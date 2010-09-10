Недвижимость
Обсуждение Рязанских агентств недвижимости. Качество обслуживания, надежность.
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8 сообщений • Страница 1 из 1
Недвижимость
Уважаемые коллеги! На дворе кризис! У кого есть желание сгруппироваться, для частичной аренды офиса 10 кв.м., для заключения договоров, подготовке документов к сделке,а также подаче платных объявлений в сми. Наш офис расположен на ул. Чкалова, д 1/3, офис 23 (страховая компания РЕСО). Условия аренды договорные. Звоните 8 953 746 05 14
Re: Недвижимость
В плане кризиса попрошу не беспокоиться, (некая компания из Питера) всегда на ногах и готов дарить людям крыши над головой) Элитные квартиры, вторичка и коммерческие рынки, а также квартиры в Болгарии ждут вас на (ну и тут была ссылка на некую компанию из Питера (!!!) ).
Re: Недвижимость
Может кто подскажет как лучше поступить? Скоро ухожу в армию и квартира будет пустовать, хотел бы туда кого нибудь заселить, что бы не простаивала без дела. Только вот проконтролировать за этим некому будет, а хочется что бы ее не растащили на запчасти, думаю агентства недвижимости за этим следить не будут. Как быть?
Re: Недвижимость
aimbat писал(а):В плане кризиса попрошу не беспокоиться, (некая компания из Питера) всегда на ногах и готов дарить людям крыши над головой) Элитные квартиры, вторичка и коммерческие рынки, а также квартиры в Болгарии ждут вас на (ну и тут была ссылка на некую компанию из Питера (!!!) ).
не у всех есть деньги на недвижимость Болгарии.
Re: Недвижимость
Заходите на сайт https://move.ru/ удобный поиск недвижимости по всей России.
Re: Недвижимость
Лучше покупать квартиру в строящихся домах. Если хотите переехать, здесь http://xn--80adgpegsfdbaeunp.xn--p1ai/ можете поискать
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 27 окт 2016, 16:46
- Контактная информация:
Re: Недвижимость
По недвижимости обращайтесь по любым вопросам! У нас нет кризиса) А есть квартиры и дома в Рязани и области)
Обращаемся по любым вопросам о купле, продаже, обмене недвижимости, одобрению ипотеки, новостройкам и получаем подарки! Люблю свою работу!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: Сегодня, 09:54
8 сообщений • Страница 1 из 1
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