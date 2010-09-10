Выбор полотенцесушителя.

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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-Evelin-
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 09 фев 2014, 14:14

Выбор полотенцесушителя.

Сообщение -Evelin- » 13 июн 2015, 13:51

Товарищи подскажите различие например межде "лесенкой" и "змеевидным" кроме внешнего вида и нескольких производителей на которых стоит обратить внимание. (бюджет к сожаление довольно скупой)
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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3629
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Выбор полотенцесушителя.

Сообщение Колхозник » 13 июн 2015, 22:49

Отличаются теплоотдачей. Чем больше полотенцесушитель в габаритах и чем больше в нём натыкано труб, тем больше теплоотдача.
И ещё стабильностью геометрических размеров, качеством изготовления. У дешёвых змеевидных полотенцесушителей далеко не факт, что межосевое расстояние между присоединительными штуцерами будет номинальным. У дешевых лесенок с боковым подключением штуцера могут быть вварены криво и т.д.

Если ставить полотенцесушитель на индивидуальное отопление, то можно взять дешёвый и не париться.
Если на центральное отопление, то надо брать надёжный: Сунержу или хотя бы Терминус.

Змеевидные полотенцесушители ставились ещё дедами в хрущевках. В народе сие устройство именовалось "змяявик". Поэтому народу оно привычнее. Змяявик потенциально более ремонтопригоден. Если прогниёт, то любой жековский сантехник легко прикрутит кусок резины на проволоке и тем самым устранит течь.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7203
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Выбор полотенцесушителя.

Сообщение ivanes » 14 июн 2015, 20:44

Тверские полотенцесушки сварены аргоно-дуговой сваркой. Они бывают разного типа,подсоединения и размера. Все из нержавейки. Сунержа дороже тверских.
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Himera
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 17 апр 2011, 09:39

Re: Выбор полотенцесушителя.

Сообщение Himera » 14 июн 2015, 21:58

Я совершенно не разбираюсь в полотенцесушителях, но когда пришло время поменять, то пришлось вникнуть в этот вопрос. В итоге купила в магазине Вивон самый обычный водяной м-образный полотенцесушитель. Удобны и никаких с ним заморочек не было. Да и цена не высокая, при этом 5 лет гарантии.
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-Evelin-
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 09 фев 2014, 14:14

Re: Выбор полотенцесушителя.

Сообщение -Evelin- » 16 июн 2015, 11:53

Спасибо за подсказки! =)
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АлександрМих
Гость RZN.info
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 09 июл 2010, 14:28

Re: Выбор полотенцесушителя.

Сообщение АлександрМих » 16 июн 2015, 12:27

ivanes писал(а):Тверские полотенцесушки сварены аргоно-дуговой сваркой.

Так все так и сваривают, только шов у всех по-разному выглядит.
ivanes писал(а):Все из нержавейки.

Нержавейка бывает разная...
ivanes писал(а):Сунержа дороже тверских

Сунержа одини из самых дорогих из российских, зато изделия солидные.
-Evelin- писал(а):Товарищи подскажите различие например межде "лесенкой" и "змеевидным" кроме внешнего вида и нескольких производителей на которых стоит обратить внимание. (бюджет к сожаление довольно скупой)

Если бюджет поджимает, то можно Терминус рассмотреть.
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Jamalova Vika
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 июн 2015, 13:01

Re: Выбор полотенцесушителя.

Сообщение Jamalova Vika » 19 июн 2015, 13:20

берите пластик
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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Re: Выбор полотенцесушителя.

Сообщение parma » Сегодня, 14:54

У родителей делали ремонт в ванной комнате, приобрели полотенцесушитель. Понравились многие модели, конечно же удивили цены. Теперь и к себе в квартиру хотим прикупить полотенцесушитель компании https://aquacomfort.kiev.ua/ru/rushnykosusharky/dizain-radiatory/
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