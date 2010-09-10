Какой крем для рук вы покупаете?
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Re: Какой крем для рук вы покупаете?
Бархатные ручки.
Re: Какой крем для рук вы покупаете?
Последний взяла Сто рецептов красоты, не плохой, раньше Бархатные ручки были
Re: Какой крем для рук вы покупаете?
Бархатные ручки ну совсем не нравится. Для меня запах резковат, да и эффект такой себе. У Биокона есть очень классный увлажняющий крем. Так и называется "для сухой кожи рук". На вид тюбик как у дешевой зубной пасты, но зато эффект какой
Re: Какой крем для рук вы покупаете?
Я Faberlik кремом для зимы пользуюсь, за пол часа ,перед выходом, мажу..
Re: Какой крем для рук вы покупаете?
Мне Веледа очень нравится. Кожа как бархатная становится
Re: Какой крем для рук вы покупаете?
бархатные ручки
Re: Какой крем для рук вы покупаете?
Мне ещё белорусские крема нравятся.
Re: Какой крем для рук вы покупаете?
нивеа в большой банке такой
Re: Какой крем для рук вы покупаете?
И мне Нивея больше всего нравится
Re: Какой крем для рук вы покупаете?
мне гарньер очень понравился
Re: Какой крем для рук вы покупаете?
Я бархатные ручки покупаю ну или нивея в синей упаковке.
Re: Какой крем для рук вы покупаете?
Edigzn писал(а):И я за Бархатные ручки.
Тоже раньше пользовалась этим кремом, но потом с подругой заказали на пробу косметику из Индии Himalaya Herbals. Лучше крема я не пробовала, он не просто увлажняет кожу на время, он ее лечит. Ведь в состав этой косметики входят природные ингредиенты и натуральные масла. Поэтому кожа рук у меня в любой сезон отлично выглядит и на ощупь мягкая и бархатистая)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 19 окт 2016, 19:58
Re: Какой крем для рук вы покупаете?
Я перепробовала много разных кремов, как дорогих, так и дешевых. Из недорогих неплохой орифлейн фиолетовая упаковка, ивраше и нивея. Но все равно без комплексного подхода зимой не обойтись. Очень хорошая статья на эту тему: http://vogue.ua/article/beauty/ukhod/a- ... i-ruk.html Мне действительно помогают процедуры по питанию и защите для рук. Отлично справляются с сухостью масла.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 152
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Какой крем для рук вы покупаете?
а кто использовал парафин для рук?
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