Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Благотворительность в Рязани
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- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Дорогие друзья!
Пришло время вечернего отчёта. Сегодня на мою просьбу о помощи откликнулось два добрых человека, перечислив на номер МТС 10 и 20 белорусских рублей. Итого собрано 16.616 RUB из необходимых 45.400 RUB. Данная сумма была собрана буквально за неделю, и я от всей души благодарю каждого, кто протянул руку помощи и оказался со мной рядом в этот непростой для меня период! К сожалению, я не знаю имён всех людей, кто принимал участие в данном сборе, и не могу поблагодарить каждого поимённо. Но от всей души желаю вам, дорогие друзья, счастья, здоровья и благополучия во всём! Вы даёте мне возможность поехать на столь важную для меня консультацию к ортопеду из Германии, и я надеюсь, что эта поездка состоится.
Осталось собрать 28.784 RUB. Я буду благодарна любому, даже самому незначительному переводу, т. к. он приблизит меня к цели. Помочь мне можно, перечислив деньги на любой удобный реквизит:
Яндекс.Деньги:
410013913939155
МТС (Беларусь):
+375298975224
Карта Беларусбанка:
9112 0000 2515 8987 (до 12/20)
Пришло время вечернего отчёта. Сегодня на мою просьбу о помощи откликнулось два добрых человека, перечислив на номер МТС 10 и 20 белорусских рублей. Итого собрано 16.616 RUB из необходимых 45.400 RUB. Данная сумма была собрана буквально за неделю, и я от всей души благодарю каждого, кто протянул руку помощи и оказался со мной рядом в этот непростой для меня период! К сожалению, я не знаю имён всех людей, кто принимал участие в данном сборе, и не могу поблагодарить каждого поимённо. Но от всей души желаю вам, дорогие друзья, счастья, здоровья и благополучия во всём! Вы даёте мне возможность поехать на столь важную для меня консультацию к ортопеду из Германии, и я надеюсь, что эта поездка состоится.
Осталось собрать 28.784 RUB. Я буду благодарна любому, даже самому незначительному переводу, т. к. он приблизит меня к цели. Помочь мне можно, перечислив деньги на любой удобный реквизит:
Яндекс.Деньги:
410013913939155
МТС (Беларусь):
+375298975224
Карта Беларусбанка:
9112 0000 2515 8987 (до 12/20)
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Дорогие друзья!
Спешу поделиться радостной новостью: вся необходимая сумма на поездку на консультацию собрана! Сегодня утром мне на руки передали 30.000 российских рублей! Для меня это самое настоящее чудо!!! У меня нет слов, чтобы во всей полноте выразить свою благодарность и признательность за оказанную помощь! Низкий поклон от меня и моей мамы за Ваше доброе сердце!!!
Также сегодня были и другие переводы: 5 и 100 белорусских рублей на номер МТС. Спасибо огромнейшее за оказанную помощь!!!
Всего собрано 49.798 RUB. Остаток в сумме 4.398 RUB переносится на моё последующее лечение и реабилитацию. Сбор средств закрыт! Теперь я знаю точно, что моя поездка на консультацию к ортопеду из Германии состоится. То, что ещё неделю назад казалось невозможным, сегодня стало реальностью!
На мою просьбу о помощи откликнулось более 20 человек из Беларуси, России и Украины. Огромное спасибо за каждый перевод, за веру в меня и поддержку! Низкий поклон вам, дорогие друзья!!! Благодарю Бога за вас!
Спешу поделиться радостной новостью: вся необходимая сумма на поездку на консультацию собрана! Сегодня утром мне на руки передали 30.000 российских рублей! Для меня это самое настоящее чудо!!! У меня нет слов, чтобы во всей полноте выразить свою благодарность и признательность за оказанную помощь! Низкий поклон от меня и моей мамы за Ваше доброе сердце!!!
Также сегодня были и другие переводы: 5 и 100 белорусских рублей на номер МТС. Спасибо огромнейшее за оказанную помощь!!!
Всего собрано 49.798 RUB. Остаток в сумме 4.398 RUB переносится на моё последующее лечение и реабилитацию. Сбор средств закрыт! Теперь я знаю точно, что моя поездка на консультацию к ортопеду из Германии состоится. То, что ещё неделю назад казалось невозможным, сегодня стало реальностью!
На мою просьбу о помощи откликнулось более 20 человек из Беларуси, России и Украины. Огромное спасибо за каждый перевод, за веру в меня и поддержку! Низкий поклон вам, дорогие друзья!!! Благодарю Бога за вас!
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Дорогие друзья! Немного новостей обо мне.
