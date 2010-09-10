Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Благотворительность в Рязани
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- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 119
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Сегодняшний день был довольно насыщенным. До обеда я решала некоторые дела по работе, с ними я справилась быстро. После обеда к нам в гости заехала жена моего брата. Мы немного пообщались и поехали в деревню. Я решила поехать с ними, чтобы развеяться. Было здорово хоть на короткое время оказаться на природе, подальше от городского шума и забот. А уже вечером ко мне в гости пришла подруга. Мы общались почти два часа, это время пролетело очень быстро. Иногда полезно устраивать себе небольшие выходные, это восстанавливает силы. Завтра возобновлю тренировки с ещё большим энтузиазмом, потому что сегодня хорошо отдохнула.
Отчёт о поступлениях:
10.04.2017 - 5.000 RUB (Яндекс)
11.04.2017 - 50,00 BYN (МТС)
11.04.2017 - 20,00 BYN (МТС)
+ 1.000 RUB (Через брата)
Всем огромное спасибо за помощь, поддержку и веру в меня!
Сумма к сбору: 440.860 RUB
Собрано: 162.525 RUB.
Осталось собрать: 278.335 RUB.
Срок до 14.10.2017 года.
Отчёт о поступлениях:
10.04.2017 - 5.000 RUB (Яндекс)
11.04.2017 - 50,00 BYN (МТС)
11.04.2017 - 20,00 BYN (МТС)
+ 1.000 RUB (Через брата)
Всем огромное спасибо за помощь, поддержку и веру в меня!
Сумма к сбору: 440.860 RUB
Собрано: 162.525 RUB.
Осталось собрать: 278.335 RUB.
Срок до 14.10.2017 года.
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 119
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Отчёт о поступлениях:
12.04.2017 - 20,00 BYN (МТС)
12.04.2017 - 3,00 BYN (МТС)
12.04.2017 - 200 RUB (Яндекс)
12.04.2017 - 10,00 BYN (МТС)
Всем огромное спасибо за помощь, поддержку и веру в меня!
Сумма к сбору: 440.860 RUB
Собрано: 163.733 RUB.
Осталось собрать: 277.127 RUB.
Срок до 14.10.2017 года.
12.04.2017 - 20,00 BYN (МТС)
12.04.2017 - 3,00 BYN (МТС)
12.04.2017 - 200 RUB (Яндекс)
12.04.2017 - 10,00 BYN (МТС)
Всем огромное спасибо за помощь, поддержку и веру в меня!
Сумма к сбору: 440.860 RUB
Собрано: 163.733 RUB.
Осталось собрать: 277.127 RUB.
Срок до 14.10.2017 года.
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 119
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Дорогие друзья! Поздравляю вас со светлым праздником Пасхи! Христос воскрес!
Немного новостей обо мне. Несколько дней не писала, т. к. была немного занята: предпраздничные заботы, другие дела и вопросы. У меня всё хорошо. На праздник Пасхи была в церкви, после богослужения – обед с друзьями.
Несмотря на праздник, я вчера занималась ЛФК: ходила на беговой дорожке и на степпере, делала наклоны на вертикализаторе. Также я сейчас делаю укладку для выпрямления коленей. Для этого ложусь на спину и кладу на ноги мешки с песком. Общий вес груза – 44-45 кг. И так я лежу 30 минут. В это время слушаю музыку. Сейчас мне очень нравится этническая музыка индейцев Перу и Эквадора. Это направление я открыла для себя во время лечения в Евпатории осенью прошлого года. Мы с мамой вечером гуляли по улице Дувановская, там играл музыкант из Перу. Эта музыка меня сразу пленила: она и привлекает, и успокаивает одновременно. С этой музыкой мне легче лежать на укладке, т. к. я отвлекаюсь от боли. Ведь всё время, когда мои ноги завалены грузом, у меня очень сильно тянут мышцы, выдержать полчаса очень нелегко. Потом немного больно сгибать колени и первое время трудновато ходить без опоры. Но зато потом, когда мышцы отходят от укладки, ходить становится легче: мышцы не так скованны, проще выпрямить колени. Правда, когда я хожу без дополнительной опоры, у меня не получается полностью выпрямить колени, я их немного присгибаю. Пока по дому хожу с канадками. В моём случае важнее ходить правильно, но с опорой, чем неправильно, но без опоры.
Рассказ «Принц Каспиан» я дочитала ещё на прошлой неделе. Сейчас начала книгу о различных видах зависимости у человека, о методах борьбы с ними. Её мне дала прочитать хорошая знакомая. Книга очень серьёзная, быстро читать её не получается. После прочтения небольшого отрывка хочется сделать паузу и подумать. Узнала для себя много важного. Интересно то, что многие вещи я осознавала подсознательно. Теперь моя уверенность стала ещё сильнее.
Отчёт о поступлениях:
13.04.2017 - 10,00 BYN (МТС)
15.04.2017 - 5,00 BYN (МТС)
16.04.2017 - 1.000 RUB (Яндекс)
17.04.2017 - 1.000 RUB (Яндекс)
Всем огромное спасибо за помощь, поддержку и веру в меня!
Сумма к сбору: 440.860 RUB
Собрано: 166.191 RUB.
Осталось собрать: 274.669 RUB.
Срок до 14.10.2017 года.
Немного новостей обо мне. Несколько дней не писала, т. к. была немного занята: предпраздничные заботы, другие дела и вопросы. У меня всё хорошо. На праздник Пасхи была в церкви, после богослужения – обед с друзьями.
Несмотря на праздник, я вчера занималась ЛФК: ходила на беговой дорожке и на степпере, делала наклоны на вертикализаторе. Также я сейчас делаю укладку для выпрямления коленей. Для этого ложусь на спину и кладу на ноги мешки с песком. Общий вес груза – 44-45 кг. И так я лежу 30 минут. В это время слушаю музыку. Сейчас мне очень нравится этническая музыка индейцев Перу и Эквадора. Это направление я открыла для себя во время лечения в Евпатории осенью прошлого года. Мы с мамой вечером гуляли по улице Дувановская, там играл музыкант из Перу. Эта музыка меня сразу пленила: она и привлекает, и успокаивает одновременно. С этой музыкой мне легче лежать на укладке, т. к. я отвлекаюсь от боли. Ведь всё время, когда мои ноги завалены грузом, у меня очень сильно тянут мышцы, выдержать полчаса очень нелегко. Потом немного больно сгибать колени и первое время трудновато ходить без опоры. Но зато потом, когда мышцы отходят от укладки, ходить становится легче: мышцы не так скованны, проще выпрямить колени. Правда, когда я хожу без дополнительной опоры, у меня не получается полностью выпрямить колени, я их немного присгибаю. Пока по дому хожу с канадками. В моём случае важнее ходить правильно, но с опорой, чем неправильно, но без опоры.
Рассказ «Принц Каспиан» я дочитала ещё на прошлой неделе. Сейчас начала книгу о различных видах зависимости у человека, о методах борьбы с ними. Её мне дала прочитать хорошая знакомая. Книга очень серьёзная, быстро читать её не получается. После прочтения небольшого отрывка хочется сделать паузу и подумать. Узнала для себя много важного. Интересно то, что многие вещи я осознавала подсознательно. Теперь моя уверенность стала ещё сильнее.
Отчёт о поступлениях:
13.04.2017 - 10,00 BYN (МТС)
15.04.2017 - 5,00 BYN (МТС)
16.04.2017 - 1.000 RUB (Яндекс)
17.04.2017 - 1.000 RUB (Яндекс)
Всем огромное спасибо за помощь, поддержку и веру в меня!
Сумма к сбору: 440.860 RUB
Собрано: 166.191 RUB.
Осталось собрать: 274.669 RUB.
Срок до 14.10.2017 года.
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 119
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Всем привет! Немного новостей. У меня всё хорошо. Продолжаю занятия для поддержания физического состояния. Вчера подключила некоторые упражнения, которые делала с инструктором в Евпатории. Самостоятельно мне делать их очень нелегко, не получается так, как надо. Нужна помощь, чтобы удержать стопу в правильном положении, когда я поднимаю таз с опорой на одну ногу, важно, чтобы стопа не разворачивалась в патологическое положение. Также в ряде упражнений надо с силой выпрямлять мои колени, чтобы они не сгибались. Я использую мешки с песком, чтобы зафиксировать ноги в правильном положении, но они слабо помогают. А совсем не выполнять эти упражнения тоже не вариант, иначе мышцы ослабнут, станет труднее ходить. Поэтому работаю так, как получается. Для меня важно сохранить то физическое состояние, которое я достигла благодаря лечению в Евпатории, чтобы в следующий раз продолжить работу, а не восстанавливать то, что было утрачено. Трудно, сильно устаю. Приходится работать через боль, но другого выхода нет.
Погода на улице оставляет желать лучшего. Холодно, сильный ветер, часто идёт дождь, а порой и мокрый снег. Такая погода в апреле редкость. У меня же хронический фарингит, и мне нельзя переохлаждаться. Поэтому я отрабатываю ходьбу дома на беговой дорожке. Пока трудно контролировать левую ногу, она постоянно заворачивается вовнутрь. На днях одену резинки-деротаторы, чтобы развернуть ногу.
В последние дни я много думаю относительно диспорта, который мне рекомендовал лечащий врач. Читала в интернете отзывы об этом препарате, далеко не все из них положительные. У моих знакомых наступило расслабление всех мышц, а не только спастичных, из-за этого он ходил с огромным трудом. И только спустя несколько месяцев после введения препарата его походка стала лучше. Плюс ко всему я читала мнение специалистов, что из-за действия диспорта кровообращение и питание мышц становится ещё хуже, поэтому они постепенно теряют свою правильную работоспособность. Для меня важно не нарушить работу мышц, а расслабить их. Рисковать не хочется, поэтому я решила отказаться от этого лечения. Лучше потратить деньги не на обкалывание диспортом, а на дополнительные занятия ЛФК. Скажем, заниматься с инструктором не 1 час, а 2 часа. Это принесёт больше пользы. Тех денег, которые я планировала потратить на диспорт, хватит ещё на 40 часов занятий ЛФК.
Отчёт о поступлениях:
19.04.2017 - 150 USD (Благотворительный счёт)
Огромнейшее спасибо за помощь!
Сумма к сбору: 440.860 RUB
Собрано: 174.804 RUB.
Осталось собрать: 266.056 RUB.
Срок до 14.10.2017 года.
Погода на улице оставляет желать лучшего. Холодно, сильный ветер, часто идёт дождь, а порой и мокрый снег. Такая погода в апреле редкость. У меня же хронический фарингит, и мне нельзя переохлаждаться. Поэтому я отрабатываю ходьбу дома на беговой дорожке. Пока трудно контролировать левую ногу, она постоянно заворачивается вовнутрь. На днях одену резинки-деротаторы, чтобы развернуть ногу.
В последние дни я много думаю относительно диспорта, который мне рекомендовал лечащий врач. Читала в интернете отзывы об этом препарате, далеко не все из них положительные. У моих знакомых наступило расслабление всех мышц, а не только спастичных, из-за этого он ходил с огромным трудом. И только спустя несколько месяцев после введения препарата его походка стала лучше. Плюс ко всему я читала мнение специалистов, что из-за действия диспорта кровообращение и питание мышц становится ещё хуже, поэтому они постепенно теряют свою правильную работоспособность. Для меня важно не нарушить работу мышц, а расслабить их. Рисковать не хочется, поэтому я решила отказаться от этого лечения. Лучше потратить деньги не на обкалывание диспортом, а на дополнительные занятия ЛФК. Скажем, заниматься с инструктором не 1 час, а 2 часа. Это принесёт больше пользы. Тех денег, которые я планировала потратить на диспорт, хватит ещё на 40 часов занятий ЛФК.
Отчёт о поступлениях:
19.04.2017 - 150 USD (Благотворительный счёт)
Огромнейшее спасибо за помощь!
Сумма к сбору: 440.860 RUB
Собрано: 174.804 RUB.
Осталось собрать: 266.056 RUB.
Срок до 14.10.2017 года.
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 119
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Приветствую всех, кто интересуется моими новостями! Немного о том, как прошли мои последние дни. Позавчера всё прошло по намеченному плану, а вот вчерашний день отличался от обычных, т. к. он был «ремонтным». Совсем порвались мои старые чехлы на мешках с песком, которые я использую для проведения укладок и выполнения различных упражнений, в одном из мешков образовалась дырка, так что песок стал высыпаться. Мне пришлось отложить свои основные дела и заняться ремонтом мешков, поскольку ими я пользуюсь практически ежедневно. Мешков у меня много, 4 из них по 6 кг, 2 – по 7 кг. Есть и другие мешки, но они в нормальном состоянии, т. к. их я сшила гораздо позже. А те 6 мешков были сшиты ещё в 2009 году. Соответственное, они уже в не очень хорошем состоянии. Тем более, пользуюсь я ими чаще, чем всеми остальными.
В общем, работы было очень много. Также я делала мелкий ремонт других приспособлений: на одном из манжетов, которым я фиксирую ноги во время работы на вертикализаторе, стала отрываться липучка, пришлось зашивать. Времени на всё ушло довольно много, т. к. я многое шила вручную, а скорость шитья у меня небольшая. Но самое главное, что я всю работу выполнила за один день, теперь можно спокойно работать.
Вечером ко мне приходила дочь моих очень хороших друзей, и мы с ней немного пообщались. С друзьями я знакома уже 16 лет, и они в своё время оказали мне очень большую поддержку. В мой подростковый период они были рядом, и я им за это очень благодарна. Сейчас в подростковом периоде их средняя дочь. Полина очень тянется ко мне, мы с ней каждый день переписываемся в соц. сетях. Пару раз в неделю она приходит ко мне в гости. Мы вместе обсуждаем различные вопросы, иногда смотрим фильмы, делимся друг с другом впечатлениями. Я знаю, что для Полины очень важна моя поддержка, и мне приятно быть полезной для неё и для семьи своих друзей. Сейчас уже я поддерживаю тех, кто в своё время помог мне.
Ну, а сегодня у меня по плану уборка в квартире. Нужно навести порядок в ванной, протереть пыль и везде пропылесосить. Также я продолжу свои занятия ЛФК. Ещё я хочу дочитать книгу по теме зависимости, т. к. мне нужно её вернуть. Тренировка ходьбы на улице откладывается до лучших времён: сегодня с самого утра идёт дождь.
Пожалуй, единственное, что меня на данный момент беспокоит, так это проблема с ортопедической обувью. Дело в том, что у меня очень сильная деформация стоп. Вальгус настолько сильный, что продольный свод стопы полностью отсутствует, по форме стопы как пресс-папье. Без специальной ортопедической обуви мне нельзя ходить даже по квартире. Бесплатно я могу получить только одну пару обуви в календарный год. Шьют её у нас в Витебске в ортопедической мастерской. Но эта обувь очень плохого качества, она очень быстро изнашивается. Задник теряет свою жёсткость уже через 1,5-2 месяца, и обувь уже не выполняет своей функции, не удерживает ногу в правильном положении. Та обувь, которую я получила в конце мая прошлого года, уже совсем износилась, ходить в ней неудобно. Не знаю, в чём я буду ходить по улице, когда потеплеет. Сейчас я хожу в зимней обуви, но в ней совсем скоро станет жарко. А летом так вообще невозможно в ней ходить. Заказывать обувь в ортопедической мастерской я не вижу смысла, т. к. её хватит на очень короткий срок. К тому же, шить её будут дольше, чем я смогу её носить.
Когда я заказывала обувь МЕМО у женщины из Бреста в феврале этого года, мне посоветовали приобрести другую модель. Она закрытая, и у неё более высокий задник. По отзывам друзей, которые также ходят в такой обуви, она очень хорошего качества, задник там не ломается. Только стоит эта обувь очень дорого, почти 200 долларов. Купить её самостоятельно я не в состоянии, т. к. это почти весь мой доход за месяц. А обувь нужна как можно раньше, чтобы я могла свободно ходить в ней по улице, когда потеплеет. Та обувь, которую я заказала в феврале, для улицы не подходит, её я использую для ходьбы по дому и для занятий ЛФК.
Я не хочу брать деньги на обувь со средств, которые собраны на лечение в Евпатории, т. к. это будет нецелевая трата. Поэтому если кто-то захочет помочь мне с приобретением новой обуви, деньги можно перечислить на следующие реквизиты:
Яндекс.Кошелёк: 410013913939155
Номер МТС для пополнений (Беларусь): +375336565958
Карта Беларусбанка: 4255 2003 7334 2500 (до 07/19), VERANIKA BARANOUSKAYA
Вот ссылка, где можно посмотреть стоимость обуви: ОБУВЬ МЕМО
С учётом доставки нужно собрать 12.000 российских рублей. Я буду очень благодарна всем, кто сможет мне помочь в решении этого вопроса! После приобретения обуви я выложу квитанцию о пересылке денег на карту женщины, через которую приобрету данную обувь, а также фото.
И о поступлениях на лечение в Евпатории:
20.04.2017 - 1.000 RUB (Яндекс)
20.04.2017 - 700 RUB (Яндекс)
Всем огромное спасибо за помощь!
Сумма к сбору: 440.860 RUB
Собрано: 176.504 RUB.
Осталось собрать: 264.356 RUB.
Срок до 14.10.2017 года.
В общем, работы было очень много. Также я делала мелкий ремонт других приспособлений: на одном из манжетов, которым я фиксирую ноги во время работы на вертикализаторе, стала отрываться липучка, пришлось зашивать. Времени на всё ушло довольно много, т. к. я многое шила вручную, а скорость шитья у меня небольшая. Но самое главное, что я всю работу выполнила за один день, теперь можно спокойно работать.
