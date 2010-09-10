Сообщение valentin88 » 10 июн 2015, 12:01

За относительно короткое время Россия сумела создать уникальный рынок страховых услуг, подобного которому нет ни в одной стране мира. Его уникальность держится не на востребованности услуг страховщиков, с этим у нас как раз все очень плохо, и не на надежности страховых компаний, лицензии у которых отзывают сплошным потоком. Уникальность российского страхового рынка заключается в той легкости и безнаказанности одурачивания населения страны, в первую очередь – автомобилистов, и быстрого зарабатывания на них огромных денег.

Когда страховщики в начале 2000-х просили правительство ввести закон об ОСАГО, они обещали автомобилистам райскую жизнь – дескать, исчезнут пресловутые «разборки на дорогах», бандиты перестанут заниматься вымогательствами у виновников ДТП в пользу пострадавших. А еще снизится аварийность и число россиян, погибающих ежегодно на российских дорогах. Нужно сказать, что наше население очень доверчиво откликнулось на этот закон, хотя со стороны независимого экспертного сообщества развернулась весьма бурная критика данной инициативы. Главная претензия, которую выдвигали общественники и ряд депутатов против закона об ОСАГО, сводилась к непрозрачности ценообразования и сговору страховщиков с целью завышения базового тарифа на ОСАГО.Тем не менее, автовладельцы уже в первый год (по состоянию на 1 января 2004 года) показали совершенно фантастический охват российского автотранспорта автогражданкой белее, чем в 95%. Как признавался тогда толкач закона об ОСАГО гендиректор СК «Согласие» и президент РАСОВТ Игорь Жук, он сам не ожидал такой активности. Столь массовое приобретение полисов ОСАГО, превысившее аналогичные старты обязательного страхования автогражданской ответственности в развитых странах, не могло объясняться только угрозой штрафов. Да и гаишники первый год смотрели сквозь пальцы на отсутствие полиса, ограничиваясь внушением.Во многом это было стремлением к цивилизованной жизни после «лихих 90-х», появлением относительно массовой доли иномарок на российских дорогах и относительного достатка в семьях. Казалось бы, став обладателями ключа к 35 миллионам семей автовладельцев, страховщики дальше встанут на ноги, начнут развиваться за счет добровольных видов – страхования жизни, жилья и так далее. Но случилось ровно то, о чем предупреждали критики ОСАГО – получив такой роскошный подарок, страховые компании совсем расслабились и перестали предпринимать хоть какие-то усилия по самостоятельному развитию рынка, рассчитывая только на обязательные и принудительные виды страхования. ОСАГО у них продавали агенты и брокеры у МРЭО за 30-40% от стоимости полиса, каско – автосалоны и банки за 40-50%. Потом поднялась волна потребительского кредитования, и на страховщиков свалился новый подарок – страхование жизни и здоровья заемщиков. Тут уже комиссионное вознаграждение банкам доходило до 70 и даже 90%. В общем, все у страховщиков было хорошо, пока не грянул кризис.Какой уж там кадровый дефицит случился в страховом надзоре, непонятно, только в 2011 году вдруг всплыл в страховом регуляторе создатель системы ОСАГО Игорь Жук. Вначале зампредом в ФСФР, а затем в Центробанке возглавил департамент страхового рынка. И вот тут все недобросовестные приемы страховщиков по выуживанию денег у клиентов и отказам в выплатах стали применяться на систематической основеСвое неумение (или нежелание) вести бизнес рачительно, не раскидываясь деньгами клиентов на завышенные выплаты посредникам и автосервисам, они решили компенсировать за счет все тех же страхователей. И это происходило при практически полном бездействии регулирующих и надзирающих органов – страхового регулятора (вначале ФСФР, затем Банка России), Минфина, ФАС и прокуратуры.Так, власть вполне равнодушно смотрела на действия страховщиков в регионах, сильно напоминавшие картельный сговор с целью повышения базового тарифа на ОСАГО и продолжавшиеся несколько лет. Самым мощным средством давления страховщиков на население и власти стал отказ продавать полисы ОСАГО в ряде субъектов страны, которые страховщики посчитали для себя убыточными. Трудно сказать, каковы причины этой убыточности и есть ли она вообще – с 2004 года страховые компании смогли ни разу не показать общественности статистику убытков, получив при этом дважды повышение тарифов. На местах в офисах страховых компаний этот отказ объясняли отсутствием бланков полисов. Учитывая массовость таких объяснений и порядок распространения бланков полисов ОСАГО по страховым компаниям, не приходится сомневаться, что все это носило характер согласованных действий, управляемых из РСА.