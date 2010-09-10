Подскажите ателье))
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Подскажите ателье))
Здравствуйте)Подскажите пожалуйста хорошее недорогое ателье в Рязани для пошива уставной юбки и брюк формы ФСИН ))Буду очень признательна, если укажете примерные цены)
Re: Подскажите ателье))
А я сослепу прочитал : псиночка. Подумал, шож за скотинка такая?
ЗЫ. А разве надзирательш не обеспечивают бесплатной формой?
ЗЫ. А разве надзирательш не обеспечивают бесплатной формой?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Подскажите ателье))
В Льгово девочки бесплатно пошьют.
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Подскажите ателье))
UNCLE1911 писал(а):А я сослепу прочитал : псиночка. Подумал, шож за скотинка такая?
Она как чувствовала, капс не пожалела)))
Кто менее зависим, тот первым уйдёт с войны.
Re: Подскажите ателье))
Нужно ателье ушить пару пиджаков и брюки. Есть в районе ДП что-то стоящее?
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
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