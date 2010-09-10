Сообщение Superpanda » 12 окт 2016, 10:33

Ой! Вчера услышала от одной знакомой, которая работала по ночам в цветочной палатке рядом со стройкой, что в этом доме во время стройки падали лестничные марши с 7-го этажа. Ну.. может и не верная информация, может и не марши.. Но, в роще болтают.