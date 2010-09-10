ЖК "Гоголь" СК "Единство"

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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ирина 1984
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 12 сен 2016, 10:11

Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"

Сообщение ирина 1984 » 21 сен 2016, 12:30

Сенди писал(а):По газовым плитам было обсуждение на страничках ранее. В проектную декларацию внесены изменения и плит не будет.

это самих плит не будет.мы их сами должны купить.тут обсуждаеться какая плита будит газовая или электрическая(ну которую жильцы должны купить)
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Сенди
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 27 фев 2016, 14:21

Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"

Сообщение Сенди » 22 сен 2016, 11:01

Можете купить любую плиту или варочную панель и духовой шкаф. Газ у Вас будет на кухне подведен к котлу, поэтому тип плиты зависит от Вашего предпочтения.
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ирина 1984
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 12 сен 2016, 10:11

Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"

Сообщение ирина 1984 » 22 сен 2016, 12:29

[quote="Сенди"]Можете купить любую плиту или варочную панель и духовой шкаф. Газ у Вас будет на кухне подведен к котлу, поэтому тип плиты зависит от Вашего предпочтения.[/quo просто здесь одна женьщина уверяет что будут не газовые плиты а электрические.обьясняя тем что выше 10 этажа газовые плиты не льзя.
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mslayer
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 15:31

Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"

Сообщение mslayer » 22 сен 2016, 15:58

Газ проведут и можно. И ниже 10, и выше 10.
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ирина 1984
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 12 сен 2016, 10:11

Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"

Сообщение ирина 1984 » 22 сен 2016, 16:07

mslayer писал(а):Газ проведут и можно. И ниже 10, и выше 10.

да я про тоже
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Marauder
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 22 дек 2015, 00:26

Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"

Сообщение Marauder » 22 сен 2016, 20:53

ирина 1984 писал(а):обьясняя тем что выше 10 этажа газовые плиты не льзя.


Насколько я знаю это уже устаревшие и неактуальные требования.

В проектной декларации Гоголя написано:
"Отопление и горячее водоснабжение квартир осуществляется от индивидуальных газовых котлов, установленных на кухнях. В каждой квартире предусматривается установка электромагнитного клапана, отключающего устройства, фильтра, счетчика газа и газовой плиты. Система отопления квартир принята лучевая от распределительных гребенок."
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pastsh
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 07 янв 2015, 23:37

Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"

Сообщение pastsh » 22 сен 2016, 22:05

Marauder писал(а):
ирина 1984 писал(а):обьясняя тем что выше 10 этажа газовые плиты не льзя.


Насколько я знаю это уже устаревшие и неактуальные требования.

В проектной декларации Гоголя написано:
"Отопление и горячее водоснабжение квартир осуществляется от индивидуальных газовых котлов, установленных на кухнях. В каждой квартире предусматривается установка электромагнитного клапана, отключающего устройства, фильтра, счетчика газа и газовой плиты. Система отопления квартир принята лучевая от распределительных гребенок."


но проектная декларация менялась: 1.1. В разделе Информация о проекте строительства в пункте № 6 фразу: «В каждой квартире предусматривается установка электромагнитного клапана, отключающего устройства, фильтра, счетчика газа и газовая плита» читать в следующей редакции: «В каждой квартире предусматривается установка электромагнитного клапана, отключающего устройства, фильтра, счетчика газа».
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ирина 1984
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 12 сен 2016, 10:11

Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"

Сообщение ирина 1984 » 12 окт 2016, 08:49

у кого есть какие нибудь новости о нашем доме жк гоголь???
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Superpanda
Гость RZN.info
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 19 ноя 2013, 22:46

Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"

Сообщение Superpanda » 12 окт 2016, 10:33

Ой! Вчера услышала от одной знакомой, которая работала по ночам в цветочной палатке рядом со стройкой, что в этом доме во время стройки падали лестничные марши с 7-го этажа. Ну.. может и не верная информация, может и не марши.. Но, в роще болтают.
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ирина 1984
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 12 сен 2016, 10:11

Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"

Сообщение ирина 1984 » 12 окт 2016, 13:56

Superpanda писал(а):Ой! Вчера услышала от одной знакомой, которая работала по ночам в цветочной палатке рядом со стройкой, что в этом доме во время стройки падали лестничные марши с 7-го этажа. Ну.. может и не верная информация, может и не марши.. Но, в роще болтают.

что то я вас не поняла что за лестничные марши????
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Superpanda
Гость RZN.info
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 19 ноя 2013, 22:46

Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"

Сообщение Superpanda » 12 окт 2016, 14:11

https://www.google.ru/search?q=%D0%BB%D ... E3BOI4M%3A
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ирина 1984
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 12 сен 2016, 10:11

Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"

Сообщение ирина 1984 » 12 окт 2016, 14:29

интересно а как это могли видеть.если дом полностью построен и доделывается отделка подьездов.скоро сдача дома
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Superpanda
Гость RZN.info
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 19 ноя 2013, 22:46

Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"

Сообщение Superpanda » 12 окт 2016, 14:35

Во время строительства, не после отделки. Гремели говорят сильно.
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ирина 1984
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 12 сен 2016, 10:11

Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"

Сообщение ирина 1984 » 12 окт 2016, 14:49

а ну это давно было.про каждый дом можно что то да и сказать
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hymn1990
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 окт 2016, 17:10

Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"

Сообщение hymn1990 » 13 окт 2016, 17:17

Там падала плита во время строительства. Ребята которые туда цемент возили меня отговорили купить. Но я думаю все переделали как надо. Но дом симпатичный получился .
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ирина 1984
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 12 сен 2016, 10:11

Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"

Сообщение ирина 1984 » 14 окт 2016, 08:52

hymn1990 писал(а):Там падала плита во время строительства. Ребята которые туда цемент возили меня отговорили купить. Но я думаю все переделали как надо. Но дом симпатичный получился .

да понятно переделали всё.что то если не так город просто не примет.а так про многие дома наслышана и ни чё люди живут и всё нормально
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Сенди
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 27 фев 2016, 14:21

Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"

Сообщение Сенди » 14 окт 2016, 20:58

Если дом монолитный, то какая плита могла упасть? Лестничные марши не льют на стройке-их можно и уронить :)
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Fantom_11
Гость RZN.info
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:20

Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"

Сообщение Fantom_11 » 16 ноя 2016, 12:09

История c падением плиты в монолитном доме, коим является Гоголь, кажется и правда фантастикой) Я хоть в строительстве малопонимаю, но лестничный марш в полтонны представляю, ставили загородом такой себе. Вечная штука. Может они и сложились каким-то чудом, что опять же крайне маловероятно.
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irisshka
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 22 дек 2009, 17:10

Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"

Сообщение irisshka » 19 дек 2016, 15:50

Доброго времени суток! Есть у кого-нибудь свежая информация? Когда ключи будут давать? Когда документы можно будет оформлять? Что там вообще происходит?
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ldouaweq
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Сегодня, 15:09

Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"

Сообщение ldouaweq » Сегодня, 15:16

Фасад дома очень красивый, помимо этого дом на гарантии...
Но кто-то уже умудрился его испортить своими неправильно установленными кондиционерами...
УСТАНАВЛИВАЙТЕ ИХ, ЧТОБЫ ЧЕРНЫЕ ШЛАНГИ НЕ БЫЛИ ВИДНЫ С УЛИЦЫ !!! Такая некачественная установка портит фасад. При коллективной жалобе могут по суду заставить устранить за счет установившего собственника. Прецеденты уже были.
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