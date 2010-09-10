ЖК "Гоголь" СК "Единство"
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"
Уважаемые собственники, будь аккуратны со своим, а тем более с общедомовым имуществом. Ведь это наша собственность. И менять, ремонтировать то что не надо !!! будем за свои кровные. Цена собственности сейчас от многого зависит, в том числе и от внешнего вида дома.
Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"
ldouaweq писал(а):Фасад дома очень красивый, помимо этого дом на гарантии...
Но кто-то уже умудрился его испортить своими неправильно установленными кондиционерами...
УСТАНАВЛИВАЙТЕ ИХ, ЧТОБЫ ЧЕРНЫЕ ШЛАНГИ НЕ БЫЛИ ВИДНЫ С УЛИЦЫ !!! Такая некачественная установка портит фасад. При коллективной жалобе могут по суду заставить устранить за счет установившего собственника. Прецеденты уже были.
Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"
ldouaweq писал(а):Фасад дома очень красивый, помимо этого дом на гарантии...
Но кто-то уже умудрился его испортить своими неправильно установленными кондиционерами...
УСТАНАВЛИВАЙТЕ ИХ, ЧТОБЫ ЧЕРНЫЕ ШЛАНГИ НЕ БЫЛИ ВИДНЫ С УЛИЦЫ !!! Такая некачественная установка портит фасад. При коллективной жалобе могут по суду заставить устранить за счет установившего собственника. Прецеденты уже были.
Присоединяюсь к просьбе. Дом и правда получился симпатичным. Также попрошу не свинячить (под окнами полно мусора) и вести шумные работы в определенное законом время!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 22 мар 2017, 18:27
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