Сообщение baranovskaya_v » Вчера, 23:24

Дорогие друзья! Немного новостей обо мне.Сбор средств на оплату поездки на консультацию к ортопеду в Санкт-Петербург закрыт, но помощь продолжает поступать. За последние дни были следующие перечисления:17.04.2019 - 5 BYN (Карта Беларусбанка)20.04.2019 - 10 BYN (МТС)21.04.2019 - 2,1 BYN (Карта Беларусбанка)22.04.2019 - 10 BYN (МТС)22.04.2019 - 50 USD (На руки)22.04.2019 - 10 EUR (На руки)Огромнейшее спасибо за вашу доброту и отзывчивость!Всего собрано: 54.572 RUB. Вся сумма, поступившая после закрытия сбора, будет потрачена на моё дальнейшее лечение и реабилитацию.В физическом плане у меня без изменений. Сохраняются боли в стопах, поэтому я продолжаю приём нестероидных противовоспалительных средств. Приём Мелоксикама в дозировке 15 мг существенно снижает боль, но не устраняет её полностью. Очень жду консультации у Питера Берниуса.К поездке на консультацию я готова, билеты на поезд уже куплены. Настраиваюсь психологически, присутствует волнение из-за неизвестности, что конкретно скажет ортопед. Но есть уверенность в профессионализме врача, в том, что он сможет мне помочь. И этот шанс на улучшение состояния здоровья подарили мне вы, дорогие друзья! Я от всей души благодарю каждого, кто протянул руку помощи и помог мне в столь короткий срок собрать необходимую сумму! Низкий вам поклон!В следующий раз я напишу уже после того, как состоится консультация у Питера Берниуса, т. е. 8 мая. Спасибо за понимание!