Сбор средств на оплату поездки на консультацию к ортопеду в Санкт-Петербург закрыт, но помощь продолжает поступать. За последние дни были следующие перечисления:
17.04.2019 - 5 BYN (Карта Беларусбанка)
20.04.2019 - 10 BYN (МТС)
21.04.2019 - 2,1 BYN (Карта Беларусбанка)
22.04.2019 - 10 BYN (МТС)
22.04.2019 - 50 USD (На руки)
22.04.2019 - 10 EUR (На руки)
Огромнейшее спасибо за вашу доброту и отзывчивость!
Всего собрано: 54.572 RUB. Вся сумма, поступившая после закрытия сбора, будет потрачена на моё дальнейшее лечение и реабилитацию.
В физическом плане у меня без изменений. Сохраняются боли в стопах, поэтому я продолжаю приём нестероидных противовоспалительных средств. Приём Мелоксикама в дозировке 15 мг существенно снижает боль, но не устраняет её полностью. Очень жду консультации у Питера Берниуса.
К поездке на консультацию я готова, билеты на поезд уже куплены. Настраиваюсь психологически, присутствует волнение из-за неизвестности, что конкретно скажет ортопед. Но есть уверенность в профессионализме врача, в том, что он сможет мне помочь. И этот шанс на улучшение состояния здоровья подарили мне вы, дорогие друзья! Я от всей души благодарю каждого, кто протянул руку помощи и помог мне в столь короткий срок собрать необходимую сумму! Низкий вам поклон!
В следующий раз я напишу уже после того, как состоится консультация у Питера Берниуса, т. е. 8 мая. Спасибо за понимание!
Сбор средств на оплату поездки на консультацию к ортопеду в Санкт-Петербург закрыт, но помощь продолжает поступать. За последние дни были следующие перечисления:
17.04.2019 - 5 BYN (Карта Беларусбанка)
20.04.2019 - 10 BYN (МТС)
21.04.2019 - 2,1 BYN (Карта Беларусбанка)
22.04.2019 - 10 BYN (МТС)
22.04.2019 - 50 USD (На руки)
22.04.2019 - 10 EUR (На руки)
Огромнейшее спасибо за вашу доброту и отзывчивость!
Всего собрано: 54.572 RUB. Вся сумма, поступившая после закрытия сбора, будет потрачена на моё дальнейшее лечение и реабилитацию.
В физическом плане у меня без изменений. Сохраняются боли в стопах, поэтому я продолжаю приём нестероидных противовоспалительных средств. Приём Мелоксикама в дозировке 15 мг существенно снижает боль, но не устраняет её полностью. Очень жду консультации у Питера Берниуса.
К поездке на консультацию я готова, билеты на поезд уже куплены. Настраиваюсь психологически, присутствует волнение из-за неизвестности, что конкретно скажет ортопед. Но есть уверенность в профессионализме врача, в том, что он сможет мне помочь. И этот шанс на улучшение состояния здоровья подарили мне вы, дорогие друзья! Я от всей души благодарю каждого, кто протянул руку помощи и помог мне в столь короткий срок собрать необходимую сумму! Низкий вам поклон!
В следующий раз я напишу уже после того, как состоится консультация у Питера Берниуса, т. е. 8 мая. Спасибо за понимание!
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Дорогие друзья! Немного новостей обо мне. Сегодня я с мамой вернулась домой из Санкт-Петербурга. Консультация у ортопеда из Германии Питера Берниуса прошла успешно. Доктор после осмотра объяснил мне суть моих проблем. У меня есть и укорочение мышц, и гиперкинезы, которые существенно затрудняют мою ходьбу. Боль в стопе у меня из-за того, что мышцы ног укорочены и опора идёт на передний отдел стопы, а не на пятку. Мне необходимо комплексное лечение: алкогольный блок для уменьшения гиперкинезов и хирургическая операция на мышцах, чтобы их удлинить. Самое главное, что доктор Берниус сможет мне помочь, гиперкинезы не являются помехой для проведения операции, т. к. после операции, которая мне показана, не нужно проводить гипсование.
В течение 2-3 недель клиника пришлёт мне заключение о проведённой консультации и новый счёт на оплату лечения. Я уже нашла несколько благотворительных фондов, в которые можно обратиться за помощью в оплате операции, но пока не знаю, смогут эти фонды оказать мне помощь или нет, т. к. в фондах большие очереди, и не все из них помогают людям с ДЦП. Но я очень надеюсь, что всё получится.
Финансовый отчёт о поездке на консультацию я предоставлю чуть позже, сейчас я жду необходимые документы из клиники. Всем спасибо за понимание!
