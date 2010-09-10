Сообщение Waravan » 26 июл 2015, 20:00

Может кто подскажет как лучше поступить? Скоро ухожу в армию и квартира будет пустовать, хотел бы туда кого нибудь заселить, что бы не простаивала без дела. Только вот проконтролировать за этим некому будет, а хочется что бы ее не растащили на запчасти, думаю агентства недвижимости за этим следить не будут. Как быть?