.
Ну, а сегодня у меня по плану уборка в квартире. Нужно навести порядок в ванной, протереть пыль и везде пропылесосить. Также я продолжу свои занятия ЛФК. Ещё я хочу дочитать книгу по теме зависимости, т. к. мне нужно её вернуть. Тренировка ходьбы на улице откладывается до лучших времён: сегодня с самого утра идёт дождь.
Пожалуй, единственное, что меня на данный момент беспокоит, так это проблема с ортопедической обувью. Дело в том, что у меня очень сильная деформация стоп. Вальгус настолько сильный, что продольный свод стопы полностью отсутствует, по форме стопы как пресс-папье. Без специальной ортопедической обуви мне нельзя ходить даже по квартире. Бесплатно я могу получить только одну пару обуви в календарный год. Шьют её у нас в Витебске в ортопедической мастерской. Но эта обувь очень плохого качества, она очень быстро изнашивается. Задник теряет свою жёсткость уже через 1,5-2 месяца, и обувь уже не выполняет своей функции, не удерживает ногу в правильном положении. Та обувь, которую я получила в конце мая прошлого года, уже совсем износилась, ходить в ней неудобно. Не знаю, в чём я буду ходить по улице, когда потеплеет. Сейчас я хожу в зимней обуви, но в ней совсем скоро станет жарко. А летом так вообще невозможно в ней ходить. Заказывать обувь в ортопедической мастерской я не вижу смысла, т. к. её хватит на очень короткий срок. К тому же, шить её будут дольше, чем я смогу её носить.
Когда я заказывала обувь МЕМО у женщины из Бреста в феврале этого года, мне посоветовали приобрести другую модель. Она закрытая, и у неё более высокий задник. По отзывам друзей, которые также ходят в такой обуви, она очень хорошего качества, задник там не ломается. Только стоит эта обувь очень дорого, почти 200 долларов. Купить её самостоятельно я не в состоянии, т. к. это почти весь мой доход за месяц. А обувь нужна как можно раньше, чтобы я могла свободно ходить в ней по улице, когда потеплеет. Та обувь, которую я заказала в феврале, для улицы не подходит, её я использую для ходьбы по дому и для занятий ЛФК.
Я не хочу брать деньги на обувь со средств, которые собраны на лечение в Евпатории, т. к. это будет нецелевая трата. Поэтому если кто-то захочет помочь мне с приобретением новой обуви, деньги можно перечислить на следующие реквизиты:
Яндекс.Кошелёк: 410013913939155
Номер МТС для пополнений (Беларусь): +375336565958
Карта Беларусбанка: 4255 2003 7334 2500 (до 07/19), VERANIKA BARANOUSKAYA
Вот ссылка, где можно посмотреть стоимость обуви: ОБУВЬ МЕМО
С учётом доставки нужно собрать 12.000 российских рублей. Я буду очень благодарна всем, кто сможет мне помочь в решении этого вопроса! После приобретения обуви я выложу квитанцию о пересылке денег на карту женщины, через которую приобрету данную обувь, а также фото.
И о поступлениях на лечение в Евпатории:
20.04.2017 - 1.000 RUB (Яндекс)
20.04.2017 - 700 RUB (Яндекс)
Всем огромное спасибо за помощь!
Сумма к сбору: 440.860 RUB
Собрано: 176.504 RUB.
Осталось собрать: 264.356 RUB.
Срок до 14.10.2017 года.
В общем, работы было очень много. Также я делала мелкий ремонт других приспособлений: на одном из манжетов, которым я фиксирую ноги во время работы на вертикализаторе, стала отрываться липучка, пришлось зашивать. Времени на всё ушло довольно много, т. к. я многое шила вручную, а скорость шитья у меня небольшая. Но самое главное, что я всю работу выполнила за один день, теперь можно спокойно работать.
Вечером ко мне приходила дочь моих очень хороших друзей, и мы с ней немного пообщались. С друзьями я знакома уже 16 лет, и они в своё время оказали мне очень большую поддержку. В мой подростковый период они были рядом, и я им за это очень благодарна. Сейчас в подростковом периоде их средняя дочь. Полина очень тянется ко мне, мы с ней каждый день переписываемся в соц. сетях. Пару раз в неделю она приходит ко мне в гости. Мы вместе обсуждаем различные вопросы, иногда смотрим фильмы, делимся друг с другом впечатлениями. Я знаю, что для Полины очень важна моя поддержка, и мне приятно быть полезной для неё и для семьи своих друзей. Сейчас уже я поддерживаю тех, кто в своё время помог мне.
Ну, а сегодня у меня по плану уборка в квартире. Нужно навести порядок в ванной, протереть пыль и везде пропылесосить. Также я продолжу свои занятия ЛФК. Ещё я хочу дочитать книгу по теме зависимости, т. к. мне нужно её вернуть. Тренировка ходьбы на улице откладывается до лучших времён: сегодня с самого утра идёт дождь.
Пожалуй, единственное, что меня на данный момент беспокоит, так это проблема с ортопедической обувью. Дело в том, что у меня очень сильная деформация стоп. Вальгус настолько сильный, что продольный свод стопы полностью отсутствует, по форме стопы как пресс-папье. Без специальной ортопедической обуви мне нельзя ходить даже по квартире. Бесплатно я могу получить только одну пару обуви в календарный год. Шьют её у нас в Витебске в ортопедической мастерской. Но эта обувь очень плохого качества, она очень быстро изнашивается. Задник теряет свою жёсткость уже через 1,5-2 месяца, и обувь уже не выполняет своей функции, не удерживает ногу в правильном положении. Та обувь, которую я получила в конце мая прошлого года, уже совсем износилась, ходить в ней неудобно. Не знаю, в чём я буду ходить по улице, когда потеплеет. Сейчас я хожу в зимней обуви, но в ней совсем скоро станет жарко. А летом так вообще невозможно в ней ходить. Заказывать обувь в ортопедической мастерской я не вижу смысла, т. к. её хватит на очень короткий срок. К тому же, шить её будут дольше, чем я смогу её носить.
