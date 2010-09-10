Изменения в работе маршрутов общ транспорта
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Изменения в работе маршрутов общ транспорта
В связи с проведением крестного хода с 11.15 до 14.00 будет перекрыто движение на площади Соборной, улице Соборной, площади Ленина, улице Сенной, площади имени Генерала армии В.Ф. Маргелова, улице Семинарской (на участке от ул. Сенной до ул. Соборной). С 13.00 до 14.00 будет перекрыто движение на улице Петрова (от пересечения с пл. Соборной до ул. Солнечной), сообщает сайт городской администрации.
В маршрутах общественного транспорта также произойдут изменения. Троллейбусы №№1, 10,16 будут следовать до памятнику Полетаеву; троллейбус №8 – до площади Театральной. Троллейбус №5 (наружный) пойдёт от остановки «улица Строителей» по своему маршруту на разворот до пл. Театральной, затем по улице Есенина, Гагарина, Дзержинского до площади Победы, затем по своему маршруту. Троллейбус №5 (внешний) поедет по кольцу от остановки «улица Строителей» через улицу Дзержинского.
Троллейбус №2 поедет через улицы Островского, Стройкова, Гагарина до остановки «завод САМ», далее – по своему маршруту до депо №3 и обратно.
Троллейбус №3 следует от остановки «11-я больница» через улицы Новую и Есенина до ЦПКиО, маршрут №6 следует по маршруту №12.
Автобусы №1, 4, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 23, 24 поедут до остановки «Приобанк» далее по ул. Маяковского, до остановки «Дом художника», далее по своим маршрутам.
http://7info.ru/news/main/vo_vtornik__i ... ransporta/
В маршрутах общественного транспорта также произойдут изменения. Троллейбусы №№1, 10,16 будут следовать до памятнику Полетаеву; троллейбус №8 – до площади Театральной. Троллейбус №5 (наружный) пойдёт от остановки «улица Строителей» по своему маршруту на разворот до пл. Театральной, затем по улице Есенина, Гагарина, Дзержинского до площади Победы, затем по своему маршруту. Троллейбус №5 (внешний) поедет по кольцу от остановки «улица Строителей» через улицу Дзержинского.
Троллейбус №2 поедет через улицы Островского, Стройкова, Гагарина до остановки «завод САМ», далее – по своему маршруту до депо №3 и обратно.
Троллейбус №3 следует от остановки «11-я больница» через улицы Новую и Есенина до ЦПКиО, маршрут №6 следует по маршруту №12.
Автобусы №1, 4, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 23, 24 поедут до остановки «Приобанк» далее по ул. Маяковского, до остановки «Дом художника», далее по своим маршрутам.
http://7info.ru/news/main/vo_vtornik__i ... ransporta/
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Изменения в работе маршрутов общ транспорта
В связи с проведением работ по капитальному ремонту теплотрассы, будет закрыто движение транспорта по Первомайскому проспекту от пересечения с ул. Чкалова до пересечения с пр. Завражнова по направлению движения в сторону пл. Ленина и ограничено движение транспорта в сторону Московского шоссе с 21.00 26.06.2015 до 24.00 29.06.2015. Об этом сообщил официальный сайт администрации Рязани.
На время проведения работ будет разработана схема движения транспорта, установлены соответствующие дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены.
На время проведения ремонтных работ будут внесены изменения в маршруты движения городского пассажирского транспорта с 21.00 26.06.2015 до 04.00 29.06.2015
Троллейбусы маршрутов №№1,9,10,16,17 со стороны Московского шоссе будут следовать до пл. Победы и обратно.
Троллейбусы маршрута №5 (внутреннее кольцо) от конечной станции «ул. Строителей» в сторону пл. Ленина будут следовать через железнодорожный вокзал Рязань I – далее по своему маршруту.
Троллейбусы №8 будут следовать по маршрутам:
– «11-я горбольница» - Касимовское шоссе – ул. Есенина – ул. Ленина – Первомайский пр. – железнодорожные вокзалы Рязань –I, Рязань –II и обратно;
- «Телезавод» - ул. Интернациональная – пр. Шабулина – Московское шоссе – пл. Победы и обратно.
Автобусы маршрутов №№2,4,5,7,13,15,18,21,24 со стороны Московского шоссе в сторону пл. Ленина будут следовать через железнодорожные вокзалы Рязань-II, Рязань –I, далее по своим маршрутам.
http://7info.ru/news/ryazan-society/v_r ... di_pobedy/
На время проведения работ будет разработана схема движения транспорта, установлены соответствующие дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены.