Вечером ко мне приходила дочь моих очень хороших друзей, и мы с ней немного пообщались. С друзьями я знакома уже 16 лет, и они в своё время оказали мне очень большую поддержку. В мой подростковый период они были рядом, и я им за это очень благодарна. Сейчас в подростковом периоде их средняя дочь. Полина очень тянется ко мне, мы с ней каждый день переписываемся в соц. сетях. Пару раз в неделю она приходит ко мне в гости. Мы вместе обсуждаем различные вопросы, иногда смотрим фильмы, делимся друг с другом впечатлениями. Я знаю, что для Полины очень важна моя поддержка, и мне приятно быть полезной для неё и для семьи своих друзей. Сейчас уже я поддерживаю тех, кто в своё время помог мне.
Ну, а сегодня у меня по плану уборка в квартире. Нужно навести порядок в ванной, протереть пыль и везде пропылесосить. Также я продолжу свои занятия ЛФК. Ещё я хочу дочитать книгу по теме зависимости, т. к. мне нужно её вернуть. Тренировка ходьбы на улице откладывается до лучших времён: сегодня с самого утра идёт дождь.
Пожалуй, единственное, что меня на данный момент беспокоит, так это проблема с ортопедической обувью. Дело в том, что у меня очень сильная деформация стоп. Вальгус настолько сильный, что продольный свод стопы полностью отсутствует, по форме стопы как пресс-папье. Без специальной ортопедической обуви мне нельзя ходить даже по квартире. Бесплатно я могу получить только одну пару обуви в календарный год. Шьют её у нас в Витебске в ортопедической мастерской. Но эта обувь очень плохого качества, она очень быстро изнашивается. Задник теряет свою жёсткость уже через 1,5-2 месяца, и обувь уже не выполняет своей функции, не удерживает ногу в правильном положении. Та обувь, которую я получила в конце мая прошлого года, уже совсем износилась, ходить в ней неудобно. Не знаю, в чём я буду ходить по улице, когда потеплеет. Сейчас я хожу в зимней обуви, но в ней совсем скоро станет жарко. А летом так вообще невозможно в ней ходить. Заказывать обувь в ортопедической мастерской я не вижу смысла, т. к. её хватит на очень короткий срок. К тому же, шить её будут дольше, чем я смогу её носить.
Когда я заказывала обувь МЕМО у женщины из Бреста в феврале этого года, мне посоветовали приобрести другую модель. Она закрытая, и у неё более высокий задник. По отзывам друзей, которые также ходят в такой обуви, она очень хорошего качества, задник там не ломается. Только стоит эта обувь очень дорого, почти 200 долларов. Купить её самостоятельно я не в состоянии, т. к. это почти весь мой доход за месяц. А обувь нужна как можно раньше, чтобы я могла свободно ходить в ней по улице, когда потеплеет. Та обувь, которую я заказала в феврале, для улицы не подходит, её я использую для ходьбы по дому и для занятий ЛФК.
Я не хочу брать деньги на обувь со средств, которые собраны на лечение в Евпатории, т. к. это будет нецелевая трата. Поэтому если кто-то захочет помочь мне с приобретением новой обуви, деньги можно перечислить на следующие реквизиты:
Яндекс.Кошелёк: 410013913939155
Номер МТС для пополнений (Беларусь): +375336565958
Карта Беларусбанка: 4255 2003 7334 2500 (до 07/19), VERANIKA BARANOUSKAYA
Вот ссылка, где можно посмотреть стоимость обуви: ОБУВЬ МЕМО
С учётом доставки нужно собрать 12.000 российских рублей. Я буду очень благодарна всем, кто сможет мне помочь в решении этого вопроса! После приобретения обуви я выложу квитанцию о пересылке денег на карту женщины, через которую приобрету данную обувь, а также фото.
И о поступлениях на лечение в Евпатории:
20.04.2017 - 1.000 RUB (Яндекс)
20.04.2017 - 700 RUB (Яндекс)
Всем огромное спасибо за помощь!
Сумма к сбору: 440.860 RUB
Собрано: 176.504 RUB.
Осталось собрать: 264.356 RUB.
Срок до 14.10.2017 года.
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 119
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Дорогие друзья! Прошу прощения за столь длительное молчание! Оно связано с болезнью моего отца, ему прошлось срочно делать операцию. Впереди его ждёт тяжёлое и длительное лечение, а летом ему установят группу инвалидности.
Болезнь отца внесла свои коррективы в мои планы относительно лечения этой осенью: к сожалению, мы с мамой не сможем поехать в Евпаторию, т. к. отцу нужна наша помощь. В связи с этим я закрываю сбор средств.
Я не знаю, когда смогу возобновить лечение, это будет зависеть от состояния здоровья отца. Если его восстановление будет проходить медленно, мы с мамой не сможем никуда поехать. По этой причине я прошу разрешения использовать собранные деньги на покупку ортопедической обуви, которая для меня сейчас очень важна, а также на приобретение средств реабилитации для организации максимально полноценной работы в домашних условиях. Я ещё не определилась с тем, что буду приобретать, мне нужно посоветоваться со своим инструктором. Но обещаю, что вся собранная сумма будет потрачена исключительно на моё лечение. Надеюсь на понимание со стороны тех, кто оказывал мне финансовую помощь!
За эти дни были следующие поступления:
24.04.2017 - 1,00 BYN (МТС)
29.04.2017 - 4,20 BYN (МТС)
05.05.2017 - 1,00 BYN (МТС)
12.05.2017 - 10,00 BYN (МТС)
Всем огромное спасибо за помочь!
Всего было собрано 177.000 RUB. Эти деньги будут потрачены на покупку ортопедической обуви и средств реабилитации для занятий в домашних условиях.
Я от всего сердца благодарю каждого, кто поверил в меня и откликнулся на мою просьбу о помощи! Счастья, здоровья, благополучия во всём!
Болезнь отца внесла свои коррективы в мои планы относительно лечения этой осенью: к сожалению, мы с мамой не сможем поехать в Евпаторию, т. к. отцу нужна наша помощь. В связи с этим я закрываю сбор средств.
Я не знаю, когда смогу возобновить лечение, это будет зависеть от состояния здоровья отца. Если его восстановление будет проходить медленно, мы с мамой не сможем никуда поехать. По этой причине я прошу разрешения использовать собранные деньги на покупку ортопедической обуви, которая для меня сейчас очень важна, а также на приобретение средств реабилитации для организации максимально полноценной работы в домашних условиях. Я ещё не определилась с тем, что буду приобретать, мне нужно посоветоваться со своим инструктором. Но обещаю, что вся собранная сумма будет потрачена исключительно на моё лечение. Надеюсь на понимание со стороны тех, кто оказывал мне финансовую помощь!
За эти дни были следующие поступления:
24.04.2017 - 1,00 BYN (МТС)
29.04.2017 - 4,20 BYN (МТС)
05.05.2017 - 1,00 BYN (МТС)
12.05.2017 - 10,00 BYN (МТС)
Всем огромное спасибо за помочь!
Всего было собрано 177.000 RUB. Эти деньги будут потрачены на покупку ортопедической обуви и средств реабилитации для занятий в домашних условиях.
Я от всего сердца благодарю каждого, кто поверил в меня и откликнулся на мою просьбу о помощи! Счастья, здоровья, благополучия во всём!
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 119
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Приветствую всех, кто интересуется моими новостями! После того, как я написала о болезни отца и о том, что не смогу поехать в Евпаторию в этом году, многие люди продолжили мне помогать. И в первую очередь я хочу написать о тех поступлениях, которые были за этот период:
15.05.2017 - 1.000 RUB (Яндекс)
16.05.2017 - 5,00 BYN (МТС)
17.05.2017 - 3,66 BYN (МТС)
21.05.2017 - 2,00 BYN (Беларусбанк)
Я от всей душу благодарю каждого, кто протянул свою руку помощи в это непростое для меня время! Низкий вам поклон, дорогие друзья!
Всего на данный момент собрано 178.325 RUB.
Теперь немного о состоянии здоровья моего отца и о дальнейших моих планах. Сейчас самочувствие папы намного лучше, чем после операции, но всё равно он ещё не до конца окреп. 7 июня он поедет на курс лечения в Витебск. В этом году, конечно, оставить его одного мы с мамой не сможем. А вот в следующем году это будет возможно. Или весной, или осенью. Когда точно, я пока не могу сказать, но надеюсь, что весной я уже смогу поехать на лечение в Евпаторию. Для меня это очень важно, потому что длительные перерывы в реабилитации не очень хорошо сказываются на моём здоровье. Прошло всего полгода после моего возвращения из Евпатории, а у меня снова начинают болеть стопы. И это несмотря на то, что я все эти полгода принимала хондропротекторы. Плюс ко всему, снова начинают тянуть мышцы внутренней поверхности бёдер. В прошлый раз инструктор очень хорошо мне их потянул, увеличился объём движений, мне стало легче ходить по ступенькам. А сейчас вот снова я ощущаю напряжение в мышцах. Да и спина периодически болит. Но я делаю всё возможное, чтобы не упустить тот результат, который был достигнут таким длительным и непростым трудом. Только мне не хватает инвентаря для занятий. Хочется максимально укомплектовать свой домашний зал ЛФК, ведь на реабилитации я бываю всего 1-2 месяца в году, а всё остальное время занимаюсь дома. Приобретение новых тренажёров поможет существенно улучшить качество самостоятельных занятий дома и поможет достичь новых навыков.
Я уже определилась с тем, что мне необходимо. Это костюм «Гравитон», велотренажёр «Велодоктор» и виброплатформа «Kampfer Chatter». Расскажу подробнее о каждом из этих тренажёров.
Костюм «Гравитон». Он предназначен для реабилитации людей с ДЦП. Костюм создаёт дополнительную нагрузку на мышцы ног и спины, все движения в нём будут идти через сопротивление. «Гравитон» поможет мне:
- укрепить мышцы;
- улучшить опороспособность;
- улучшить осанку;
- уменьшить гиперкинезы;
- скорректировать внутреннюю ротацию ног.
Стоимость костюма «Гравитон» 55.000 российских рублей.
http://consilium.ru/catalogue/760.html
Велотренажёр «Велодоктор». Это специализированный ортопедический велосипед. Его особенность в креплении ног, которое не позволяет крутить педали за счёт напряжения икроножной мышцы, которая у меня и так в сильном тонусе. На «Велодокторе» можно ездить по улице как на обычном велосипеде, а можно использовать дома как тренажёр, у него есть функция блокировки движения при кручении педалей. «Велодоктор» поможет мне:
- укрепить мышцы ног;
- улучшить вынос бедра;
- скоординировать движения ног между собой.
Стоимость «Велодоктора»: сам велосипед (модель № 7) 38.935 рублей, спинка-фиксатор 6.500 рублей и набор ключей 3.250 рублей. Всего 48.685 российских рублей.
http://velodoktor.com
http://velodoktor.com/catalog/komplektuyuschie/
Виброплатформа «Kampfer Chatter». Сейчас многие приобретают виброплатформы для занятий в домашних условиях, это существенно повышает результативность занятий. В зависимости от частоты и амплитуды вибрации можно как повысить, так и понизить мышечный тонус. Та виброплатформа, которую я выбрала, снижает спастическое напряжение мышц за счёт небольшой амплитуды вибрации и при этом помогает тренировать равновесие. Эта виброплатформа поможет мне:
- мягко и безболезненно расслабить напряжённые мышцы;
- улучшить опору на пятки;
- улучшить равновесие.
Стоимость виброплатформы «Kampfer Chatter» 792,49 белорусских рублей (24.000 российских рублей).
http://pro100bel.by/tovary_dlya_otdyha_ ... r-kp-1209/
Каждый из этих тренажёров поможет мне повысить результативность занятий, когда я нахожусь дома. Разумеется, это не заменит мне реабилитацию в Евпатории, но станет для неё достойным дополнением. Костюм «Гравитон» можно будет брать с собой в Евпаторию и заниматься с инструктором именно в нём.
Ещё одна моя проблема – это обувь. У меня очень тяжёлая вальгусная деформация стоп, без обуви нельзя ходить даже по дому, иначе резко усиливаются боли в стопах. Плюс ко всему у меня достаточно сильные гиперкинезы, из-за которых стопы подворачиваются вовнутрь, так что я не могу опереться на ноги. Именно поэтому мне нужна жёсткая ортопедическая обувь с высоким задником. Та обувь, которую я каждый год бесплатно заказываю в ортопедической мастерской, очень быстро изнашивается: ломается задник, стирается подошва. Обуви хватает на 1,5-2 месяца. А в год мне положена только одна пара обуви. И мне чаще всего приходится ходить в изношенной обуви, которая не выполняет своих функций. Отчасти из-за этого у меня и усиливаются боли в стопах.
Та обувь, которую я приобрела в феврале месяце, подходит только для ходьбы дома и для занятий ЛФК, поскольку она не полностью, а частично фиксирует голеностопный сустав. Для улицы нужна максимально жёсткая обувь, которая не позволит моим стопам подворачиваться внутрь, которая будет надёжно фиксировать ногу. Такая обувь стоит достаточно дорого, но это необходимая трата, поскольку качество моей ходьбы на 90% процентов зависит от обуви.
Всего мне нужно три пары обуви: летняя, зимняя и демисезонная.
Летняя обувь «Персей»: https://persey-shop.ru/catalog/sandalii ... ii_st-004/
Стоимость: 14.000 рублей
Зимняя обувь «Персей»: https://persey-shop.ru/catalog/botinki- ... ki_st_110/
Стоимость: 15.000 рублей
Демисезонная обувь «Мемо»: https://sklep.mdh.pl/produkt/sprint-1ch/
Стоимость: 375 злотых (5.700 рублей)
Всего на ортопедическую обувь необходимо: 34.700 российских рублей.
Всего на тренажёры и обувь необходимо: 55.000+48.685+24.000+34.700=162.385 российских рублей.
Всего собрано 178.325 российских рублей. 178.325-162.385=15.940 российских рублей. Эти деньги пойдут на лечение в Евпатории в 2018 году.
Да, на приобретение тренажёров и обуви нужно очень много денег. Но, учитывая болезнь моего отца, мы сейчас не в состоянии приобрести всё это самостоятельно, т. к. много денег ушло на его лечение, и нам сейчас нужно отдавать долги. Поэтому я очень надеюсь на понимание со стороны тех, кто оказал мне финансовую помощь. Эти траты – вынужденная мера для того, чтобы не допустить ухудшения в моём физическом состоянии из-за длительного перерыва в лечении. Обо всех тратах я обязательно отчитаюсь как документально, так и с фотографиями.
Чуть позже я напишу о других своих новостях, которых за это время немало накопилось.
15.05.2017 - 1.000 RUB (Яндекс)
16.05.2017 - 5,00 BYN (МТС)
17.05.2017 - 3,66 BYN (МТС)
21.05.2017 - 2,00 BYN (Беларусбанк)
Я от всей душу благодарю каждого, кто протянул свою руку помощи в это непростое для меня время! Низкий вам поклон, дорогие друзья!
Всего на данный момент собрано 178.325 RUB.
Теперь немного о состоянии здоровья моего отца и о дальнейших моих планах. Сейчас самочувствие папы намного лучше, чем после операции, но всё равно он ещё не до конца окреп. 7 июня он поедет на курс лечения в Витебск. В этом году, конечно, оставить его одного мы с мамой не сможем. А вот в следующем году это будет возможно. Или весной, или осенью. Когда точно, я пока не могу сказать, но надеюсь, что весной я уже смогу поехать на лечение в Евпаторию. Для меня это очень важно, потому что длительные перерывы в реабилитации не очень хорошо сказываются на моём здоровье. Прошло всего полгода после моего возвращения из Евпатории, а у меня снова начинают болеть стопы. И это несмотря на то, что я все эти полгода принимала хондропротекторы. Плюс ко всему, снова начинают тянуть мышцы внутренней поверхности бёдер. В прошлый раз инструктор очень хорошо мне их потянул, увеличился объём движений, мне стало легче ходить по ступенькам. А сейчас вот снова я ощущаю напряжение в мышцах. Да и спина периодически болит. Но я делаю всё возможное, чтобы не упустить тот результат, который был достигнут таким длительным и непростым трудом. Только мне не хватает инвентаря для занятий. Хочется максимально укомплектовать свой домашний зал ЛФК, ведь на реабилитации я бываю всего 1-2 месяца в году, а всё остальное время занимаюсь дома. Приобретение новых тренажёров поможет существенно улучшить качество самостоятельных занятий дома и поможет достичь новых навыков.
Я уже определилась с тем, что мне необходимо. Это костюм «Гравитон», велотренажёр «Велодоктор» и виброплатформа «Kampfer Chatter». Расскажу подробнее о каждом из этих тренажёров.
Костюм «Гравитон». Он предназначен для реабилитации людей с ДЦП. Костюм создаёт дополнительную нагрузку на мышцы ног и спины, все движения в нём будут идти через сопротивление. «Гравитон» поможет мне:
- укрепить мышцы;
- улучшить опороспособность;
- улучшить осанку;
- уменьшить гиперкинезы;
- скорректировать внутреннюю ротацию ног.
Стоимость костюма «Гравитон» 55.000 российских рублей.
http://consilium.ru/catalogue/760.html
Велотренажёр «Велодоктор». Это специализированный ортопедический велосипед. Его особенность в креплении ног, которое не позволяет крутить педали за счёт напряжения икроножной мышцы, которая у меня и так в сильном тонусе. На «Велодокторе» можно ездить по улице как на обычном велосипеде, а можно использовать дома как тренажёр, у него есть функция блокировки движения при кручении педалей. «Велодоктор» поможет мне:
- укрепить мышцы ног;
- улучшить вынос бедра;
- скоординировать движения ног между собой.
