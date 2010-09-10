ЖК "Гоголь" СК "Единство"

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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RazanSity
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 30 янв 2017, 18:46

Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"

Сообщение RazanSity » 30 янв 2017, 18:49

Всем добрый вечер! Кто-нибудь слышал про собрание собственников жилья около нашего дома 6 февраля в 18.00 ?
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serg1111
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 27 май 2015, 22:34

Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"

Сообщение serg1111 » 30 янв 2017, 22:15

Говорят, письма по почте приходили, только не понятно во сколько, кто говорит,что в 18.00, а кто в 17.30
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irisshka
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 22 дек 2009, 17:10

Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"

Сообщение irisshka » 31 янв 2017, 06:51

Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, кто в курсе - после получения сообщения о готовности дома дальнейшие действия какие?
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RazanSity
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 30 янв 2017, 18:46

Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"

Сообщение RazanSity » 31 янв 2017, 12:13

Да,письма присылали по почте. В 17.30 будет регистрация всех пришедших,а в 18.00 - само собрание.
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Иван Баклажан
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 21:06

Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"

Сообщение Иван Баклажан » Сегодня, 01:17

Почитал я письмо и меня удивили требования участия в собрании - выписка из ЕГРП и акт приёма-пердачи. Откуда они у нас могут быть если квартиры ещё никто не принял, а дом не поставлен на кадастровый учёт?
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Иван Баклажан
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 21:06

Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"

Сообщение Иван Баклажан » 41 минуту назад

Да и как вообще мы можем там что то решать если формально мы ещё не являемся собственниками жилья, а только участниками долевого строительства. Сия бумага расходится с с сообщением полученным в юр. отделе компании.
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