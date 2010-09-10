ЖК «Паруса» рядом с ТЦ «Круиз»

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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павел
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 дек 2006, 23:36

Re: ЖК «Паруса» рядом с ТЦ «Круиз»

Сообщение павел » 11 июн 2016, 15:39

У меня там квартира куплена. Случайно увидел новость от 7 инфо про публичные слушания. Прочитал сейчас все ссылки которые выше. Как на все реагировать?
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скороход
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 14 мар 2013, 20:57

Re: ЖК «Паруса» рядом с ТЦ «Круиз»

Сообщение скороход » 11 июн 2016, 16:44

павел писал(а): Прочитал сейчас все ссылки которые выше. Как на все реагировать?


Да просто с господина Михайлова хотят денежек стрясти.
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MyFriendKarl
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 апр 2016, 22:53

Re: ЖК «Паруса» рядом с ТЦ «Круиз»

Сообщение MyFriendKarl » 14 июн 2016, 09:50

Друзья, мне одному кажется, что кладка между квартирой и улицей очень тонкая? Даже с учётом того, что потом будет 15см утеплителя, боюсь прохладно будет в квартирах. Сколько катался по городу, смотрел на монолитные дома, везде была двойная(иногда и больше) кладка газобетоном потом утеплитель и фасадная штукатурка.
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Северная Компания 62
Гость RZN.info
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32

Re: ЖК «Паруса» рядом с ТЦ «Круиз»

Сообщение Северная Компания 62 » 17 июн 2016, 08:57

ЖК "Паруса". Фотоотчёт со строительной площадки, июнь 2016г.
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павел
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 дек 2006, 23:36

Re: ЖК «Паруса» рядом с ТЦ «Круиз»

Сообщение павел » 17 июн 2016, 13:12

На сайте Северной компании разрешение на строительство выложили только к ЖК паруса, причём с разрешённой этажностью в 30 этажей. Это какой дом? Второй? А на тот что строится, где разрешение?
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Gerasimov
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 июн 2016, 12:02

Re: ЖК «Паруса» рядом с ТЦ «Круиз»

Сообщение Gerasimov » 23 июн 2016, 16:56

павел писал(а):На сайте Северной компании разрешение на строительство выложили только к ЖК паруса, причём с разрешённой этажностью в 30 этажей. Это какой дом? Второй? А на тот что строится, где разрешение?

У них на сайте выложено разрешение на первый строящийся дом. Еще смотрел документы у экополиса, там тоже все норм. Между ними выбираю.
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Северная Компания 62
Гость RZN.info
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32

Re: ЖК «Паруса» рядом с ТЦ «Круиз»

Сообщение Северная Компания 62 » 21 июл 2016, 11:05

Фотоотчет со строительной площадки. Июль 2016
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Северная Компания 62
Гость RZN.info
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32

Re: ЖК «Паруса» рядом с ТЦ «Круиз»

Сообщение Северная Компания 62 » 26 авг 2016, 16:43

ЖК "Паруса". Фотоотчёт со строительной площадки, август 2016г.
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Северная Компания 62
Гость RZN.info
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32

Re: ЖК «Паруса» рядом с ТЦ «Круиз»

Сообщение Северная Компания 62 » 20 сен 2016, 11:24

ЖК "Паруса". Фотоотчёт со строительной площадки, сентябрь 2016г.
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mayhap
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 окт 2016, 10:45

Re: ЖК «Паруса» рядом с ТЦ «Круиз»

Сообщение mayhap » 10 окт 2016, 14:45

Здравствуйте, мне интересно, что такое построила "Северка" на крыше ЖК Паруса.
Это совершенно не соответствует, изображению крыши на рекламном буклете, и дает право подать в суд на "Северную компанию". А по закону, уже из за этого можно наложить административное правонарушение, за введение дольщиков в заблуждение с последующим расторжением договора со всеми вытекающими последствиями для компании.
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10-10-2016.jpg
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NaZGuL
Гость RZN.info
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 26 апр 2016, 14:29

Re: ЖК «Паруса» рядом с ТЦ «Круиз»

Сообщение NaZGuL » 10 окт 2016, 14:54

это имитация трубы парохода...это же паруса! очень креативно!
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mayhap
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 окт 2016, 10:45

Re: ЖК «Паруса» рядом с ТЦ «Круиз»

Сообщение mayhap » 12 окт 2016, 14:30

Совершенно не вижу креатива, только порчу проекта.
Меня волнует крыша дома, которую они непонятно как строят и очень долго.
Я понимаю если бы они этот "скворечник" на крыше, сделали круглым или овальным, как форма дома.
Это как то вписывалось бы в дизайн.
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OJqHWoG409U.jpg
10-10-2016.jpg
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Dog
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 23 фев 2015, 14:16

Re: ЖК «Паруса» рядом с ТЦ «Круиз»

Сообщение Dog » 16 окт 2016, 17:07

Это лифтовая. У Северки всегда много отличий в картинке, проекте и в конечном объекте)))) мне интересно где парковка Пруса?
:D :D :D :mrgreen: :mrgreen:
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Найкс
Гость RZN.info
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 05 май 2015, 23:51

Re: ЖК «Паруса» рядом с ТЦ «Круиз»

Сообщение Найкс » 17 окт 2016, 11:19

возле Круиза, где же еще?
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NaZGuL
Гость RZN.info
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 26 апр 2016, 14:29

Re: ЖК «Паруса» рядом с ТЦ «Круиз»

Сообщение NaZGuL » 17 окт 2016, 15:53

вдоль муромского шоссе)
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Северная Компания 62
Гость RZN.info
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32

Re: ЖК «Паруса» рядом с ТЦ «Круиз»

Сообщение Северная Компания 62 » 18 окт 2016, 15:41

ЖК "Паруса". Фотоотчёт со строительной площадки, октябрь 2016г.
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Северная Компания 62
Гость RZN.info
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32

Re: ЖК «Паруса» рядом с ТЦ «Круиз»

Сообщение Северная Компания 62 » 16 ноя 2016, 21:02

ЖК "Паруса". Фотоотчёт со строительной площадки, ноябрь 2016г.
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Северная Компания 62
Гость RZN.info
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32

Re: ЖК «Паруса» рядом с ТЦ «Круиз»

Сообщение Северная Компания 62 » 23 дек 2016, 23:12

ЖК "Паруса". Фотоотчет со строительной площадки, декабрь 2016 г.
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Паруса-1.jpg
Паруса-2.jpg
Паруса-3.jpg
Паруса-4.jpg
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Северная Компания 62
Гость RZN.info
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32

Re: ЖК «Паруса» рядом с ТЦ «Круиз»

Сообщение Северная Компания 62 » 18 янв 2017, 22:12

ЖК "Паруса". Фотоотчет со строительной площадки. Январь 2017 г.
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П - 4.jpg
П - 16.jpg
П - 9415.jpg
П - 9416.jpg
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Северная Компания 62
Гость RZN.info
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32

Re: ЖК «Паруса» рядом с ТЦ «Круиз»

Сообщение Северная Компания 62 » 15 минут назад

ЖК "Паруса". Фотоотчет со строительной площадки. Конец января 2017 г.
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П - 9697.jpg
П - 9699.jpg
П - 9706.jpg
П - 9709.jpg
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