Стоимость «Велодоктора»: сам велосипед (модель № 7) 38.935 рублей, спинка-фиксатор 6.500 рублей и набор ключей 3.250 рублей. Всего 48.685 российских рублей.
http://velodoktor.com
http://velodoktor.com/catalog/komplektuyuschie/
Виброплатформа «Kampfer Chatter». Сейчас многие приобретают виброплатформы для занятий в домашних условиях, это существенно повышает результативность занятий. В зависимости от частоты и амплитуды вибрации можно как повысить, так и понизить мышечный тонус. Та виброплатформа, которую я выбрала, снижает спастическое напряжение мышц за счёт небольшой амплитуды вибрации и при этом помогает тренировать равновесие. Эта виброплатформа поможет мне:
- мягко и безболезненно расслабить напряжённые мышцы;
- улучшить опору на пятки;
- улучшить равновесие.
Стоимость виброплатформы «Kampfer Chatter» 792,49 белорусских рублей (24.000 российских рублей).
http://pro100bel.by/tovary_dlya_otdyha_ ... r-kp-1209/
Каждый из этих тренажёров поможет мне повысить результативность занятий, когда я нахожусь дома. Разумеется, это не заменит мне реабилитацию в Евпатории, но станет для неё достойным дополнением. Костюм «Гравитон» можно будет брать с собой в Евпаторию и заниматься с инструктором именно в нём.
Ещё одна моя проблема – это обувь. У меня очень тяжёлая вальгусная деформация стоп, без обуви нельзя ходить даже по дому, иначе резко усиливаются боли в стопах. Плюс ко всему у меня достаточно сильные гиперкинезы, из-за которых стопы подворачиваются вовнутрь, так что я не могу опереться на ноги. Именно поэтому мне нужна жёсткая ортопедическая обувь с высоким задником. Та обувь, которую я каждый год бесплатно заказываю в ортопедической мастерской, очень быстро изнашивается: ломается задник, стирается подошва. Обуви хватает на 1,5-2 месяца. А в год мне положена только одна пара обуви. И мне чаще всего приходится ходить в изношенной обуви, которая не выполняет своих функций. Отчасти из-за этого у меня и усиливаются боли в стопах.
Та обувь, которую я приобрела в феврале месяце, подходит только для ходьбы дома и для занятий ЛФК, поскольку она не полностью, а частично фиксирует голеностопный сустав. Для улицы нужна максимально жёсткая обувь, которая не позволит моим стопам подворачиваться внутрь, которая будет надёжно фиксировать ногу. Такая обувь стоит достаточно дорого, но это необходимая трата, поскольку качество моей ходьбы на 90% процентов зависит от обуви.
Всего мне нужно три пары обуви: летняя, зимняя и демисезонная.
Летняя обувь «Персей»: https://persey-shop.ru/catalog/sandalii ... ii_st-004/
Стоимость: 14.000 рублей
Зимняя обувь «Персей»: https://persey-shop.ru/catalog/botinki- ... ki_st_110/
Стоимость: 15.000 рублей
Демисезонная обувь «Мемо»: https://sklep.mdh.pl/produkt/sprint-1ch/
Стоимость: 375 злотых (5.700 рублей)
Всего на ортопедическую обувь необходимо: 34.700 российских рублей.
Всего на тренажёры и обувь необходимо: 55.000+48.685+24.000+34.700=162.385 российских рублей.
Всего собрано 178.325 российских рублей. 178.325-162.385=15.940 российских рублей. Эти деньги пойдут на лечение в Евпатории в 2018 году.
Да, на приобретение тренажёров и обуви нужно очень много денег. Но, учитывая болезнь моего отца, мы сейчас не в состоянии приобрести всё это самостоятельно, т. к. много денег ушло на его лечение, и нам сейчас нужно отдавать долги. Поэтому я очень надеюсь на понимание со стороны тех, кто оказал мне финансовую помощь. Эти траты – вынужденная мера для того, чтобы не допустить ухудшения в моём физическом состоянии из-за длительного перерыва в лечении. Обо всех тратах я обязательно отчитаюсь как документально, так и с фотографиями.
Чуть позже я напишу о других своих новостях, которых за это время немало накопилось.
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 119
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Всем доброго временя суток! Как и обещала, рассказываю свои новости за последнее время. У меня всё хорошо. В начале мая я вместе с мамой ездила в Витебск в центр «Новое зрение». Я не была там два года, а мне нужно проверять зрение каждый год. К тому же, сломалась оправа в моих очках, поэтому пришлось срочно ехать на осмотр, чтобы знать, нужно ли менять рецепт. К моему большому удивлению, зрение у меня даже немного улучшилось. Если два года назад на правом глазу было -6,25, то сейчас уже -6. А в условиях циклоплегии (после того, как закапали глаза) вообще -5,75. Но всё равно у меня остаётся миопия высокой степени, очки нужно носить постоянно. Острота зрения левого глаза у меня -1,5. Но на левом глазу у меня ещё и амблиопия, она практически не поддаётся коррекции.
В этот раз я заказала себе очки с фотохромными линзами, т. к. на ярком солнце я сильно прищуриваюсь. Теперь мне очень комфортно гулять даже в солнечную погоду, не приходится постоянно прятать глаза.
Когда я была в Витебске, мне пришлось по обыкновению переходить с ж/д вокзала на автовокзал. Там не очень большое расстояние, но раньше я преодолевала его с трудом. А в этот раз я шла очень легко. И прошла гораздо больше, чем обычно. Единственное, я не успела перейти дорогу за 30 секунд, пока горел зелёный свет светофора. Но водители терпеливо ждали, пока я зайду на тротуар. Мне очень хочется ходить быстрее, но если я спешу, то не опускаюсь на пятки, а иду на носочках. Я в своё время очень много работала над тем, чтобы начать опускаться на пятку и левой ногой (она у меня хуже), что теперь стараюсь не допускать неправильной ходьбы. Но от этого страдает скорость передвижения.
Перед своим Днём рождения я немного изменила имидж. После посещения парикмахерской сфотографировалась на память. Мне очень нравится мой новый образ, я с ним даже чувствую себя иначе.
В этот День рождения основным подарком для меня были книги. Я попросила себе книги знаменитого Дейла Карнеги, а также Максима Сумарокова. Уже начала читать книгу «Прыжок в жизнь. Секрет успеха». По мере чтения этой книги мой взгляд на многие вещи меняется. Я стала легче относиться к непониманию с чье-либо стороны, больше прислушиваюсь к своей интуиции. Всё-таки, хорошие книги очень ценны. Это как беседа с мудрым человеком, к которой можно вернуться в любой момент. Люблю читать и узнавать что-то новое для себя, могу просидеть за книгой несколько часов.
Но самым главным подарком для меня была помощь знакомой из Москвы в приобретении наконечников для тростей «Флексифут». Я узнала о них совсем недавно. Флексифут – это гибкие наконечники, которые подстраиваются под рельеф. Из-за недостаточно хорошей опороспособности я ставлю канадки не рядом с собой, а на определённом расстоянии. В итоге наконечник становится на поверхность не полностью, а только частично. И при ходьбе по мокрой и скользкой поверхности это создавало серьёзные проблемы: канадки попросту разъезжались, и я падала. Новые наконечники удобны тем, что они становятся на поверхность полностью, даже если я ставлю их под углом. Теперь канадки не разъезжаются в стороны. Во всяком случае, на мокром линолеуме они не разъехались, на плитке тоже не соскальзывают. Производитель заявляет, что эти наконечники создают полное сцепление даже со снегом и льдом. Проверить это я смогу лишь через полгода, когда настанет зима. А пока буду наслаждаться безопасностью ходьбы по мокрому полу и плитке.
А ещё эти наконечники имеют хорошую амортизацию и поглощают удары, уменьшая нагрузку на руки. Я это хорошо почувствовала при ходьбе по ступенькам, т. к. теперь у меня не практически не болят плечи. Да и вообще, теперь мне гораздо проще и безопаснее ходить по ступенькам. Я даже могу спускаться не приставным, а попеременным шагом, что раньше было совершенно недоступно.
В общем, я уже успела по достоинству оценить качество этих наконечников. Очень благодарна знакомой за помощь в их приобретении, это для меня очень стоящий подарок! Также знакомая прислала мне книгу о ДЦП. Я уже нашла в ней несколько полезных для себя идей.
Вот такие мои новости на данный момент.
В этот раз я заказала себе очки с фотохромными линзами, т. к. на ярком солнце я сильно прищуриваюсь. Теперь мне очень комфортно гулять даже в солнечную погоду, не приходится постоянно прятать глаза.
Когда я была в Витебске, мне пришлось по обыкновению переходить с ж/д вокзала на автовокзал. Там не очень большое расстояние, но раньше я преодолевала его с трудом. А в этот раз я шла очень легко. И прошла гораздо больше, чем обычно. Единственное, я не успела перейти дорогу за 30 секунд, пока горел зелёный свет светофора. Но водители терпеливо ждали, пока я зайду на тротуар. Мне очень хочется ходить быстрее, но если я спешу, то не опускаюсь на пятки, а иду на носочках. Я в своё время очень много работала над тем, чтобы начать опускаться на пятку и левой ногой (она у меня хуже), что теперь стараюсь не допускать неправильной ходьбы. Но от этого страдает скорость передвижения.
Перед своим Днём рождения я немного изменила имидж. После посещения парикмахерской сфотографировалась на память. Мне очень нравится мой новый образ, я с ним даже чувствую себя иначе.
В этот День рождения основным подарком для меня были книги. Я попросила себе книги знаменитого Дейла Карнеги, а также Максима Сумарокова. Уже начала читать книгу «Прыжок в жизнь. Секрет успеха». По мере чтения этой книги мой взгляд на многие вещи меняется. Я стала легче относиться к непониманию с чье-либо стороны, больше прислушиваюсь к своей интуиции. Всё-таки, хорошие книги очень ценны. Это как беседа с мудрым человеком, к которой можно вернуться в любой момент. Люблю читать и узнавать что-то новое для себя, могу просидеть за книгой несколько часов.
Но самым главным подарком для меня была помощь знакомой из Москвы в приобретении наконечников для тростей «Флексифут». Я узнала о них совсем недавно. Флексифут – это гибкие наконечники, которые подстраиваются под рельеф. Из-за недостаточно хорошей опороспособности я ставлю канадки не рядом с собой, а на определённом расстоянии. В итоге наконечник становится на поверхность не полностью, а только частично. И при ходьбе по мокрой и скользкой поверхности это создавало серьёзные проблемы: канадки попросту разъезжались, и я падала. Новые наконечники удобны тем, что они становятся на поверхность полностью, даже если я ставлю их под углом. Теперь канадки не разъезжаются в стороны. Во всяком случае, на мокром линолеуме они не разъехались, на плитке тоже не соскальзывают. Производитель заявляет, что эти наконечники создают полное сцепление даже со снегом и льдом. Проверить это я смогу лишь через полгода, когда настанет зима. А пока буду наслаждаться безопасностью ходьбы по мокрому полу и плитке.
А ещё эти наконечники имеют хорошую амортизацию и поглощают удары, уменьшая нагрузку на руки. Я это хорошо почувствовала при ходьбе по ступенькам, т. к. теперь у меня не практически не болят плечи. Да и вообще, теперь мне гораздо проще и безопаснее ходить по ступенькам. Я даже могу спускаться не приставным, а попеременным шагом, что раньше было совершенно недоступно.
В общем, я уже успела по достоинству оценить качество этих наконечников. Очень благодарна знакомой за помощь в их приобретении, это для меня очень стоящий подарок! Также знакомая прислала мне книгу о ДЦП. Я уже нашла в ней несколько полезных для себя идей.
Вот такие мои новости на данный момент.
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 119
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Всем привет! У меня всё хорошо. В воскресенье ходила в церковь. Сейчас я стараюсь не просить друзей, чтобы меня забрали на машине, а добираться туда самостоятельно – иду с ходунками. Так было и в этот раз. В общей сложности я прошла чуть более 1,5 км и совсем не устала. Для кого-то это не расстояние, но для меня это очень хороший результат, т. к. ещё несколько лет назад я не могла пройти и 500 метров, меня возили в церковь либо на инвалидной коляске, когда была хорошая погода, либо на машине. Ездить на инвалидной коляске я не люблю, т. к. при этом я очень зависима от других людей, мне часто приходится их ждать, подстраиваться под них. А это неприятно для меня. Когда я была младше, то воспринимала это как норму, потому что другой жизни у меня никогда и не было. Но с возрастом мне стало неудобно напрягать друзей и постоянно просить их о помощи. Мне хочется быть свободной и самостоятельной. И я для этого прилагаю очень много усилий.
На прошлой неделе я сделала ещё один шаг к своей цели: начала подниматься и спускаться по ступенькам не приставным, а попеременным шагом. Хочу показать, как это у меня сейчас получается.
ВИДЕО
Да, пока ещё я хожу не идеально, предстоит много работы над собой, чтобы опуститься на пятки и скорректировать положение бёдер, но и то, чего я достигла за два года – это очень много. Помню, ровно два года назад я сделала первые попытки пройтись по ступенькам с канадками без опоры на перила. Это я также сняла на видео. И тогда мне было очень трудно подняться даже на одну ступеньку, я в любой момент могла упасть. Не буду показывать это видео здесь, чтобы не никого не напугать, но скажу, что даже мой инструктор из Евпатории во время просмотра этого видео боялся, что я упаду. А сейчас вот такие замечательные изменения.
Вчера я показала это видео своей хорошей знакомой, с которой мы жили в одном блоке, когда я приехала в Евпаторию в свой самый первый раз. Мы с ней периодически общаемся. Когда знакомая увидела это видео, то очень обрадовалась за меня. Она всегда радуется моим результатам, вспоминая о том, как я ходила весной 2011 года. А я не устаю благодарить Бога и тех людей, которые помогают мне в оплате лечения! Мне страшно подумать, в каком состоянии я была бы сейчас, если бы не лечение и не помощь многих неравнодушных людей, которые поверили в меня и дали мне шанс на полноценную жизнь – жизнь без инвалидной коляски! Низкий Вам поклон, дорогие мои друзья!!!
Я уже созванивалась с женщиной из Бреста, у которой буду заказывать обувь «Мемо». Та сотрудница из Польши, которая занимается этим, сейчас в отпуске. Поэтому обувь будет у меня где-то в июле месяце. Тогда же я и внесу за неё оплату. Также я сделала запрос, чтобы мне выставили счета на оплату обуви «Персей», «Велодоктора» и костюма «Гравитон», пока жду ответа. Виброплатформу решила пока не заказывать, поскольку на неё поднялась цена: сейчас она стоит 921,47 белорусский рубль. Это на 128,98 белорусских рублей дороже (на 3.915 российских рублей). В общем, я пока не готова покупать виброплатформу. Попробую пока обойтись без неё. Тем более, мне нужны деньги на лечение в Евпатории.
Стоимость лечения в следующем году будет ещё выше, чем в этом, поэтому собрать необходимую сумму будет очень нелегко. Поэтому я решила возобновить сбор средств уже сейчас, чтобы не терять время. На данный момент на лечение в Евпатории собрано 39.940 RUB. Исходя из счёта, выставленного по ценам этого года, на оплату путёвки необходимо 329.120 RUB.
Дополнительные занятия ЛФК: 40 занятий х 2 часа х 1.000 RUB= 80.000 RUB
Такси Сенно - Витебск - Сенно: 600 RUB х 2 = 1.200 RUB
Поезд Витебск - Москва - Витебск: 58,61 х 4 = 234,44 BYN (7.160 RUB)
Аэроэкспресс: 420 RUB х 4 = 1.680 RUB
Перелёт Москва - Симферополь - Москва: 18.700 RUB
Такси Симферополь - Евпатория - Симферополь: 1.500 RUB х 2 = 3.000 RUB
Общая сумма: 440.860 RUB
Остаток к сбору: 440.860 RUB - 39.940 RUB = 400.920 RUB.
Лечение запланировано с 1 апреля по 25 мая 2018 года. Срок сбора: до 31.03.2018.
На прошлой неделе я сделала ещё один шаг к своей цели: начала подниматься и спускаться по ступенькам не приставным, а попеременным шагом. Хочу показать, как это у меня сейчас получается.
ВИДЕО
Да, пока ещё я хожу не идеально, предстоит много работы над собой, чтобы опуститься на пятки и скорректировать положение бёдер, но и то, чего я достигла за два года – это очень много. Помню, ровно два года назад я сделала первые попытки пройтись по ступенькам с канадками без опоры на перила. Это я также сняла на видео. И тогда мне было очень трудно подняться даже на одну ступеньку, я в любой момент могла упасть. Не буду показывать это видео здесь, чтобы не никого не напугать, но скажу, что даже мой инструктор из Евпатории во время просмотра этого видео боялся, что я упаду. А сейчас вот такие замечательные изменения.
Вчера я показала это видео своей хорошей знакомой, с которой мы жили в одном блоке, когда я приехала в Евпаторию в свой самый первый раз. Мы с ней периодически общаемся. Когда знакомая увидела это видео, то очень обрадовалась за меня. Она всегда радуется моим результатам, вспоминая о том, как я ходила весной 2011 года. А я не устаю благодарить Бога и тех людей, которые помогают мне в оплате лечения! Мне страшно подумать, в каком состоянии я была бы сейчас, если бы не лечение и не помощь многих неравнодушных людей, которые поверили в меня и дали мне шанс на полноценную жизнь – жизнь без инвалидной коляски! Низкий Вам поклон, дорогие мои друзья!!!
