Какой крем для рук вы покупаете?

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innulia
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 17:11

Re: Какой крем для рук вы покупаете?

Сообщение innulia » 05 фев 2016, 17:23

Бархатные ручки.
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Lenka83
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 06 май 2015, 13:32

Re: Какой крем для рук вы покупаете?

Сообщение Lenka83 » 11 фев 2016, 19:06

Последний взяла Сто рецептов красоты, не плохой, раньше Бархатные ручки были
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Azaliya
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 15:27

Re: Какой крем для рук вы покупаете?

Сообщение Azaliya » 20 фев 2016, 23:02

Бархатные ручки ну совсем не нравится. Для меня запах резковат, да и эффект такой себе. У Биокона есть очень классный увлажняющий крем. Так и называется "для сухой кожи рук". На вид тюбик как у дешевой зубной пасты, но зато эффект какой
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Katarinna
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 19:47

Re: Какой крем для рук вы покупаете?

Сообщение Katarinna » 22 фев 2016, 22:52

Я Faberlik кремом для зимы пользуюсь, за пол часа ,перед выходом, мажу..
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Kadi
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 16 мар 2016, 03:08

Re: Какой крем для рук вы покупаете?

Сообщение Kadi » 15 апр 2016, 19:30

Мне Веледа очень нравится. Кожа как бархатная становится
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Doge
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 апр 2016, 15:26

Re: Какой крем для рук вы покупаете?

Сообщение Doge » 27 апр 2016, 15:33

бархатные ручки
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Katarinna
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 19:47

Re: Какой крем для рук вы покупаете?

Сообщение Katarinna » 02 май 2016, 21:29

Мне ещё белорусские крема нравятся.
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AndreevaS
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 май 2016, 08:40

Re: Какой крем для рук вы покупаете?

Сообщение AndreevaS » 22 май 2016, 10:03

нивеа в большой банке такой
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Siera
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 апр 2016, 07:22

Re: Какой крем для рук вы покупаете?

Сообщение Siera » 07 июн 2016, 17:26

И мне Нивея больше всего нравится
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Лилия К.
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 июн 2016, 23:31

Re: Какой крем для рук вы покупаете?

Сообщение Лилия К. » 25 июл 2016, 23:35

мне гарньер очень понравился
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Поля
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 02 июн 2014, 01:03

Re: Какой крем для рук вы покупаете?

Сообщение Поля » 14 авг 2016, 14:01

Я бархатные ручки покупаю ну или нивея в синей упаковке.
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Fenics
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 дек 2016, 15:23

Re: Какой крем для рук вы покупаете?

Сообщение Fenics » 20 дек 2016, 15:41

Edigzn писал(а):И я за Бархатные ручки.

Тоже раньше пользовалась этим кремом, но потом с подругой заказали на пробу косметику из Индии Himalaya Herbals. Лучше крема я не пробовала, он не просто увлажняет кожу на время, он ее лечит. Ведь в состав этой косметики входят природные ингредиенты и натуральные масла. Поэтому кожа рук у меня в любой сезон отлично выглядит и на ощупь мягкая и бархатистая)
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AnastasiyaKey
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 19 окт 2016, 19:58

Re: Какой крем для рук вы покупаете?

Сообщение AnastasiyaKey » 28 дек 2016, 14:43

Я перепробовала много разных кремов, как дорогих, так и дешевых. Из недорогих неплохой орифлейн фиолетовая упаковка, ивраше и нивея. Но все равно без комплексного подхода зимой не обойтись. Очень хорошая статья на эту тему: http://vogue.ua/article/beauty/ukhod/a- ... i-ruk.html Мне действительно помогают процедуры по питанию и защите для рук. Отлично справляются с сухостью масла.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Какой крем для рук вы покупаете?

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 14:46

а кто использовал парафин для рук?
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