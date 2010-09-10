Сообщение baranovskaya_v » 01 июл 2019, 23:23

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. СТРАНИЦА 1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. СТРАНИЦА 2

СЧЁТ ИЗ КЛИНИКИ

Общая сумма сбора:

Всего: 29.816 EUR



На 01.07.2019 года собрано: 222 EUR

Осталось собрать: 29.594 EUR

Срок: 27.09.2019 года

Дорогие друзья!Прошёл первый месяц жаркого лета, который был для меня жарким не только в план погоды. Ещё в мае я зарегистрировалась на централизованное тестирование, которое успешно прошла 13, 19 и 27 июня. Я сдавала русский язык, биологию и историю Беларуси. Уже пришли результаты по русскому и биологии: 72 и 71 балл соответственно (при максимальной оценке 100 баллов). Осталось дождаться результатов по истории, которые, как я думаю, будут более скромными, т. к. мне труднее даётся запоминание дат.Также я сегодня прошла медкомиссию для поступления в вуз. Всё-таки я решила поступать в этом году, чтобы не терять время. Да, мне будет сложно учиться из-за ухудшения физического состояния и болей в стопах, т. к. подъем и спуск по лестнице даётся мне с огромным трудом. Но буду как-то приспосабливаться. Большой плюс в том, что учиться я буду заочно, поэтому мне нужно будет посещать занятия не каждый день, а только во время сессии. В крайнем случае, если будет совсем тяжело, я смогу взять академический отпуск на год и за это время решить вопрос со своим здоровьем.Поездки на централизованное тестирование и поход в поликлинику показали, насколько из-за боли в стопах я завишу от посторонней помощи. Чтобы подняться или спуститься по лестнице, мне приходится или идти самой, преодолевая боль, которая становится сильнее с каждым шагом, или искать помощь троих крепких мужчин, которые поднимут или спустят меня по лестнице прямо в инвалидной коляске. Боль в стопах сильно ограничивает мою повседневную активность. Именно поэтому мне необходимо провести операцию, которая устранит причину боли: сильное укорочение мышц на левой ноге, которая попросту не даёт мне опуститься на пятку. Опора при ходьбе идёт на передний отдел стопы, первый плюснефаланговый сустав уже очень перегружен. Отсюда и выраженный болевой синдром, который можно устранить, только решив проблему с укорочением мышц. И без хирургического лечения мне не обойтись.Классические операции с последующим гипсованием мне противопоказаны из-за выраженных гиперкинезов. Точнее, из-за сильной дистонии мышц. Я попросту не выдержу гипсование. Помочь мне согласился ортопед из Мюнхена Питер Берниус, на консультации у которого я была в начале мая. После хирургического лечения не потребуется гипсование. К тому же, Питер Берниус поможет мне решить проблему с дистонией, проведя алкогольный блок.Клиника уже прислала мне заключение и счёт на операцию. Правда, заключение пока только на немецком языке, а счёт – на английском.Сейчас я ожидаю из клиники перевод заключения и счёта на русский язык, после чего смогу обратиться в благотворительный фонд с просьбой оплатить мне операцию по счёту. Надеюсь, что фонд возьмёт меня в сбор в этом году. Тогда у меня получится сделать операцию уже в этом году. Да, мне тогда придётся взять академический отпуск в вузе, если я поступлю, т. к. после операции последует длительное восстановление, мне придётся заново учиться ходить. Но чем раньше провести операцию, тем лучше, т. к. из-за постоянного сидения и отсутствия ходьбы (я даже по квартире передвигаюсь в инвалидной коляске) моё физическое состояние постепенно ухудшается.В клинике за мной закрепили предварительную дату операции: 03.10.2019 года. Если фонд не возьмёт меня в сбор в этом году, операцию придётся переносить на более поздний срок.Помимо оплаты самой операции нужны деньги на дорогу, проживание, визы и медицинскую страховку. Также необходимо будет приобрести специальную ортопедическую обувь и индивидуальные стельки. Те стельки, которые изготавливают у нас в Беларуси, вообще не работают. Стельки, которые будут нужны после операции, выглядят так, как на фотографии.К сожалению, у меня нет возможности оплатить всё это самостоятельно, т. к. до поездки на операцию осталось всего 3 месяца. Финансовое положение нашей семьи очень непростое, т. к. в прошлом году у меня умер отец. Наш доход – это моя пенсия по инвалидности и пенсия мамы по возрасту, что в сумме составляет всего 255 евро в месяц. Поэтому я прошу помочь мне в оплате и дополнительных расходов.Пока я не знаю, возьмётся ли фонд оплатить мне операцию, поэтому я буду вести сбор и на операцию. В случае, если фонд даст мне положительный ответ, сумма сбора будет уменьшена. Если не получится собрать необходимую сумму в срок, операцию придётся переносить.Счёт из клиники: 26.385,08 EURПоезд Орша – Берлин: 306,42 * 4 = 1.225,68 BYN (530 EUR)Поезд Берлин – Мюнхен: 75,8 * 2 = 151,6 EURТакси Мюнхен: 70 * 2 = 140 EURПроживание: 200 * 2 = 400 EURВизы: 90 * 2 = 180 EURСтраховка: 15 * 2 = 30 EURОбувь + стельки: 2.000 EURДорогие друзья! Мне очень нелегко просить о помощи, т. к. стоимость операции и дополнительных расходов просто огромна. Но это единственный для меня шанс улучшить физическое состояние, устранить боль в стопах и окончательно встать с инвалидной коляски. Вы можете мне помочь стать самостоятельной в плане передвижения. Каждый, даже самый маленький перевод, приблизит меня к заветной цели. Я буду благодарна всем, кто сможет мне помочь!