Я уже созванивалась с женщиной из Бреста, у которой буду заказывать обувь «Мемо». Та сотрудница из Польши, которая занимается этим, сейчас в отпуске. Поэтому обувь будет у меня где-то в июле месяце. Тогда же я и внесу за неё оплату. Также я сделала запрос, чтобы мне выставили счета на оплату обуви «Персей», «Велодоктора» и костюма «Гравитон», пока жду ответа. Виброплатформу решила пока не заказывать, поскольку на неё поднялась цена: сейчас она стоит 921,47 белорусский рубль. Это на 128,98 белорусских рублей дороже (на 3.915 российских рублей). В общем, я пока не готова покупать виброплатформу. Попробую пока обойтись без неё. Тем более, мне нужны деньги на лечение в Евпатории.
Стоимость лечения в следующем году будет ещё выше, чем в этом, поэтому собрать необходимую сумму будет очень нелегко. Поэтому я решила возобновить сбор средств уже сейчас, чтобы не терять время. На данный момент на лечение в Евпатории собрано 39.940 RUB. Исходя из счёта, выставленного по ценам этого года, на оплату путёвки необходимо 329.120 RUB.
Дополнительные занятия ЛФК: 40 занятий х 2 часа х 1.000 RUB= 80.000 RUB
Такси Сенно - Витебск - Сенно: 600 RUB х 2 = 1.200 RUB
Поезд Витебск - Москва - Витебск: 58,61 х 4 = 234,44 BYN (7.160 RUB)
Аэроэкспресс: 420 RUB х 4 = 1.680 RUB
Перелёт Москва - Симферополь - Москва: 18.700 RUB
Такси Симферополь - Евпатория - Симферополь: 1.500 RUB х 2 = 3.000 RUB
Общая сумма: 440.860 RUB
Остаток к сбору: 440.860 RUB - 39.940 RUB = 400.920 RUB.
Лечение запланировано с 1 апреля по 25 мая 2018 года. Срок сбора: до 31.03.2018.
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 119
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Всем привет! У меня всё хорошо. Вчерашний день прошёл спокойно. До обеда я занималась уборкой в своей комнате, в других комнатах убирала мама, т. к. она сейчас дома. После обеда я занималась ЛФК: ходила на беговой дорожке и степпере, работала на вертикализаторе. Сейчас я уже делаю на вертикализаторе по 70 наклонов, чтобы как следует растянуть мышцы. Это довольно нелегко, потому что при каждом наклоне я чувствую тянущую боль в мышцах задней поверхности бедра и голени. Но эти занятия необходимы, т. к. потом мне намного легче расслабиться, легче ходить по квартире без какой-либо опоры.
После всех основных занятий я выделила время на чтение книги Максима Сумарокова «Прыжок в жизнь. Секрет успеха». Читаю я её не спеша, т. к. эта не книга, которую можно прочитать залпом. В ней много различных упражнений, которые нужно выполнять по мере чтения. Без этого дальнейшая информация становится непонятной. Мне пока сложно даются упражнения на концентрацию и полное погружение внутрь себя, но это нормальное явление, автор об этом предупреждает. Так что, работаю над собой в этой сфере.
Уже вечером я вышла на улицу, чтобы немного походить с канадками. Прошла я в общей сложности около 500 метров. Всё хорошо, только быстро устают руки, особенно левое предплечье. Приходится преодолевать себя, свою усталость, и продолжая тренировки. Для меня это очень важно, т. к. я хочу выйти на уровень уверенной ходьбы с канадками. И я уверена, что у меня всё получится. Это лишь вопрос времени и усилий.
После всех основных занятий я выделила время на чтение книги Максима Сумарокова «Прыжок в жизнь. Секрет успеха». Читаю я её не спеша, т. к. эта не книга, которую можно прочитать залпом. В ней много различных упражнений, которые нужно выполнять по мере чтения. Без этого дальнейшая информация становится непонятной. Мне пока сложно даются упражнения на концентрацию и полное погружение внутрь себя, но это нормальное явление, автор об этом предупреждает. Так что, работаю над собой в этой сфере.
Уже вечером я вышла на улицу, чтобы немного походить с канадками. Прошла я в общей сложности около 500 метров. Всё хорошо, только быстро устают руки, особенно левое предплечье. Приходится преодолевать себя, свою усталость, и продолжая тренировки. Для меня это очень важно, т. к. я хочу выйти на уровень уверенной ходьбы с канадками. И я уверена, что у меня всё получится. Это лишь вопрос времени и усилий.
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 119
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Приветствую всех, кто интересуется моими новостями! Я не пропала, у меня всё хорошо. Просто накопилось много различных вопросов, которые я сейчас разрешаю. В ближайшие несколько дней расскажу о своих последних новостях. А пока напишу, какие были поступления на лечение в Евпатории.
Отчёт о поступлениях:
12.06.2017 - 1.000 RUB (Яндекс)
12.06.2017 - 200 RUB (Яндекс)
Всем огромное спасибо за помощь и веру в меня!
Сумма сбора: 440.860 RUB.
Собрано: 41.140 RUB.
Осталось собрать: 399.720 RUB.
Срок: до 31.03.2018 года.
Отчёт о поступлениях:
12.06.2017 - 1.000 RUB (Яндекс)
12.06.2017 - 200 RUB (Яндекс)
Всем огромное спасибо за помощь и веру в меня!
Сумма сбора: 440.860 RUB.
Собрано: 41.140 RUB.
Осталось собрать: 399.720 RUB.
Срок: до 31.03.2018 года.
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 119
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Немного моих новостей. У меня всё хорошо. На прошлой неделе я вместе с мамой ездила в ортопедическую мастерскую, чтобы заказать новые аппараты для занятий ЛФК и тутора. Те аппараты, которыми я пользуюсь сейчас, уже очень старые, им почти 9 лет. От постоянного использования кожа в них начала рваться. А те тутора, которые мне делали раньше, были очень жёсткие, они натирали мне кожу в области лодыжек и пятки. Сейчас тутора делают по другой технологии, они уже не должны натирать. Пока не знаю, какими они будут в конечном итоге, но в любом случае я ничего не теряю, т. к. тутора, как и аппараты, мне изготавливают бесплатно. Если и эти тутора будут неудачными, придётся пользоваться покупными, но они не очень хорошие, т. к. фиксируют ногу недостаточно хорошо. Мне уже позвонили из ортопедической мастерской, пригласили на примерку туторов. Поехать получится уже на следующей неделе. Возможно, к этому времени можно будет примерять и аппараты, чтобы мне не пришлось несколько раз ездить в Витебск.
Когда я была в ортопедической мастерской, то спросила, какой материал они ставят в задник. Мне ответили, что там кожа. Я надеялась, что получится поставить в задник не кожу, а пластик, но мне отказали в этой просьбе. Сказали, что могут поставить только более жёсткую кожу. Ну, или же металлические шины, которые мне ставили в обувь раньше. А мне лечащий врач из Евпатории сказал убрать шины в обуви, т. к. они не позволяют мне опускаться на пятки при ходьбе. Я даже не знаю, как быть в этой ситуации, поскольку у обуви без шин очень быстро ломается задник. Пока решила заказать обувь с более жёсткой кожей. Плюс обувь будет не с открытым носом, а закрытая, т. к. мне сказали, что у обуви с закрытым носом более прочный задник. Чтобы в обуви было не так жарко ходить по дому, она будет с перфорацией. Очень надеюсь, что эта обувь прослужим мне более 1,5-2 месяцев. В противном случае придётся я подниму вопрос со своим лечащим врачом из Евпатории, чтобы мне заказывать обувь с шинами. Она не очень красивая, сразу видно, что ортопедическая, но ногу держит хорошо. Только вот на пятку левой ногой не получается в ней опуститься. Вот одна из старых фотографий, где я в обуви с металлическими шинами.
Начала делать магнит на стопы, чтобы уменьшить боли, сегодня уже пятая процедура. Становится немного легче.
Несколько дней назад мой отец прошёл комиссию МРЭК, и ему установили 2 группу инвалидности сроком на 1 год. И теперь доход нашей семьи стал ещё меньше. Если раньше отец зарабатывал от 250 до 300 белорусских рублей (7.600 – 9.100 RUB, то сейчас его пенсия по инвалидности будет составлять около 150-180 белорусских рублей (примерно 4.700-5.400 RUB). Работать по состоянию здоровья он уже не сможет.
Во всех этих заботах есть место и для простых радостей. К нам на несколько недель привезли кота брата, т. к. хозяева сейчас в командировке. Кот очень красивый, британец. Он совершенно не любит сидеть у кого-либо на руках, зато просит, чтобы его погладили. И в благодарность он очень громко мурлычет. Так что, сейчас я ещё и ухаживаю за красивым и ласковым котиком. Общение с ним приносит мне радость, успокаивает. Когда Феликс трётся о мои руки мурлычет, я забываю обо всех трудностях и невзгодах.
Отчёт о поступлениях:
14.06.2017 - 3.000 RUB (Яндекс)
Огромное спасибо за помощь и веру в меня!
Сумма сбора: 440.860 RUB.
Собрано: 44.140 RUB.
Осталось собрать: 396.720 RUB.
Срок: до 31.03.2018 года.
Когда я была в ортопедической мастерской, то спросила, какой материал они ставят в задник. Мне ответили, что там кожа. Я надеялась, что получится поставить в задник не кожу, а пластик, но мне отказали в этой просьбе. Сказали, что могут поставить только более жёсткую кожу. Ну, или же металлические шины, которые мне ставили в обувь раньше. А мне лечащий врач из Евпатории сказал убрать шины в обуви, т. к. они не позволяют мне опускаться на пятки при ходьбе. Я даже не знаю, как быть в этой ситуации, поскольку у обуви без шин очень быстро ломается задник. Пока решила заказать обувь с более жёсткой кожей. Плюс обувь будет не с открытым носом, а закрытая, т. к. мне сказали, что у обуви с закрытым носом более прочный задник. Чтобы в обуви было не так жарко ходить по дому, она будет с перфорацией. Очень надеюсь, что эта обувь прослужим мне более 1,5-2 месяцев. В противном случае придётся я подниму вопрос со своим лечащим врачом из Евпатории, чтобы мне заказывать обувь с шинами. Она не очень красивая, сразу видно, что ортопедическая, но ногу держит хорошо. Только вот на пятку левой ногой не получается в ней опуститься. Вот одна из старых фотографий, где я в обуви с металлическими шинами.
Начала делать магнит на стопы, чтобы уменьшить боли, сегодня уже пятая процедура. Становится немного легче.
Несколько дней назад мой отец прошёл комиссию МРЭК, и ему установили 2 группу инвалидности сроком на 1 год. И теперь доход нашей семьи стал ещё меньше. Если раньше отец зарабатывал от 250 до 300 белорусских рублей (7.600 – 9.100 RUB, то сейчас его пенсия по инвалидности будет составлять около 150-180 белорусских рублей (примерно 4.700-5.400 RUB). Работать по состоянию здоровья он уже не сможет.
Во всех этих заботах есть место и для простых радостей. К нам на несколько недель привезли кота брата, т. к. хозяева сейчас в командировке. Кот очень красивый, британец. Он совершенно не любит сидеть у кого-либо на руках, зато просит, чтобы его погладили. И в благодарность он очень громко мурлычет. Так что, сейчас я ещё и ухаживаю за красивым и ласковым котиком. Общение с ним приносит мне радость, успокаивает. Когда Феликс трётся о мои руки мурлычет, я забываю обо всех трудностях и невзгодах.
Отчёт о поступлениях:
14.06.2017 - 3.000 RUB (Яндекс)
Огромное спасибо за помощь и веру в меня!
Сумма сбора: 440.860 RUB.
Собрано: 44.140 RUB.
Осталось собрать: 396.720 RUB.
Срок: до 31.03.2018 года.
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 119
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Давно не писала. Последнюю неделю я нахожусь в подвешенном состоянии, которого у меня не было очень давно. У мамы всё чаще болит голова, бывают гипертонические кризы. Пришлось увеличить дозировку лекарства для лечения гипертонии. Видя страдания мамы, я понимаю, что лететь на самолёте ей нельзя ни в коем случае. Ведь гипертонический криз может случиться прямо на борту самолёта, когда мы будем в воздухе, последствия которого будут необратимыми. Соответственно, поехать на лечение в Евпаторию до того, как построят мост через Керченский пролив, я не смогу, т. к. мне в дороге нужна посторонняя помощь. Придётся ждать минимум 3 года. И теперь я не знаю, как быть со своим лечением до того, как я смогу вернуться в ЕВДКС.
С одной стороны, у меня живы воспоминания, когда с 10 до 13 лет и с 18 до 23 лет я не проходила вообще никакого лечения по своему основному заболеванию. И в обоих случаях в моём физическом состоянии наступали значительные ухудшения вплоть до утраты возможности ходить по улице. Я боюсь, что без лечения мне снова станет хуже, что я в итоге сяду в коляску. Плюс боли в стопах не дают мне покоя. Хоть они и не очень сильные, ходить и спать ночью пока не мешают, но они очень ощутимые. Страх перед возможным ухудшением состояния здоровья в дальнейшем просто парализует меня. Мне хочется куда-то бежать и что-то делать, чтобы не утратить возможности ходить и обслуживать себя, ведь я понимаю, что мои родители не вечные. Мириться с инвалидной коляской и зависимостью от посторонней помощи я не хочу.
В последнее время я много думаю о том, чтобы выбить себе бесплатную реабилитацию в своей стране. Не знаю, возможно ли это. Мне предлагают только путёвку в санаторий «Вяжути» один раз в два года, он как раз для инвалидов. Я была там один раз, мне не понравилось. Никакой полноценной реабилитации там нет, массаж слабый, ЛФК только групповое. Можно также раз в год ездить в Витебск в отделение психологической помощи и реабилитации для инвалидов-колясочников, но и там нет того, что нужно именно мне. Массажа вообще нет, ЛФК тоже только групповое. А в ЕВДКС всё иначе. Там очень сильный массаж, индивидуальные занятия с инструктором ЛФК, который выжимает из меня все силы, много различных физиопроцедур. Несмотря на очень скромные условия проживания, лечение там хорошее, грамотные врачи и инструктора ЛФК. Так, как в ЕВДКС, со мной не занимались нигде и никогда. И даже реабилитация в Брестском центре «Тонус», которая для детей до 18 лет бесплатная, а для меня – исключительно платная, очень отличается от реабилитации в ЕВДКС: и методиками лечения, и техническим оснащением для проведения обследования. Хотя, мне в «Тонусе» очень понравился результат от иглорефлексотерапии. Честно говоря, я уже мало верю в то, что в Беларуси найду реабилитацию такого же уровня как в ЕВДКС, пусть даже и платную. Нельзя не учитывать то, что в ЕВДКС уже много лет проводят ортопедические операции для устранения контрактур и деформаций суставов, а затем проводят восстановительное лечение. И мой лечащий врач, мой инструктор ЛФК поставил на ноги далеко не одного человека. Мне в Евпатории тоже очень помогли. Прекратить лечение там пусть даже на три года – это очень непросто для меня. Потому что после каждого курса реабилитации я приобретаю новые навыки, которые не удавалось приобрести благодаря самостоятельной работе. Такой длительный перерыв – это как минимум остановка в развитии. Или даже несколько шагов назад.
Но я всё-таки надеюсь, что мне удастся избежать ухудшения в физическом состоянии за эти три года. Ведь у меня уже был двухлетний перерыв в лечении в ЕВДКС, и тогда моё состояние не ухудшилось. Напротив, и врач, и инструктор ЛФК отметили, что я стала немного лучше и увереннее ходить. Это стало возможным лишь благодаря самостоятельной работе дома. Я могу выполнять практически все упражнения, которые мне рекомендует инструктор, выполняю некоторые растяжки для расслабления мышц, делаю ортопедические укладки. Плюс ко всему я дома могу в любой момент провести себе тепловые процедуры для уменьшения спастики: ванны с хвойным экстрактом, парафино-озокеритные аппликации. Раньше таких возможностей у меня не было. Да, у меня не будет массажа с полноценными растяжками, я не смогу выполнить некоторые упражнения, пройти курс Сакских грязей и многих физиопроцедур, у меня не будет возможности проконсультироваться у своего врача и пройти некоторые обязательные обследования для отслеживания динамики моего состояния. Но самое главное – сделать всё возможное, чтобы не стало тяжелее ходить, чтобы не сесть в коляску. Не уверена, что я смогу удержать полученный результат, ведь три года – это всё-таки большой срок. Но я сделаю для этого всё, что от меня зависит. И когда построят мост через Керченский пролив, я смогу продолжить реабилитацию в Евпатории.
В связи с тем, что до 2020 года я не смогу пройти лечение в ЕВДКС, сбор средств я закрываю. Сейчас нет ни точных дат лечения, ни конкретных цен. А собирать деньги впрок я считаю неправильным. Когда определюсь с точными датами лечения, когда будет выставлен актуальный счёт из санатория, тогда и можно будет возобновить сбор средств. А пока я буду заниматься самостоятельно и по возможности откладывать собственные средства, чтобы оплатить хотя бы какую-то часть лечения самостоятельно. Хотя, из-за болезни папы это пока что не получается, т. к. нужны деньги и на его лечение.