Нарушение территориальности действия федерального закона, в данном случае – об ОСАГО, является весьма серьезным посягательством на равенство прав субъектов РФ, определенное Конституцией РФ. Кроме того, здесь налицо нарушение и положений самого закона об ОСАГО, который не дает страховщикам права отказывать в предоставлении услуг страхования, исходя из административно-территориального деления страны. Удивительным является тот факт, что Центробанк не только не наказал за это никого из страховщиков и функционеров РСА, но даже не провел сколь-нибудь внятного расследования этой ситуации. Почти три года страховщики держали за горло страну, несмотря на возмущенные публикации в СМИ и протесты общественности, а регулятор лишь разводил руками: дескать, ничего не можем сделать.Почувствовав безнаказанность, страховщики совсем обнаглели. Одним из новационных методов работы с клиентами стало вынесение офисов по урегулированию убытков из административных центров регионов в удаленные населенные пункты. Попал в ДТП – езжай за 200-300 километров и там разговаривай. Эта с позволения сказать технология даже и не скрывалась. Без всякого стеснения люди, когда-то бившие себя в грудь от желания наладить цивилизованные отношения на дорогах, заявляли СМИ: имеем полное право, закон не определяет в каком населенном пункте должно осуществляться урегулирование убытков. Нет нужды говорить, насколько такие откровенные действия сказываются на уровне доверия населения к страховым компаниям и страхованию вообще.Давняя любовь страховщиков решать все неприятные для себя страховые случаи в суде с приходом в надзор «своего человека» приняла характер эпидемии. В ожидании повышения тарифа на ОСАГО некоторые из них, как можно судить по страховым форумам, начали отправлять в суд всех пострадавших. В этом, как и в переносе офисов урегулирования убытков в медвежьи углы, тоже, как ни странно есть своя «технологическая» целесообразность. Во-первых, можно оттянуть час расплаты. Во-вторых, за это время часть потерпевших с небольшими повреждениями за свой счет отремонтируют автомобили и предпочтут не связываться с недобросовестными страховщиками. В-третьих, часть потерпевших с приличными суммами убытков станут более покладистыми и согласятся на заниженные компенсации страховщиков.Практика затягивания и занижения выплат стала к 2011 году столь массовой, что суды всех уровней оказались заваленными исками страхователей к страховщикам. Однако в судах очень быстро прояснилась реальная картина. По заявлениям самих страховщиков, подавляющая часть решений судами выносится в пользу потерпевших, а не страховщиков. Странно, но опять регулятор не предпринял в этой очевидной ситуации очевидных системных мер. Более того, страховщикам удалось вывести ОСАГО из-под действия законодательства о защите прав потребителя, что существенно усложнило жизнь автовладельцам.Если к этому добавить благосклонное отношение Центробанка к нормативным документам РСА (например, «Сведения о средней стоимости запасных частей транспортного средства»), снижающим, как утверждает президент Ассоциации защиты страхователей Николай Тюрников, уровень безопасности автомобиля после его ремонта (с целью минимизации затрат страховщика) и ограничивающим работу независимым экспертам (путем навязывания исключительно справочника РСА по стоимости запчастей с непонятным происхождением цен), то картина страхового надзора становится совсем удручающей. И такую позицию Центробанка не может поколебать ни уровень жалоб на страховщиков (по информации ЦБ из восьми тысяч жалоб на всех участников финансового рынка во 2 квартале 2014-го года 80% пришлось на страховые компании), зашкаливающий все мыслимые пределы , ни опросы населения, свидетельствующие о нарастающем негативном отношении населения к подобной практике страхования.