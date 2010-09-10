Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Благотворительность в Рязани
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- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Дорогие друзья!
Пришло время вечернего отчёта. Сегодня на мою просьбу о помощи откликнулось два добрых человека, перечислив на номер МТС 10 и 20 белорусских рублей. Итого собрано 16.616 RUB из необходимых 45.400 RUB. Данная сумма была собрана буквально за неделю, и я от всей души благодарю каждого, кто протянул руку помощи и оказался со мной рядом в этот непростой для меня период! К сожалению, я не знаю имён всех людей, кто принимал участие в данном сборе, и не могу поблагодарить каждого поимённо. Но от всей души желаю вам, дорогие друзья, счастья, здоровья и благополучия во всём! Вы даёте мне возможность поехать на столь важную для меня консультацию к ортопеду из Германии, и я надеюсь, что эта поездка состоится.
Осталось собрать 28.784 RUB. Я буду благодарна любому, даже самому незначительному переводу, т. к. он приблизит меня к цели. Помочь мне можно, перечислив деньги на любой удобный реквизит:
Яндекс.Деньги:
410013913939155
МТС (Беларусь):
+375298975224
Карта Беларусбанка:
9112 0000 2515 8987 (до 12/20)
Пришло время вечернего отчёта. Сегодня на мою просьбу о помощи откликнулось два добрых человека, перечислив на номер МТС 10 и 20 белорусских рублей. Итого собрано 16.616 RUB из необходимых 45.400 RUB. Данная сумма была собрана буквально за неделю, и я от всей души благодарю каждого, кто протянул руку помощи и оказался со мной рядом в этот непростой для меня период! К сожалению, я не знаю имён всех людей, кто принимал участие в данном сборе, и не могу поблагодарить каждого поимённо. Но от всей души желаю вам, дорогие друзья, счастья, здоровья и благополучия во всём! Вы даёте мне возможность поехать на столь важную для меня консультацию к ортопеду из Германии, и я надеюсь, что эта поездка состоится.
Осталось собрать 28.784 RUB. Я буду благодарна любому, даже самому незначительному переводу, т. к. он приблизит меня к цели. Помочь мне можно, перечислив деньги на любой удобный реквизит:
Яндекс.Деньги:
410013913939155
МТС (Беларусь):
+375298975224
Карта Беларусбанка:
9112 0000 2515 8987 (до 12/20)
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Дорогие друзья!
Спешу поделиться радостной новостью: вся необходимая сумма на поездку на консультацию собрана! Сегодня утром мне на руки передали 30.000 российских рублей! Для меня это самое настоящее чудо!!! У меня нет слов, чтобы во всей полноте выразить свою благодарность и признательность за оказанную помощь! Низкий поклон от меня и моей мамы за Ваше доброе сердце!!!
Также сегодня были и другие переводы: 5 и 100 белорусских рублей на номер МТС. Спасибо огромнейшее за оказанную помощь!!!
Всего собрано 49.798 RUB. Остаток в сумме 4.398 RUB переносится на моё последующее лечение и реабилитацию. Сбор средств закрыт! Теперь я знаю точно, что моя поездка на консультацию к ортопеду из Германии состоится. То, что ещё неделю назад казалось невозможным, сегодня стало реальностью!
На мою просьбу о помощи откликнулось более 20 человек из Беларуси, России и Украины. Огромное спасибо за каждый перевод, за веру в меня и поддержку! Низкий поклон вам, дорогие друзья!!! Благодарю Бога за вас!
Спешу поделиться радостной новостью: вся необходимая сумма на поездку на консультацию собрана! Сегодня утром мне на руки передали 30.000 российских рублей! Для меня это самое настоящее чудо!!! У меня нет слов, чтобы во всей полноте выразить свою благодарность и признательность за оказанную помощь! Низкий поклон от меня и моей мамы за Ваше доброе сердце!!!
Также сегодня были и другие переводы: 5 и 100 белорусских рублей на номер МТС. Спасибо огромнейшее за оказанную помощь!!!
Всего собрано 49.798 RUB. Остаток в сумме 4.398 RUB переносится на моё последующее лечение и реабилитацию. Сбор средств закрыт! Теперь я знаю точно, что моя поездка на консультацию к ортопеду из Германии состоится. То, что ещё неделю назад казалось невозможным, сегодня стало реальностью!