Дорогие друзья! Я благодарю каждого, кто поддерживал меня и помогал мне оплатить столь важное лечение! Я смогла достичь очень ощутимых результатов в своём физическом состоянии и стала более самостоятельной. Я сделаю всё, что от меня зависит, чтобы не утратить то, что приобрела благодаря квалифицированной помощи специалистов и, конечно же, самостоятельной работе дома! Низкий поклон каждому, кто откликнулся на мою просьбу о помощи и внёс свой вклад в моё здоровье и будущее!
С одной стороны, у меня живы воспоминания, когда с 10 до 13 лет и с 18 до 23 лет я не проходила вообще никакого лечения по своему основному заболеванию. И в обоих случаях в моём физическом состоянии наступали значительные ухудшения вплоть до утраты возможности ходить по улице. Я боюсь, что без лечения мне снова станет хуже, что я в итоге сяду в коляску. Плюс боли в стопах не дают мне покоя. Хоть они и не очень сильные, ходить и спать ночью пока не мешают, но они очень ощутимые. Страх перед возможным ухудшением состояния здоровья в дальнейшем просто парализует меня. Мне хочется куда-то бежать и что-то делать, чтобы не утратить возможности ходить и обслуживать себя, ведь я понимаю, что мои родители не вечные. Мириться с инвалидной коляской и зависимостью от посторонней помощи я не хочу.
В последнее время я много думаю о том, чтобы выбить себе бесплатную реабилитацию в своей стране. Не знаю, возможно ли это. Мне предлагают только путёвку в санаторий «Вяжути» один раз в два года, он как раз для инвалидов. Я была там один раз, мне не понравилось. Никакой полноценной реабилитации там нет, массаж слабый, ЛФК только групповое. Можно также раз в год ездить в Витебск в отделение психологической помощи и реабилитации для инвалидов-колясочников, но и там нет того, что нужно именно мне. Массажа вообще нет, ЛФК тоже только групповое. А в ЕВДКС всё иначе. Там очень сильный массаж, индивидуальные занятия с инструктором ЛФК, который выжимает из меня все силы, много различных физиопроцедур. Несмотря на очень скромные условия проживания, лечение там хорошее, грамотные врачи и инструктора ЛФК. Так, как в ЕВДКС, со мной не занимались нигде и никогда. И даже реабилитация в Брестском центре «Тонус», которая для детей до 18 лет бесплатная, а для меня – исключительно платная, очень отличается от реабилитации в ЕВДКС: и методиками лечения, и техническим оснащением для проведения обследования. Хотя, мне в «Тонусе» очень понравился результат от иглорефлексотерапии. Честно говоря, я уже мало верю в то, что в Беларуси найду реабилитацию такого же уровня как в ЕВДКС, пусть даже и платную. Нельзя не учитывать то, что в ЕВДКС уже много лет проводят ортопедические операции для устранения контрактур и деформаций суставов, а затем проводят восстановительное лечение. И мой лечащий врач, мой инструктор ЛФК поставил на ноги далеко не одного человека. Мне в Евпатории тоже очень помогли. Прекратить лечение там пусть даже на три года – это очень непросто для меня. Потому что после каждого курса реабилитации я приобретаю новые навыки, которые не удавалось приобрести благодаря самостоятельной работе. Такой длительный перерыв – это как минимум остановка в развитии. Или даже несколько шагов назад.
Но я всё-таки надеюсь, что мне удастся избежать ухудшения в физическом состоянии за эти три года. Ведь у меня уже был двухлетний перерыв в лечении в ЕВДКС, и тогда моё состояние не ухудшилось. Напротив, и врач, и инструктор ЛФК отметили, что я стала немного лучше и увереннее ходить. Это стало возможным лишь благодаря самостоятельной работе дома. Я могу выполнять практически все упражнения, которые мне рекомендует инструктор, выполняю некоторые растяжки для расслабления мышц, делаю ортопедические укладки. Плюс ко всему я дома могу в любой момент провести себе тепловые процедуры для уменьшения спастики: ванны с хвойным экстрактом, парафино-озокеритные аппликации. Раньше таких возможностей у меня не было. Да, у меня не будет массажа с полноценными растяжками, я не смогу выполнить некоторые упражнения, пройти курс Сакских грязей и многих физиопроцедур, у меня не будет возможности проконсультироваться у своего врача и пройти некоторые обязательные обследования для отслеживания динамики моего состояния. Но самое главное – сделать всё возможное, чтобы не стало тяжелее ходить, чтобы не сесть в коляску. Не уверена, что я смогу удержать полученный результат, ведь три года – это всё-таки большой срок. Но я сделаю для этого всё, что от меня зависит. И когда построят мост через Керченский пролив, я смогу продолжить реабилитацию в Евпатории.
В связи с тем, что до 2020 года я не смогу пройти лечение в ЕВДКС, сбор средств я закрываю. Сейчас нет ни точных дат лечения, ни конкретных цен. А собирать деньги впрок я считаю неправильным. Когда определюсь с точными датами лечения, когда будет выставлен актуальный счёт из санатория, тогда и можно будет возобновить сбор средств. А пока я буду заниматься самостоятельно и по возможности откладывать собственные средства, чтобы оплатить хотя бы какую-то часть лечения самостоятельно. Хотя, из-за болезни папы это пока что не получается, т. к. нужны деньги и на его лечение.
Дорогие друзья! Я благодарю каждого, кто поддерживал меня и помогал мне оплатить столь важное лечение! Я смогла достичь очень ощутимых результатов в своём физическом состоянии и стала более самостоятельной. Я сделаю всё, что от меня зависит, чтобы не утратить то, что приобрела благодаря квалифицированной помощи специалистов и, конечно же, самостоятельной работе дома! Низкий поклон каждому, кто откликнулся на мою просьбу о помощи и внёс свой вклад в моё здоровье и будущее!
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 119
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Всем привет!
Прошу прощения за длительное молчание! Это лето выдалось для меня очень непростым, т. к. почти всё время у нас в гостях была племянница, которая требовала моего внимания. Приходилось разрываться между общением с ней и своими делами. Но сейчас она уже ухала домой, и мне стало намного легче, я спокойно могу заниматься своими делами.
Здоровье моих родителей понемногу налаживается. Последнее обследование отца показало, что ухудшения в его состоянии нет. Давление у мамы тоже нормализовалось, головные боли её больше не беспокоят. Видимо, нужно было какое-то время, чтобы новая дозировка препарата подействовала.
А вот моё здоровье не очень радует: чувствую, что усилились спастика и гиперкинезы, мне стало немного сложнее ходить. Особенно сильно гиперкинезы выворачивают стопы и левую кисть. Также боли в стопах меньше не становятся, хотя я и уменьшила нагрузку в ходьбе по ступенькам. Всё-таки, мне дважды в год нужно проходить комплексную реабилитацию, иначе из-за нарастания спастики и гиперкинезов моё физическое состояние начинает ухудшаться. Самостоятельные занятия дома никогда не заменят комплексной реабилитации. Для меня очень важен специальный массаж, грязелечение, общая магнитотерапия и другие процедуры. Всё это в комплексе ощутимо улучшает моё состояние, мне становится гораздо легче ходить.
Я планировала возобновить сбор средств на лечение весной следующего года, но в таком случае я ещё полгода буду без необходимого мне лечения. За это время моё состояние ухудшится ещё сильнее. Изначально очередной курс реабилитации был запланирован с 15 октября 2017 года, но из-за нестабильного состояния здоровья отца я отложила его на неопределённый срок, т. к. отец нуждался в посторонней помощи (весной ему сделали операцию, потом он проходил восстановительное лечение). Сейчас уже нет препятствия со стороны здоровья родителей для того, чтобы я прошла реабилитацию в срок. До 15 октября остался всего месяц, и я понимаю, что собрать всю необходимую сумму в срок будет очень непросто. Но лечение мне очень необходимо, поэтому я приняла решение сократить срок с лечения с 8 до 6 недель и перенести начало лечения с 15 октября на 12 ноября. И домой я приеду не 10, а 24 декабря. В случае, если не удастся собрать всю необходимую сумму до начала лечения, я уменьшу расходы за счёт уменьшения дополнительных занятий ЛФК. Конечно, это очень нежелательно, поскольку в стоимость путёвки входит всего 30 минут массажа или ЛФК. Мне этого очень мало, т. к. для полноценного массажа нужно не менее часа. И ЛФК мне нужно заниматься не менее 1,5 часов (30 минут подготовительных упражнений в положении лёжа и час упражнений на вертикализацию и отработку правильной ходьбы). Только такой режим работы принесёт мне максимально ощутимый результат. Поэтому я очень надеюсь, что мне удастся собрать всю необходимую сумму, что мне не придётся сокращать так необходимые для меня занятия с инструктором! Я очень нуждаюсь в помощи неравнодушных людей!
Вообще, я не планировала открывать сбор средств на лечение в этом году, т. к. понимала, что времени на сбор очень-очень мало. Но последние три дня на мои реквизиты были перечисления в общей сумме 620 российских рублей. И это при том, что я несколько месяцев ничего о себе не писала, и сбор у меня был закрыт. По этой причине я и решила попробовать собрать деньги на лечение уже в этом году. Надеюсь на понимание и помощь!
На моё лечение необходимо: 3.254 RUB х 42 дня = 136.668 RUB
На пребывание мамы нужно: 2.730 RUB х 42 дня = 114.660 RUB
Дополнительные занятия ЛФК: 30 занятий х 2 часа х 1.000 RUB = 60.000 RUB
Такси Сенно - Витебск - Сенно: 600 RUB х 2 = 1.200 RUB
Поезд Витебск - Москва - Витебск: 58,61 х 4 = 234,44 BYN (7.160 RUB)
Аэроэкспресс: 420 RUB х 4 = 1.680 RUB
Перелёт Москва - Симферополь - Москва: 18.700 RUB
Такси Симферополь - Евпатория - Симферополь: 1.500 RUB х 2 = 3.000 RUB
Общая сумма сбора: 343.068 RUB
Отчёт о поступлениях:
12.09.2017 - 330 RUB (Яндекс)
13.09.2017 - 40 RUB (Яндекс)
14.09.2017 - 250 RUB (Яндекс)
Всем огромное спасибо за помощь и веру в меня! Дай вам Бог здоровья, долгих лет жизни и благополучия во всём!
Всего на 14.09.2017 года собрано 183.145 RUB. Осталось собрать 159.923 RUB. Срок до 10 ноября 2017 года.
Прошу прощения за длительное молчание! Это лето выдалось для меня очень непростым, т. к. почти всё время у нас в гостях была племянница, которая требовала моего внимания. Приходилось разрываться между общением с ней и своими делами. Но сейчас она уже ухала домой, и мне стало намного легче, я спокойно могу заниматься своими делами.
Здоровье моих родителей понемногу налаживается. Последнее обследование отца показало, что ухудшения в его состоянии нет. Давление у мамы тоже нормализовалось, головные боли её больше не беспокоят. Видимо, нужно было какое-то время, чтобы новая дозировка препарата подействовала.
А вот моё здоровье не очень радует: чувствую, что усилились спастика и гиперкинезы, мне стало немного сложнее ходить. Особенно сильно гиперкинезы выворачивают стопы и левую кисть. Также боли в стопах меньше не становятся, хотя я и уменьшила нагрузку в ходьбе по ступенькам. Всё-таки, мне дважды в год нужно проходить комплексную реабилитацию, иначе из-за нарастания спастики и гиперкинезов моё физическое состояние начинает ухудшаться. Самостоятельные занятия дома никогда не заменят комплексной реабилитации. Для меня очень важен специальный массаж, грязелечение, общая магнитотерапия и другие процедуры. Всё это в комплексе ощутимо улучшает моё состояние, мне становится гораздо легче ходить.
Я планировала возобновить сбор средств на лечение весной следующего года, но в таком случае я ещё полгода буду без необходимого мне лечения. За это время моё состояние ухудшится ещё сильнее. Изначально очередной курс реабилитации был запланирован с 15 октября 2017 года, но из-за нестабильного состояния здоровья отца я отложила его на неопределённый срок, т. к. отец нуждался в посторонней помощи (весной ему сделали операцию, потом он проходил восстановительное лечение). Сейчас уже нет препятствия со стороны здоровья родителей для того, чтобы я прошла реабилитацию в срок. До 15 октября остался всего месяц, и я понимаю, что собрать всю необходимую сумму в срок будет очень непросто. Но лечение мне очень необходимо, поэтому я приняла решение сократить срок с лечения с 8 до 6 недель и перенести начало лечения с 15 октября на 12 ноября. И домой я приеду не 10, а 24 декабря. В случае, если не удастся собрать всю необходимую сумму до начала лечения, я уменьшу расходы за счёт уменьшения дополнительных занятий ЛФК. Конечно, это очень нежелательно, поскольку в стоимость путёвки входит всего 30 минут массажа или ЛФК. Мне этого очень мало, т. к. для полноценного массажа нужно не менее часа. И ЛФК мне нужно заниматься не менее 1,5 часов (30 минут подготовительных упражнений в положении лёжа и час упражнений на вертикализацию и отработку правильной ходьбы). Только такой режим работы принесёт мне максимально ощутимый результат. Поэтому я очень надеюсь, что мне удастся собрать всю необходимую сумму, что мне не придётся сокращать так необходимые для меня занятия с инструктором! Я очень нуждаюсь в помощи неравнодушных людей!
Вообще, я не планировала открывать сбор средств на лечение в этом году, т. к. понимала, что времени на сбор очень-очень мало. Но последние три дня на мои реквизиты были перечисления в общей сумме 620 российских рублей. И это при том, что я несколько месяцев ничего о себе не писала, и сбор у меня был закрыт. По этой причине я и решила попробовать собрать деньги на лечение уже в этом году. Надеюсь на понимание и помощь!
На моё лечение необходимо: 3.254 RUB х 42 дня = 136.668 RUB
На пребывание мамы нужно: 2.730 RUB х 42 дня = 114.660 RUB
Дополнительные занятия ЛФК: 30 занятий х 2 часа х 1.000 RUB = 60.000 RUB
Такси Сенно - Витебск - Сенно: 600 RUB х 2 = 1.200 RUB
Поезд Витебск - Москва - Витебск: 58,61 х 4 = 234,44 BYN (7.160 RUB)
Аэроэкспресс: 420 RUB х 4 = 1.680 RUB
Перелёт Москва - Симферополь - Москва: 18.700 RUB
Такси Симферополь - Евпатория - Симферополь: 1.500 RUB х 2 = 3.000 RUB
Общая сумма сбора: 343.068 RUB
Отчёт о поступлениях:
12.09.2017 - 330 RUB (Яндекс)
13.09.2017 - 40 RUB (Яндекс)
14.09.2017 - 250 RUB (Яндекс)
Всем огромное спасибо за помощь и веру в меня! Дай вам Бог здоровья, долгих лет жизни и благополучия во всём!
Всего на 14.09.2017 года собрано 183.145 RUB. Осталось собрать 159.923 RUB. Срок до 10 ноября 2017 года.
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 119
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Всем привет! Начну я сегодня с отчёта о поступлениях.
18.09.2016 - 9,20 BYN (МТС)
Огромное спасибо за помощь и веру в меня!
Сумма сбора: 343.068 RUB.
Собрано: 183.426 RUB.
Осталось собрать: 159.642 RUB.
Срок до 10.11.2017 года
Хочу рассказать о том, почему я так стремлюсь пройти лечение именно в этом санатории.
До 18 лет я проходила реабилитацию исключительно в государственных медицинских учреждениях своей страны (я живу в Беларуси). Но после того, как мне исполнилось 18 лет, я осталась вообще без какого-либо лечения по своему заболеванию, т. к. все реабилитационные центры принимали только детей до 18 лет. Я много куда обращалась, чтобы меня приняли на лечение, но везде получала отказ. Через несколько лет моё физическое состояние значительно ухудшилось: если в 18 лет я спокойно ходила по улице за руку с подругой, то к 21 году передвигалась по улице исключительно в инвалидной коляске. Это произошло из-за того, что у меня усилились спастика и гиперкинезы, а также появились боли в стопах.
Ещё в 17 лет я услышала от одного из инструкторов ЛФК в Минском реабилитационном центре, что я уже ничего не исправлю в своём физическом состоянии. Мол, что выросло, то выросло. Но я не поверила в это, не могла смириться, потому что после каждого курса реабилитации мне становилось хоть немного, но легче.
Когда мне исполнился 21 год, я услышала о Евпаторийском военном детском клиническом санатории (ранее Евпаторийский центральный детский клинический санаторий). Мне порекомендовали пройти курс лечения в этом санатории, но у меня не было возможности оплатить лечение самостоятельно. Я долгое время не решалась попросить о финансовой помощи в оплате лечения, мне было трудно рассказать о своей непростой ситуации. Но в итоге я решила попробовать, не особо веря в успех. Но, к моему огромному удивлению, деньги на лечение были собраны, и весной 2011 года состоялся мой первый курс реабилитации в этом санатории. Результаты лечения меня очень удивили, т. к. всего за 23 дня произошли следующие изменения:
1) Я начала одеваться в положении стоя без дополнительной опоры (одевать кофту, куртку, шапку, застёгивать молнию). До этого я одевалась исключительно в положении сидя или опиралась спиной о стену.
2) У меня ушли затруднения в ходьбе после долгого сидения. Раньше после долгого сидения (час и более) мне было очень трудно встать и начать ходить. И после поездок в ортопедическую мастерскую, чтобы заказать обувь, я очень долго расхаживалась, т. к. мне приходилось сидеть более часа. Порой я начинала более-менее нормально ходить только на следующий день. А после пройденного лечения эти затруднения полностью ушли. Даже после сидения более 2-3 часов я спокойно встаю и иду без каких-либо проблем.
