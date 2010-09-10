Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски

Благотворительность в Рязани

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baranovskaya_v
Гость RZN.info
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39

Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски

Сообщение baranovskaya_v » 17 апр 2019, 00:03

Дорогие друзья!
Пришло время вечернего отчёта. Сегодня на мою просьбу о помощи откликнулось два добрых человека, перечислив на номер МТС 10 и 20 белорусских рублей. Итого собрано 16.616 RUB из необходимых 45.400 RUB. Данная сумма была собрана буквально за неделю, и я от всей души благодарю каждого, кто протянул руку помощи и оказался со мной рядом в этот непростой для меня период! К сожалению, я не знаю имён всех людей, кто принимал участие в данном сборе, и не могу поблагодарить каждого поимённо. Но от всей души желаю вам, дорогие друзья, счастья, здоровья и благополучия во всём! Вы даёте мне возможность поехать на столь важную для меня консультацию к ортопеду из Германии, и я надеюсь, что эта поездка состоится.

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Осталось собрать 28.784 RUB. Я буду благодарна любому, даже самому незначительному переводу, т. к. он приблизит меня к цели. Помочь мне можно, перечислив деньги на любой удобный реквизит:

Яндекс.Деньги:
410013913939155

МТС (Беларусь):
+375298975224

Карта Беларусбанка:
9112 0000 2515 8987 (до 12/20)
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baranovskaya_v
Гость RZN.info
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39

Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски

Сообщение baranovskaya_v » 17 апр 2019, 12:26

Дорогие друзья!
Спешу поделиться радостной новостью: вся необходимая сумма на поездку на консультацию собрана! Сегодня утром мне на руки передали 30.000 российских рублей! Для меня это самое настоящее чудо!!! У меня нет слов, чтобы во всей полноте выразить свою благодарность и признательность за оказанную помощь! Низкий поклон от меня и моей мамы за Ваше доброе сердце!!!

Также сегодня были и другие переводы: 5 и 100 белорусских рублей на номер МТС. Спасибо огромнейшее за оказанную помощь!!!

Всего собрано 49.798 RUB. Остаток в сумме 4.398 RUB переносится на моё последующее лечение и реабилитацию. Сбор средств закрыт! Теперь я знаю точно, что моя поездка на консультацию к ортопеду из Германии состоится. То, что ещё неделю назад казалось невозможным, сегодня стало реальностью!

На мою просьбу о помощи откликнулось более 20 человек из Беларуси, России и Украины. Огромное спасибо за каждый перевод, за веру в меня и поддержку! Низкий поклон вам, дорогие друзья!!! Благодарю Бога за вас!

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baranovskaya_v
Гость RZN.info
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39

Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски

Сообщение baranovskaya_v » Вчера, 23:24

Дорогие друзья! Немного новостей обо мне.
Сбор средств на оплату поездки на консультацию к ортопеду в Санкт-Петербург закрыт, но помощь продолжает поступать. За последние дни были следующие перечисления:
17.04.2019 - 5 BYN (Карта Беларусбанка)
20.04.2019 - 10 BYN (МТС)
21.04.2019 - 2,1 BYN (Карта Беларусбанка)
22.04.2019 - 10 BYN (МТС)
22.04.2019 - 50 USD (На руки)
22.04.2019 - 10 EUR (На руки)

Огромнейшее спасибо за вашу доброту и отзывчивость!

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Всего собрано: 54.572 RUB. Вся сумма, поступившая после закрытия сбора, будет потрачена на моё дальнейшее лечение и реабилитацию.

В физическом плане у меня без изменений. Сохраняются боли в стопах, поэтому я продолжаю приём нестероидных противовоспалительных средств. Приём Мелоксикама в дозировке 15 мг существенно снижает боль, но не устраняет её полностью. Очень жду консультации у Питера Берниуса.

К поездке на консультацию я готова, билеты на поезд уже куплены. Настраиваюсь психологически, присутствует волнение из-за неизвестности, что конкретно скажет ортопед. Но есть уверенность в профессионализме врача, в том, что он сможет мне помочь. И этот шанс на улучшение состояния здоровья подарили мне вы, дорогие друзья! Я от всей души благодарю каждого, кто протянул руку помощи и помог мне в столь короткий срок собрать необходимую сумму! Низкий вам поклон!

В следующий раз я напишу уже после того, как состоится консультация у Питера Берниуса, т. е. 8 мая. Спасибо за понимание!
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