Сообщение Сенди » Сегодня, 21:34

За полгода с момента сдачи дом превращается в бомжатник. На лестницах и в лифтах гадят, воруют лампы освещения, дверные ручки. Домофоны и ворота не работают-заходи кто хочет. Диспетчер пускает всех подряд. От бизнес-класса только тарифы. За общедомовое освещение начисляют почти по 7р. с кв. м. В месяц при метраже квартиры в 90 кв.м. отдай УК Единство более 600р. Контролеры-дворецкие ничего не знают, ничего не решают, а им тоже заплати по 6 р. с кв. м. Убирают, как придется. Г-но может лежать на лестнице не одну неделю. Уже начинаю сожалеть о приобретенной квартире в Гоголе.