3) Мне стало гораздо легче ходить с мамой под руку на длительные расстояния. Вспоминаю, что как только мы с мамой приехали в Евпаторию, я с трудом ходила по территории санатория. Пройти даже 200-250 метров для меня было очень непросто. А уже в день отъезда я спокойно шла с мамой под руку по вокзалу в Симферополе, несмотря на достаточно сильный дождь.
Дальше – больше. Всего я прошла в этом санатории 7 курсов реабилитации. Да, это очень немало. Но и результаты от лечения у меня тоже очень немаленькие. Вот основные из них:
2-й курс:
- восстановление после травмы голеностопного сустава (я повредила связки и долго не могла ходить).
- научилась более спокойно ходить.
- лучше освоила ходьбу с канадками.
3-й курс:
- начала ходить по улице (территории санатория) за коляской.
- начала одевать обувь в положении сидя на полу без опоры для спины.
- начала пользоваться общественным транспортом с посторонней помощью (в ортопедическую мастерскую я стала ездить не на такси, а на автобусе).
4-й курс:
- начала полностью опускать левую пятку при ходьбе с дополнительной опорой.
- стала стоять без дополнительной опоры, одинаково нагружая обе ноги.
- немного научилась контролировать гиперкинезы.
- ушёл страх ходить по улице.
- стала ходить по улице не за коляской, а с ходунками.
- научилась вставать с пола с опорой на канадки.
5-й курс:
- начала полностью самостоятельно перестилать постель (были трудности с пододеяльником).
- стала в 3 раза больше ходить с ходунками
- стали лучше выпрямляться колени при стоянии и ходьбе.
6-й курс:
- стало намного легче преодолевать бордюры и невысокие ступеньки при ходьбе с канадками по улице.
- стало немного легче ходить по лестнице с опорой на канадки.
- стало легче спускаться по пандусу.
- стало очень легко ходить по улице с опорой на.
- отказалась от обуви с металлическими шинами при ходьбе в помещении.
- стало легче принимать душ без специального сидения для ванны.
7-й курс:
- освоила ходьбу с канадками по ступенькам без перил как в помещении, так и на улице.
- полностью отказалась от использования сидения для ванны при принятии душа.
- стала ходить в пределах помещения в обуви с низким задником.
- снова стала понемногу ходить босиком (раньше не могла – сильно болели стопы).
- стало намного проще ходить по улице с канадками.
Всех этих достижений не было бы без лечения в ЕВДКС. А без помощи неравнодушных людей в оплате лечения – не было бы ни одной поездки в этот санаторий. И я не устану благодарить каждого, кто верит в меня, кто принимает посильное участие в моём лечении! Низкий вам поклон, дорогие друзья!!!
Сейчас я вспоминаю слова инструктора из Минска о том, что я уже не достигну никаких результатов в физическом состоянии, и мне становится жутко при мысли о том, что я могла ей поверить. Я ведь могла тогда сдаться и опустить руки… Я ведь могла так и не решиться попросить о помощи в оплате лечения и… осталась бы сидеть в коляске! А сейчас у меня есть реальный шанс полностью отказаться от инвалидной коляски и ходунков. Да, я понимаю, что никогда не стану полностью здоровой. И ходить по улице без дополнительной опоры я тоже не смогу. Но есть же разница: ездить по улице в инвалидной коляске в сопровождении кого-то из близких или ходить по улице с опорой на канадки без какого-либо сопровождения! А я очень хочу быть самостоятельной и никого не обременять в плане передвижения по городу, ведь родители не вечные, а у друзей своя жизнь…
Мне всегда очень нелегко просить о помощи в оплате лечения… Вот и сейчас я с трудом заставила себя открыть этот сбор. Тем более, времени на него очень мало. Не знаю, получится ли собрать всю сумму в срок. Не знаю, смогу ли я поехать на лечение в этом году. Но я очень надеюсь, что у меня всё получится, ведь лечение приносит мне ощутимые результаты. Я буду благодарна каждому, кто сможет мне помочь!
И напоследок небольшое видео, в котором видно, как изменилась моя ходьба благодаря лечению в Евпатории: ВИДЕО
18.09.2016 - 9,20 BYN (МТС)
Огромное спасибо за помощь и веру в меня!
Сумма сбора: 343.068 RUB.
Собрано: 183.426 RUB.
Осталось собрать: 159.642 RUB.
Срок до 10.11.2017 года
Хочу рассказать о том, почему я так стремлюсь пройти лечение именно в этом санатории.
До 18 лет я проходила реабилитацию исключительно в государственных медицинских учреждениях своей страны (я живу в Беларуси). Но после того, как мне исполнилось 18 лет, я осталась вообще без какого-либо лечения по своему заболеванию, т. к. все реабилитационные центры принимали только детей до 18 лет. Я много куда обращалась, чтобы меня приняли на лечение, но везде получала отказ. Через несколько лет моё физическое состояние значительно ухудшилось: если в 18 лет я спокойно ходила по улице за руку с подругой, то к 21 году передвигалась по улице исключительно в инвалидной коляске. Это произошло из-за того, что у меня усилились спастика и гиперкинезы, а также появились боли в стопах.
Ещё в 17 лет я услышала от одного из инструкторов ЛФК в Минском реабилитационном центре, что я уже ничего не исправлю в своём физическом состоянии. Мол, что выросло, то выросло. Но я не поверила в это, не могла смириться, потому что после каждого курса реабилитации мне становилось хоть немного, но легче.
Когда мне исполнился 21 год, я услышала о Евпаторийском военном детском клиническом санатории (ранее Евпаторийский центральный детский клинический санаторий). Мне порекомендовали пройти курс лечения в этом санатории, но у меня не было возможности оплатить лечение самостоятельно. Я долгое время не решалась попросить о финансовой помощи в оплате лечения, мне было трудно рассказать о своей непростой ситуации. Но в итоге я решила попробовать, не особо веря в успех. Но, к моему огромному удивлению, деньги на лечение были собраны, и весной 2011 года состоялся мой первый курс реабилитации в этом санатории. Результаты лечения меня очень удивили, т. к. всего за 23 дня произошли следующие изменения:
1) Я начала одеваться в положении стоя без дополнительной опоры (одевать кофту, куртку, шапку, застёгивать молнию). До этого я одевалась исключительно в положении сидя или опиралась спиной о стену.
2) У меня ушли затруднения в ходьбе после долгого сидения. Раньше после долгого сидения (час и более) мне было очень трудно встать и начать ходить. И после поездок в ортопедическую мастерскую, чтобы заказать обувь, я очень долго расхаживалась, т. к. мне приходилось сидеть более часа. Порой я начинала более-менее нормально ходить только на следующий день. А после пройденного лечения эти затруднения полностью ушли. Даже после сидения более 2-3 часов я спокойно встаю и иду без каких-либо проблем.
3) Мне стало гораздо легче ходить с мамой под руку на длительные расстояния. Вспоминаю, что как только мы с мамой приехали в Евпаторию, я с трудом ходила по территории санатория. Пройти даже 200-250 метров для меня было очень непросто. А уже в день отъезда я спокойно шла с мамой под руку по вокзалу в Симферополе, несмотря на достаточно сильный дождь.
Дальше – больше. Всего я прошла в этом санатории 7 курсов реабилитации. Да, это очень немало. Но и результаты от лечения у меня тоже очень немаленькие. Вот основные из них:
2-й курс:
- восстановление после травмы голеностопного сустава (я повредила связки и долго не могла ходить).
- научилась более спокойно ходить.
- лучше освоила ходьбу с канадками.
3-й курс:
- начала ходить по улице (территории санатория) за коляской.
- начала одевать обувь в положении сидя на полу без опоры для спины.
- начала пользоваться общественным транспортом с посторонней помощью (в ортопедическую мастерскую я стала ездить не на такси, а на автобусе).
4-й курс:
- начала полностью опускать левую пятку при ходьбе с дополнительной опорой.
- стала стоять без дополнительной опоры, одинаково нагружая обе ноги.
- немного научилась контролировать гиперкинезы.
- ушёл страх ходить по улице.
- стала ходить по улице не за коляской, а с ходунками.
- научилась вставать с пола с опорой на канадки.
5-й курс:
- начала полностью самостоятельно перестилать постель (были трудности с пододеяльником).
- стала в 3 раза больше ходить с ходунками
- стали лучше выпрямляться колени при стоянии и ходьбе.
6-й курс:
- стало намного легче преодолевать бордюры и невысокие ступеньки при ходьбе с канадками по улице.
- стало немного легче ходить по лестнице с опорой на канадки.
- стало легче спускаться по пандусу.
- стало очень легко ходить по улице с опорой на.
- отказалась от обуви с металлическими шинами при ходьбе в помещении.
- стало легче принимать душ без специального сидения для ванны.
7-й курс:
- освоила ходьбу с канадками по ступенькам без перил как в помещении, так и на улице.
- полностью отказалась от использования сидения для ванны при принятии душа.
- стала ходить в пределах помещения в обуви с низким задником.
- снова стала понемногу ходить босиком (раньше не могла – сильно болели стопы).
- стало намного проще ходить по улице с канадками.
Всех этих достижений не было бы без лечения в ЕВДКС. А без помощи неравнодушных людей в оплате лечения – не было бы ни одной поездки в этот санаторий. И я не устану благодарить каждого, кто верит в меня, кто принимает посильное участие в моём лечении! Низкий вам поклон, дорогие друзья!!!
Сейчас я вспоминаю слова инструктора из Минска о том, что я уже не достигну никаких результатов в физическом состоянии, и мне становится жутко при мысли о том, что я могла ей поверить. Я ведь могла тогда сдаться и опустить руки… Я ведь могла так и не решиться попросить о помощи в оплате лечения и… осталась бы сидеть в коляске! А сейчас у меня есть реальный шанс полностью отказаться от инвалидной коляски и ходунков. Да, я понимаю, что никогда не стану полностью здоровой. И ходить по улице без дополнительной опоры я тоже не смогу. Но есть же разница: ездить по улице в инвалидной коляске в сопровождении кого-то из близких или ходить по улице с опорой на канадки без какого-либо сопровождения! А я очень хочу быть самостоятельной и никого не обременять в плане передвижения по городу, ведь родители не вечные, а у друзей своя жизнь…
Мне всегда очень нелегко просить о помощи в оплате лечения… Вот и сейчас я с трудом заставила себя открыть этот сбор. Тем более, времени на него очень мало. Не знаю, получится ли собрать всю сумму в срок. Не знаю, смогу ли я поехать на лечение в этом году. Но я очень надеюсь, что у меня всё получится, ведь лечение приносит мне ощутимые результаты. Я буду благодарна каждому, кто сможет мне помочь!
И напоследок небольшое видео, в котором видно, как изменилась моя ходьба благодаря лечению в Евпатории: ВИДЕО
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 119
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Этот год какой-то совсем тяжёлый. И не только для моей семьи. Сперва болезнь у папы, операция и длительное восстановительное лечение. Потом головные боли и скачки давления у мамы. Слава Богу, сейчас эти трудности позади. Казалось бы, теперь я могу спокойно ехать на запланированное лечение в Евпаторию. Но несколько дней назад я прочла на одном форуме, что мой лечащий врач, который ведёт меня с 2011 года, в конце октября идёт на длительный больничный, что ему будут делать операцию на суставе. Сперва я растерялась, не зная, как мне быть. В итоге я позавчера позвонила своему инструктору из Евпатории, чтобы узнать, действительно ли мой врач будет делать операцию. Да, это так. Но и это ещё не всё: второму врачу, который неплохо знает меня, также сделали операцию, только уже на позвоночнике. Понятное дело, что после таких операций восстановление будет очень длительным, и до конца этого года врачи ещё пробудут на больничном. В итоге на всё отделение останется только один врач. Учитывая то, что он является заведующим отделением и ведущим ортопедом санатория, без которого не проходит ни одна операция, становится понятно, что он будет перегружен, что он не сможет уделить мне достаточно времени. Поэтому, скорее всего, меня определят к врачу из другого отделения, который до этого меня ни разу не видел.
Встаёт вопрос: ехать мне на лечение в ЕВДКС в этом году или не ехать? Да, лечение для меня очень важно, но лечиться у другого врача я не хочу. Мой врач знает меня уже не первый год, знает, какие методы лечения мне подходят, а какие – нет. И от назначенного лечения у меня всегда есть хорошие результаты. У другого врача может быть другой взгляд на моё состояние, другая тактика лечения. Это не всегда плохо, но и не всегда хорошо. Как будет на самом деле – я не знаю. Но экспериментировать я не хочу. К тому же, если я поеду на лечение этой осенью, нарушится тандем «врач – инструктор ЛФК». Просто мой врач регулярно заходит в кабинет ЛФК и своевременно даёт инструктору указания, как со мной нужно работать и на что обратить внимание. Врач из другого отделения приходить в кабинет ЛФК так часто не будет. Или же этого не будет вообще. И в таком случае результативность лечения будет гораздо ниже.
В общем, после долгого размышления я решила не ехать на лечение в Евпаторию в этом году. Когда именно я туда поеду – пока не знаю. Санаторий в январе-феврале не работает, открывается в начале марта. Вот тогда я и буду узнавать информацию о том, вышел ли мой лечащий врач на работу. И только после того, как врач выйдет на работу, я буду планировать своё дальнейшее лечение в ЕВДКС: буду заново бронировать номер и запрашивать счёт с актуальными ценами. А пока буду усиленно заниматься самостоятельно. Надеюсь, что мне удастся не допустить ухудшения в своём физическом состоянии.
В связи с этим сбор средств на лечение я приостанавливаю до того, как будет известно, когда именно я поеду в Евпаторию в следующий раз.
За эти дни были поступления:
+ 200 российских рублей на Яндекс
+ 20 белорусских рублей на МТС
Всего собрано 184.237 российских рублей. Данные средства пойдут на оплату моего дальнейшего лечения.
Всем огромное спасибо за помощь и веру в меня! Я сделаю всё возможное, чтобы сохранить полученные результаты! Я постараюсь не пропадать и хоть иногда рассказывать о том, как обстоят мои дела. Единственное, все новости я буду публиковать на своём сайте: http://veronika-help.ucoz.org. Надеюсь на понимание!
Встаёт вопрос: ехать мне на лечение в ЕВДКС в этом году или не ехать? Да, лечение для меня очень важно, но лечиться у другого врача я не хочу. Мой врач знает меня уже не первый год, знает, какие методы лечения мне подходят, а какие – нет. И от назначенного лечения у меня всегда есть хорошие результаты. У другого врача может быть другой взгляд на моё состояние, другая тактика лечения. Это не всегда плохо, но и не всегда хорошо. Как будет на самом деле – я не знаю. Но экспериментировать я не хочу. К тому же, если я поеду на лечение этой осенью, нарушится тандем «врач – инструктор ЛФК». Просто мой врач регулярно заходит в кабинет ЛФК и своевременно даёт инструктору указания, как со мной нужно работать и на что обратить внимание. Врач из другого отделения приходить в кабинет ЛФК так часто не будет. Или же этого не будет вообще. И в таком случае результативность лечения будет гораздо ниже.
В общем, после долгого размышления я решила не ехать на лечение в Евпаторию в этом году. Когда именно я туда поеду – пока не знаю. Санаторий в январе-феврале не работает, открывается в начале марта. Вот тогда я и буду узнавать информацию о том, вышел ли мой лечащий врач на работу. И только после того, как врач выйдет на работу, я буду планировать своё дальнейшее лечение в ЕВДКС: буду заново бронировать номер и запрашивать счёт с актуальными ценами. А пока буду усиленно заниматься самостоятельно. Надеюсь, что мне удастся не допустить ухудшения в своём физическом состоянии.
В связи с этим сбор средств на лечение я приостанавливаю до того, как будет известно, когда именно я поеду в Евпаторию в следующий раз.
За эти дни были поступления:
+ 200 российских рублей на Яндекс
+ 20 белорусских рублей на МТС
Всего собрано 184.237 российских рублей. Данные средства пойдут на оплату моего дальнейшего лечения.
Всем огромное спасибо за помощь и веру в меня! Я сделаю всё возможное, чтобы сохранить полученные результаты! Я постараюсь не пропадать и хоть иногда рассказывать о том, как обстоят мои дела. Единственное, все новости я буду публиковать на своём сайте: http://veronika-help.ucoz.org. Надеюсь на понимание!
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 119
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Приветствую всех, кто читает мои новости!
Прошу прощения за столь длительное молчание, оно связано с очень печальным событием в моей жизни и другими обстоятельствами. Но обо всём по порядку.
Болезнь и смерть папы
12 июля 2018 года не стало моего папы… Онкология, которую обнаружили на 3-й стадии. Когда папе поставили диагноз, для меня это стало большим ударом. Вся наша семья сплотилась вокруг единой цели – дать папе шанс на жизнь. Понятное дело, что моя реабилитация отошла на задний план. Но я продолжала самостоятельные занятия дома, чтобы не потерять те навыки, которые были достигнуты с большим трудом.