Пару фото с консультации
В течение 2-3 недель клиника пришлёт мне заключение о проведённой консультации и новый счёт на оплату лечения. Я уже нашла несколько благотворительных фондов, в которые можно обратиться за помощью в оплате операции, но пока не знаю, смогут эти фонды оказать мне помощь или нет, т. к. в фондах большие очереди, и не все из них помогают людям с ДЦП. Но я очень надеюсь, что всё получится.
Финансовый отчёт о поездке на консультацию я предоставлю чуть позже, сейчас я жду необходимые документы из клиники. Всем спасибо за понимание!
Пару фото с консультации
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Дорогие друзья!
Наконец, мне прислали из клиники в Мюнхене квитанцию об оплате. Пришлось несколько раз писать координатору, иначе ждать пришлось бы ещё дольше. И теперь я могу сделать финансовый отчёт о поездке на консультацию.
Для начала, чтобы не сбиваться, напишу о поступлениях, которые были после закрытия сбора.
Отчёт о поступлениях:
26.04.2019 - 20 BYN (МТС)
29.04.2019 - 10 BYN (Карта Беларусбанка)
Всем огромное спасибо за помощь и поддержку!
Всего было собрано: 55.481 RUB
Расходы:
Консультация: 350 EUR (25.588 RUB)
Поезд: 82,47 + 82,47 + 82,54 + 82,54 = 330.02 BYN (10.060 RUB)
Такси Сенно – Витебск: 50 BYN (1.550 RUB)
Такси по Санкт-Петербургу: 2.000 RUB
Всего было потрачено: 39.198 RUB
Остаток: 55.481 – 39.198 = 16.283 RUB. Эти деньги будут потрачены на мою операцию в Германии. Всего собрано 222 EUR.
Отчётные документы:
Квитанция об оплате консультации
http://veronika-help.ucoz.org/_nw/0/55360686.jpg
Электронные билеты на поезд
http://veronika-help.ucoz.org/_nw/0/65122979.jpg
http://veronika-help.ucoz.org/_nw/0/01332224.jpg
http://veronika-help.ucoz.org/_nw/0/74192594.jpg
http://veronika-help.ucoz.org/_nw/0/44729207.jpg
Огромное спасибо всем, кто протянул руку помощи и помог оплатить поездку на консультацию к ортопеду из Мюнхена! Низкий вам поклон, дорогие друзья!
Отдельная благодарность Антону и Ольге Герасиным за помощь в Санкт-Петербурге!
Сейчас я жду из клиники заключение ортопеда и счёт на оплату лечения. Как только я получу документы, сразу напишу об этом.
Наконец, мне прислали из клиники в Мюнхене квитанцию об оплате. Пришлось несколько раз писать координатору, иначе ждать пришлось бы ещё дольше. И теперь я могу сделать финансовый отчёт о поездке на консультацию.
Для начала, чтобы не сбиваться, напишу о поступлениях, которые были после закрытия сбора.
Отчёт о поступлениях:
26.04.2019 - 20 BYN (МТС)
29.04.2019 - 10 BYN (Карта Беларусбанка)
Всем огромное спасибо за помощь и поддержку!
Всего было собрано: 55.481 RUB
Расходы:
Консультация: 350 EUR (25.588 RUB)
Поезд: 82,47 + 82,47 + 82,54 + 82,54 = 330.02 BYN (10.060 RUB)
Такси Сенно – Витебск: 50 BYN (1.550 RUB)
Такси по Санкт-Петербургу: 2.000 RUB
Всего было потрачено: 39.198 RUB
Остаток: 55.481 – 39.198 = 16.283 RUB. Эти деньги будут потрачены на мою операцию в Германии. Всего собрано 222 EUR.
Отчётные документы:
Квитанция об оплате консультации
http://veronika-help.ucoz.org/_nw/0/55360686.jpg
Электронные билеты на поезд
http://veronika-help.ucoz.org/_nw/0/65122979.jpg
http://veronika-help.ucoz.org/_nw/0/01332224.jpg
http://veronika-help.ucoz.org/_nw/0/74192594.jpg
http://veronika-help.ucoz.org/_nw/0/44729207.jpg
Огромное спасибо всем, кто протянул руку помощи и помог оплатить поездку на консультацию к ортопеду из Мюнхена! Низкий вам поклон, дорогие друзья!
Отдельная благодарность Антону и Ольге Герасиным за помощь в Санкт-Петербурге!
Сейчас я жду из клиники заключение ортопеда и счёт на оплату лечения. Как только я получу документы, сразу напишу об этом.
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