Какой крем для рук вы покупаете?
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Re: Какой крем для рук вы покупаете?
Я обычным детским кремом руки мажу каждый вечер и за пол часа до выхода на улицу.
Re: Какой крем для рук вы покупаете?
Бархатные ручки.
Re: Какой крем для рук вы покупаете?
Последний взяла Сто рецептов красоты, не плохой, раньше Бархатные ручки были
Re: Какой крем для рук вы покупаете?
Бархатные ручки ну совсем не нравится. Для меня запах резковат, да и эффект такой себе. У Биокона есть очень классный увлажняющий крем. Так и называется "для сухой кожи рук". На вид тюбик как у дешевой зубной пасты, но зато эффект какой
Re: Какой крем для рук вы покупаете?
Я Faberlik кремом для зимы пользуюсь, за пол часа ,перед выходом, мажу..
Re: Какой крем для рук вы покупаете?
Мне Веледа очень нравится. Кожа как бархатная становится
Re: Какой крем для рук вы покупаете?
бархатные ручки
Re: Какой крем для рук вы покупаете?
Мне ещё белорусские крема нравятся.
Re: Какой крем для рук вы покупаете?
нивеа в большой банке такой
Re: Какой крем для рук вы покупаете?
И мне Нивея больше всего нравится
Re: Какой крем для рук вы покупаете?
Я сейчас использую Дав универсальный.
Re: Какой крем для рук вы покупаете?
мне гарньер очень понравился
Re: Какой крем для рук вы покупаете?
Я бархатные ручки покупаю ну или нивея в синей упаковке.
Re: Какой крем для рук вы покупаете?
И я за Бархатные ручки. Не могу сказать, что пользуюсь этой косметикой давно, но уже сполна оценила все ее свойства. Подбирала крем для сухих рук здесь , это прям моя проблема. Все время кожу рук сушило и нужно было подобрать что то действительно работающее. И у меня это получилось
Re: Какой крем для рук вы покупаете?
Edigzn писал(а):И я за Бархатные ручки.
Тоже раньше пользовалась этим кремом, но потом с подругой заказали на пробу косметику из Индии Himalaya Herbals. Лучше крема я не пробовала, он не просто увлажняет кожу на время, он ее лечит. Ведь в состав этой косметики входят природные ингредиенты и натуральные масла. Поэтому кожа рук у меня в любой сезон отлично выглядит и на ощупь мягкая и бархатистая)
Re: Какой крем для рук вы покупаете?
Мне нравятся детские крема, они очень нежной делают кожу и эффект держится дольше взрослых.
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