Папе сделали операцию, после чего последовало 8 курсов химиотерапии. Больше года тяжёлой борьбы за жизнь. Но болезнь оказалась сильнее… Несколько месяцев после смерти папы я не могла прийти в себя. Да и сейчас я не могу вспоминать о случившемся без слёз. Горько осознавать, что папы больше нет…
Реабилитация в Евпатории
Но, как бы больно ни было, нужно возвращаться к жизни. Мне нужно было возобновлять лечение, и осенью мы с мамой отправились в Евпаторию. Основная цель – максимально нормализовать мышечный тонус, увеличить объём движений в ногах и укрепить ослабленные мышцы, чтобы было легче ходить. Проживать решили в частном секторе, т. к. это дешевле. Оставшихся денег хватило бы только на месяц реабилитации в санатории. А так я смогла поработать с профессиональными инструкторами ЛФК 2 месяца. Для меня важнее всего грамотно выстроенная лечебная физкультура, ведь движения можно восстановить только с помощью движения.
Сперва инструктор делал мне массаж с растяжками, потом я занималась ЛФК. Каждое движение выполнялось под тщательным контролем. Инструктор следил за тем, чтобы упражнения выполнялись правильно, а это очень нелегко при моих гиперкинезах. На помощь приходили дыхательные упражнения, которые помогают сконцентрироваться. Плюс все движения я старалась выполнять медленно. Мне вообще быстрый темп движений не подходит, т. к. он только провоцирует усиление гиперкинезов.
Реабилитация принесла положительные результаты, мне стало легче ходить. Но лечащий врач, у которой я консультировалась в начале и в конце пребывания в Евпатории, и которая ведёт меня не один год, сказала, что мне недостаточно объёма движений в суставах. У меня не до конца выпрямляются колени, я при ходьбе не опускаюсь на пятки, а хожу на носочках. Всё это существенно нарушает опороспособность и не даёт мне выйти на уровень уверенной ходьбы с канадскими палочками (костылями с опорой под локоть).
Врач снова порекомендовала мне сделать операцию в Туле у Шишова Сергея Витальевича. Но он отказал мне в операции, когда я консультировалась с ним 2 года назад. Операция по его методике будет неэффективна в моём возрасте. А классические операции мне не подходят из-за наличия гиперкинезов. Я просто не выдержу длительной иммобилизации, т. к. после операции на месяц накладывается гипс.
Возвращение домой
Несмотря на слова врача о том, что мне нужна операция, домой я вернулась полной сил и энергии. Я сразу же начала усиленные занятия ЛФК дома, чтобы не потерять результат. Два комплекса упражнений (один в положении лёжа, другой в вертикальном положении), ходьба на беговой дорожке, укладки (лечение положением) для расслабления мышц, занятия на вертикализаторе – на всё это у меня ежедневно уходило по 3,5 часа в день. 2 часа я занималась в первой половине дня и 1,5 часа – во второй половине дня.
Также я продолжила работу с психологом, с которым начала работать в скором времени после смерти папы. Именно благодаря профессиональной психологической помощи я смогла справиться со своими очень непростыми переживаниями, связанными с невосполнимой утратой. Вообще, работа с психологом даёт мне очень многое. Я на многие ситуации начинаю смотреть совершенно иначе, начинают уходить мои сомнения и страхи. Во многом эти проблемы из-за того, что я обучалась на дому, а не в школе в общем классе. У меня было очень мало внешних контактов, я почти всё время находилась дома в четырёх стенах. Понятное дело, что мне не хватает опыта общения с разными людьми. Но это всё можно исправить. И работа с психологом очень мне в этом помогает.
Мне всегда была интересна психология, но после того, как я на своём личном опыте ощутила, что работа с психологом помогает улучшить качество жизни, я просто влюбилась в эту профессию. Я ещё больше утвердилась в желании самой стать психологом, т. к. я хочу помогать другим людям. Поэтому я с большим рвением и упорством взялась за подготовку к вступительным экзаменам. Все мои действия были направлены на то, чтобы в 2019 году поступить в Витебский государственный университет им. П. М. Машерова и стать студентом факультета социальной педагогики и психологии.
Почти 2 недели назад, 30 марта, я вместе с мамой поехала на День открытых дверей, который проводили факультет социальной педагогики и психологии и факультет физкультуры и спорта - оба факультета располагаются в учебном корпусе №3 по улице Чапаева, 30. Сперва в актовом зале был небольшой концерт, после чего абитуриенты ФСПиП направились в аудиторию №17 – и я с мамой в их числе. Прошла интересная встреча с деканом факультета Моторовым Сергеем Анатольевичем и представителями приёмной комиссии. Меня в ВГУ приняли радушно, отдельно уделили внимание, чтобы ответить на волнующие вопросы. Поездка на День открытых дверей в ВГУ зарядила меня энтузиазмом. Я ещё больше захотела пополнить ряды студентов. Единственное, обучаться я, к моему огромному сожалению, смогу только заочно, т. к. моё физическое состояние не позволяет мне самостоятельно передвигаться по городу и пользоваться общественным транспортом. А от учебного корпуса до общежития, которое предоставляется всем иногородним студентам, две остановки. Учитывая это, я буду дважды в год ездить на сессии с мамой, т. к. мне нужна помощь в передвижении по городу. Но я не унываю, т. к. знаю, что и на заочном отделении можно получить хорошие знания, здесь всё зависит от меня, от моего упорства и желания узнавать новое.
Я уверена в том, что смогу достичь своей цели: поступлю в вуз, стану профессиональным психологом и буду помогать тем, кто будет в этом нуждаться. Для меня самое главное – быть полезной для других людей, приносить пользу обществу.
Я очень рада поделиться своими новостями с теми, кто причастен к моим успехам, кто на протяжении долгого времени помогал мне. Ведь если бы не финансовая помощь многих людей, я бы не смогла пройти лечение в Евпатории, не достигла бы хороших результатов. Мои успехи – это во многом успехи и тех, кто помогал мне оплачивать дорогостоящее лечение. И я от всей души благодарю каждого, кто оказался рядом со мной и протянул мне руку помощи! Низкий вам поклон, дорогие друзья!
Мне бы очень хотелось на этой ноте завершить свой рассказ и через 4 месяца сообщить о том, что я поступила в вуз. Но, к моему величайшему сожалению, я не смогу поступить в вуз в этом году… О причине этого я расскажу в ближайшие дни, а пока приведу финансовый отчёт.
Для начала поступления:
03.10.2017 – 500 RUB (Яндекс)
10.01.2018 – 20 BYN (Карта Беларусбанка)
Всего с учётом остатка у меня было 185.302 RUB
Расходы:
1) В декабре 2017 года у меня вышла из строя электрическая беговая дорожка – износилось беговое полотно. Нужно было произвести замену полотна. Но дорожка у меня уже старая, я приобретала её в 2011 году. Данная модель уже давно снята с производства, и найти подходящее по размеру беговое полотно не удалось. Занятия на беговой дорожке для меня очень важны, особенно в зимнее время, т. к. много ходить по улице я не могу. Поэтому я приобрела новую беговую дорожку. Стоимость нового тренажёра составила 849,80 BYN (24.730 RUB).
2) Реабилитация в Евпатории.
Съём квартиры: 63 дня (с 30.09.2018 по 01.12.2018) * 800 RUB в сутки = 50.400 RUB.
Занятия ЛФК: 30 занятий * 1,5 часа * 1.200 RUB = 56.000 RUB; 15 занятий * 2 часа * 1.200 RUB = 36.000 RUB. всего 90.000 RUB.
Консультация у врача: 1.000 RUB * 2 = 2.000 RUB.
Перелёт Москва – Симферополь – Москва: 18.700 RUB.
Всего: 161.100 RUB.
Подтверждающие документы ЗДЕСЬ
Всего было собрано: 185.302 RUB.
Всего было потрачено: 24.730 + 161.100 = 185.830 RUB. Недостаток в размере 528 RUB я покрыла самостоятельно.
Прошу прощения за столь длительное молчание, оно связано с очень печальным событием в моей жизни и другими обстоятельствами. Но обо всём по порядку.
Болезнь и смерть папы
12 июля 2018 года не стало моего папы… Онкология, которую обнаружили на 3-й стадии. Когда папе поставили диагноз, для меня это стало большим ударом. Вся наша семья сплотилась вокруг единой цели – дать папе шанс на жизнь. Понятное дело, что моя реабилитация отошла на задний план. Но я продолжала самостоятельные занятия дома, чтобы не потерять те навыки, которые были достигнуты с большим трудом.
Папе сделали операцию, после чего последовало 8 курсов химиотерапии. Больше года тяжёлой борьбы за жизнь. Но болезнь оказалась сильнее… Несколько месяцев после смерти папы я не могла прийти в себя. Да и сейчас я не могу вспоминать о случившемся без слёз. Горько осознавать, что папы больше нет…
Реабилитация в Евпатории
Но, как бы больно ни было, нужно возвращаться к жизни. Мне нужно было возобновлять лечение, и осенью мы с мамой отправились в Евпаторию. Основная цель – максимально нормализовать мышечный тонус, увеличить объём движений в ногах и укрепить ослабленные мышцы, чтобы было легче ходить. Проживать решили в частном секторе, т. к. это дешевле. Оставшихся денег хватило бы только на месяц реабилитации в санатории. А так я смогла поработать с профессиональными инструкторами ЛФК 2 месяца. Для меня важнее всего грамотно выстроенная лечебная физкультура, ведь движения можно восстановить только с помощью движения.
Сперва инструктор делал мне массаж с растяжками, потом я занималась ЛФК. Каждое движение выполнялось под тщательным контролем. Инструктор следил за тем, чтобы упражнения выполнялись правильно, а это очень нелегко при моих гиперкинезах. На помощь приходили дыхательные упражнения, которые помогают сконцентрироваться. Плюс все движения я старалась выполнять медленно. Мне вообще быстрый темп движений не подходит, т. к. он только провоцирует усиление гиперкинезов.
Реабилитация принесла положительные результаты, мне стало легче ходить. Но лечащий врач, у которой я консультировалась в начале и в конце пребывания в Евпатории, и которая ведёт меня не один год, сказала, что мне недостаточно объёма движений в суставах. У меня не до конца выпрямляются колени, я при ходьбе не опускаюсь на пятки, а хожу на носочках. Всё это существенно нарушает опороспособность и не даёт мне выйти на уровень уверенной ходьбы с канадскими палочками (костылями с опорой под локоть).
Врач снова порекомендовала мне сделать операцию в Туле у Шишова Сергея Витальевича. Но он отказал мне в операции, когда я консультировалась с ним 2 года назад. Операция по его методике будет неэффективна в моём возрасте. А классические операции мне не подходят из-за наличия гиперкинезов. Я просто не выдержу длительной иммобилизации, т. к. после операции на месяц накладывается гипс.
Возвращение домой
Несмотря на слова врача о том, что мне нужна операция, домой я вернулась полной сил и энергии. Я сразу же начала усиленные занятия ЛФК дома, чтобы не потерять результат. Два комплекса упражнений (один в положении лёжа, другой в вертикальном положении), ходьба на беговой дорожке, укладки (лечение положением) для расслабления мышц, занятия на вертикализаторе – на всё это у меня ежедневно уходило по 3,5 часа в день. 2 часа я занималась в первой половине дня и 1,5 часа – во второй половине дня.
Также я продолжила работу с психологом, с которым начала работать в скором времени после смерти папы. Именно благодаря профессиональной психологической помощи я смогла справиться со своими очень непростыми переживаниями, связанными с невосполнимой утратой. Вообще, работа с психологом даёт мне очень многое. Я на многие ситуации начинаю смотреть совершенно иначе, начинают уходить мои сомнения и страхи. Во многом эти проблемы из-за того, что я обучалась на дому, а не в школе в общем классе. У меня было очень мало внешних контактов, я почти всё время находилась дома в четырёх стенах. Понятное дело, что мне не хватает опыта общения с разными людьми. Но это всё можно исправить. И работа с психологом очень мне в этом помогает.
Мне всегда была интересна психология, но после того, как я на своём личном опыте ощутила, что работа с психологом помогает улучшить качество жизни, я просто влюбилась в эту профессию. Я ещё больше утвердилась в желании самой стать психологом, т. к. я хочу помогать другим людям. Поэтому я с большим рвением и упорством взялась за подготовку к вступительным экзаменам. Все мои действия были направлены на то, чтобы в 2019 году поступить в Витебский государственный университет им. П. М. Машерова и стать студентом факультета социальной педагогики и психологии.
Почти 2 недели назад, 30 марта, я вместе с мамой поехала на День открытых дверей, который проводили факультет социальной педагогики и психологии и факультет физкультуры и спорта - оба факультета располагаются в учебном корпусе №3 по улице Чапаева, 30. Сперва в актовом зале был небольшой концерт, после чего абитуриенты ФСПиП направились в аудиторию №17 – и я с мамой в их числе. Прошла интересная встреча с деканом факультета Моторовым Сергеем Анатольевичем и представителями приёмной комиссии. Меня в ВГУ приняли радушно, отдельно уделили внимание, чтобы ответить на волнующие вопросы. Поездка на День открытых дверей в ВГУ зарядила меня энтузиазмом. Я ещё больше захотела пополнить ряды студентов. Единственное, обучаться я, к моему огромному сожалению, смогу только заочно, т. к. моё физическое состояние не позволяет мне самостоятельно передвигаться по городу и пользоваться общественным транспортом. А от учебного корпуса до общежития, которое предоставляется всем иногородним студентам, две остановки. Учитывая это, я буду дважды в год ездить на сессии с мамой, т. к. мне нужна помощь в передвижении по городу. Но я не унываю, т. к. знаю, что и на заочном отделении можно получить хорошие знания, здесь всё зависит от меня, от моего упорства и желания узнавать новое.
Я уверена в том, что смогу достичь своей цели: поступлю в вуз, стану профессиональным психологом и буду помогать тем, кто будет в этом нуждаться. Для меня самое главное – быть полезной для других людей, приносить пользу обществу.
Я очень рада поделиться своими новостями с теми, кто причастен к моим успехам, кто на протяжении долгого времени помогал мне. Ведь если бы не финансовая помощь многих людей, я бы не смогла пройти лечение в Евпатории, не достигла бы хороших результатов. Мои успехи – это во многом успехи и тех, кто помогал мне оплачивать дорогостоящее лечение. И я от всей души благодарю каждого, кто оказался рядом со мной и протянул мне руку помощи! Низкий вам поклон, дорогие друзья!
Мне бы очень хотелось на этой ноте завершить свой рассказ и через 4 месяца сообщить о том, что я поступила в вуз. Но, к моему величайшему сожалению, я не смогу поступить в вуз в этом году… О причине этого я расскажу в ближайшие дни, а пока приведу финансовый отчёт.
Для начала поступления:
03.10.2017 – 500 RUB (Яндекс)
10.01.2018 – 20 BYN (Карта Беларусбанка)
Всего с учётом остатка у меня было 185.302 RUB
Расходы:
1) В декабре 2017 года у меня вышла из строя электрическая беговая дорожка – износилось беговое полотно. Нужно было произвести замену полотна. Но дорожка у меня уже старая, я приобретала её в 2011 году. Данная модель уже давно снята с производства, и найти подходящее по размеру беговое полотно не удалось. Занятия на беговой дорожке для меня очень важны, особенно в зимнее время, т. к. много ходить по улице я не могу. Поэтому я приобрела новую беговую дорожку. Стоимость нового тренажёра составила 849,80 BYN (24.730 RUB).
2) Реабилитация в Евпатории.
Съём квартиры: 63 дня (с 30.09.2018 по 01.12.2018) * 800 RUB в сутки = 50.400 RUB.
Занятия ЛФК: 30 занятий * 1,5 часа * 1.200 RUB = 56.000 RUB; 15 занятий * 2 часа * 1.200 RUB = 36.000 RUB. всего 90.000 RUB.
Консультация у врача: 1.000 RUB * 2 = 2.000 RUB.
Перелёт Москва – Симферополь – Москва: 18.700 RUB.
Всего: 161.100 RUB.
Подтверждающие документы ЗДЕСЬ
Всего было собрано: 185.302 RUB.
Всего было потрачено: 24.730 + 161.100 = 185.830 RUB. Недостаток в размере 528 RUB я покрыла самостоятельно.
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 119
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Приветствую всех, кто интересуется моими новостями!
Несколько дней назад я рассказала об основных событиях, которые произошли в моей жизни за последнее время: болезнь и смерть папы, реабилитация и рекомендация врача о проведении операции, невозможность провести операцию из-за отказа хирурга по причине гиперкинезов, самостоятельная занятия лечебной физкультурой дома и подготовка к вступительным экзаменам, желание стать профессиональным психологом и помогать другим людям. Только вот обстоятельства складываются таким образом, что на сегодняшний день в помощи нуждаюсь я. Мне очень трудно снова говорить о своих проблемах, но сейчас я нахожусь в сложной ситуации, с которой я не в состоянии справиться самостоятельно.
Уже несколько лет меня беспокоят боли в стопах. До недавнего времени они были умеренными и не мешали мне ходить. Но в конце декабря 2018 года боли в стопах стали усиливаться, так что это сказалось на моей ходьбе. Сперва мне пришлось уменьшить скорость ходьбы во время ежедневных тренировок на беговой дорожке. И если до этого я без проблем ходила суммарно по часу в день и проходила более километра, то 3,5 месяца назад боли в стопах усилились настолько, что я стала ходить не более 30 минут в день и проходить расстояние до 500 метров.
Я возобновила приём хондропротекторов, начала делать на стопы парафин и магнит в домашних условиях, натирала стопы диклофенаком, но это не принесло результата – боли в стопах не проходили. А в начале апреля боли стали настолько сильными, что я не смогла наступить на левую ногу. Мне пришлось сесть в инвалидную коляску, и теперь я передвигаюсь по квартире именно на ней. На данный момент я принимаю нестероидное противовоспалительное средство Мелоксикам в максимально допустимой дозировке. И только этот препарат действует – боль в стопах значительно снижается. Но его нельзя принимать долго, т. к. у него много побочных действий. И даже на фоне приёма Мелоксикама я не могу ходить так, как ходила раньше. При ходьбе по лестнице боль сразу же усиливается, так что потом я с трудом наступаю на левую ногу. При попытке прекратить приём Мелоксикама боль в стопах сразу усиливается.