На время проведения ремонтных работ будут внесены изменения в маршруты движения городского пассажирского транспорта с 21.00 26.06.2015 до 04.00 29.06.2015
Троллейбусы маршрутов №№1,9,10,16,17 со стороны Московского шоссе будут следовать до пл. Победы и обратно.
Троллейбусы маршрута №5 (внутреннее кольцо) от конечной станции «ул. Строителей» в сторону пл. Ленина будут следовать через железнодорожный вокзал Рязань I – далее по своему маршруту.
Троллейбусы №8 будут следовать по маршрутам:
– «11-я горбольница» - Касимовское шоссе – ул. Есенина – ул. Ленина – Первомайский пр. – железнодорожные вокзалы Рязань –I, Рязань –II и обратно;
- «Телезавод» - ул. Интернациональная – пр. Шабулина – Московское шоссе – пл. Победы и обратно.
Автобусы маршрутов №№2,4,5,7,13,15,18,21,24 со стороны Московского шоссе в сторону пл. Ленина будут следовать через железнодорожные вокзалы Рязань-II, Рязань –I, далее по своим маршрутам.
http://7info.ru/news/ryazan-society/v_r ... di_pobedy/
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Изменения в работе маршрутов общ транспорта
В Рязани на два месяца перекроют движение по участку улицы Братиславской. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Движение транспорта на участке от пересечения с улицей Островского до пересечения с улицей Гагарина перекроют из-за работ по модернизации канализационного коллектора.
В связи с этим изменятся маршруты общественного транспорта.
Троллейбусы № 3 и №9 будут следовать от остановки «Радиотехнический университет» до остановки «Памятник Ф. Полетаеву» по маршруту № 6 через Безымянный переулок.
Автобусы маршрутов № 1, №2 и №6 со стороны микрорайона «Братиславский» будут следовать по Славянскому проезду, улице Островского, улице Полетаева, улице Гагарина — далее по своим маршрутам. При этом в направлении микрорайона «Братиславский» маршруты не изменятся.
http://www.rzn.info/news/2015/6/30/v-ry ... vskoy.html
Движение транспорта на участке от пересечения с улицей Островского до пересечения с улицей Гагарина перекроют из-за работ по модернизации канализационного коллектора.
В связи с этим изменятся маршруты общественного транспорта.
Троллейбусы № 3 и №9 будут следовать от остановки «Радиотехнический университет» до остановки «Памятник Ф. Полетаеву» по маршруту № 6 через Безымянный переулок.
Автобусы маршрутов № 1, №2 и №6 со стороны микрорайона «Братиславский» будут следовать по Славянскому проезду, улице Островского, улице Полетаева, улице Гагарина — далее по своим маршрутам. При этом в направлении микрорайона «Братиславский» маршруты не изменятся.
http://www.rzn.info/news/2015/6/30/v-ry ... vskoy.html
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Изменения в работе маршрутов общ транспорта
Во время празднования Дня города в Рязани изменятся маршруты движения городского транспорта
В связи с проведением на площади Театральной дискотеки «Золотые хиты» и шоу «Город, устремленный в будущее», посвященных Дню города, будет закрыто движение автотранспорта 31 июля 2015 года с 21.00 до 23.00 по ул. Есенина от ул. Урицкого до ул. Циолковского (площадь Театральная).
На это время общественный транспорт изменит схему следования:
- троллейбус № 13 будет следовать по маршруту «Шереметьево – пл. Свободы»;
- троллейбус № 8 от конечной остановки «пл. Попова» до остановки «Мясокомбинат» следует без изменений, далее – по ул. Грибоедова, пл. Свободы, ул. Свободы, ул. Ленина – далее по своему маршруту.
- автобусы маршрутов №№ 11, 13, 15, будут следовать по ул. Грибоедова, пл. Свободы, ул. Свободы – далее по своим маршрутам;
- автобусы маршрутов №№ 12, 16, 24 будут следовать по ул. Новой – далее по своим маршрутам;
- автобус маршрута № 22 от конечной остановки «ООО «Доширак» до пл. Театральной будет следовать без изменений, в обратном направлении - по ул. Ленина, ул. Свободы, ул. Грибоедова – далее по своему маршруту.
На площади Победы на время проведения праздничного концерта 2 августа 2015 года с 18.30 до 22.15 от ул. Вокзальной по Первомайскому проспекту до ул. Дзержинского, в местах пересечения Первомайского проспекта с ул. Чкалова, Малым шоссе и проездом Завражнова будет закрыто движение автотранспорта.