На мою просьбу о помощи откликнулось более 20 человек из Беларуси, России и Украины. Огромное спасибо за каждый перевод, за веру в меня и поддержку! Низкий поклон вам, дорогие друзья!!! Благодарю Бога за вас!
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Дорогие друзья! Немного новостей обо мне.
Сбор средств на оплату поездки на консультацию к ортопеду в Санкт-Петербург закрыт, но помощь продолжает поступать. За последние дни были следующие перечисления:
17.04.2019 - 5 BYN (Карта Беларусбанка)
20.04.2019 - 10 BYN (МТС)
21.04.2019 - 2,1 BYN (Карта Беларусбанка)
22.04.2019 - 10 BYN (МТС)
22.04.2019 - 50 USD (На руки)
22.04.2019 - 10 EUR (На руки)
Огромнейшее спасибо за вашу доброту и отзывчивость!
Всего собрано: 54.572 RUB. Вся сумма, поступившая после закрытия сбора, будет потрачена на моё дальнейшее лечение и реабилитацию.
В физическом плане у меня без изменений. Сохраняются боли в стопах, поэтому я продолжаю приём нестероидных противовоспалительных средств. Приём Мелоксикама в дозировке 15 мг существенно снижает боль, но не устраняет её полностью. Очень жду консультации у Питера Берниуса.
К поездке на консультацию я готова, билеты на поезд уже куплены. Настраиваюсь психологически, присутствует волнение из-за неизвестности, что конкретно скажет ортопед. Но есть уверенность в профессионализме врача, в том, что он сможет мне помочь. И этот шанс на улучшение состояния здоровья подарили мне вы, дорогие друзья! Я от всей души благодарю каждого, кто протянул руку помощи и помог мне в столь короткий срок собрать необходимую сумму! Низкий вам поклон!
В следующий раз я напишу уже после того, как состоится консультация у Питера Берниуса, т. е. 8 мая. Спасибо за понимание!
Сбор средств на оплату поездки на консультацию к ортопеду в Санкт-Петербург закрыт, но помощь продолжает поступать. За последние дни были следующие перечисления:
17.04.2019 - 5 BYN (Карта Беларусбанка)
20.04.2019 - 10 BYN (МТС)
21.04.2019 - 2,1 BYN (Карта Беларусбанка)
22.04.2019 - 10 BYN (МТС)
22.04.2019 - 50 USD (На руки)
22.04.2019 - 10 EUR (На руки)
Огромнейшее спасибо за вашу доброту и отзывчивость!
Всего собрано: 54.572 RUB. Вся сумма, поступившая после закрытия сбора, будет потрачена на моё дальнейшее лечение и реабилитацию.
В физическом плане у меня без изменений. Сохраняются боли в стопах, поэтому я продолжаю приём нестероидных противовоспалительных средств. Приём Мелоксикама в дозировке 15 мг существенно снижает боль, но не устраняет её полностью. Очень жду консультации у Питера Берниуса.
К поездке на консультацию я готова, билеты на поезд уже куплены. Настраиваюсь психологически, присутствует волнение из-за неизвестности, что конкретно скажет ортопед. Но есть уверенность в профессионализме врача, в том, что он сможет мне помочь. И этот шанс на улучшение состояния здоровья подарили мне вы, дорогие друзья! Я от всей души благодарю каждого, кто протянул руку помощи и помог мне в столь короткий срок собрать необходимую сумму! Низкий вам поклон!
В следующий раз я напишу уже после того, как состоится консультация у Питера Берниуса, т. е. 8 мая. Спасибо за понимание!
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Дорогие друзья! Немного новостей обо мне. Сегодня я с мамой вернулась домой из Санкт-Петербурга. Консультация у ортопеда из Германии Питера Берниуса прошла успешно. Доктор после осмотра объяснил мне суть моих проблем. У меня есть и укорочение мышц, и гиперкинезы, которые существенно затрудняют мою ходьбу. Боль в стопе у меня из-за того, что мышцы ног укорочены и опора идёт на передний отдел стопы, а не на пятку. Мне необходимо комплексное лечение: алкогольный блок для уменьшения гиперкинезов и хирургическая операция на мышцах, чтобы их удлинить. Самое главное, что доктор Берниус сможет мне помочь, гиперкинезы не являются помехой для проведения операции, т. к. после операции, которая мне показана, не нужно проводить гипсование.
