Сообщение baranovskaya_v » 21 окт 2019, 14:10

Отчёт о поступлениях:

Сумма к сбору: 29.816 EUR.

Всего собрано: 332 EUR.

Осталось собрать: 29.484 EUR.

Срок: 28.06.2020 года.

Теперь расскажу о своём состоянии здоровья. К сожалению, оно у меня несколько ухудшилось: усилилось дистоническое напряжение мышц, боль в стопах стала более выраженной. Ходить в результате становится сложнее. Сказалось то, что во время сессии мне приходилось каждый день подниматься на 4-й этаж. Года два назад для меня это было достаточно легко, т. к. я уделяла много времени именно отработке ходьбы по ступенькам. Но после того, как у меня усилились боли в стопах, подъём даже на 2-й этаж стал для меня проблематичен. Как раз после ходьбы по ступенькам боль в стопах становится более выраженной. Тот ортез, который я приобрела в середине июля, лишь немного разгружает сустав. Но при больших нагрузках боли всё равно есть, и мне пришлось возобновить приём нестероидных противовоспалительных средств. Дома я, конечно же, не перегружаю себя ходьбой по ступенькам. Но боль в стопах меньше не становится. И вот почему.Дело в том, что ортез, который я использую, неудобен для длительного ношения, т. к. он изготовлен не под мою ногу. Я покупала его уже готовым, и мне пришлось самостоятельно дорабатывать его под себя. Но, не имея необходимых знаний в области ортопедии и медицины в целом, не располагая качественными материалами, доработать ортез таким образом, чтобы он учитывал все проблемы и решал их, мне, конечно же, не удалось. И находиться в этом ортезе долго я не могу, поскольку он начинает вызывать у меня дискомфорт. Находясь дома, я могу в любой момент снять ортез и отдохнуть от него. А во время нахождения в университете мне приходилось быть в ортезе по 6-7 часов подряд. Из-за длительного дискомфорта у меня усилилась дистония.Прошло уже 2 недели после возвращения домой, а дистония у меня, к сожалею, по-прежнему сильная. Из-за того, что мышцы у меня напряжены и постоянно сокращаются, мне сложнее опускаться на пятки, нагрузка из-за этого идёт на передние отделы стоп. Боль в суставах, соответственно, увеличивается. Ходить мне сейчас достаточно тяжело. Мне нужно или продолжать приём нестероидных противовоспалительных средств, чтобы уменьшить боль, или снова ограничивать себя в ходьбе даже по дому. А это значит, что придётся сесть в инвалидную коляску, чего я очень не хочу делать. Получается какой-то замкнутый круг, из которого мне не удаётся вырваться.Сейчас, немного прикоснувшись к студенческой жизни, я отчётливо увидела, как мне мешает боль в стопах и зависимость от инвалидной коляски. В данный момент мне во всём помогает мама, но она не сможет всегда быть рядом. Силы у неё уже не те, что были даже 2-3 года назад. Всё чаще мама жалуется на боли в спине и ногах. И ей становится всё тяжелее возить меня в инвалидной коляске. Возраст берёт своё, маме уже 58 лет. И я понимаю, что в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться…Я много думала о сложившейся ситуации. Сейчас я понимаю, что мне необходимо сделать всё возможное, чтобы максимально улучшить своё физическое состояние и встать с инвалидной коляски. Я занимаюсь дома, выполняя рекомендации медиков. Но эти занятия, по большей степени, только поддерживают моё состояние. Чтобы достичь значительных улучшений, мне необходимо сделать операцию на ногах по устранению контрактур. Помочь мне могут в Германии. В Беларуси проведение хирургического лечения невозможно, поскольку у меня дистония. Она является противопоказанием для иммобилизации гипсовыми повязками. Хирург-ортопед из Мюнхена Питер Берниус предлагает провести более щадящий метод операции, после которого не требуется гипсование. Также он рекомендует мне так называемый алкогольный блок, который на долгое время уменьшит дистонию.Я понимаю, что собрать деньги на операцию в Германии будет очень нелегко. Но только благодаря этому лечению я смогу устранить причину болей в стопах. Поэтому я буду благодарна всем, кто откликнется на мою просьбу о помощи и внесёт свой посильный вклад в осуществление моей мечты – стать максимально независимой от посторонней помощи в плане передвижения!Помочь мне можно, перечислив деньги на следующие реквизиты:Пользователям СБЕРБАНК ОНЛАЙН:Если у вас есть карта Сбербанка, вы можете пополнить счет в Яндекс.Деньгах через систему «Сбербанк Онлайн» — мгновенно и без комиссии.Как пополнить счет:1. Войдите в систему «Сбербанк Онлайн» (нужно ввести идентификатор пользователя и пароль).2. В панели «Быстрая оплата» выберите «Яндекс.Деньги».3. Выберите карту, с которой хотите пополнить счет.4. Укажите номер счета в Яндекс.Деньгах 410013913939155 и сумму пополнения, затем нажмите «Продолжить».5. Подтвердите операцию одноразовым паролем.Яндекс.Деньги:410013913939155МТС (Беларусь):+375298975224Карта Беларусбанка:9112 0000 2515 8987 (до 12/20)27.08.2019 - 20 BYN (МТС)28.08.2019 - 12 BYN (Карта Беларусбанка)04.09.2019 - 50 BYN (МТС)20.10.2019 - 200 RUB (Яндекс)Всем огромное спасибо за помощь и веру в меня!