В схему маршрутов движения городского пассажирского транспорта внесены следующие изменения.
Троллейбусы будут следовать:
- маршруты №№ 1, 8, 9, 10, 16, 17 из Московского района до Торгового Дома «Барс» (Московское шоссе, д.5а) и обратно;
- маршруты №№ 2 и 5 - по своему маршруту через Вокзальную улицу (железнодорожный вокзал «Рязань - 1»).
Автобусы будут следовать:
- маршруты №№ 4, 13, 15, 18, 24 от остановки «Дом художника» - через Вокзальную улицу (железнодорожный вокзал «Рязань - 1») - далее по своим маршрутам;
- автобусы маршрутов №№ 1, 5, 7 от остановки «Дом художника» следуют через Вокзальную улицу (железнодорожный вокзал «Рязань - 1») до железнодорожного вокзала «Рязань - 2».
В связи с проведением на площади Театральной дискотеки «Золотые хиты» и шоу «Город, устремленный в будущее», посвященных Дню города, будет закрыто движение автотранспорта 31 июля 2015 года с 21.00 до 23.00 по ул. Есенина от ул. Урицкого до ул. Циолковского (площадь Театральная).
На это время общественный транспорт изменит схему следования:
- троллейбус № 13 будет следовать по маршруту «Шереметьево – пл. Свободы»;
- троллейбус № 8 от конечной остановки «пл. Попова» до остановки «Мясокомбинат» следует без изменений, далее – по ул. Грибоедова, пл. Свободы, ул. Свободы, ул. Ленина – далее по своему маршруту.
- автобусы маршрутов №№ 11, 13, 15, будут следовать по ул. Грибоедова, пл. Свободы, ул. Свободы – далее по своим маршрутам;
- автобусы маршрутов №№ 12, 16, 24 будут следовать по ул. Новой – далее по своим маршрутам;
- автобус маршрута № 22 от конечной остановки «ООО «Доширак» до пл. Театральной будет следовать без изменений, в обратном направлении - по ул. Ленина, ул. Свободы, ул. Грибоедова – далее по своему маршруту.
На площади Победы на время проведения праздничного концерта 2 августа 2015 года с 18.30 до 22.15 от ул. Вокзальной по Первомайскому проспекту до ул. Дзержинского, в местах пересечения Первомайского проспекта с ул. Чкалова, Малым шоссе и проездом Завражнова будет закрыто движение автотранспорта.
В схему маршрутов движения городского пассажирского транспорта внесены следующие изменения.
Троллейбусы будут следовать:
- маршруты №№ 1, 8, 9, 10, 16, 17 из Московского района до Торгового Дома «Барс» (Московское шоссе, д.5а) и обратно;
- маршруты №№ 2 и 5 - по своему маршруту через Вокзальную улицу (железнодорожный вокзал «Рязань - 1»).
Автобусы будут следовать:
- маршруты №№ 4, 13, 15, 18, 24 от остановки «Дом художника» - через Вокзальную улицу (железнодорожный вокзал «Рязань - 1») - далее по своим маршрутам;
- автобусы маршрутов №№ 1, 5, 7 от остановки «Дом художника» следуют через Вокзальную улицу (железнодорожный вокзал «Рязань - 1») до железнодорожного вокзала «Рязань - 2».
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Изменения в работе маршрутов общ транспорта
В четверг, 15 октября, рязанские маршрутки под номерами 41, 55, 58 и 75 изменят свое движение. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Конечная остановка маршрута №41 с улицы Большой 2-а изменится на «ДПР-1». При этом на пути следования появятся остановки «Касимовское шоссе» и «улица Тимакова».
Маршрут №55 продлят до улицы Ситниковской и конечной остановкой станет «Ситниковская улица, 34-а». Следование автомобилей при этом изменится по следующей схеме: «улица Чкалова — улица Военных Автомобилистов — Михайловское шоссе — Ситниковская улица»
В маршруте №58 конечной остановкой станет ЗАО «Русская кожа», она заменит остановку «ОАО „Тяжпрессмаш“».
В пути следования маршрута №75 остановки «Муромское шоссе — Солотчинское шоссе — улица Есенина» заменят на «Касимовское шоссе — улица Кальная».
Также на маршруте №49 увеличится плановое количество машин. Их станет 30 вместо 26.
http://www.rzn.info/news/2015/10/14/s-c ... eniya.html
Конечная остановка маршрута №41 с улицы Большой 2-а изменится на «ДПР-1». При этом на пути следования появятся остановки «Касимовское шоссе» и «улица Тимакова».