Когда я заказывала обувь МЕМО у женщины из Бреста в феврале этого года, мне посоветовали приобрести другую модель. Она закрытая, и у неё более высокий задник. По отзывам друзей, которые также ходят в такой обуви, она очень хорошего качества, задник там не ломается. Только стоит эта обувь очень дорого, почти 200 долларов. Купить её самостоятельно я не в состоянии, т. к. это почти весь мой доход за месяц. А обувь нужна как можно раньше, чтобы я могла свободно ходить в ней по улице, когда потеплеет. Та обувь, которую я заказала в феврале, для улицы не подходит, её я использую для ходьбы по дому и для занятий ЛФК.
Я не хочу брать деньги на обувь со средств, которые собраны на лечение в Евпатории, т. к. это будет нецелевая трата. Поэтому если кто-то захочет помочь мне с приобретением новой обуви, деньги можно перечислить на следующие реквизиты:
Яндекс.Кошелёк: 410013913939155
Номер МТС для пополнений (Беларусь): +375336565958
Карта Беларусбанка: 4255 2003 7334 2500 (до 07/19), VERANIKA BARANOUSKAYA
Вот ссылка, где можно посмотреть стоимость обуви: ОБУВЬ МЕМО
С учётом доставки нужно собрать 12.000 российских рублей. Я буду очень благодарна всем, кто сможет мне помочь в решении этого вопроса! После приобретения обуви я выложу квитанцию о пересылке денег на карту женщины, через которую приобрету данную обувь, а также фото.
И о поступлениях на лечение в Евпатории:
20.04.2017 - 1.000 RUB (Яндекс)
20.04.2017 - 700 RUB (Яндекс)
Всем огромное спасибо за помощь!
Сумма к сбору: 440.860 RUB
Собрано: 176.504 RUB.
Осталось собрать: 264.356 RUB.
Срок до 14.10.2017 года.
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 105
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Дорогие друзья! Прошу прощения за столь длительное молчание! Оно связано с болезнью моего отца, ему прошлось срочно делать операцию. Впереди его ждёт тяжёлое и длительное лечение, а летом ему установят группу инвалидности.
Болезнь отца внесла свои коррективы в мои планы относительно лечения этой осенью: к сожалению, мы с мамой не сможем поехать в Евпаторию, т. к. отцу нужна наша помощь. В связи с этим я закрываю сбор средств.
Я не знаю, когда смогу возобновить лечение, это будет зависеть от состояния здоровья отца. Если его восстановление будет проходить медленно, мы с мамой не сможем никуда поехать. По этой причине я прошу разрешения использовать собранные деньги на покупку ортопедической обуви, которая для меня сейчас очень важна, а также на приобретение средств реабилитации для организации максимально полноценной работы в домашних условиях. Я ещё не определилась с тем, что буду приобретать, мне нужно посоветоваться со своим инструктором. Но обещаю, что вся собранная сумма будет потрачена исключительно на моё лечение. Надеюсь на понимание со стороны тех, кто оказывал мне финансовую помощь!
За эти дни были следующие поступления:
24.04.2017 - 1,00 BYN (МТС)
29.04.2017 - 4,20 BYN (МТС)
05.05.2017 - 1,00 BYN (МТС)
12.05.2017 - 10,00 BYN (МТС)
Всем огромное спасибо за помочь!
Всего было собрано 177.000 RUB. Эти деньги будут потрачены на покупку ортопедической обуви и средств реабилитации для занятий в домашних условиях.
Я от всего сердца благодарю каждого, кто поверил в меня и откликнулся на мою просьбу о помощи! Счастья, здоровья, благополучия во всём!
Болезнь отца внесла свои коррективы в мои планы относительно лечения этой осенью: к сожалению, мы с мамой не сможем поехать в Евпаторию, т. к. отцу нужна наша помощь. В связи с этим я закрываю сбор средств.
Я не знаю, когда смогу возобновить лечение, это будет зависеть от состояния здоровья отца. Если его восстановление будет проходить медленно, мы с мамой не сможем никуда поехать. По этой причине я прошу разрешения использовать собранные деньги на покупку ортопедической обуви, которая для меня сейчас очень важна, а также на приобретение средств реабилитации для организации максимально полноценной работы в домашних условиях. Я ещё не определилась с тем, что буду приобретать, мне нужно посоветоваться со своим инструктором. Но обещаю, что вся собранная сумма будет потрачена исключительно на моё лечение. Надеюсь на понимание со стороны тех, кто оказывал мне финансовую помощь!
За эти дни были следующие поступления:
24.04.2017 - 1,00 BYN (МТС)
29.04.2017 - 4,20 BYN (МТС)
05.05.2017 - 1,00 BYN (МТС)
12.05.2017 - 10,00 BYN (МТС)
Всем огромное спасибо за помочь!
Всего было собрано 177.000 RUB. Эти деньги будут потрачены на покупку ортопедической обуви и средств реабилитации для занятий в домашних условиях.
Я от всего сердца благодарю каждого, кто поверил в меня и откликнулся на мою просьбу о помощи! Счастья, здоровья, благополучия во всём!
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