В течение 2-3 недель клиника пришлёт мне заключение о проведённой консультации и новый счёт на оплату лечения. Я уже нашла несколько благотворительных фондов, в которые можно обратиться за помощью в оплате операции, но пока не знаю, смогут эти фонды оказать мне помощь или нет, т. к. в фондах большие очереди, и не все из них помогают людям с ДЦП. Но я очень надеюсь, что всё получится.
Финансовый отчёт о поездке на консультацию я предоставлю чуть позже, сейчас я жду необходимые документы из клиники. Всем спасибо за понимание!
Пару фото с консультации
В течение 2-3 недель клиника пришлёт мне заключение о проведённой консультации и новый счёт на оплату лечения. Я уже нашла несколько благотворительных фондов, в которые можно обратиться за помощью в оплате операции, но пока не знаю, смогут эти фонды оказать мне помощь или нет, т. к. в фондах большие очереди, и не все из них помогают людям с ДЦП. Но я очень надеюсь, что всё получится.
Финансовый отчёт о поездке на консультацию я предоставлю чуть позже, сейчас я жду необходимые документы из клиники. Всем спасибо за понимание!
Пару фото с консультации
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Дорогие друзья!
Наконец, мне прислали из клиники в Мюнхене квитанцию об оплате. Пришлось несколько раз писать координатору, иначе ждать пришлось бы ещё дольше. И теперь я могу сделать финансовый отчёт о поездке на консультацию.
Для начала, чтобы не сбиваться, напишу о поступлениях, которые были после закрытия сбора.
Отчёт о поступлениях:
26.04.2019 - 20 BYN (МТС)
29.04.2019 - 10 BYN (Карта Беларусбанка)
Всем огромное спасибо за помощь и поддержку!
Всего было собрано: 55.481 RUB
Расходы:
Консультация: 350 EUR (25.588 RUB)
Поезд: 82,47 + 82,47 + 82,54 + 82,54 = 330.02 BYN (10.060 RUB)
Такси Сенно – Витебск: 50 BYN (1.550 RUB)
Такси по Санкт-Петербургу: 2.000 RUB
Всего было потрачено: 39.198 RUB
Остаток: 55.481 – 39.198 = 16.283 RUB. Эти деньги будут потрачены на мою операцию в Германии. Всего собрано 222 EUR.
Отчётные документы:
Квитанция об оплате консультации
http://veronika-help.ucoz.org/_nw/0/55360686.jpg
Электронные билеты на поезд
http://veronika-help.ucoz.org/_nw/0/65122979.jpg
http://veronika-help.ucoz.org/_nw/0/01332224.jpg
http://veronika-help.ucoz.org/_nw/0/74192594.jpg
http://veronika-help.ucoz.org/_nw/0/44729207.jpg
Огромное спасибо всем, кто протянул руку помощи и помог оплатить поездку на консультацию к ортопеду из Мюнхена! Низкий вам поклон, дорогие друзья!
Отдельная благодарность Антону и Ольге Герасиным за помощь в Санкт-Петербурге!
Сейчас я жду из клиники заключение ортопеда и счёт на оплату лечения. Как только я получу документы, сразу напишу об этом.
Наконец, мне прислали из клиники в Мюнхене квитанцию об оплате. Пришлось несколько раз писать координатору, иначе ждать пришлось бы ещё дольше. И теперь я могу сделать финансовый отчёт о поездке на консультацию.
Для начала, чтобы не сбиваться, напишу о поступлениях, которые были после закрытия сбора.
Отчёт о поступлениях:
26.04.2019 - 20 BYN (МТС)
29.04.2019 - 10 BYN (Карта Беларусбанка)
Всем огромное спасибо за помощь и поддержку!
