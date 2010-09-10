Сообщение Иван Баклажан » 5 минут назад

Почитал я письмо и меня удивили требования участия в собрании - выписка из ЕГРП и акт приёма-пердачи. Откуда они у нас могут быть если квартиры ещё никто не принял, а дом не поставлен на кадастровый учёт?