Маршрут №55 продлят до улицы Ситниковской и конечной остановкой станет «Ситниковская улица, 34-а». Следование автомобилей при этом изменится по следующей схеме: «улица Чкалова — улица Военных Автомобилистов — Михайловское шоссе — Ситниковская улица»
В маршруте №58 конечной остановкой станет ЗАО «Русская кожа», она заменит остановку «ОАО „Тяжпрессмаш“».
В пути следования маршрута №75 остановки «Муромское шоссе — Солотчинское шоссе — улица Есенина» заменят на «Касимовское шоссе — улица Кальная».
Также на маршруте №49 увеличится плановое количество машин. Их станет 30 вместо 26.
http://www.rzn.info/news/2015/10/14/s-c ... eniya.html
Ты - это ты, а я - это я.
-
- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1807
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: Изменения в работе маршрутов общ транспорта
Интересно, почему информация о смене маршрутов появляется в СМИ за полсуток до этой самой смены?
И почему нет графических схем, я вот вообще ничего не понял - где что поменялось и как теперь будет ходить транспорт.
И почему нет графических схем, я вот вообще ничего не понял - где что поменялось и как теперь будет ходить транспорт.
Re: Изменения в работе маршрутов общ транспорта
Antipov писал(а):Интересно, почему информация о смене маршрутов появляется в СМИ за полсуток до этой самой смены?
И почему нет графических схем, я вот вообще ничего не понял - где что поменялось и как теперь будет ходить транспорт.
Я так понимаю маршруты "удлинились"
Re: Изменения в работе маршрутов общ транспорта
Изменился маршрут бесплатного автобуса ТЦ Глобус - 11 Горбольница. Что за изменения сам пока не знаю, может кто-то владеет информацией?
Re: Изменения в работе маршрутов общ транспорта
В Рязани изменили маршрут троллейбуса №10
Конечная остановка маршрута перенесена с площади Свободы на площадь Попова.
http://7info.ru/news/ryazan-society/v_r ... ejbusa_10/
Конечная остановка маршрута перенесена с площади Свободы на площадь Попова.
http://7info.ru/news/ryazan-society/v_r ... ejbusa_10/
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Изменения в работе маршрутов общ транспорта
Аркан писал(а):Изменился маршрут бесплатного автобуса ТЦ Глобус - 11 Горбольница. Что за изменения сам пока не знаю, может кто-то владеет информацией?
ТЦ "Глоэбус" - ООТ "11 Больница" - ООТ "Шереметьево"- ООТ "Новосёлов 60".
Останавливается ли он на ООТ "Новосёлов 53" хз.
Или их троллейбусники выжили, или они в кризис решили привлекать больше народу, хз, но цены там кусачие и полных тележек уже не видать.
-
- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1807
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: Изменения в работе маршрутов общ транспорта
Customer писал(а):В Рязани изменили маршрут троллейбуса №10
Конечная остановка маршрута перенесена с площади Свободы на площадь Попова.
Интересно, на маршрут добавили троллейбусов или теперь интервал вырастет?
Re: Изменения в работе маршрутов общ транспорта
sva писал(а):Аркан писал(а):Изменился маршрут бесплатного автобуса ТЦ Глобус - 11 Горбольница. Что за изменения сам пока не знаю, может кто-то владеет информацией?
ТЦ "Глоэбус" - ООТ "11 Больница" - ООТ "Шереметьево"- ООТ "Новосёлов 60".
Останавливается ли он на ООТ "Новосёлов 53" хз.
Или их троллейбусники выжили, или они в кризис решили привлекать больше народу, хз, но цены там кусачие и полных тележек уже не видать.
Добавлю немного. На Новосёлов, 53 остановки нет. Но думаю если попросить-остановят. До/с Новосёлов автобус начинает ходить с 10 часов. Поэтому путаница у ожидающих на Больнице №11, куда едет автобус.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: Сегодня, 12:29
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Если вы обзваниваете работников, для идентификации вносите их данные в нашу систему самомтоятельно, и им придет смс с ссылкой на вакансию
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Вы получаете оплату каждый раз, когда ваш работник устраивается на одну из вакансий проекта vacancii.com
Реферальная ссылка - это ссылка, перейдя по которой, ваш работник запомнится в нашей системе как работник пришедший от вас и вы сможете видеть всю статистику его работы и записей на собеседования
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13 сообщений • Страница 1 из 1
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