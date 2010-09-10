Недвижимость

Обсуждение Рязанских агентств недвижимости. Качество обслуживания, надежность.

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Е.А.
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:38

Недвижимость

Сообщение Е.А. » 26 июн 2015, 18:04

Уважаемые коллеги! На дворе кризис! У кого есть желание сгруппироваться, для частичной аренды офиса 10 кв.м., для заключения договоров, подготовке документов к сделке,а также подаче платных объявлений в сми. Наш офис расположен на ул. Чкалова, д 1/3, офис 23 (страховая компания РЕСО). Условия аренды договорные. Звоните 8 953 746 05 14
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aimbat
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 16:28

Re: Недвижимость

Сообщение aimbat » 20 июл 2015, 16:30

В плане кризиса попрошу не беспокоиться, (некая компания из Питера) всегда на ногах и готов дарить людям крыши над головой) Элитные квартиры, вторичка и коммерческие рынки, а также квартиры в Болгарии ждут вас на (ну и тут была ссылка на некую компанию из Питера (!!!) ).
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Waravan
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 24 июл 2015, 08:57

Re: Недвижимость

Сообщение Waravan » 26 июл 2015, 20:00

Может кто подскажет как лучше поступить? Скоро ухожу в армию и квартира будет пустовать, хотел бы туда кого нибудь заселить, что бы не простаивала без дела. Только вот проконтролировать за этим некому будет, а хочется что бы ее не растащили на запчасти, думаю агентства недвижимости за этим следить не будут. Как быть?
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Fantom_11
Гость RZN.info
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:20

Re: Недвижимость

Сообщение Fantom_11 » 16 авг 2015, 13:59

aimbat писал(а):В плане кризиса попрошу не беспокоиться, (некая компания из Питера) всегда на ногах и готов дарить людям крыши над головой) Элитные квартиры, вторичка и коммерческие рынки, а также квартиры в Болгарии ждут вас на (ну и тут была ссылка на некую компанию из Питера (!!!) ).


не у всех есть деньги на недвижимость Болгарии.
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VashDomRZN
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 окт 2016, 16:46
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Re: Недвижимость

Сообщение VashDomRZN » 27 окт 2016, 17:42

По недвижимости обращайтесь по любым вопросам! У нас нет кризиса) А есть квартиры и дома в Рязани и области)
:wink: Обращаемся по любым вопросам о купле, продаже, обмене недвижимости, одобрению ипотеки, новостройкам и получаем подарки! Люблю свою работу! :wink: 8) :)
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Недвижимость

Сообщение vorog58 » 27 минут назад

Всем привет. Вот нашел в инете статью В правительстве придумали как снизить ставки по ипотеке до 5% годовых https://promdevelop.ru/news/gosduma-bud ... o-ipoteki/ Что вы думаете по этому вопросу ?
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