ЖК "Гоголь" СК "Единство"
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"
Всем добрый вечер! Кто-нибудь слышал про собрание собственников жилья около нашего дома 6 февраля в 18.00 ?
Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"
Говорят, письма по почте приходили, только не понятно во сколько, кто говорит,что в 18.00, а кто в 17.30
Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, кто в курсе - после получения сообщения о готовности дома дальнейшие действия какие?
Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"
Да,письма присылали по почте. В 17.30 будет регистрация всех пришедших,а в 18.00 - само собрание.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 21 янв 2016, 21:06
Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"
Почитал я письмо и меня удивили требования участия в собрании - выписка из ЕГРП и акт приёма-пердачи. Откуда они у нас могут быть если квартиры ещё никто не принял, а дом не поставлен на кадастровый учёт?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 21 янв 2016, 21:06
Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"
Да и как вообще мы можем там что то решать если формально мы ещё не являемся собственниками жилья, а только участниками долевого строительства. Сия бумага расходится с с сообщением полученным в юр. отделе компании.
Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"
Иван Баклажан писал(а):Почитал я письмо и меня удивили требования участия в собрании - выписка из ЕГРП и акт приёма-пердачи. Откуда они у нас могут быть если квартиры ещё никто не принял, а дом не поставлен на кадастровый учёт?
Это скорее делается для того,чтобы кворум необходимый собрать для голосования за свою УК.
Т.е. они кучу квартир оформили на определенную группу лиц и у тех все документы готовы.
Когда вы все оформите,то вдруг узнаете,что было голосование и большинство избрало их УК)))
Обычная практика стройкомпаний
http://vk.com/remontkv62
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