Сообщение Azaliya » 20 фев 2016, 23:02

Бархатные ручки ну совсем не нравится. Для меня запах резковат, да и эффект такой себе. У Биокона есть очень классный увлажняющий крем. Так и называется "для сухой кожи рук". На вид тюбик как у дешевой зубной пасты, но зато эффект какой