Всего было собрано: 55.481 RUB
Расходы:
Консультация: 350 EUR (25.588 RUB)
Поезд: 82,47 + 82,47 + 82,54 + 82,54 = 330.02 BYN (10.060 RUB)
Такси Сенно – Витебск: 50 BYN (1.550 RUB)
Такси по Санкт-Петербургу: 2.000 RUB
Всего было потрачено: 39.198 RUB
Остаток: 55.481 – 39.198 = 16.283 RUB. Эти деньги будут потрачены на мою операцию в Германии. Всего собрано 222 EUR.
Отчётные документы:
Квитанция об оплате консультации
http://veronika-help.ucoz.org/_nw/0/55360686.jpg
Электронные билеты на поезд
http://veronika-help.ucoz.org/_nw/0/65122979.jpg
http://veronika-help.ucoz.org/_nw/0/01332224.jpg
http://veronika-help.ucoz.org/_nw/0/74192594.jpg
http://veronika-help.ucoz.org/_nw/0/44729207.jpg
Огромное спасибо всем, кто протянул руку помощи и помог оплатить поездку на консультацию к ортопеду из Мюнхена! Низкий вам поклон, дорогие друзья!
Отдельная благодарность Антону и Ольге Герасиным за помощь в Санкт-Петербурге!
Сейчас я жду из клиники заключение ортопеда и счёт на оплату лечения. Как только я получу документы, сразу напишу об этом.
- baranovskaya_v
- Гость RZN.info
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 15:39
Re: Барановская Вероника. Помогите встать с инвалидной коляски
Дорогие друзья!
Прошёл первый месяц жаркого лета, который был для меня жарким не только в план погоды. Ещё в мае я зарегистрировалась на централизованное тестирование, которое успешно прошла 13, 19 и 27 июня. Я сдавала русский язык, биологию и историю Беларуси. Уже пришли результаты по русскому и биологии: 72 и 71 балл соответственно (при максимальной оценке 100 баллов). Осталось дождаться результатов по истории, которые, как я думаю, будут более скромными, т. к. мне труднее даётся запоминание дат.
Также я сегодня прошла медкомиссию для поступления в вуз. Всё-таки я решила поступать в этом году, чтобы не терять время. Да, мне будет сложно учиться из-за ухудшения физического состояния и болей в стопах, т. к. подъем и спуск по лестнице даётся мне с огромным трудом. Но буду как-то приспосабливаться. Большой плюс в том, что учиться я буду заочно, поэтому мне нужно будет посещать занятия не каждый день, а только во время сессии. В крайнем случае, если будет совсем тяжело, я смогу взять академический отпуск на год и за это время решить вопрос со своим здоровьем.
Поездки на централизованное тестирование и поход в поликлинику показали, насколько из-за боли в стопах я завишу от посторонней помощи. Чтобы подняться или спуститься по лестнице, мне приходится или идти самой, преодолевая боль, которая становится сильнее с каждым шагом, или искать помощь троих крепких мужчин, которые поднимут или спустят меня по лестнице прямо в инвалидной коляске. Боль в стопах сильно ограничивает мою повседневную активность. Именно поэтому мне необходимо провести операцию, которая устранит причину боли: сильное укорочение мышц на левой ноге, которая попросту не даёт мне опуститься на пятку. Опора при ходьбе идёт на передний отдел стопы, первый плюснефаланговый сустав уже очень перегружен. Отсюда и выраженный болевой синдром, который можно устранить, только решив проблему с укорочением мышц. И без хирургического лечения мне не обойтись.
Классические операции с последующим гипсованием мне противопоказаны из-за выраженных гиперкинезов. Точнее, из-за сильной дистонии мышц. Я попросту не выдержу гипсование. Помочь мне согласился ортопед из Мюнхена Питер Берниус, на консультации у которого я была в начале мая. После хирургического лечения не потребуется гипсование. К тому же, Питер Берниус поможет мне решить проблему с дистонией, проведя алкогольный блок.
Клиника уже прислала мне заключение и счёт на операцию. Правда, заключение пока только на немецком языке, а счёт – на английском.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. СТРАНИЦА 1
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. СТРАНИЦА 2
СЧЁТ ИЗ КЛИНИКИ
Сейчас я ожидаю из клиники перевод заключения и счёта на русский язык, после чего смогу обратиться в благотворительный фонд с просьбой оплатить мне операцию по счёту. Надеюсь, что фонд возьмёт меня в сбор в этом году. Тогда у меня получится сделать операцию уже в этом году. Да, мне тогда придётся взять академический отпуск в вузе, если я поступлю, т. к. после операции последует длительное восстановление, мне придётся заново учиться ходить. Но чем раньше провести операцию, тем лучше, т. к. из-за постоянного сидения и отсутствия ходьбы (я даже по квартире передвигаюсь в инвалидной коляске) моё физическое состояние постепенно ухудшается.
