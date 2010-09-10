Сообщение MyFriendKarl » 14 июн 2016, 09:50

Друзья, мне одному кажется, что кладка между квартирой и улицей очень тонкая? Даже с учётом того, что потом будет 15см утеплителя, боюсь прохладно будет в квартирах. Сколько катался по городу, смотрел на монолитные дома, везде была двойная(иногда и больше) кладка газобетоном потом утеплитель и фасадная штукатурка.