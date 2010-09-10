ЖК "Гоголь" СК "Единство"
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 12 сен 2016, 10:11
Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"
Сенди писал(а):По газовым плитам было обсуждение на страничках ранее. В проектную декларацию внесены изменения и плит не будет.
это самих плит не будет.мы их сами должны купить.тут обсуждаеться какая плита будит газовая или электрическая(ну которую жильцы должны купить)
Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"
Можете купить любую плиту или варочную панель и духовой шкаф. Газ у Вас будет на кухне подведен к котлу, поэтому тип плиты зависит от Вашего предпочтения.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 12 сен 2016, 10:11
Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"
[quote="Сенди"]Можете купить любую плиту или варочную панель и духовой шкаф. Газ у Вас будет на кухне подведен к котлу, поэтому тип плиты зависит от Вашего предпочтения.[/quo просто здесь одна женьщина уверяет что будут не газовые плиты а электрические.обьясняя тем что выше 10 этажа газовые плиты не льзя.
Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"
Газ проведут и можно. И ниже 10, и выше 10.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 12 сен 2016, 10:11
Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"
mslayer писал(а):Газ проведут и можно. И ниже 10, и выше 10.
да я про тоже
Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"
ирина 1984 писал(а):обьясняя тем что выше 10 этажа газовые плиты не льзя.
Насколько я знаю это уже устаревшие и неактуальные требования.
В проектной декларации Гоголя написано:
"Отопление и горячее водоснабжение квартир осуществляется от индивидуальных газовых котлов, установленных на кухнях. В каждой квартире предусматривается установка электромагнитного клапана, отключающего устройства, фильтра, счетчика газа и газовой плиты. Система отопления квартир принята лучевая от распределительных гребенок."
Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"
Marauder писал(а):ирина 1984 писал(а):обьясняя тем что выше 10 этажа газовые плиты не льзя.
Насколько я знаю это уже устаревшие и неактуальные требования.
В проектной декларации Гоголя написано:
"Отопление и горячее водоснабжение квартир осуществляется от индивидуальных газовых котлов, установленных на кухнях. В каждой квартире предусматривается установка электромагнитного клапана, отключающего устройства, фильтра, счетчика газа и газовой плиты. Система отопления квартир принята лучевая от распределительных гребенок."
но проектная декларация менялась: 1.1. В разделе Информация о проекте строительства в пункте № 6 фразу: «В каждой квартире предусматривается установка электромагнитного клапана, отключающего устройства, фильтра, счетчика газа и газовая плита» читать в следующей редакции: «В каждой квартире предусматривается установка электромагнитного клапана, отключающего устройства, фильтра, счетчика газа».
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 12 сен 2016, 10:11
Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"
у кого есть какие нибудь новости о нашем доме жк гоголь???
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 19 ноя 2013, 22:46
Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"
Ой! Вчера услышала от одной знакомой, которая работала по ночам в цветочной палатке рядом со стройкой, что в этом доме во время стройки падали лестничные марши с 7-го этажа. Ну.. может и не верная информация, может и не марши.. Но, в роще болтают.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 12 сен 2016, 10:11
Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"
Superpanda писал(а):Ой! Вчера услышала от одной знакомой, которая работала по ночам в цветочной палатке рядом со стройкой, что в этом доме во время стройки падали лестничные марши с 7-го этажа. Ну.. может и не верная информация, может и не марши.. Но, в роще болтают.
что то я вас не поняла что за лестничные марши????
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 19 ноя 2013, 22:46
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 12 сен 2016, 10:11
Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"
интересно а как это могли видеть.если дом полностью построен и доделывается отделка подьездов.скоро сдача дома
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 19 ноя 2013, 22:46
Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"
Во время строительства, не после отделки. Гремели говорят сильно.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 12 сен 2016, 10:11
Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"
а ну это давно было.про каждый дом можно что то да и сказать
Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"
Там падала плита во время строительства. Ребята которые туда цемент возили меня отговорили купить. Но я думаю все переделали как надо. Но дом симпатичный получился .
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 12 сен 2016, 10:11
Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"
hymn1990 писал(а):Там падала плита во время строительства. Ребята которые туда цемент возили меня отговорили купить. Но я думаю все переделали как надо. Но дом симпатичный получился .
да понятно переделали всё.что то если не так город просто не примет.а так про многие дома наслышана и ни чё люди живут и всё нормально
Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"
Если дом монолитный, то какая плита могла упасть? Лестничные марши не льют на стройке-их можно и уронить
Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"
История c падением плиты в монолитном доме, коим является Гоголь, кажется и правда фантастикой) Я хоть в строительстве малопонимаю, но лестничный марш в полтонны представляю, ставили загородом такой себе. Вечная штука. Может они и сложились каким-то чудом, что опять же крайне маловероятно.
Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"
Доброго времени суток! Есть у кого-нибудь свежая информация? Когда ключи будут давать? Когда документы можно будет оформлять? Что там вообще происходит?
Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"
Фасад дома очень красивый, помимо этого дом на гарантии...
Но кто-то уже умудрился его испортить своими неправильно установленными кондиционерами...
УСТАНАВЛИВАЙТЕ ИХ, ЧТОБЫ ЧЕРНЫЕ ШЛАНГИ НЕ БЫЛИ ВИДНЫ С УЛИЦЫ !!! Такая некачественная установка портит фасад. При коллективной жалобе могут по суду заставить устранить за счет установившего собственника. Прецеденты уже были.
Но кто-то уже умудрился его испортить своими неправильно установленными кондиционерами...
УСТАНАВЛИВАЙТЕ ИХ, ЧТОБЫ ЧЕРНЫЕ ШЛАНГИ НЕ БЫЛИ ВИДНЫ С УЛИЦЫ !!! Такая некачественная установка портит фасад. При коллективной жалобе могут по суду заставить устранить за счет установившего собственника. Прецеденты уже были.
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