В клинике за мной закрепили предварительную дату операции: 03.10.2019 года. Если фонд не возьмёт меня в сбор в этом году, операцию придётся переносить на более поздний срок.
Помимо оплаты самой операции нужны деньги на дорогу, проживание, визы и медицинскую страховку. Также необходимо будет приобрести специальную ортопедическую обувь и индивидуальные стельки. Те стельки, которые изготавливают у нас в Беларуси, вообще не работают. Стельки, которые будут нужны после операции, выглядят так, как на фотографии.
К сожалению, у меня нет возможности оплатить всё это самостоятельно, т. к. до поездки на операцию осталось всего 3 месяца. Финансовое положение нашей семьи очень непростое, т. к. в прошлом году у меня умер отец. Наш доход – это моя пенсия по инвалидности и пенсия мамы по возрасту, что в сумме составляет всего 255 евро в месяц. Поэтому я прошу помочь мне в оплате и дополнительных расходов.
Пока я не знаю, возьмётся ли фонд оплатить мне операцию, поэтому я буду вести сбор и на операцию. В случае, если фонд даст мне положительный ответ, сумма сбора будет уменьшена. Если не получится собрать необходимую сумму в срок, операцию придётся переносить.
Общая сумма сбора:
Счёт из клиники: 26.385,08 EUR
Поезд Орша – Берлин: 306,42 * 4 = 1.225,68 BYN (530 EUR)
Поезд Берлин – Мюнхен: 75,8 * 2 = 151,6 EUR
Такси Мюнхен: 70 * 2 = 140 EUR
Проживание: 200 * 2 = 400 EUR
Визы: 90 * 2 = 180 EUR
Страховка: 15 * 2 = 30 EUR
Обувь + стельки: 2.000 EUR
Всего: 29.816 EUR
На 01.07.2019 года собрано: 222 EUR
Осталось собрать: 29.594 EUR
Срок: 27.09.2019 года
Дорогие друзья! Мне очень нелегко просить о помощи, т. к. стоимость операции и дополнительных расходов просто огромна. Но это единственный для меня шанс улучшить физическое состояние, устранить боль в стопах и окончательно встать с инвалидной коляски. Вы можете мне помочь стать самостоятельной в плане передвижения. Каждый, даже самый маленький перевод, приблизит меня к заветной цели. Я буду благодарна всем, кто сможет мне помочь!
Прошёл первый месяц жаркого лета, который был для меня жарким не только в план погоды. Ещё в мае я зарегистрировалась на централизованное тестирование, которое успешно прошла 13, 19 и 27 июня. Я сдавала русский язык, биологию и историю Беларуси. Уже пришли результаты по русскому и биологии: 72 и 71 балл соответственно (при максимальной оценке 100 баллов). Осталось дождаться результатов по истории, которые, как я думаю, будут более скромными, т. к. мне труднее даётся запоминание дат.
Также я сегодня прошла медкомиссию для поступления в вуз. Всё-таки я решила поступать в этом году, чтобы не терять время. Да, мне будет сложно учиться из-за ухудшения физического состояния и болей в стопах, т. к. подъем и спуск по лестнице даётся мне с огромным трудом. Но буду как-то приспосабливаться. Большой плюс в том, что учиться я буду заочно, поэтому мне нужно будет посещать занятия не каждый день, а только во время сессии. В крайнем случае, если будет совсем тяжело, я смогу взять академический отпуск на год и за это время решить вопрос со своим здоровьем.
