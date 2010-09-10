ЖК «Паруса» рядом с ТЦ «Круиз»
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: ЖК «Паруса» рядом с ТЦ «Круиз»
У меня там квартира куплена. Случайно увидел новость от 7 инфо про публичные слушания. Прочитал сейчас все ссылки которые выше. Как на все реагировать?
Re: ЖК «Паруса» рядом с ТЦ «Круиз»
павел писал(а): Прочитал сейчас все ссылки которые выше. Как на все реагировать?
Да просто с господина Михайлова хотят денежек стрясти.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 16 апр 2016, 22:53
Re: ЖК «Паруса» рядом с ТЦ «Круиз»
Друзья, мне одному кажется, что кладка между квартирой и улицей очень тонкая? Даже с учётом того, что потом будет 15см утеплителя, боюсь прохладно будет в квартирах. Сколько катался по городу, смотрел на монолитные дома, везде была двойная(иногда и больше) кладка газобетоном потом утеплитель и фасадная штукатурка.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32
Re: ЖК «Паруса» рядом с ТЦ «Круиз»
ЖК "Паруса". Фотоотчёт со строительной площадки, июнь 2016г.
Re: ЖК «Паруса» рядом с ТЦ «Круиз»
На сайте Северной компании разрешение на строительство выложили только к ЖК паруса, причём с разрешённой этажностью в 30 этажей. Это какой дом? Второй? А на тот что строится, где разрешение?
Re: ЖК «Паруса» рядом с ТЦ «Круиз»
павел писал(а):На сайте Северной компании разрешение на строительство выложили только к ЖК паруса, причём с разрешённой этажностью в 30 этажей. Это какой дом? Второй? А на тот что строится, где разрешение?
У них на сайте выложено разрешение на первый строящийся дом. Еще смотрел документы у экополиса, там тоже все норм. Между ними выбираю.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32
Re: ЖК «Паруса» рядом с ТЦ «Круиз»
Фотоотчет со строительной площадки. Июль 2016
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32
Re: ЖК «Паруса» рядом с ТЦ «Круиз»
ЖК "Паруса". Фотоотчёт со строительной площадки, август 2016г.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32
Re: ЖК «Паруса» рядом с ТЦ «Круиз»
ЖК "Паруса". Фотоотчёт со строительной площадки, сентябрь 2016г.
Re: ЖК «Паруса» рядом с ТЦ «Круиз»
Здравствуйте, мне интересно, что такое построила "Северка" на крыше ЖК Паруса.
Это совершенно не соответствует, изображению крыши на рекламном буклете, и дает право подать в суд на "Северную компанию". А по закону, уже из за этого можно наложить административное правонарушение, за введение дольщиков в заблуждение с последующим расторжением договора со всеми вытекающими последствиями для компании.
Это совершенно не соответствует, изображению крыши на рекламном буклете, и дает право подать в суд на "Северную компанию". А по закону, уже из за этого можно наложить административное правонарушение, за введение дольщиков в заблуждение с последующим расторжением договора со всеми вытекающими последствиями для компании.
Re: ЖК «Паруса» рядом с ТЦ «Круиз»
это имитация трубы парохода...это же паруса! очень креативно!
Re: ЖК «Паруса» рядом с ТЦ «Круиз»
Совершенно не вижу креатива, только порчу проекта.
Меня волнует крыша дома, которую они непонятно как строят и очень долго.
Я понимаю если бы они этот "скворечник" на крыше, сделали круглым или овальным, как форма дома.
Это как то вписывалось бы в дизайн.
Меня волнует крыша дома, которую они непонятно как строят и очень долго.
Я понимаю если бы они этот "скворечник" на крыше, сделали круглым или овальным, как форма дома.
Это как то вписывалось бы в дизайн.
Re: ЖК «Паруса» рядом с ТЦ «Круиз»
Это лифтовая. У Северки всегда много отличий в картинке, проекте и в конечном объекте)))) мне интересно где парковка Пруса?
Re: ЖК «Паруса» рядом с ТЦ «Круиз»
возле Круиза, где же еще?
Re: ЖК «Паруса» рядом с ТЦ «Круиз»
вдоль муромского шоссе)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32
Re: ЖК «Паруса» рядом с ТЦ «Круиз»
ЖК "Паруса". Фотоотчёт со строительной площадки, октябрь 2016г.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32
Re: ЖК «Паруса» рядом с ТЦ «Круиз»
ЖК "Паруса". Фотоотчёт со строительной площадки, ноябрь 2016г.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32
Re: ЖК «Паруса» рядом с ТЦ «Круиз»
ЖК "Паруса". Фотоотчет со строительной площадки, декабрь 2016 г.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32
Re: ЖК «Паруса» рядом с ТЦ «Круиз»
ЖК "Паруса". Фотоотчет со строительной площадки. Январь 2017 г.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32
Re: ЖК «Паруса» рядом с ТЦ «Круиз»
ЖК "Паруса". Фотоотчет со строительной площадки. Конец января 2017 г.
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