Подскажите ателье))

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Фсиночка)
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 12:40

Подскажите ателье))

Сообщение Фсиночка) » 12 июн 2015, 12:46

Здравствуйте)Подскажите пожалуйста хорошее недорогое ателье в Рязани для пошива уставной юбки и брюк формы ФСИН ))Буду очень признательна, если укажете примерные цены)
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11203
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Подскажите ателье))

Сообщение UNCLE1911 » 13 июн 2015, 08:14

А я сослепу прочитал : псиночка. Подумал, шож за скотинка такая?
ЗЫ. А разве надзирательш не обеспечивают бесплатной формой?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4771
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Подскажите ателье))

Сообщение Customer » 13 июн 2015, 18:31

В Льгово девочки бесплатно пошьют.
Ты - это ты, а я - это я.
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льдинка
Гость RZN.info
Сообщения: 310
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 08:37
Откуда: Рязань

Re: Подскажите ателье))

Сообщение льдинка » 16 июн 2015, 00:03

UNCLE1911 писал(а):А я сослепу прочитал : псиночка. Подумал, шож за скотинка такая?

Она как чувствовала, капс не пожалела)))
Кто менее зависим, тот первым уйдёт с войны.
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volgovod
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2144
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 12:24

Re: Подскажите ателье))

Сообщение volgovod » Вчера, 23:29

Нужно ателье ушить пару пиджаков и брюки. Есть в районе ДП что-то стоящее?
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
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