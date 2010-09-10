ЖК "Гоголь" СК "Единство"
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"
Уважаемые собственники, будь аккуратны со своим, а тем более с общедомовым имуществом. Ведь это наша собственность. И менять, ремонтировать то что не надо !!! будем за свои кровные. Цена собственности сейчас от многого зависит, в том числе и от внешнего вида дома.
Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"
ldouaweq писал(а):Фасад дома очень красивый, помимо этого дом на гарантии...
Но кто-то уже умудрился его испортить своими неправильно установленными кондиционерами...
УСТАНАВЛИВАЙТЕ ИХ, ЧТОБЫ ЧЕРНЫЕ ШЛАНГИ НЕ БЫЛИ ВИДНЫ С УЛИЦЫ !!! Такая некачественная установка портит фасад. При коллективной жалобе могут по суду заставить устранить за счет установившего собственника. Прецеденты уже были.
Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"
ldouaweq писал(а):Фасад дома очень красивый, помимо этого дом на гарантии...
Но кто-то уже умудрился его испортить своими неправильно установленными кондиционерами...
УСТАНАВЛИВАЙТЕ ИХ, ЧТОБЫ ЧЕРНЫЕ ШЛАНГИ НЕ БЫЛИ ВИДНЫ С УЛИЦЫ !!! Такая некачественная установка портит фасад. При коллективной жалобе могут по суду заставить устранить за счет установившего собственника. Прецеденты уже были.
Присоединяюсь к просьбе. Дом и правда получился симпатичным. Также попрошу не свинячить (под окнами полно мусора) и вести шумные работы в определенное законом время!
Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"
Всем здравствуйте! Кто-нибудь знает, сколько же у нас будет содержание жилья стоить?
Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"
Нашла тарифы. Мягко сказать в шоке
Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"
Где нашли ? и какие они?
Кстати, как в доме с вытяжкой?
Кстати, как в доме с вытяжкой?
Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"
ldouaweq писал(а):и какие они?
Кстати, как в доме с вытяжкой?
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Re: ЖК "Гоголь" СК "Единство"
За полгода с момента сдачи дом превращается в бомжатник. На лестницах и в лифтах гадят, воруют лампы освещения, дверные ручки. Домофоны и ворота не работают-заходи кто хочет. Диспетчер пускает всех подряд. От бизнес-класса только тарифы. За общедомовое освещение начисляют почти по 7р. с кв. м. В месяц при метраже квартиры в 90 кв.м. отдай УК Единство более 600р. Контролеры-дворецкие ничего не знают, ничего не решают, а им тоже заплати по 6 р. с кв. м. Убирают, как придется. Г-но может лежать на лестнице не одну неделю. Уже начинаю сожалеть о приобретенной квартире в Гоголе.
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