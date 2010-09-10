Сообщение baranovskaya_v » Вчера, 22:19

Дорогие друзья! Немного новостей обо мне. Сегодня я с мамой вернулась домой из Санкт-Петербурга. Консультация у ортопеда из Германии Питера Берниуса прошла успешно. Доктор после осмотра объяснил мне суть моих проблем. У меня есть и укорочение мышц, и гиперкинезы, которые существенно затрудняют мою ходьбу. Боль в стопе у меня из-за того, что мышцы ног укорочены и опора идёт на передний отдел стопы, а не на пятку. Мне необходимо комплексное лечение: алкогольный блок для уменьшения гиперкинезов и хирургическая операция на мышцах, чтобы их удлинить. Самое главное, что доктор Берниус сможет мне помочь, гиперкинезы не являются помехой для проведения операции, т. к. после операции, которая мне показана, не нужно проводить гипсование.В течение 2-3 недель клиника пришлёт мне заключение о проведённой консультации и новый счёт на оплату лечения. Я уже нашла несколько благотворительных фондов, в которые можно обратиться за помощью в оплате операции, но пока не знаю, смогут эти фонды оказать мне помощь или нет, т. к. в фондах большие очереди, и не все из них помогают людям с ДЦП. Но я очень надеюсь, что всё получится.Финансовый отчёт о поездке на консультацию я предоставлю чуть позже, сейчас я жду необходимые документы из клиники. Всем спасибо за понимание!Пару фото с консультации