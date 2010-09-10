Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Благотворительность в Рязани
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- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Дорогие друзья!
Пришло время вечернего отчёта. Сегодня на мою просьбу о помощи откликнулось два добрых человека, перечислив на номер МТС 10 и 20 белорусских рублей. Итого собрано 16.616 RUB из необходимых 45.400 RUB. Данная сумма была собрана буквально за неделю, и я от всей души благодарю каждого, кто протянул руку помощи и оказался со мной рядом в этот непростой для меня период! К сожалению, я не знаю имён всех людей, кто принимал участие в данном сборе, и не могу поблагодарить каждого поимённо. Но от всей души желаю вам, дорогие друзья, счастья, здоровья и благополучия во всём! Вы даёте мне возможность поехать на столь важную для меня консультацию к ортопеду из Германии, и я надеюсь, что эта поездка состоится.
Осталось собрать 28.784 RUB. Я буду благодарна любому, даже самому незначительному переводу, т. к. он приблизит меня к цели. Помочь мне можно, перечислив деньги на любой удобный реквизит:
Яндекс.Деньги:
410013913939155
МТС (Беларусь):
+375298975224
Карта Беларусбанка:
9112 0000 2515 8987 (до 12/20)
Пришло время вечернего отчёта. Сегодня на мою просьбу о помощи откликнулось два добрых человека, перечислив на номер МТС 10 и 20 белорусских рублей. Итого собрано 16.616 RUB из необходимых 45.400 RUB. Данная сумма была собрана буквально за неделю, и я от всей души благодарю каждого, кто протянул руку помощи и оказался со мной рядом в этот непростой для меня период! К сожалению, я не знаю имён всех людей, кто принимал участие в данном сборе, и не могу поблагодарить каждого поимённо. Но от всей души желаю вам, дорогие друзья, счастья, здоровья и благополучия во всём! Вы даёте мне возможность поехать на столь важную для меня консультацию к ортопеду из Германии, и я надеюсь, что эта поездка состоится.
Осталось собрать 28.784 RUB. Я буду благодарна любому, даже самому незначительному переводу, т. к. он приблизит меня к цели. Помочь мне можно, перечислив деньги на любой удобный реквизит:
Яндекс.Деньги:
410013913939155
МТС (Беларусь):
+375298975224
Карта Беларусбанка:
9112 0000 2515 8987 (до 12/20)
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