Однако это еще не полный перечень массовых нарушений на страховом рынке. Пожалуй, наиболее вопиющим из них является навязывание дополнительных услуг автовладельцам. Начатая «Росгосстрахом» практика принудительной продажи талонов техосмотра после более чем странной передачи этой процедуры под контроль РСА перекинулась затем на страхование жизни, от несчастного случая, имущества и т.д. В офисах страховщиков уже развернулись откровенные войны со страхователями, с драками и съемками скрытой камерой, но системного решения проблемы не видно. Центробанк отделывается невнятными словами, ФАС утонул в методологических подходах, а прокуратура, спасая честь мундира, ловит и наказывает стрелочников, как будто все это – инициативы мелких служащих страховщиков.Последние несколько лет после прихода Игоря Жука в страховой надзор страховщики предпринимали титанические усилия по повышению тарифа на ОСАГО. Складывается ощущение, что их не интересует больше ничего – ни свободный рыночный тариф, как во всех цивилизованных странах, ни онлайн-технологии страхования, которые бурно развиваются в мире, ни повышение доверия населения. Тратя сотни миллионов рублей в год на рассказы через пиар-агентства про свою нищету и убыточность ОСАГО, страховщики любыми путями хотят сохранения нынешней ситуации, когда всю ответственность за назначение тарифа несет власть, а всю прибыль от этого получают страховщики.И прибыль эта весьма немалая. Так, чистая прибыль «РЕСО-Гарантии» в 2012 году составила 5,05 млрд. руб., в 2013-м году – 5 млрд. руб., в 2014-м – 2,2 млрд. руб. «Ингосстрах» в 2012 году получил прибыль в 1,88 млрд. руб., в 2013-м – 500 млн. руб., в 2014-м – 2,1 млрд. руб., только за 1 квартал 2015 года компания заявила о прибыли в 3,7 млрд. руб. неубыточен и «Росгосстрах», хотя его результаты распределены между несколькими страховщиками и одноименным банком. Например, за 9 месяцев 2013 года лидер рынка заработал 3,4 млрд. руб. Где же тут убытки?В этих условиях понятно, почему страховые компании за почти двенадцать лет ни разу не предъявили общественности, на которой они зарабатывают миллиарды, статистику своих страховых убытков. Не помогли ни письма общественников в различные инстанции, ни обращения к регулятору. Упомянутый выше Николай Тюрников обращался и к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, и президенту страны Владимиру Путину. Складывается ощущение, что регулятор твердо стоит на защите интересов страховщиков, подтверждением чему служит произведенное дважды в течение года повышение тарифов на ОСАГО.Ситуация уже дошла до предела. На последней прямой линии президент Путин попал в очень неудобную для себя ситуацию, отвечая пенсионерке на вопрос о неподъемной для нее стоимости ОСАГО. Пояснения про убыточность ОСАГО прозвучали в аккурат на фоне победных годовых реляций страховщиков о рекордных финансовых победах. Последовавшие за этим суетливые попытки Центробанка и Минфина в порядке исполнения поручения Президента изобрести какие-то «социальные» скидки к тарифу ОСАГО лишь отчетливо показали, чего стоят так называемые расчеты, лежащие в основе повышения тарифа.В настоящее время страховой рынок подошел к опасной черте, когда страховщики требуют только повышения назначаемого государством тарифа и активно противодействуют любым другим моделям развития страхования, а население уже не в состоянии оплачивать аппетиты страховщиков и при этом видит все меньше пользы в таком страховании. Дело даже не в том, что страховой рынок убит, а его кадровый состав развращен бесконечными поблажками и подачками и уже не готов к какой-либо конкуренции с реальными профессионалами. Хуже другое. Любое последующее движение – вроде введения массового страхования жилья – может вызвать столь же массовое недовольство и противодействие со стороны населения.Нет сомнений, что и страховщики, и регулятор видят это нарастание социальной напряженности в страхование. Но одни столько раз уже окупили свои вложения в бизнес, что могут удовлетворенно оставить его, а власть, обложенная со всех сторон экспертами из числа заинтересованных в продолжении банкета страховщиков, просто не видит иных путей развития рынка.И, пожалуй, лучше всех ситуацию чувствует создатель «системы ОСАГО» Игорь Жук, ускоренными темпами создающий государственную перестраховочную компанию, куда, по слухам с рынка, планирует в скором времени перейти.