Сообщение baranovskaya_v » Сегодня, 00:03

16.616 RUB

45.400 RUB

28.784 RUB

Яндекс.Деньги:

410013913939155



МТС (Беларусь):

+375298975224



Карта Беларусбанка:

9112 0000 2515 8987 (до 12/20)

Дорогие друзья!Пришло время вечернего отчёта. Сегодня на мою просьбу о помощи откликнулось два добрых человека, перечислив на номер МТС 10 и 20 белорусских рублей. Итого собраноиз необходимых. Данная сумма была собрана буквально за неделю, и я от всей души благодарю каждого, кто протянул руку помощи и оказался со мной рядом в этот непростой для меня период! К сожалению, я не знаю имён всех людей, кто принимал участие в данном сборе, и не могу поблагодарить каждого поимённо. Но от всей души желаю вам, дорогие друзья, счастья, здоровья и благополучия во всём! Вы даёте мне возможность поехать на столь важную для меня консультацию к ортопеду из Германии, и я надеюсь, что эта поездка состоится.Осталось собрать. Я буду благодарна любому, даже самому незначительному переводу, т. к. он приблизит меня к цели. Помочь мне можно, перечислив деньги на любой удобный реквизит: