Сообщение Customer » 30 июл 2015, 21:55

Во время празднования Дня города в Рязани изменятся маршруты движения городского транспорта



В связи с проведением на площади Театральной дискотеки «Золотые хиты» и шоу «Город, устремленный в будущее», посвященных Дню города, будет закрыто движение автотранспорта 31 июля 2015 года с 21.00 до 23.00 по ул. Есенина от ул. Урицкого до ул. Циолковского (площадь Театральная).



На это время общественный транспорт изменит схему следования:



- троллейбус № 13 будет следовать по маршруту «Шереметьево – пл. Свободы»;

- троллейбус № 8 от конечной остановки «пл. Попова» до остановки «Мясокомбинат» следует без изменений, далее – по ул. Грибоедова, пл. Свободы, ул. Свободы, ул. Ленина – далее по своему маршруту.

- автобусы маршрутов №№ 11, 13, 15, будут следовать по ул. Грибоедова, пл. Свободы, ул. Свободы – далее по своим маршрутам;

- автобусы маршрутов №№ 12, 16, 24 будут следовать по ул. Новой – далее по своим маршрутам;

- автобус маршрута № 22 от конечной остановки «ООО «Доширак» до пл. Театральной будет следовать без изменений, в обратном направлении - по ул. Ленина, ул. Свободы, ул. Грибоедова – далее по своему маршруту.



На площади Победы на время проведения праздничного концерта 2 августа 2015 года с 18.30 до 22.15 от ул. Вокзальной по Первомайскому проспекту до ул. Дзержинского, в местах пересечения Первомайского проспекта с ул. Чкалова, Малым шоссе и проездом Завражнова будет закрыто движение автотранспорта.



В схему маршрутов движения городского пассажирского транспорта внесены следующие изменения.



Троллейбусы будут следовать:

- маршруты №№ 1, 8, 9, 10, 16, 17 из Московского района до Торгового Дома «Барс» (Московское шоссе, д.5а) и обратно;

- маршруты №№ 2 и 5 - по своему маршруту через Вокзальную улицу (железнодорожный вокзал «Рязань - 1»).



Автобусы будут следовать:

- маршруты №№ 4, 13, 15, 18, 24 от остановки «Дом художника» - через Вокзальную улицу (железнодорожный вокзал «Рязань - 1») - далее по своим маршрутам;

- автобусы маршрутов №№ 1, 5, 7 от остановки «Дом художника» следуют через Вокзальную улицу (железнодорожный вокзал «Рязань - 1») до железнодорожного вокзала «Рязань - 2».

Ты - это ты, а я - это я.