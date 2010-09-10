Сообщение baranovskaya_v » Сегодня, 12:26

30.000 российских рублей

5 и 100 белорусских рублей на номер МТС

49.798 RUB

4.398 RUB

Дорогие друзья!Спешу поделиться радостной новостью: вся необходимая сумма на поездку на консультацию собрана! Сегодня утром мне на руки передали! Для меня это самое настоящее чудо!!! У меня нет слов, чтобы во всей полноте выразить свою благодарность и признательность за оказанную помощь! Низкий поклон от меня и моей мамы за Ваше доброе сердце!!!Также сегодня были и другие переводы:. Спасибо огромнейшее за оказанную помощь!!!Всего собрано. Остаток в суммепереносится на моё последующее лечение и реабилитацию. Сбор средств закрыт! Теперь я знаю точно, что моя поездка на консультацию к ортопеду из Германии состоится. То, что ещё неделю назад казалось невозможным, сегодня стало реальностью!На мою просьбу о помощи откликнулось более 20 человек из Беларуси, России и Украины. Огромное спасибо за каждый перевод, за веру в меня и поддержку! Низкий поклон вам, дорогие друзья!!! Благодарю Бога за вас!