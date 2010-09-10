Выбор полотенцесушителя.
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Выбор полотенцесушителя.
Товарищи подскажите различие например межде "лесенкой" и "змеевидным" кроме внешнего вида и нескольких производителей на которых стоит обратить внимание. (бюджет к сожаление довольно скупой)
Re: Выбор полотенцесушителя.
Отличаются теплоотдачей. Чем больше полотенцесушитель в габаритах и чем больше в нём натыкано труб, тем больше теплоотдача.
И ещё стабильностью геометрических размеров, качеством изготовления. У дешёвых змеевидных полотенцесушителей далеко не факт, что межосевое расстояние между присоединительными штуцерами будет номинальным. У дешевых лесенок с боковым подключением штуцера могут быть вварены криво и т.д.
Если ставить полотенцесушитель на индивидуальное отопление, то можно взять дешёвый и не париться.
Если на центральное отопление, то надо брать надёжный: Сунержу или хотя бы Терминус.
Змеевидные полотенцесушители ставились ещё дедами в хрущевках. В народе сие устройство именовалось "змяявик". Поэтому народу оно привычнее. Змяявик потенциально более ремонтопригоден. Если прогниёт, то любой жековский сантехник легко прикрутит кусок резины на проволоке и тем самым устранит течь.
И ещё стабильностью геометрических размеров, качеством изготовления. У дешёвых змеевидных полотенцесушителей далеко не факт, что межосевое расстояние между присоединительными штуцерами будет номинальным. У дешевых лесенок с боковым подключением штуцера могут быть вварены криво и т.д.
Если ставить полотенцесушитель на индивидуальное отопление, то можно взять дешёвый и не париться.
Если на центральное отопление, то надо брать надёжный: Сунержу или хотя бы Терминус.
Змеевидные полотенцесушители ставились ещё дедами в хрущевках. В народе сие устройство именовалось "змяявик". Поэтому народу оно привычнее. Змяявик потенциально более ремонтопригоден. Если прогниёт, то любой жековский сантехник легко прикрутит кусок резины на проволоке и тем самым устранит течь.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Выбор полотенцесушителя.
Тверские полотенцесушки сварены аргоно-дуговой сваркой. Они бывают разного типа,подсоединения и размера. Все из нержавейки. Сунержа дороже тверских.
Re: Выбор полотенцесушителя.
Я совершенно не разбираюсь в полотенцесушителях, но когда пришло время поменять, то пришлось вникнуть в этот вопрос. В итоге купила в магазине Вивон самый обычный водяной м-образный полотенцесушитель. Удобны и никаких с ним заморочек не было. Да и цена не высокая, при этом 5 лет гарантии.
Re: Выбор полотенцесушителя.
Спасибо за подсказки! =)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 09 июл 2010, 14:28
Re: Выбор полотенцесушителя.
ivanes писал(а):Тверские полотенцесушки сварены аргоно-дуговой сваркой.
Так все так и сваривают, только шов у всех по-разному выглядит.
ivanes писал(а):Все из нержавейки.
Нержавейка бывает разная...
ivanes писал(а):Сунержа дороже тверских
Сунержа одини из самых дорогих из российских, зато изделия солидные.
-Evelin- писал(а):Товарищи подскажите различие например межде "лесенкой" и "змеевидным" кроме внешнего вида и нескольких производителей на которых стоит обратить внимание. (бюджет к сожаление довольно скупой)
Если бюджет поджимает, то можно Терминус рассмотреть.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 19 июн 2015, 13:01
Re: Выбор полотенцесушителя.
берите пластик
Re: Выбор полотенцесушителя.
У родителей делали ремонт в ванной комнате, приобрели полотенцесушитель. Понравились многие модели, конечно же удивили цены. Теперь и к себе в квартиру хотим прикупить полотенцесушитель компании https://aquacomfort.kiev.ua/ru/rushnykosusharky/dizain-radiatory/
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