Поездки на централизованное тестирование и поход в поликлинику показали, насколько из-за боли в стопах я завишу от посторонней помощи. Чтобы подняться или спуститься по лестнице, мне приходится или идти самой, преодолевая боль, которая становится сильнее с каждым шагом, или искать помощь троих крепких мужчин, которые поднимут или спустят меня по лестнице прямо в инвалидной коляске. Боль в стопах сильно ограничивает мою повседневную активность. Именно поэтому мне необходимо провести операцию, которая устранит причину боли: сильное укорочение мышц на левой ноге, которая попросту не даёт мне опуститься на пятку. Опора при ходьбе идёт на передний отдел стопы, первый плюснефаланговый сустав уже очень перегружен. Отсюда и выраженный болевой синдром, который можно устранить, только решив проблему с укорочением мышц. И без хирургического лечения мне не обойтись.
Классические операции с последующим гипсованием мне противопоказаны из-за выраженных гиперкинезов. Точнее, из-за сильной дистонии мышц. Я попросту не выдержу гипсование. Помочь мне согласился ортопед из Мюнхена Питер Берниус, на консультации у которого я была в начале мая. После хирургического лечения не потребуется гипсование. К тому же, Питер Берниус поможет мне решить проблему с дистонией, проведя алкогольный блок.
Клиника уже прислала мне заключение и счёт на операцию. Правда, заключение пока только на немецком языке, а счёт – на английском.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. СТРАНИЦА 1
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. СТРАНИЦА 2
СЧЁТ ИЗ КЛИНИКИ
Сейчас я ожидаю из клиники перевод заключения и счёта на русский язык, после чего смогу обратиться в благотворительный фонд с просьбой оплатить мне операцию по счёту. Надеюсь, что фонд возьмёт меня в сбор в этом году. Тогда у меня получится сделать операцию уже в этом году. Да, мне тогда придётся взять академический отпуск в вузе, если я поступлю, т. к. после операции последует длительное восстановление, мне придётся заново учиться ходить. Но чем раньше провести операцию, тем лучше, т. к. из-за постоянного сидения и отсутствия ходьбы (я даже по квартире передвигаюсь в инвалидной коляске) моё физическое состояние постепенно ухудшается.
В клинике за мной закрепили предварительную дату операции: 03.10.2019 года. Если фонд не возьмёт меня в сбор в этом году, операцию придётся переносить на более поздний срок.
Помимо оплаты самой операции нужны деньги на дорогу, проживание, визы и медицинскую страховку. Также необходимо будет приобрести специальную ортопедическую обувь и индивидуальные стельки. Те стельки, которые изготавливают у нас в Беларуси, вообще не работают. Стельки, которые будут нужны после операции, выглядят так, как на фотографии.
К сожалению, у меня нет возможности оплатить всё это самостоятельно, т. к. до поездки на операцию осталось всего 3 месяца. Финансовое положение нашей семьи очень непростое, т. к. в прошлом году у меня умер отец. Наш доход – это моя пенсия по инвалидности и пенсия мамы по возрасту, что в сумме составляет всего 255 евро в месяц. Поэтому я прошу помочь мне в оплате и дополнительных расходов.
Пока я не знаю, возьмётся ли фонд оплатить мне операцию, поэтому я буду вести сбор и на операцию. В случае, если фонд даст мне положительный ответ, сумма сбора будет уменьшена. Если не получится собрать необходимую сумму в срок, операцию придётся переносить.
Общая сумма сбора:
Счёт из клиники: 26.385,08 EUR
Поезд Орша – Берлин: 306,42 * 4 = 1.225,68 BYN (530 EUR)
Поезд Берлин – Мюнхен: 75,8 * 2 = 151,6 EUR
Такси Мюнхен: 70 * 2 = 140 EUR
Проживание: 200 * 2 = 400 EUR
Визы: 90 * 2 = 180 EUR
Страховка: 15 * 2 = 30 EUR
Обувь + стельки: 2.000 EUR
Всего: 29.816 EUR
На 01.07.2019 года собрано: 222 EUR
Осталось собрать: 29.594 EUR
Срок: 27.09.2019 года
Дорогие друзья! Мне очень нелегко просить о помощи, т. к. стоимость операции и дополнительных расходов просто огромна. Но это единственный для меня шанс улучшить физическое состояние, устранить боль в стопах и окончательно встать с инвалидной коляски. Вы можете мне помочь стать самостоятельной в плане передвижения. Каждый, даже самый маленький перевод, приблизит меня к заветной цели. Я буду благодарна всем, кто сможет мне помочь!
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