Сообщение Колхозник » 13 июн 2015, 22:49

Отличаются теплоотдачей. Чем больше полотенцесушитель в габаритах и чем больше в нём натыкано труб, тем больше теплоотдача.

И ещё стабильностью геометрических размеров, качеством изготовления. У дешёвых змеевидных полотенцесушителей далеко не факт, что межосевое расстояние между присоединительными штуцерами будет номинальным. У дешевых лесенок с боковым подключением штуцера могут быть вварены криво и т.д.



Если ставить полотенцесушитель на индивидуальное отопление, то можно взять дешёвый и не париться.

Если на центральное отопление, то надо брать надёжный: Сунержу или хотя бы Терминус.



Змеевидные полотенцесушители ставились ещё дедами в хрущевках. В народе сие устройство именовалось "змяявик". Поэтому народу оно привычнее. Змяявик потенциально более ремонтопригоден. Если прогниёт, то любой жековский сантехник легко прикрутит кусок резины на проволоке и тем самым устранит течь.

По-иному светит нам Солнце на Земле:

Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)