Лечащий врач из Евпатории, которая ведёт меня с 2011 года, предупреждала меня, что боли в стопах могут усилиться. Причина этого в том, что из-за спастического напряжения мои мышцы росли хуже, чем кости. В результате у меня образовались контрактуры – ограничение движений в суставах ног. В частности, я не до конца выпрямляю колени и не опускаюсь на пятки при ходьбе. И это не просто эстетическая проблема, что моя походка отличается от походки здоровых людей. Это в первую очередь функциональная проблема. Здоровые люди (без неврологических проблем) ходят с перекатом с пятки на носок, т. е. первая на поверхность опускается именно пятка, а потом уже носок. У меня же пятка вообще не касается поверхности. Из-за этого происходит деформация суставов и их хроническая перегрузка. Отсюда и болевой синдром.
Для решения проблемы необходимо физически удлинить укороченные мышцы. Это позволит мне выпрямить колени и опуститься на пятки, нагрузка на суставы стоп будет распределяться равномерно. Устранится причина болевого синдрома – перегрузка суставов. И я снова смогу ходить. Но вопрос в моих гиперкинезах, из-за них мне противопоказано гипсование. Есть возможность провести операцию без гипсования, но хирург из города Тула Шишов Сергей Витальевич после предварительной консультации через интернет сказал, что не сможет мне помочь.
Сейчас я понимаю, что без операции мне не обойтись. И нужно искать хирурга, который оперирует без гипсования и сможет помочь именно в моём случае. После нескольких дней поиска информации я нашла хирурга, который проводит операции без гипсования. Это ортопед Питер Берниус из «Schön Klinik» города Мюнхен (Германия). Я связалась с Питером Берниусом, отослала ему свои видео и рентгенограммы. Доктор сказал, что у меня есть показания к хирургическому лечению, гиперкинезы не являются противопоказанием для проведения операции. Но для решения о том, какая конкретно операция нужна, необходимо провести очную консультацию. И как раз Питер Берниус 6-7 мая будет проводить консультации в Санкт-Петербурге. Я записалась на консультацию на 7 мая, клиника выставила счёт на сумму 350 евро.
СЧЁТ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
Также необходимы деньги на дорогу. Это такси с Сенно до Витебска, поезд до Санкт-Петербурга и такси до места консультации.
У меня нет возможности оплатить поездку на консультацию самостоятельно, поскольку в прошлом году у меня умер папа, и финансовое положение нашей семьи ухудшилось.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ
На поездку на консультацию необходимо:
Стоимость консультации: 350 евро (26.000 российских рублей)
Такси Сенно - Витебск - Сенно: 50 белорусских рублей * 2 = 100 белорусских рублей (3.000 российских рублей)
Поезд Витебск - Санкт-Петербург - Витебск: 2.600 российских рублей * 4 (я еду с сопровождающим) = 10.400 российских рублей.
Такси по Питеру: 3.000 российских рублей * 2 = 6.000 российских рублей.
Всего на поездку необходимо 45.400 российских рублей.
С помощью знакомых на данный момент удалось собрать 10.865 RUB. Осталось собрать 34.535 RUB.
До 30 апреля мне необходимо подтвердить свой приезд на консультацию или сообщить о том, что я не смогу приехать. Если не получится приехать на консультацию в Санкт-Петербург, то придётся ехать в Мюнхен. И это будет в разы дороже.
Я прошу помочь мне в оплате поездки на консультацию и буду благодарна за любую помощь!
Реквизиты для оказания помощи:
Яндекс.Деньги:
410013913939155
МТС (Беларусь):
+375298975224
Карта Беларусбанка:
9112 0000 2515 8987 (до 12/20)
Несколько дней назад я рассказала об основных событиях, которые произошли в моей жизни за последнее время: болезнь и смерть папы, реабилитация и рекомендация врача о проведении операции, невозможность провести операцию из-за отказа хирурга по причине гиперкинезов, самостоятельная занятия лечебной физкультурой дома и подготовка к вступительным экзаменам, желание стать профессиональным психологом и помогать другим людям. Только вот обстоятельства складываются таким образом, что на сегодняшний день в помощи нуждаюсь я. Мне очень трудно снова говорить о своих проблемах, но сейчас я нахожусь в сложной ситуации, с которой я не в состоянии справиться самостоятельно.
Уже несколько лет меня беспокоят боли в стопах. До недавнего времени они были умеренными и не мешали мне ходить. Но в конце декабря 2018 года боли в стопах стали усиливаться, так что это сказалось на моей ходьбе. Сперва мне пришлось уменьшить скорость ходьбы во время ежедневных тренировок на беговой дорожке. И если до этого я без проблем ходила суммарно по часу в день и проходила более километра, то 3,5 месяца назад боли в стопах усилились настолько, что я стала ходить не более 30 минут в день и проходить расстояние до 500 метров.
Я возобновила приём хондропротекторов, начала делать на стопы парафин и магнит в домашних условиях, натирала стопы диклофенаком, но это не принесло результата – боли в стопах не проходили. А в начале апреля боли стали настолько сильными, что я не смогла наступить на левую ногу. Мне пришлось сесть в инвалидную коляску, и теперь я передвигаюсь по квартире именно на ней. На данный момент я принимаю нестероидное противовоспалительное средство Мелоксикам в максимально допустимой дозировке. И только этот препарат действует – боль в стопах значительно снижается. Но его нельзя принимать долго, т. к. у него много побочных действий. И даже на фоне приёма Мелоксикама я не могу ходить так, как ходила раньше. При ходьбе по лестнице боль сразу же усиливается, так что потом я с трудом наступаю на левую ногу. При попытке прекратить приём Мелоксикама боль в стопах сразу усиливается.
Лечащий врач из Евпатории, которая ведёт меня с 2011 года, предупреждала меня, что боли в стопах могут усилиться. Причина этого в том, что из-за спастического напряжения мои мышцы росли хуже, чем кости. В результате у меня образовались контрактуры – ограничение движений в суставах ног. В частности, я не до конца выпрямляю колени и не опускаюсь на пятки при ходьбе. И это не просто эстетическая проблема, что моя походка отличается от походки здоровых людей. Это в первую очередь функциональная проблема. Здоровые люди (без неврологических проблем) ходят с перекатом с пятки на носок, т. е. первая на поверхность опускается именно пятка, а потом уже носок. У меня же пятка вообще не касается поверхности. Из-за этого происходит деформация суставов и их хроническая перегрузка. Отсюда и болевой синдром.
Для решения проблемы необходимо физически удлинить укороченные мышцы. Это позволит мне выпрямить колени и опуститься на пятки, нагрузка на суставы стоп будет распределяться равномерно. Устранится причина болевого синдрома – перегрузка суставов. И я снова смогу ходить. Но вопрос в моих гиперкинезах, из-за них мне противопоказано гипсование. Есть возможность провести операцию без гипсования, но хирург из города Тула Шишов Сергей Витальевич после предварительной консультации через интернет сказал, что не сможет мне помочь.
Сейчас я понимаю, что без операции мне не обойтись. И нужно искать хирурга, который оперирует без гипсования и сможет помочь именно в моём случае. После нескольких дней поиска информации я нашла хирурга, который проводит операции без гипсования. Это ортопед Питер Берниус из «Schön Klinik» города Мюнхен (Германия). Я связалась с Питером Берниусом, отослала ему свои видео и рентгенограммы. Доктор сказал, что у меня есть показания к хирургическому лечению, гиперкинезы не являются противопоказанием для проведения операции. Но для решения о том, какая конкретно операция нужна, необходимо провести очную консультацию. И как раз Питер Берниус 6-7 мая будет проводить консультации в Санкт-Петербурге. Я записалась на консультацию на 7 мая, клиника выставила счёт на сумму 350 евро.
СЧЁТ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
Также необходимы деньги на дорогу. Это такси с Сенно до Витебска, поезд до Санкт-Петербурга и такси до места консультации.
У меня нет возможности оплатить поездку на консультацию самостоятельно, поскольку в прошлом году у меня умер папа, и финансовое положение нашей семьи ухудшилось.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ
На поездку на консультацию необходимо:
Стоимость консультации: 350 евро (26.000 российских рублей)
Такси Сенно - Витебск - Сенно: 50 белорусских рублей * 2 = 100 белорусских рублей (3.000 российских рублей)
Поезд Витебск - Санкт-Петербург - Витебск: 2.600 российских рублей * 4 (я еду с сопровождающим) = 10.400 российских рублей.
Такси по Питеру: 3.000 российских рублей * 2 = 6.000 российских рублей.
Всего на поездку необходимо 45.400 российских рублей.
С помощью знакомых на данный момент удалось собрать 10.865 RUB. Осталось собрать 34.535 RUB.
До 30 апреля мне необходимо подтвердить свой приезд на консультацию или сообщить о том, что я не смогу приехать. Если не получится приехать на консультацию в Санкт-Петербург, то придётся ехать в Мюнхен. И это будет в разы дороже.
Я прошу помочь мне в оплате поездки на консультацию и буду благодарна за любую помощь!
Реквизиты для оказания помощи:
Яндекс.Деньги:
410013913939155
МТС (Беларусь):
+375298975224
Карта Беларусбанка:
9112 0000 2515 8987 (до 12/20)
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 119
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Немного новостей обо мне. Во-первых, хочу поделиться небольшим событием из моих будней. Сегодня ко мне в гости приходила подружка. Хоть Полина младше меня, мы с ней прекрасно ладим. Мы провели вместе несколько часов, пообщались. Время пролетело весело и незаметно. К сожалению, у меня не так уж часто бывают подобные встречи. Поэтому я всегда рада, когда выдаётся пообщаться.
Также я спешу сообщить о том, что сегодня мой сбор существенно продвинулся вперёд.
Отчёт о поступлениях:
14.04.2019 - 200 RUB (Яндекс)
14.04.2019 - 500 RUB (Яндекс)
14.04.2019 - 10 BYN (МТС)
14.04.2019 - 20 BYN (МТС)
14.04.2019 - 5 BYN (МТС)
14.04.2019 - 10 BYN (МТС)
14.04.2019 - 20 BYN (Карта Беларусбанка)
14.04.2019 - 500 RUB (Яндекс)
14.04.2019 - 10,38 USD (Карта Беларусбанка)
Всем огромное спасибо за помощь и поддержку!
Сумма к сбору: 45.400 RUB.
Всего собрано: 14.704 RUB.
Осталось собрать: 30.696 RUB.
Срок: 30.04.2019 года.
Также я спешу сообщить о том, что сегодня мой сбор существенно продвинулся вперёд.
Отчёт о поступлениях:
14.04.2019 - 200 RUB (Яндекс)
14.04.2019 - 500 RUB (Яндекс)
14.04.2019 - 10 BYN (МТС)
14.04.2019 - 20 BYN (МТС)
14.04.2019 - 5 BYN (МТС)
14.04.2019 - 10 BYN (МТС)
14.04.2019 - 20 BYN (Карта Беларусбанка)
14.04.2019 - 500 RUB (Яндекс)
14.04.2019 - 10,38 USD (Карта Беларусбанка)
Всем огромное спасибо за помощь и поддержку!
Сумма к сбору: 45.400 RUB.
Всего собрано: 14.704 RUB.
Осталось собрать: 30.696 RUB.
Срок: 30.04.2019 года.
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 119
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Дорогие друзья! Немного новостей обо мне.
Последние полторы недели у меня подавленное настроение. Тяжело резко менять планы, откладывая то, к чему стремишься всей душой. Я очень хотела уже в этом году поступить в вуз на психолога, практически каждый день готовилась к вступительным экзаменам. Но из-за ухудшения физического состояния здоровья и болей в стопах мне приходится отложить поступление, т. к. я не смогу ходить по университету. Когда я была на Дне открытых дверей в ВГУ, то увидела, что учебный корпус абсолютно неприспособлен для передвижения на инвалидной коляске. Да, на крыльце и на первом этаже есть пандусы, но выше первого этажа на коляске не подняться. Для меня вся эта ситуация является большим стрессом, т. к. я не знаю, когда смогу ходить без боли в стопах. Но я сделаю для этого всё, что в моих силах. И первый шаг – это консультация у ортопеда Питера Берниуса из Мюнхена, которая состоится уже 7 мая. Надеюсь, что удастся собрать необходимую сумму в срок. Самостоятельно оплатить поездку на консультацию у меня просто нет возможности.
Но откладывание поступления в вуз не является для меня поводом забрасывать подготовку к экзаменам. Для поступления мне нужно сдавать централизованное тестирование по трём предметам: русский язык, биология и история Беларуси. Сегодня я занималась биологией. Особенность подготовки для меня состоит в том, что после того, как я окончила школу, программа школьных учебников существенно изменилась. Она стала более углубленной. И вместе с тем более интересной. Сейчас я начала изучение сенсорных систем человека. И одним только параграфом из учебника не обошлось – я решила узнать об этом более подробно и стала искать информацию в интернете.
Такое у меня часто бывает, т. к. мне хочется разобраться в теме для себя. Мне очень интересна анатомия и физиология человека, изучение этих наук помогает мне лучше понимать, что происходит в моём организме. К тому же, биология – это основа психологии, без её понимания мне будет сложно разобраться, как функционирует психика человека. И сегодня я, к примеру, составила себе такую табличку (прикрепляю фото), которая поможет мне лучше запомнить информацию.
ТАБЛИЦА
Возможно, для кого-то это покажется невероятным, но, когда я занимаюсь подготовкой к экзаменам, моё настроение сразу же улучшается. Причина этого в том, что в плане учёбы результат зависит исключительно от меня, от моих усилий. К тому же, учёба помогает мне переключиться со своих переживаний из-за состояния здоровья. Завтра у меня по плану русский язык и история Беларуси.
И отчёт о поступлениях за сегодня:
15.04.2019 - 500 RUB (Яндекс)
15.04.2019 - 10 BYN (МТС)
15.04.2019 - 200 RUB (Яндекс)
Всем огромное спасибо за помощь и поддержку!
Сумма к сбору: 45.400 RUB.
Всего собрано: 15.707 RUB.
Осталось собрать: 29.693 RUB.
Срок: 30.04.2019 года.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ:
Яндекс.Деньги:
410013913939155
МТС (Беларусь):
+375298975224
Карта Беларусбанка:
9112 0000 2515 8987 (до 12/20)
Последние полторы недели у меня подавленное настроение. Тяжело резко менять планы, откладывая то, к чему стремишься всей душой. Я очень хотела уже в этом году поступить в вуз на психолога, практически каждый день готовилась к вступительным экзаменам. Но из-за ухудшения физического состояния здоровья и болей в стопах мне приходится отложить поступление, т. к. я не смогу ходить по университету. Когда я была на Дне открытых дверей в ВГУ, то увидела, что учебный корпус абсолютно неприспособлен для передвижения на инвалидной коляске. Да, на крыльце и на первом этаже есть пандусы, но выше первого этажа на коляске не подняться. Для меня вся эта ситуация является большим стрессом, т. к. я не знаю, когда смогу ходить без боли в стопах. Но я сделаю для этого всё, что в моих силах. И первый шаг – это консультация у ортопеда Питера Берниуса из Мюнхена, которая состоится уже 7 мая. Надеюсь, что удастся собрать необходимую сумму в срок. Самостоятельно оплатить поездку на консультацию у меня просто нет возможности.
Но откладывание поступления в вуз не является для меня поводом забрасывать подготовку к экзаменам. Для поступления мне нужно сдавать централизованное тестирование по трём предметам: русский язык, биология и история Беларуси. Сегодня я занималась биологией. Особенность подготовки для меня состоит в том, что после того, как я окончила школу, программа школьных учебников существенно изменилась. Она стала более углубленной. И вместе с тем более интересной. Сейчас я начала изучение сенсорных систем человека. И одним только параграфом из учебника не обошлось – я решила узнать об этом более подробно и стала искать информацию в интернете.
Такое у меня часто бывает, т. к. мне хочется разобраться в теме для себя. Мне очень интересна анатомия и физиология человека, изучение этих наук помогает мне лучше понимать, что происходит в моём организме. К тому же, биология – это основа психологии, без её понимания мне будет сложно разобраться, как функционирует психика человека. И сегодня я, к примеру, составила себе такую табличку (прикрепляю фото), которая поможет мне лучше запомнить информацию.
ТАБЛИЦА
Возможно, для кого-то это покажется невероятным, но, когда я занимаюсь подготовкой к экзаменам, моё настроение сразу же улучшается. Причина этого в том, что в плане учёбы результат зависит исключительно от меня, от моих усилий. К тому же, учёба помогает мне переключиться со своих переживаний из-за состояния здоровья. Завтра у меня по плану русский язык и история Беларуси.
И отчёт о поступлениях за сегодня:
15.04.2019 - 500 RUB (Яндекс)
15.04.2019 - 10 BYN (МТС)
15.04.2019 - 200 RUB (Яндекс)
Всем огромное спасибо за помощь и поддержку!
Сумма к сбору: 45.400 RUB.
Всего собрано: 15.707 RUB.
Осталось собрать: 29.693 RUB.
Срок: 30.04.2019 года.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ:
Яндекс.Деньги:
410013913939155
МТС (Беларусь):
+375298975224
Карта Беларусбанка:
9112 0000 2515 8987 (до 12/20)
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