Сообщение Фсиночка) » 12 июн 2015, 12:46

Здравствуйте)Подскажите пожалуйста хорошее недорогое ателье в Рязани для пошива уставной юбки и брюк формы ФСИН ))Буду очень признательна, если укажете примерные цены)