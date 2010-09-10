Сообщение .RM. » Сегодня, 11:47

Иван Баклажан писал(а): Почитал я письмо и меня удивили требования участия в собрании - выписка из ЕГРП и акт приёма-пердачи. Откуда они у нас могут быть если квартиры ещё никто не принял, а дом не поставлен на кадастровый учёт?

Это скорее делается для того,чтобы кворум необходимый собрать для голосования за свою УК.Т.е. они кучу квартир оформили на определенную группу лиц и у тех все документы готовы.Когда вы все оформите,то вдруг узнаете,что было голосование и большинство избрало их УК)))Обычная практика стройкомпаний